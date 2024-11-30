Efemérides del 30 de noviembre: qué pasó un día como hoy

Gael García Bernal nació un día cómo hoy (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Eventos históricos y acontecimientos significativos que tuvieron lugar en esta misma fecha en años pasados, aquí están las efemérides de hoy que abarcan desde hitos científicos hasta momentos culturales, te invitamos a sumergirte en el pasado y descubrir las huellas que el tiempo ha dejado en este día en la historia.

Qué se celebra hoy

Las efemérides conmemoran hechos y personajes que marcaron la historia. Son clave para preservar la memoria colectiva y el conocimiento. Créditos: Infobae México.

1031: El pueblo de Córdoba se rebela contra el visir Hakam ben Said y el califa Hisham III por el fuerte aumento de impuestos. Tras asesinar al visir, el califa es desterrado y se refugia en la zona de Lérida, donde fallecería en 1036, poniendo fin al califato de Córdoba y abriéndose el periodo de los reinos taifas.

1227: En España, el rey Fernando III el Santo conquista Baeza a los musulmanes.

1269: Se produce la boda de Fernando de la Cerda, primogénito del rey Alfonso X de Castilla llamado “el Sabio”, con doña Blanca hija del rey de Francia, Luis IX.

1298: En los Montes Reatinos (Umbría, Italia) en la noche (o en la madrugada ya del 1 de diciembre) se sufre un terremoto de magnitud 6,26 en la escala sismológica de Richter, que deja un saldo de cientos de muertos.

1700: En Narva, el ejército del rey Carlos XII de Suecia derrota al del zar Pedro I de Rusia (batalla de Narva).

1718: Zarpa desde Senegambia el barco negrero Aurore, con 200 esclavos a bordo.

1731: En Pekín (China) se sufre un terremoto que deja más de 100 000 víctimas.

1782: En París (Francia), representantes de Estados Unidos y el Reino de Gran Bretaña firman algunos artículos preliminares de paz (que más tarde se formalizarían en el Tratado de París).

1786: En el Gran Ducado de Toscana (Italia), Leopoldo de Habsburgo-Lorena abole la pena de muerte y la tortura, la cual es la primera abolición en época moderna de la pena de muerte.

1803: Parte de España la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna que llevará la cura de la viruela a toda Hispanoamérica y Filipinas.

1803: En el cabildo de Nueva Orleans (Estados Unidos), el gobernador español Manuel de Salcedo y el aristócrata español Sebastián Calvo transfieren el territorio de Luisiana al representante francés Pierre Clément de Laussat (veinte días más tarde, Francia vendió estas mismas tierras a Estados Unidos).

1853: Guerra de Crimea: en la batalla de Sinope la flota rusa destruye la flota turca.

1864: En Franklin ―en el marco de la Guerra Civil estadounidense―, el ejército de Tennessee pierde la tercera parte de sus hombres y seis generales en la batalla contra los ejércitos norteños de la Unión.

1872: Escocia empata a cero contra Inglaterra en el primer juego de fútbol entre selecciones nacionales.

1886: En París (Francia) se abre el teatro Folies Bergère.

1902: En los Estados Unidos, Harvey Kid Curry Logan, el segundo en la banda del pistolero Butch Cassidy, es sentenciado a 20 años de trabajos pesados.

1908: En la provincia de Santa Fe (Argentina) se funda el pueblo J. B. Molina.

1910: En Chile, miembros de la colonia italiana fundan el club de fútbol Audax Italiano.

1911: En México, el presidente Francisco I. Madero se convierte en el primer jefe de Estado en volar en un avión.

1916: En Grecia, los turcos perpetran la última etapa del Holocausto griego. El ministro del interior turco Rafet Bey escribe: «Tenemos que acabar con los griegos como lo hicimos con los armenios el 28 de noviembre».

1921: En Chile se crea y se organiza jurídicamente bajo la Ley n.º 3815 el Cuerpo de Gendarmería de Prisiones (la actual Gendarmería de Chile).

1930: En Argentina, apertura del Teatro del Pueblo, primer teatro independiente de Latinoamérica.

1936: En Londres (Reino Unido) se incendia el Palacio de Cristal. Había sido construido para la Gran Exposición de 1851.

1939: La Unión Soviética le declara la guerra a Finlandia y la invade. Alcanza la Línea Mannerheim, iniciando la Guerra de invierno.

1940: En Greenwich (Connecticut), se casan la actriz estadounidense Lucille Ball y el actor cubano Desi Arnaz.

