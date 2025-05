Las películas más populares de Paramount+ Estados Unidos que no podrás dejar de ver

Una de las más populares secuelas del cine se encuentra disponible en Paramount+. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en Estados Unidos son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Paramount+, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10 de las historias dentro de Paramount+

1. Novocaine

La chica de los sueños de un hombre es secuestrada, haciendo que su incapacidad para sentir dolor se convierta en una ventaja inesperada al luchar contra una banda de matones para rescatarla. (Captura del tráiler oficial de Novocaine)

Cuando la chica de sus sueños es secuestrada, Nate, un chico corriente, convierte su incapacidad para sentir dolor en una fuerza inesperada en su lucha por recuperarla.

2. Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno

Ethan debe detener a una inteligencia artificial que todas las potencias mundiales codician, la cual se ha vuelto tan poderosa que se rebeló contra sus creadores y ahora es una amenaza en sí misma. (Imagen de 'Misión Imposible: Sentencia Mortal')

Ethan Hunt (Tom Cruise) y la IMF emprenden la misión más peligrosa a la que nunca se han enfrentado: rastrear una nueva y aterradora arma que amenaza a toda la humanidad antes de que caiga en las manos de un enemigo todopoderoso y misterioso.

3. Top Gun: Maverick

Maverick, quien lleva 30 años de servicio, es ahora instructor de pilotos militares. Una última misión, un sacrificio final, obliga a este maestro de los cielos a enfrentar las heridas abiertas del pasado y sus temores más profundos. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo “Goose”.

4. Norbit

El amable Norbit siempre la ha pasado muy mal desde el día en que fue abandonado en una combinación de orfanato y restaurante chino. Recientemente fue obligado a casarse con la insoportable y glotona Rasputia. (Captura de pantalla del tráiler oficial de Norbit)

Norbit (Eddie Murphy) no ha tenido una vida fácil. De pequeño fue abandonado ante la puerta de un restaurante chino, que hacía las veces de orfanato, donde le crió el Sr. Wong (Eddie Murphy). Las cosas se ponen aún peor cuando se ve obligado a casarse con Rasputia (Eddie Murphy), la malvada y tragona reina de la comida basura. Cuando Norbit ya no puede más y está a punto de rendirse, reaparece Kate (Thandie Newton), su gran amor de infancia..

5. Terminator: Destino oscuro

Un nuevo tipo de Terminator llega desde el futuro a la Ciudad de México para asesinar a una joven llamada Dani Ramos. Sin embargo, también viaja al presente desde el futuro Grace, un híbrido entre cyborg y humano que debe, con la ayuda de Sarah Connor. (Captura de pantalla del tráiler oficial de Terminator Destino Oscuro)

Sarah Connor une todas sus fuerzas con una mujer cyborg para proteger a una joven de un extremadamente poderoso y nuevo Terminator.

6. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

Sonic, Knuckles y Tails se enfrentan a un nuevo enemigo: Shadow, un erizo que llegó del espacio y fue hecho prisionero por el Ejército. Cincuenta años después de su captura, Shadow escapa del encierro con la intención de vengarse de la humanidad. (Paramount Pictures y Sega of America, Inc. vía AP)

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

7. Gladiador II (Gladiator II)

Lucio debe entrar en el Coliseo después de que los poderosos emperadores de Roma conquisten su hogar. Con rabia en el corazón, y el futuro del imperio en juego. Crédito: (Captura de pantalla del tráiler oficial)

Años después de presenciar la muerte del venerado héroe Maximus a manos de su tío, Lucius se ve obligado a ingresar al Coliseo después de que su hogar fuera conquistado por los emperadores tiránicos que ahora dirigen Roma con mano de hierro. Con rabia en su corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucius debe mirar a su pasado para encontrar fuerza y honor para devolver la gloria de Roma a su pueblo.

8. Chicas malas

Amanda Seyfried como Karen Smith en una escena de 'Chicas Malas'. (Captura del tráiler oficial de Chicas Malas)

Una joven adolescente, Cady, acostumbrada a vivir en África con sus padres, zoólogos, se encuentra una nueva jungla cuando se muda a Illinois. Allí acude a la escuela pública, donde se enamorará del ex-novio de la chica más popular del colegio. Las chicas comenzarán a hacer la vida imposible a Cady y ésta no tendrá otro remedio que usar sus mismas tácticas para mantenerse a flote.

9. Misión imposible: Fallout

Un traficante de armas y un grupo de terroristas pretenden realizar un triple ataque nuclear con tres artefactos de plutonio, los cuales se pierden. Ethan Hunt y su equipo tendrán que recuperarlos antes de que caigan en las manos equivocadas. (CULTURA PARAMOUNT)

En ocasiones, hasta las mejores intenciones pueden volverse en contra. Después de una misión fallida, Ethan Hunt y su equipo IMF, junto con algunos aliados conocidos, se enfrentarán a una nueva carrera contrarreloj.

10. La última gran estafa

Con su vida en riesgo, Max decide producir una nueva película con escenas de acción de alto riesgo para provocar la muerte de su actor protagonista y poder cobrar el dinero del seguro Crédito: (Captura de pantalla del tráiler oficial)

Después de sus últimas bombas cinematográficas, el productor Max Barber crea una nueva película, todo para matar a su protagonista, Duke Montana, en un truco para el seguro. Pero cuando Duke no puede ser asesinado en un truco básico, Max lo pone en situaciones más peligrosas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Paramount+

Paramount busca posicionarse entre las plataformas de streaming (Captura de panatalla/paramountplus.com)

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.