Efemérides del 21 de octubre, qué pasó un día como hoy

Eventos históricos y acontecimientos significativos que tuvieron lugar en esta misma fecha en años pasados, aquí están las efemérides del martes 21 de octubre que abarcan desde hitos científicos hasta momentos culturales.

Te invitamos a sumergirte en el pasado y descubrir las huellas que el tiempo ha dejado en este día en la historia.

Qué recordamos hoy

1032: En Roma, el joven Teofilatto (1008-1055) compra el papado y es nombrado papa, adoptando el nombre de Benedicto IX.

1094: El Cid Campeador (Rodrigo Díaz de Vivar) vence a los almorávides en la batalla de Cuarte.

1096: En las cercanías de Nicea (Turquía) miles de integrantes de la Cruzada de Pedro el Ermitaño son aniquilados por los turcos selyúcidas.

1285: En España, el rey Sancho IV y Abu Yúsuf Yaqub ibn Abd al-Haqq (sultán de Marruecos), firman la paz después de que este último sitiara Jerez de la Frontera (Cádiz) y atacará Sevilla.

1496: En Flandes, contraen matrimonio Juana de Castilla (después llamada Juana la Loca) y Felipe el Hermoso.

1520: En la boca oriental del estrecho de Magallanes, el navegante Fernando de Magallanes descubre el Cabo de las Vírgenes.

1600: En Sekigahara (Japón), Tokugawa Ieyasu vence a las fuerzas leales al clan Toyotomi lideradas por Ishida Mitsunari, poniendo fin a la era de los estados en guerra e imponiéndose como el máximo gobernante del archipiélago.

1625: En Puerto Rico, Balduino Enrico incendia la ciudad de San Juan y La Fortaleza antes de retirarse.

1638: En Widecombe-in-the-Moor (extremo suroeste de Inglaterra) sucede la Gran Tormenta Eléctrica (The Great Thunderstorm). Es el primer caso documentado de una centella (rayo globular). Un rayo globular destruye el techo de la iglesia de san Pancracio, en el condado de Devonshire (Inglaterra), durante la Gran Tormenta del 21 de octubre de 1638.

1805: La Marina Real británica derrota a la flota franco-española en la batalla de Trafalgar. Napoleón Bonaparte pierde la posibilidad de invadir Inglaterra y ésta se convierte en la primera potencia marítima mundial.

1879: En EEUU., Thomas Edison consigue que su primera lámpara eléctrica luzca durante 48 horas ininterrumpidas.

1897: En San José (Costa Rica) se inaugura el Teatro Nacional con la obra Fausto, de Gounod.

1906: En Chile se funda la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).

1907: En Tayikistán (Asia Central), un terremoto de 8,1 grados[1] en la escala de Richter destruye la ciudad de Karatag, 50 km al oeste de Dushambé (la capital de Tayik) y 360 km al sureste de Samarcanda Muere la totalidad de sus habitantes (entre 12 000 y 15 000 personas).

1921: En Argentina se funda el Radioclub Argentino (LU4AA).

1934: Se inaugura en Madrid la plaza de toros de Las Ventas.

1941: En Serbia ocurre por segundo día la masacre de Kragujevac. Más de 5000 civiles (mujeres, niños) (serbios, romaníes) fueron asesinados por nazis en represalia por un ataque partisano sobre soldados alemanes.

1944: En El Salvador, un golpe de Estado depone al presidente provisional, general Andrés Ignacio Menéndez y lo sustituye interinamente en ese mismo cargo público por el coronel Osmín Aguirre y Salinas.

1951: En el barrio popular de La Boca, en la ciudad argentina de Buenos Aires, se derrumba la cúpula de la iglesia San Juan Evangelista durante la misa del domingo mientras se festejaba el Día de la Madre, con la asistencia de 400 fieles. El accidente dejó un saldo de 9 muertos y unos 20 heridos.

1956: En Tegucigalpa (Honduras) es derrocado el presidente Julio Lozano Díaz.

1958: En una prueba nuclear atmosférica sobre el sitio de prueba nuclear en el archipiélago de Nueva Zembla, Océano Ártico, al norte de Rusia, la Unión Soviética detona una bomba atómica de 2 kilotones. Es la prueba nuclear n.º 77 de las 981 que la Unión Soviética detonó entre 1949 y 1991 que, medidas en kilotones, representan el 54,9% del total de pruebas nucleares realizadas en el mundo.[2]

1961: En el portón de la Base naval de Guantánamo (Cuba), oficiales estadounidenses entregan el cadáver del busero cubano Rubén López Sabariego (desaparecido desde el 30 de septiembre), afirmando que fue matado a balazos por el Gobierno cubano. Sin embargo, el cadáver no tiene orificios de bala, sino múltiples fracturas (algunas de ellas en proceso de soldadura) y punciones de bayoneta.