1943: En la Conferencia de Teherán (Irán) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Iósif Stalin planean el Día D (la invasión de Europa del 6 de junio de 1944).

1954: En Oak Grove (Alabama) el meteorito Hodges (un trozo del meteorito Sylacauga) del tamaño de un pomelo pero de 3,8 kg golpea a la señora Anna Hodges (1920-1972), dejándole un hematoma en la cadera izquierda. Es el primer caso conocido de una persona golpeada por una piedra del espacio (el segundo será en Mbale [Uganda], el 14 de agosto de 1992).

1955: En Buenos Aires (Argentina) la dictadura militar ―autodenominada Revolución Libertadora― firma el decreto 4161, que prohíbe el peronismo (que el año anterior había ganado las elecciones con el 62 % de los votos). «Considerando que el Partido Peronista ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino [...] queda prohibida la utilización del nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones “peronismo” y “tercera posición”, las marchas Los muchachos peronistas y Evita capitana y el libro La razón de mi vida».

1958: En Uruguay se celebran elecciones generales. En un hecho histórico, resulta amplio vencedor el Partido Nacional, que había estado en la oposición por más de 9 décadas; se renuevan los cargos del Consejo Nacional de Gobierno, que pasa a ser presidido por Martín Recaredo Echegoyen.

1960: En Rosario y Tartagal (Argentina), el general Miguel Ángel Iñíguez, al frente de la Resistencia Peronista, intenta una insurrección cívico-militar contra el gobierno de Arturo Frondizi.

1962: En Nueva York (Estados Unidos), el birmano U Thant es elegido Secretaría General de Naciones Unidas.

1964: La Unión Soviética lanza la sonda Zond 2 al planeta Marte, que falla a mitad de camino.

1966: Barbados se independiza del Imperio británico.

1967: Yemen se independiza del Imperio británico.

1972: En el marco de la guerra de Vietnam, el secretario de prensa de la Casa Blanca Ron Ziegler declara que no habrá más anuncios públicos acerca del retiro de tropas estadounidenses de Vietnam luego de la derrota, debido a que solo quedan por retirar 27 000 soldados.

1979: En Reino Unido se publica el exitoso disco The Wall, de la banda británica Pink Floyd. Más tarde ese año el 8 de diciembre se publica en Estados Unidos.

The Wall es uno de los álbumes más reconocidos de la banda británica (Pink Floyd)

1980: En Uruguay, el 57,8 % del pueblo rechaza el plebiscito constitucional que buscaba legitimar el régimen dictatorial que por ese entonces gobernaba el país desde 1973.

1981: En Ginebra (Suiza), representantes de los Estados Unidos y la Unión Soviética comienzan a negociar la reducción en Europa de las armas nucleares de alcance medio, en el marco de la Guerra Fría. El 17 de diciembre las negociaciones se suspendieron inconclusas.

1982: En Londres, la primera ministra Margaret Thatcher recibe un paquete bomba en su residencia en la calle Downing Street.

1982: Michael Jackson presenta Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música.

1983: En Buenos Aires (Argentina) dictadura cívico militar argentina (1976-1983)―, un tribunal militar liderado por Cristino Nicolaides condena al coronel Juan Jaime Cesio (57) por denunciar las desapariciones ocurridas en la dictadura militar. El 23 de marzo de 2006, el presidente Néstor Kirchner le restituirá el grado militar y lo ascenderá a general.

1984: Phil Collins lanza a la venta en Estados Unidos su sencillo «One More Night», perteneciente a su tercer álbum, No Jacket Required.

1988: En Estados Unidos, la empresa Kohlberg Kravis Roberts & Co. compra RJR Nabisco por 25.070 millones de dólares.

1989: En Alemania, Alfred Herrhausen, miembro del directorio del Deutsche Bank es asesinado por una bomba del grupo armado Fracción del Ejército Rojo.

1993: En Estados Unidos, el presidente Bill Clinton firma la ley Brady para la prevención de la violencia con pistolas.

1995: Bosnia y Herzegovina juega su primer partido oficial de fútbol ante Albania

1995: En Medellín (Colombia) se inaugura el Metro de Medellín

1997: En Acra, Ghana, Shamo Quaye, jugador del equipo de la primera división sueca Umea y miembro de la selección ghanesa que se adjudicó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona, fallece tras recibir un golpe en la cara con un balón de fútbol.

1998: En Alemania, el Deutsche Bank anuncia su compra del Bankers Trust por 10 000 millones de dólares generando así la institución financiera más grande del mundo.

