Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 28 de noviembre

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración católica de hoy, actualizados por la propia Iglesia Católica.

Es importante mencionar que al llevarse acabo Misas prácticamente todos los días, el Vaticano da a conocer las lecturas y el evangelio del día constantemente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura de este 28 de noviembre

Lectura del libro del Apocalipsis

Apoc 18,1-2. 21-23; 19,1-3. 9A

Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Su poder era inmenso y con resplandor iluminó la tierra. Gritó con voz potente y dijo:

“Ha caído ya la gran Babilonia

y ha quedado convertida en morada de demonios,

en guarida de toda clase de espíritus impuros,

en escondrijo de aves inmundas y repugnantes”.

Otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo:

“Con esta misma violencia será arrojada Babilonia, la gran ciudad,

y desaparecerá para siempre.

Ya no se volverán a escuchar en ti

ni cantos ni cítaras, ni flautas ni trompetas.

Ya no habrá jamás en ti artesanos de ningún oficio,

ni se escuchará más el ruido de la piedra de molino;

ya no brillarán en ti las luces de las lámparas

ni volverá a escucharse en ti el bullicio de las bodas.

Esto sucederá porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra

y tú, con tus brujerías, sedujiste a todas las naciones’’.

Después de esto oí algo así como una inmensa multitud que cantaba en el cielo:

“¡Aleluya!

La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios,

porque sus sentencias son legítimas y justas.

Él ha condenado a la gran prostituta,

que corrompía a la tierra con su fornicación

y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos”.

Y por segunda vez todos cantaron:

“¡Aleluya!

El humo del incendio de la gran ciudad

se eleva por los siglos de los siglos”.

Entonces un ángel me dijo: “Escribe: ‘Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero’ ”.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 21,20-28

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad; porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito.

¡Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días! Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado.

Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación’’.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

