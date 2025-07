Ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Lo más escuchado

1. DAISIES

Justin Bieber

Lo más nuevo de Justin Bieber, DAISIES, entra directamente a la primera posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. CHAMPAIN & VACAY

Travis Scott, Don Toliver y Waka Flocka Flame

CHAMPAIN & VACAY no para de sonar en el streaming, tras ascender 6 puestos en las listas de favoritos y situarse en el segundo lugar.

3. KICK OUT

Travis Scott y 21 Savage

El sencillo más reciente de Travis Scott y 21 Savage ya se vislumbra como un nuevo clásico. KICK OUT entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. DUMBO

Travis Scott

Con una diferencia positiva de 13, DUMBO de Travis Scott sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición cuarta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

5. ALL I CAN TAKE

Justin Bieber

ALL I CAN TAKE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Justin Bieber está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. What Did I Miss?

Drake

Cosechar éxitos es sinónimo de Drake. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada What Did I Miss?, debute en el sexto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. GO BABY

Justin Bieber

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Justin Bieber. Quizás por esto es que GO BABY debuta en el ranking directamente en la séptima posición.

8. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

Esta es la canción de Morgan Wallen y Tate McRae que se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. YUKON

Justin Bieber

YUKON se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Justin Bieber está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

10. WAY IT IS

Justin Bieber y Gunna

WAY IT IS de Justin Bieber y Gunna pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.