1999: En Seattle (Washington), el movimiento antiglobalización fuerza la cancelación de la ceremonia de apertura del encuentro de una Organización Mundial del Comercio. Las protestas finalizaron el 3 de diciembre.

1999: En Reino Unido se fusionan las empresas British Aerospace y Marconi Electronic Systems formando BAE Systems, el contratista de defensa más grande de Europa y la cuarta empresa aeroespacial del mundo.

2000: La Unesco declara Patrimonio de la Humanidad el Palmeral Histórico de Elche.

2000: La Unesco declara Patrimonio Mundial de la Humanidad al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela

2001: En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, ante una multitud de más 70 000 personas, la banda de pop-rock Los Prisioneros vuelve a tocar en su alineación original luego más de doce años de ruptura. Fue el primero de dos conciertos en dicho recinto deportivo.

2003: En Argentina, el piloto de automovilismo Ernesto Tito Bessone se consagraba campeón de Turismo Carretera por primera vez, conduciendo un Dodge Cherokee.

2005: Se inaugura la Línea 4 del Metro de Santiago.

2006: Wikimedia Commons alcanza la cifra de un millón de ficheros multimedia, dos años y dos meses después de su creación.

2007: En Madrid (España), las Cortes aprueban definitivamente la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

2015: Se inicia en París la XXI Conferencia sobre Cambio Climático.

2018: En Argentina se registra un terremoto de 3,8 grados de magnitud en la escala de Richter cerca de las ciudades de La Plata y Buenos Aires, algo que no ocurría desde el Terremoto del Río de la Plata de 1888.

2018: La cantante estadounidense Ariana Grande estrena el video musical Thank U, Next, considerado un referente que marcó la cultura pop actual.

2021: Barbados se convierte en una república presidencialista con Sandra Mason como nueva presidenta, remplazando a Isabel II como jefa de estado.

Ariana Grande (REUTERS/Mina Kim)

Quién nació un día como hoy

538: Gregorio de Tours, religioso e historiador francés (f. 594).

1302: Andrés Corsini, religioso y santo italiano (f. 1373).

1340: Juan I de Berry, príncipe francés (f. 1416).

1466: Andrea Doria, político y almirante genovés (f. 1560).

1508: Andrea Palladio, arquitecto italiano (f. 1580).

1554: Philip Sídney, poeta y soldado británico (f. 1586).

1667: Jonathan Swift, escritor irlandés (f. 1745).

1785: Andresito Guazurarí Artigas, caudillo federal de las Provincias Unidas del Río de la Plata (f. 1825).[4]

1787: Andrés Quintana Roo, político mexicano (f. 1851).

1796: Carl Loewe, compositor alemán (f. 1869).

1805: Georges François Reuter, naturalista francés (f. 1872).

1807: William Farr, epidemiólogo británico (f. 1883).

1813: Charles-Valentin Alkan, pianista y compositor francés (f. 1888).

1817: Theodor Mommsen, historiador alemán, premio nobel de literatura en 1902 (f. 1903).

1825: William-Adolphe Bouguereau, pintor francés (f. 1905).

1833: Andrés del Valle, político salvadoreño (f. 1888).

1835: Mark Twain, escritor estadounidense (f. 1910).

1842: Fernando León y Castillo, político español (f. 1918).

1846: Andrés Manjón, sacerdote y pedagogo español (f. 1923).

1847: Afonso Augusto Moreira Pena, presidente brasileño (f. 1909).

1859: Serguéi Liapunov, compositor ruso (f. 1924).

1863: Andrés Bonifacio, revolucionario filipino (f. 1897).

1867: Max González Olaechea, médico peruano (f. 1946).

1869: Nils Gustaf Dalén, físico e ingeniero sueco, premio nobel de física en 1912 (f. 1937).

1874: Winston Churchill, primer ministro y escritor británico (f. 1965).

Winston Churchill (AP Photo, File)

1874: Lucy Maud Montgomery, escritora canadiense (f. 1942).

1883: Luis Alayza y Paz Soldán, diplomático y escritor peruano (f. 1976).

1884: Giovanni Barrella, escritor y pintor italiano (f. 1967).

1885: María Cervantes, pianista, cantante y compositora cubana (f. 1981).

1889: Edgar Douglas Adrian, fisiólogo británico, premio nobel de medicina en 1932 (f. 1977).

1893: Pedro Basauri Paguaga, Pedrucho, torero español (f. 1973).

1898: Albert John Lutuli, político sudafricano, premio Nobel de la paz en 1960 (f. 1967).

