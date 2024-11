Cuánto cuestan los NFT’s de Cristiano Ronaldo este viernes 1 de noviembre

Estos son los últimos que registraron los NFT's del astro portugués en la plataforma de Binance (Infobae/Jesús Avilés)

La colección de NFT de Cristiano Ronaldo permite a los fanáticos adquirir fragmentos digitales que recuerdan la carrera del jugador, todo gracias a la alianza que firmó hace un par de años con la plataforma de criptomonedas Binance. Este innovador proyecto presenta diversas ediciones de estos activos digitales, cuyo valor puede variar constantemente.

Cada token no fungible tiene un diseño exclusivo realizado por artistas conectados con las ciudades donde Ronaldo dejó su huella futbolística. Estos lugares incluyen Madeira, Lisboa, Manchester, Madrid, Turín y Arabia Saudita. “Esta nueva colección con Binance ofrece a los fans fragmentos de mi trayectoria a lo largo de mi historia futbolística”, mencionó Cristiano Ronaldo durante el lanzamiento de la iniciativa titulada “Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia” (Por siempre internacional: el camino a Arabia Saudita).

La carrera multifacética de Ronaldo no se limita al fútbol; su incursión en distintos negocios como el hotelero, ropa deportiva y fragancias, ha sido notable. Ahora, con su participación en el mercado de NFT, la estrella del Al Nassr sigue expandiendo su influencia.

En cualquier momento del día, tanto seguidores del exjugador del Real Madrid como entusiastas de las criptomonedas pueden adquirir estas piezas, que están distribuidas en una amplia gama de precios.

Cuánto cuesta un NFT de CR7

La actual estrella del Al Nassr lanzó recientemente una nueva serie de NFT's que se suma a su colección (REUTERS/Rula Rouhana)

En las últimas 24 horas la colección registró operaciones por 43.14 dólares, esto representa una caída del 53.67% a comparación de las operaciones realizadas el 31 de octubre. Los tokens cotizan este día a las 19:23 horas (GMT) en 1.6 USD y registra una caída de 4.19 por ciento de su valor mínimo.

El volumen total de operaciones de NFT’s de la colección es de 1.1 millón de dólares y actualmente hay 75,463 propietarios de al menos un token no fungible.

Los dueños de estos artículos digitales obtienen múltiples beneficios, pues además de tener un token único también pueden ganar recompensas como camisetas vintage, entradas a los partidos, póster firmados y la posibilidad de realizar una pregunta a Cristiano Ronaldo misma que responderá en un video hecho especialmente para los poseedores de NFT’s.

Los poseedores de tokens poco comunes de Portugal también reciben una experiencia exclusiva con el jugador, misma que incluye un viaje a Riad y entradas para un partido de futbol.

Qué es un NFT

Los NFT's alcanzaron una gran popularidad hace un par de años (REUTERS/Tyrone Siu)

Este tipo de tecnología tiene varios años de existencia, en 2020 despegó como una alternativa para los inversionistas y desde entonces ha ganado cierta popularidad ante el lanzamiento de diferentes colecciones de arte digital.

NFT es un acrónimo de “token no fungible”, esto quiere decir que es algo único en el mundo digital y no puede ser reemplazado. Estos activos digitales pueden ser fotos, videos, archivos de audio o cualquier otro formato digital.

De acuerdo con la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitso, los activos encriptados están basados en la tecnología blockchain que le atribuye singularidad al artículo y garantiza que sea único en el mundo digital.

En los últimos años esta tecnología cayó abruptamente, no obstante, algunos inversionistas mantienen su confianza de que este mercado repunte. Hay infinidad de colecciones que se mantiene activas, cada una con ideas diferentes. Además de Cristiano Ronaldo otros deportistas y organizaciones han entrado a este negocio, la NBA también lanzó su colección de tokens que consiste en un concepto tipo “sobres de colección” donde cada NFT es un fragmento de video de alguna jugada de la liga de baloncesto.

Los NFT’s de Cristiano Ronaldo están lejos de alcanzar las marcas registradas por otros artículos digitales en el mismo rubro, pues algunos han logrado ser vendidos por varios millones de dólares. Sin embargo, fue uno de los primeros jugadores que dio el salto a este negocio después de su boom en 2020.