Top de películas más vistas en Prime Video España

El amplio catálogo de Prime Video puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este sábado 2 de noviembre en España.

1. Apocalipsis Z: El principio del fin

Una especie de rabia que transforma a la gente en criaturas agresivas se extiende por el planeta. Manel se aísla en casa con su gato, recurriendo a su ingenio para sobrevivir. Pronto deben salir a buscar comida, por tierra y mar, sorteando muchos peligros. Apocalipsis Z: El principio del fin es un viaje de supervivencia física y emocional, con acción, tensión, infectados y un malhumorado gato.

2. Canario Negro (Canary Black)

Avery Graves, una de las mejores agentes de la CIA, es chantajeada por terroristas para que traicione a su propio país y salve a su marido secuestrado. Separada de su equipo, recurre a sus contactos en los bajos fondos para sobrevivir y ayudar a localizar la codiciada información que quieren los secuestradores. Traicionada a cada paso, debe confiar en su entrenamiento de vanguardia y en sus primitivas habilidades de lucha en una carrera mortal para entregar un rescate que podría desencadenar una crisis mundial.

3. Dead for a Dollar

En 1897, el veterano cazarrecompensas Max Borlund se adentra en México, donde se encuentra con el jugador profesional y forajido Joe Cribbens, un enemigo jurado que envió a prisión años antes. Max tiene la misión de encontrar y devolver a Rachel Kidd, la esposa de un rico hombre de negocios, quien, según cuenta la historia a Max, ha sido secuestrada por Buffalo Soldier Elijah Jones. Max finalmente se enfrenta a un enfrentamiento para salvar el honor.

4. Terrifier

El payaso psicópata Art, aterroriza a dos chicas durante la noche de Halloween, matando a todos aquellos que se interponen en su camino.

5. Terrifier 2

Después de ser resucitado por una entidad siniestra, Art the Clown regresa al condado de Miles, donde debe cazar y destruir a una adolescente y a su hermano menor en la noche de Halloween.

6. La cueva azul (Mavi Mağara)

Cem, un soldado, encuentra a su media naranja cuando menos lo esperaba. Alara es una arqueóloga que se cruza en la vida del protagonista. Así, comenzará una apasionada historia de amor llena de contratiempos, aventuras y emotivas conversaciones.

7. Untitled Horror Movie

Seis actores deciden grabar su propia película de terror cuando la serie en la que todos participan está al borde de la cancelación. En el proceso despiertan a un espíritu maligno con una notable afinidad por la violencia.

8. The Commando

Un agente de élite de la DEA regresa a casa después de una misión fallida cuando su familia hace un descubrimiento inesperado en su casa: un alijo de dinero por valor de $ 3 millones. Pronto se enfrentan al peligro y la amenaza de un criminal recién liberado y su equipo, que harán lo que sea necesario para recuperar el dinero, incluido el secuestro de las hijas del agente. Hay mucho en juego y hay vidas en peligro en esta batalla cara a cara, ya que el agente no se detiene ante nada para proteger a su familia contra los criminales hambrientos de dinero.

9. Wyrmwood: Apocalypse

Zombis, científicos locos, soldados malvados y héroes en busca de una cura para la humanidad son los protagonistas de esta secuela de la cinta de culto australiana "Wyrmwood: La carretera de los muertos".Con más presupuesto y mejores medios.

10. Hermanos

El capitán Sam Cahill, un condecorado marine, es enviado a combatir en Afganistán. Algunos meses después, el gobierno lo declara fallecido o desaparecido. Enterado de la noticia, su hermano pequeño Tommy se queda en Estados Unidos, cuidando de su cuñada Grace y sus sobrinos. Con el tiempo, Tommy se gana su cariño y llega a sustituir a su hermano como marido y como padre. Pero un día reciben una noticia inesperada, cuyas consecuencias sacudirán la unidad de la familia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