1901: Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, aristócrata español (f. 1964).

1904: Frank Félix Miranda, aviador dominicano (f. 1954).

1904: Clyfford Still, pintor estadounidense (f. 1980).

1906: Andrés Henestrosa, escritor mexicano (f. 2008).

1906: Elsa O’Connor, actriz argentina (f. 1947).

1911: Jorge Negrete, cantante y actor mexicano (f. 1953).

Jorge Negrete (INAH)

1912: Hugo del Carril, actor, cantante y cineasta argentino (f. 1989).

1912: Gordon Parks, cineasta y escritor estadounidense (f. 2006).

1915: Henry Taube, químico canadiense, premio nobel de química en 1983 (f. 2005).

1918: Efrem Zimbalist Jr., actor estadounidense (f. 2014).

1920: Virginia Mayo, actriz estadounidense (f. 2005).

1923: Raúl Shaw Moreno, cantautor boliviano (f. 2003).

1923: Nina Sosnina, partisana soviético y Heroína de la Unión Soviética (f. 1943).

1924: Allan Sherman, comediante estadounidense (f. 1973).

1925: William H. Gates, Sr., abogado estadounidense.

1926: Richard Crenna, actor estadounidense (f. 2003).

1926: Andrew Victor Schally, médico estadounidense, premio nobel de medicina en 1977.

1927: Alfonso Barrantes Lingán, político peruano (f. 2000).

1927: Robert Guillaume, actor estadounidense.

1927: Osvaldo Ribó, cantante argentino de tangos (f. 2015).

1928: Manuel Badenes, futbolista español (f. 2007).

1928: Germà Colón, lingüista español.

1929: Dick Clark, conductor de televisión estadounidense (f. 2012).

1930: Richie Regan, baloncestista estadounidense (f. 2002).

1932: Fernando Mario Chávez Ruvalcaba, sacerdote y obispo mexicano (f. 2021).

1934: Roberto Cossa, autor y dramaturgo argentino.

1934: Woody Allen, cineasta estadounidense.

Woody Allen (REUTERS/Yara Nardi)

1936: Abbie Hoffman, activista estadounidense (f. 1989).

1936: Lucha Villa, actriz y cantante mexicana.

1937: Ridley Scott, cineasta británico.

1937: Ricardo Senabre, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, filólogo y crítico literario español (f. 2015).

1937: Tom Simpson, ciclista británico (f. 1967).

1938: Néstor Fabián, cantante de tangos y actor argentino.

1938: Jean Eustache, cineasta francés.

1938: Margarita Salas, bioquímica española (f. 2019).

1940: José Pedro Pérez-Llorca, político, diplomático y jurista español, uno de los siete padres de la Constitución española de 1978 (f. 2019).

1942: Francisco Chaparro, entrenador de fútbol español.

1943: Terrence Malick, cineasta y productor estadounidense.

1943: Frank Uwe Laysiepen (Ulay), fotógrafo y artista alemán (f. 2020).

1945: Roger Glover, músico y bajista británico, de la banda Deep Purple.

1946: Marina Abramović, artista de performance serbia.

1946: José Andrés Corral Arredondo, obispo mexicano (f. 2011).

1947: Sergio Badilla Castillo, poeta chileno.

1947: David Mamet, novelista, dramaturgo, guionista y cineasta estadounidense.

1950: Chris Claremont, historietista británico.

1952: Mandy Patinkin, actor y cantante estadounidense.

1952: Semión Bychkov, director de orquesta ruso

1953: June Pointer, cantante estadounidense, de la banda The Pointer Sisters (f. 2006).

1955: Billy Idol, músico británico de rock.

1957: Richard Barbieri, tecladista británico, de la banda Porcupine Tree.

1958: Stacey Q, cantante estadounidense.

1959: Cherie Currie, cantante, actriz y música estadounidense.

1960: Verónica Condomí, cantante, compositora y guitarrista argentina.

1960: Gary Lineker, futbolista británico.

1962: P. J. Hogan, cineasta australiano

1963: David Yates, cineasta, productor de cine y televisión y guionista británico.

1964: Manuel Martín Cuenca, cineasta español.

1965: Aldair, futbolista brasileño.

1965: Juan Antonio Cebrián, periodista, locutor de radio, escritor y divulgador español (f. 2007).

1965: Fumihito, príncipe japonés.

1965: Daniel Kuzniecka, actor argentino de origen panameño.

1965: Ben Stiller, actor estadounidense.

