Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Prime Video España

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Prime Video.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Prime Video y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público.

A continuación el listado de las más populares

1. Viaje de fin de curso: Mallorca

2021. Tras pasar un año de confinamiento, un grupo de estudiantes de bachillerato y sus dos profesoras inician un viaje de fin de curso a Mallorca. Este planazo supone la última oportunidad que tienen de estar todos juntos, recuperar el tiempo perdido, poder divertirse como nunca lo han hecho y despedir está loca etapa de sus vidas. Sin embargo, un nuevo brote de coronavirus trunca todos sus planes y les obliga a quedarse encerrados en las habitaciones del hotel. Más de 50 alumnos, 2 profesoras, un hotel y muchos, muchos minibares ¿Qué podría salir mal?

2. Elyas el protector (Elyas)

Elyas, un exsoldado de las Fuerzas Especiales, solitario y paranoico, se convierte en guardaespaldas de Nour, de 13 años y de su madre Amina, procedentes de Oriente Medio. Mientras el ex militar y la joven se conocen, un misterioso comando les ataca. Elyas no se detendrá ante nada para salvarla.

3. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

4. La última cacería

En 1909, en medio del viejo oeste moribundo, Willie Boy, un corredor del desierto de larga distancia por tradición Chemehuevi, se enamora de la joven belleza nativa, Carlota. El padre de Carlota, un chamán chemehuevi y líder tribal local, se niega a dejar..

5. Juego perfecto (Poker Face)

El multimillonario jugador de póquer Jake Foley (Russell Crowe) les brinda a sus mejores amigos la oportunidad de ganar más dinero del que jamás hayan soñado, en una noche que nunca olvidarán. Pero para jugar, tendrán que revelar algunos de sus secretos más oscuros y a medida que avance la noche, descubrirán el motivo real por el que participan..

6. Jurassic World: Dominion (Jurassic World Dominion)

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

7. Die Alone

8. El río de la muerte (River of Blood)

Cuatro piragüistas se equivocan de río y se adentran en una selva habitada por una tribu de caníbales despiadados.

9. Vuela

En "Vuela," un padre descubre que su hijo es diferente al resto de niños de una forma muy poco habitual. Para evitar que les juzguen, su padre trata de apartarlo del resto.. pero cuando las capacidades de su hijo salen a la luz, tendrá que decidir si huir y esconderse o aceptar a su hijo tal y como es.

10. El fantasma rojo (Красный призрак)

30 de diciembre de 1941. Vyazma ('Caldero de Vyazemsky') es un pequeño destacamento de soldados soviéticos, por fatal coincidencia, en una desigual batalla con una unidad especial de la Wehrmacht. Sin embargo, ninguno de ellos piensa en rendirse. Cada uno de ellos estaba dispuesto a sacrificar su vida para proteger su tierra natal. Ninguno de estos valientes nació héroe. El mito del fantasma rojo es un acto heroico sin un soldado soviético en la Gran Guerra Patria que inculcó en los animales un miedo mortal a los soldados alemanes. En lugar de uno de los héroes muertos se insertó otro y nació el mito del invencible soldado soviético. La película 'El fantasma rojo' trata sobre la esperanza que tendrá cada soldado.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.