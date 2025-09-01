Apple Ecuador: las 10 canciones más escuchadas de este día

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. no tiene sentido

Beéle

Lo más nuevo de Beéle, no tiene sentido, entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

2. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L. Quizás por esto es que YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block) debuta en el ranking directamente en el segundo puesto.

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El sencillo más reciente de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums ya se vislumbra como un nuevo clásico. La Plena (W Sound 05) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

En cuarto lugar, continúa BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny.

5. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. top diesel

Beéle

top diesel de Beéle se mantiene en sexto lugar.

7. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó, interpretado por Bad Bunny, se mantiene en el séptimo lugar de la lista.

8. Vete

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Vete, debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. Mi Refe

Beéle y Ovy On the Drums

Mi Refe se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle y Ovy On the Drums está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

La Santa se ubica en la décima posición, tras haber estado ayer en el puesto número 11. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny y Daddy Yankee.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Yves Herman)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.