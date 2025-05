K-dramas en tendencia: “El sabor de lo nuestro” con Kang Ha Neul y Go Min Si domina el top de Netflix en Corea

La serie coreana se estrenará en Netflix el próximo 12 de mayo. Crédito: Netflix Latinoamérica

Con las actuaciones de Kang Ha Neul y Go Min Si, El sabor de lo nuestro lidera el ranking de K-dramas más vistos en Netflix Corea del Sur, consolidándose como la serie número uno del momento en la plataforma.

Estrenada el pasado 12 de mayo, esta comedia romántica ambientada en Jeonju ha capturado la atención del público local con su historia sobre el choque de mundos entre un heredero de un conglomerado alimentario y una chef que cocina desde la emoción y los recuerdos. La convivencia forzada en un pequeño restaurante regional sirve de escenario para una historia de vínculos construidos a través de la comida y el crecimiento personal.

Con solo diez episodios y una narrativa pausada, el drama combina elementos de romance, gastronomía y redescubrimiento emocional. La historia se articula alrededor de un espacio íntimo —el restaurante Jeongje— donde los protagonistas exploran no solo sabores opuestos, sino también visiones de vida distintas. Aunque comenzó con una audiencia televisiva modesta, su ascenso en streaming ha sido constante, impulsado por la química del elenco, su estética visual y un tono cotidiano.

La serie, conocida por su título original Dangsinui Mat, ha sido elogiada por su historia que acerca a los espectadores a un rincón de complicidad dentro de la cocina. Escrita por Jung Soo Yoon y dirigida por Park Dan Hee, ha destacado en las últimas semanas en Netflix Corea del Sur, convirtiéndolo en una ola que llegará a los seguidores del hallyu.

K-dramas favoritos del momento

El sabor de lo nuestro

Determinado a obtener los máximos honores culinarios, un arrogante heredero conoce a una chef terca y humilde cuyas recetas lo asombran y encienden la llama de un amor improbable.

Dos chefs con perspectivas opuestas resurgen a través de la autenticidad culinaria. (Crédito: Netflix)

Querido Hongrang

Cuando un heredero desaparecido regresa sin recuerdos, el amor y las sospechas se entrelazan. ¿Es el verdadero Hongrang o un extraño que busca romper corazones y lazos familiares?

"Querido Hongrang": k-drama protagonizado por Lee Jae-wook y Jo Bo-ah (Netflix)

Aventura por accidente

¡Comienza un travelog super realista de Kian84 y Lee Si Eon de Home Alone que nunca has visto antes!

La serie surcorena muestra las aventuras de un joven que se cansó de la misma rutina por una década. (Especial)

El plan del diablo

Participantes rivales compiten en juegos de inteligencia y estrategia durante siete días y seis noches. ¿Quién se alzará con la victoria?

El reality show surcoreano de telerrealidad que se estrenará en Netflix el próximo 6 de mayo. (Netflix)

Manual para residentes

Los residentes de Ginecobstetricia de un hospital lidian con el caos laboral y personal mientras intentan convertirse en médicos excepcionales.

Manual para residentes - Resident Playbook (tvN/Netflix)

Hasta que el cielo nos reúna

Tras los altibajos de la vida, una pareja unida por el amor y separada por la muerte se reencuentra en el cielo. Pero allí, él tiene treinta años, y ella, ochenta.

(Netflix)

El palacio embrujado

Yun Gap es un funcionario del gobierno que trabaja en el palacio. Goza de buena reputación y una apariencia atractiva. Un día, el cuerpo de Yun Gap es poseído por una criatura Imoogi. Poco después, la gente comienza a hablar de él como si hubiera perdido la cabeza.

En el palacio comienzan a ocurrir incidentes extraños que estarían relacionados con algunos fantasmas. (Viki)

Un héroe débil

A Si Eun no le interesa otra cosa que no sea estudiar. Cuando alguien lo provoca, no rehuye la lucha que se interpone en su camino. Él se protege con mucha inteligencia, toma decisiones con celeridad y sabe muy bien cómo manejarse en su entorno. Sin embargo, esta vez se encuentra en peligro, por lo que recibe el apoyo de Soo Ho y de Bum Seok.

Poco a poco, mientras tratan de sobrevivir en una escuela donde el acoso es constante, se va generando una hermosa amistad entre los tres. Las estrategias que Si Eun, Soo Ho y Bum Seok utilizan para poder lidiar con los demás y enfrentar la violencia muestran cómo un adolescente débil puede terminar convirtiéndose en alguien muy poderoso.

Un héroe débil es una serie de televisión surcoreana escrita y dirigida por Yoo Soo-min con Kim Jin-seok y Park Dan-hee, protagonizada por Park Ji-hoon, Choi Hyun-wook y Hong Kyung. (Viki)

En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo.

IU y Park Bo-gum en el k-drama "Si la vida te da mandarinas" (Netflix)

Además de El sabor de lo nuestro, esta semana varios K-dramas han logrado mantenerse en el gusto del público surcoreano, entre ellos Manual para residentes y Si la vida te da mandarinas..., que continúan figurando entre los títulos más vistos tras varias semanas de emisión.

Con una oferta diversa que abarca desde el drama médico hasta la comedia ligera, el panorama de la televisión coreana sigue en constante movimiento. La próxima semana presentaremos un nuevo seguimiento de las tendencias emergentes en K-dramas y las producciones que están marcando conversación tanto en Corea como entre las audiencias internacionales.