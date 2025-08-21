¿A cómo está el dólar hoy en República Dominicana? Precio de cierre hoy 21 de agosto 2025

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense aparecen en esta ilustración tomada el 14 de febrero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre de este 21 de agosto a 62,19 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,12% frente a la cifra de la jornada previa de 61,50 pesos, de acuerdo con Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 1,01%, de modo que en términos interanuales aún conserva un ascenso del 4,6 por ciento.

El dólar se fortalece frente a la mayoría de las divisas conforme el mercado digiera la postura más cautelosa que mostraron los miembros de la Fed en sus minutas.

Semana positiva para el dólar

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Analizando este dato con el de días anteriores, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, donde marcó una disminución del 1,19%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia recientemente.

En referencia a la volatilidad de la última semana, fue superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores variaciones de lo normal.

Por otro lado, este año pinta para ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La historia de la moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el peso dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente.

En tanto, los billetes de 500 y 2000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.