Top de películas navideñas en Hulu Estados Unidos para ver esta temporada

Cascanueces es una película de comedia protagonizada por Ben Stiller. (Rough House Pictures)

La temporada navideña es un periodo del año en que las familias y amigos aprovechan para reunirse y disfrutar de momentos especiales. En esta época, las plataformas de streaming se convierten en aliados indispensables para ofrecer cine de calidad desde la comodidad del hogar. Hulu, uno de los servicios más populares en Estados Unidos, tiene un amplio catálogo de películas navideñas que capturan el espíritu festivo.

Entre las películas más destacadas en Hulu para estas fechas, se encuentran aquellas que mezclan comedia, romance y emoción familiar. Estas producciones suelen explorar temas universales como la importancia de la familia, la magia de la Navidad y los desafíos personales que se superan con amor y solidaridad.

La oferta de Hulu es variada y abarca desde películas clásicas hasta nuevas producciones, asegurando que haya algo para todos los gustos. En esta semana los títulos navideños son los que están arrasando y se encuentran a continuación junto a una breve sinopsis.

Estas son las películas navideñas del momento en Hulu

Cascanueces (Nutcrackers)

Justo después de cerrar el mayor acuerdo de su carrera profesional, Mike se ve obligado a hacer un paréntesis en su vida de soltero en la gran ciudad e irse a una granja de un pueblo de Ohio para ayudar a sus sobrinos, que acaban de quedarse huérfanos, a encontrar un nuevo hogar.

Elf

Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro del saco de regalos de Santa Claus y acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y educado como un elfo, al crecer, se hace tres veces más grande que los habitantes de la región. Parece claro que nunca encajará en el mundo de los elfos; lo que necesita es encontrar a su verdadera familia. Con esta intención viaja a Nueva York, donde descubrirá que la vida no consiste sólo en patinar y comer dulces; así que vuelve a sentirse otra vez fuera lugar. Consigue, no obstante, encontrar a su padre, Walter (James Caan), un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero que figura en la lista negra de Santa Claus. Buddy también encuentra a una nueva madre (Mary Steenburgen) y descubre que su hermanastro de diez años (Daniel Tay) no cree en los elfos ni en Santa Claus ni en las Navidades. En realidad todo el mundo parece haber olvidado el verdadero significado de la Navidad.

¡Socorro! Ya es Navidad

Clark Griswold, movido por un generoso y sentimental espíritu navideño, quiere sorprender a toda su familia con una gran fiesta. La suerte no suele acompañarlo y esta vez no va a ser diferente.. Una sucesión de disparatados desastres convertirán la esperadísima sorpresa de Clark en un verdadero caos.

Polar Express

Esta es la historia de un jovencito en la víspera de Navidad quien aborda un poderoso y mágico tren que se dirige al hogar de Santa Claus, en el Polo Norte. Lo que se desarrolla es una aventura que sigue al dubitativo niño, quien toma un tren extraordinario al Polo Norte; durante este viaje, se embarca en una experiencia de auto-descubrimiento que le muestra que las maravillas de la vida nunca se desvanecen para quienes creen.

Tom Hanks, protagonizó gracias a la Inteligencia Artificial la película "El Expreso Polar". (Captura de Pantalla YouTube)

7. Una Navidad de locos

Cuando su única hija adolescente se va de casa por primera vez, el matrimonio Krank decide "saltarse las Navidades" (ni regalos ni árbol..) y marcharse de vacaciones. Sin embargo, en el último momento su hija cambia de opinión y decide volver a casa. Entonces los Krank tendrán que ponerse afanosa y precipitadamente a preparar las fiestas navideñas.

8. Como en casa en ningún sitio

Brad y Kate son una guapa y exitosa pareja de San Francisco que ven cómo sus planes iniciales de pasar el día de Navidad en un lugar exótico, alejados de su ciudad y de sus propias familias, se convierten en algo muy diferente. Obligados y sin escapatoria, ambos se ven envueltos en una Navidad de lo más familiar. Pero no será una única celebración familiar, sino que serán cuatro en el mismo día. Cuatro celebraciones en las que saldrán a la luz los miedos de la infancia, se reabrirán las heridas de la adolescencia.. y se pondrá en peligro la relación de Brad y Kate. Pero mientras Brad cuenta las horas para quitarse de encima ese mundo de padres, suegros, sobrinos y hermanos, Kate empieza a ver las cosas de un modo diferente y, al final del día, puede que se pregunte si la vida que ha elegido el resto de su familia no es tan mala después de todo.

9. Un vecino con pocas luces

Para Steve Finch (Matthew Broderick), un optometrista de Massachussetts, la mejor época del año es la Navidad. Durante muchos años, ha conservado tradiciones que su mujer y sus hijos ya no pueden soportar. A pesar de ello, sigue teniendo un calendario del mes de diciembre repleto de actividades: la foto para la felicitación navideña, el ritual del árbol, los villancicos.. Pero la felicidad de Steve se ve perturbada de repente por Buddy Hall (Danny DeVito), un astuto vendedor de coches que se instala en la casa de al lado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas.

Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don’t Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.