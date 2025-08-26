Noticias

Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 26 de agosto de USD a HNL

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Infobae Noticias

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 26,02 lempiras en promedio, lo que supuso un cambio del 2,25% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando finalizó con 25,45 lempiras.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula un ascenso 1,09%, por ello en el último año aún acumula una subida del 5,64%.

Analizando este dato con el de días pasados, existen fluctuaciones notables en el valor de este activo. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento claramente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que manifiesta que está presentando un comportamiento más inestable.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