1966: Mika Salo, piloto finlandés de Fórmula 1.

1967: Solange Berstein, economista chilena.

1968: Des’ree, cantante británica.

1968: Laurent Jalabert, ciclista francés.

1968: Rika Matsumoto, cantante japonesa.

1969: Marc Forster, director de cine alemán.

1969: Chris Weitz, director estadounidense.

1969: Valeria Bertuccelli, actriz argentina.

1970: Marcos Juan Gutiérrez, exfutbolista argentino.

1971: Miguel Hermoso Arnao, actor español.

1971: Héctor Damián Larroque, futbolista argentino (f. 2011).

1972: Rodolfo Barili, periodista argentino.

1972: Rodrigo Lussich, periodista y conductor de televisión uruguayo.

1972: Abel Xavier, futbolista portugués.

1973: John Moyer, bajista estadounidense, de la banda Disturbed.

1973: Christian (Jason Reso), luchador profesional canadiense.

1974: Fab Filippo, actor canadiense.

1975: Ben Thatcher, futbolista británico.

1975: Eugenia Tobal, actriz argentina.

1977: Mario Iván Guerrero, futbolista hondureño.

1977: Nelsan Ellis, actor estadounidense (f. 2017).

1978: Clay Aiken, cantante estadounidense.

1978: Gael García Bernal, actor mexicano.

Gael García Berna (Foto AP/Fernando Llano)

1979: Severn Cullis-Suzuki, bióloga, ecóloga y activista ambiental canadiense.

1979: Kike Mateo, futbolista español.

1979: Andrés Nocioni, baloncestista argentino.

1979: Dania Ramírez, actriz dominicana.

1980: Shane Victorino, beisbolista estadounidense.

1981: Maya Zapata, actriz mexicana.

1981: María Castro, actriz, presentadora de televisión y bailarina española.

1982: Clémence Poésy, actriz francesa.

1982: Elisha Cuthbert, actriz canadiense.

1982: Medina, cantante danesa.

1982: Tony Bellew, boxeador británico.

1983: Adrián Cristea, futbolista rumano.

1983: Sholo Truth, DJ y rapero español.

1983: Anastasia Babúrova, periodista anarquista rusa (f. 2009).

1984: Alan Hutton, futbolista británico.

1984: Nigel de Jong, futbolista neerlandés.

1984: Vivienne Acheampong, actriz británica.

1985: Kaley Cuoco, actriz estadounidense.

Kaley Cuoco (REUTERS/Mario Anzuoni)

1985: Chrissy Teigen, modelo estadounidense.

1985: Luis Valbuena, beisbolista venezolano.

1985: Aoi Miyazaki, actriz y modelo japonesa.

1985: Hikari Mitsushima, actriz y cantante japonesa.

1986: Jordan Farmar, baloncestista estadounidense.

1986: Salvatore Bocchetti, futbolista italiano.

1987: Dougie Poynter, bajista y compositor británico, de la banda McFly.

1987: Daniel Noboa, empresario y político ecuatoriano, presidente electo de Ecuador en 2023.

1988: Julieta Nair Calvo, actriz, cantante, modelo y conductora argentina.

1989: Daisy Evans, cantante, actriz y bailarina británica, de la banda S Club 8.

1990: Magnus Carlsen, ajedrecista noruego.

1990: Alfredo Donnarumma, futbolista italiano.

Quién falleció un día como hoy

1016: Etelredo II el Indeciso, rey inglés (n. 968).

1036: Hisham III, último califa de Córdoba (n. 975).

1178: Isidro Labrador, religioso y santo español (n. 1082).

1557: Galvarino, jefe mapuche patagónico.

1621: Francesco Rasi, tenor y compositor italiano (n. 1574).

1694: Marcello Malpighi, anatomista y biólogo italiano (n. 1628).

1703: Nicolas de Grigny, compositor francés (n. 1672).

1718: Carlos XII, rey sueco (n. 1682).

1751: Philippe Loys de Chéseaux, astrónomo y físico suizo (n. 1718).

1783: Felipe Bertrán, religioso español (n. 1704).

1786: Bernardo de Gálvez y Madrid, gobernador de Cuba y virrey de México (n. 1746).

1865: Laurent Sazie, médico francés (n. 1807).

1867: Rafael Platón Sánchez, militar mexicano (n. 1831).

1870: Enrique Martínez, militar uruguayo (n. 1789).

1900: Oscar Wilde, escritor y político irlandés (n. 1854).

