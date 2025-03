Las mejores películas de Netflix en Chile para ver hoy mismo

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los ávidos consumidores de contenido en línea, este es el lugar correcto, ya que podrán encontrar el top de las películas más populares este 28 de marzo en Netflix Chile. Una de las ventajas que dan estas plataformas es su portabilidad, además de que se pueden encontrar producciones originales, estrenos y títulos clásicos que han sido galardonados en festivales.

A continuación se encuentran las películas favoritas en la plataforma

1. Un lugar tranquilo: Día uno (A Quiet Place: Day One)

Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión en la ciudad de Nueva York por criaturas alienígenas sedientas de sangre con oídos ultrasónicos. Tercera entrega de la saga y precuela de las dos anteriores.

2. Estado eléctrico (The Electric State)

Una adolescente huérfana emprende un viaje para encontrar a su hermano desaparecido junto con un misterioso robot, un cínico contrabandista y su ocurrente compañero.

3. Revelations

4. En pecado (The Little Hours)

Garfagnana, Italia, 1347. El apuesto sirviente Masseto, huyendo de su vengativo amo, se refugia en un convento donde tres jóvenes monjas, la hermana Alessandra, la hermana Ginevra y la hermana Fernanda, intentan sin éxito averiguar cuál es su propósito en la vida, un enigma al que cada una de ellas se enfrenta de forma diferente.

5. Tormenta Mortal (infinite Storm)

El viaje de una mujer por el autodescubrimiento se convierte en una desgarradora historia de supervivencia.

6. La última parada de Arizona (The Last Stop in Yuma County)

En medio del desierto, dos atracadores secuestran a un grupo de excéntricos personajes en un área de servicio. Entre ellos, un vendedor de cuchillos, una camarera y una pareja de ancianos. Juntos vivirán una historia llena de tensión, sorpresas y giros inesperados.

7. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

8. Morbius

Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo y determinado a salvar a otras personas que padecen su mismo destino, el doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto se revela como un remedio potencialmente peor que la enfermedad.

9. Amigos imaginarios (IF)

Una niña pasa por una experiencia difícil y entonces empieza a ver a los amigos imaginarios de todo el mundo que se han ido quedando atrás a medida que sus amigos de la vida real han ido creciendo.

10. En un confín del mundo (Pikku Siperia)

La fe de un párroco se tambalea cuando un meteorito cae en su pequeña comunidad finlandesa. El impacto desata el caos y despierta oscuros impulsos criminales.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