Oscar Wilde (EFE/Archivo Vidal/pfd/Archivo)

1901: Edward John Eyre, explorador australiano (n. 1815).

1909: Ricardo Sepúlveda y Planter, escritor español (n. 1846).

1913: Gregorio de Laferrère, político y dramaturgo argentino (n. 1867).

1914: Anselmo Lorenzo, anarquista español (n. 1841).

1915: Luis Revol, ingeniero y político argentino (n. 1858).

1917: José Joaquín Rodríguez Zeledón abogado costarricense, presidente entre 1890 y 1894 (n. 1838).

1935: Fernando Pessoa, poeta y ensayista portugués (n. 1888).

1936: José López Piteira, fraile y beato cubano fusilado en España junto a otros 66 religiosos (n. 1912).[5]

1943: Etty Hillesum, enfermera y escritora judía neerlandesa asesinada en Auschwitz (n. 1914).

1947: Ernst Lubitsch, cineasta germano estadounidense (n. 1892).

1952: Joan Rubió, arquitecto español (n. 1870).

1953: Francis Picabia, pintor y poeta francés (n. 1879).

1954: Wilhelm Furtwängler, director de orquesta y músico alemán (n. 1886).

1957: Beniamino Gigli, tenor italiano (n. 1890).

1966: José Aguilar y Maya, político mexicano (n. 1897).

1970: Nina Ricci, modista francesa de origen italiano (n. 1883).

1970: Alfonso Caso, arqueólogo mexicano (n. 1896).

1972: Hans Erich Apostel, compositor clásico austríaco (n. 1901).

1972: Compton Mackenzie, escritor británico (n. 1883).

1976: Fritz Rasp, actor alemán (n. 1891).

1977: Terence Rattigan, dramaturgo británico (n. 1911).

1979: Zeppo Marx, actor estadounidense (n. 1901).

1979: Pedro Lazaga, director y guionista español (n. 1918).

1983: Sabino Álvarez Gendín, catedrático universitario español (n. 1895).

1984: Joan Vinyoli, poeta español (n. 1914).

1987: James Baldwin, escritor estadounidense (n. 1924).

1989: Ahmadou Ahidjo, político camerunés, presidente de Camerún entre 1960 y 1982 (n. 1924).

1994: Guy Debord, pensador francés (n. 1931).

1994: Lionel Stander, actor estadounidense (n. 1908).

1994: Germán Arciniegas, escritor colombiano (n. 1900).

1996: Delio Amado León, periodista y narrador deportivo venezolano (n. 1932).

1996: John Williamson, baloncestista estadounidense (n. 1951).

1996: Tiny Tim, Cantante estadounidense (n. 1932).

1997: Carme Serrallonga, pedagoga y traductora española (n. 1909).

1999: Carlos Hugo Christensen, cineasta argentino (n. 1914).

2001: Robert Tools, la primera persona que recibió un corazón artificial (n. 1942).

2002: Manuel Ballesteros Gaibrois, historiador y antropólogo español (n. 1911).

2005: Mario Lozano, actor argentino (n. 1913).

2007: Evel Knievel, motociclista estadounidense de acrobacias (n. 1938).

2008: Joan Baptista Humet, cantautor español (n. 1950).

2009: Héctor Gros Espiell, político uruguayo (n. 1926).

2010: Sri Daya Mata (96), lideresa espiritual estadounidense (n. 1914).

2010: Garry Gross, fotógrafo estadounidense (n. 1937).

2011: Leka de Albania, político monarquista albanés (n. 1939).

2013: Paul Walker, actor estadounidense (n. 1973).

2013: Luisa Fernanda Ovalle, porrista colombiana (n. 1995).

2017: Colin Groves, primatólogo australiano (n. 1942).

2017: Surin Pitsuwan, político y diplomático tailandés (n. 1949).

2017: Marina Popovich, ingeniera, escritora, aviadora y oficial de la fuerza aérea soviética (n. 1931)

2018: George H. W. Bush, diplomático, militar y aviador estadounidense, presidente de los Estados Unidos entre 1989 y 1993 (n. 1924).

George H.W. Bush (AP)

2019: Mariss Jansons, director de orquesta letón (n. 1943).

2019: Concha Hidalgo, actriz española (n. 1923).

2020: Mona Moncalvillo, periodista argentina (n. 1947).

2021: Oriol Bohigas, arquitecto español (n. 1925).

2022: Jiang Zemin, político chino, presidente de China entre 1993 y 2003 (n. 1926).

2022: Christine McVie, música y compositora británica (n. 1943).