1964: La portada del periódico español ABC es dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente por haber ganado las Jornadas Internacionales de Cetrería, hecho que según él le cambia la vida y que influye sobremanera en su decisión de dedicar su vida a la divulgación y protección de la naturaleza en una España aún no concienciada con el cuidado del medio ambiente.

1966: En la aldea de Aberfan, en Gales, se derrumba una pila de escombros de una mina de carbón que causa la muerte de 144 personas (116 niños y 28 adultos).

1971: En Suecia, Pablo Neruda recibe el premio Nobel de literatura.

1982: En Suecia, Gabriel García Márquez es declarado ganador del Premio Nobel de Literatura.

1989: Cerca de Tegucigalpa (Honduras), se accidenta el Vuelo 414 de TAN-SAHSA, causando 127 pasajeros y 4 tripulantes muertos. Entre los 15 sobrevivientes están el matrimonio nicaragüense del empresario Carlos Pellas y su esposa Vivian Pellas.

1992: La provincia de Mendoza (Argentina) adopta ―por ley provincial 5930― la actual Bandera de Mendoza, basada en el diseño de la bandera del Ejército de Los Andes del general San Martín.

2012: En Galicia y en el País Vasco se realizan elecciones autonómicas.

2015: Día en que estuvo inspirada la película futurista Back to the Future Part II (de 1989).

2019: Inicio de manifestaciones en Bolivia, debido a los polémicos resultados de las elecciones generales.

2021: Bitcoin Alcanza su máximo histórico superando los $66.000.

Nacimientos

1328: Zhū Yuánzhāng, emperador chino. Fundador de la dinastía Ming (f. 1398).

1449: Jorge de Clarence, aristócrata inglés (f. 1478).

1581: Domenico Zampieri, pintor italiano (f. 1641).

1650: Jean Bart, almirante naval francés, marino navegante, caballero y corsario dunkerquese de la orden de san luis (f. 1702).

1660: Georg Stahl, químico, técnico metalúrgico y médico alemán (f. 1734).

1675: Emperador Higashiyama, 113.º emperador japonés (f. 1710).

1728: Conde de Floridablanca, político español (f. 1808).

1737: Marie-Louise O’Murphy, cortesana francesa, amante de Luis XV de Francia (f. 1815).

1766: Francisco Antonio Zea, científico y político colombiano (f. 1822).

1772: Samuel Taylor Coleridge, poeta, crítico y filósofo británico (f. 1834).

1790: Alphonse de Lamartine, escritor, poeta y político francés (f. 1869).

1807: Hilarión Eslava, compositor y musicólogo español (f. 1878).

1833: Alfred Nobel, inventor sueco (f. 1896).

1845: Ulises Heureaux, militar y presidente dominicano (f. 1899).

1846: Edmondo De Amicis, escritor italiano (f. 1908).

1847: Giuseppe Giacosa, dramaturgo, poeta y libretista italiano (f. 1906).

1852: José Toribio Medina, bibliógrafo e historiador chileno (f. 1930).

1882: Margaret Dumont, actriz estadounidense (f. 1965).

1882: Maximiliano Hernández Martínez, militar salvadoreño (f. 1966).

1882: Jimmy Windridge, futbolista británico (f. 1939).

1885: Egon Wellesz, compositor austriaco (f. 1974).

1892: Lidia Lopujova, bailarina de ballet rusa (f. 1981).

1893: Úrsulo Galván Reyes, líder agrarista y político mexicano (f. 1930).

1894: Ranpo Edogawa, novelista y crítico literario japonés (f. 1965).

1895: Edna Purviance, actriz estadounidense durante la era del cine mudo. Fue por mucho tiempo la actriz principal en las películas de Charles Chaplin.

1896: Roberto Pizano, pintor colombiano (f. 1929).

1898: Amadeo de Saboya, aristócrata italiano (f. 1942).

1903: Federico de Castro y Bravo, jurista español (f. 1983).

1904: Francisca Celsa dos Santos, supercentenaria brasileña (f. 2021).

1908: Jorge Oteiza, escultor español (f. 2003).

1911: Juan de Ávalos, escultor español (f. 2006).

1911: Mary Blair, animadora, diseñadora gráfica, ilustradora y guionista estadounidense (f. 1978).

1912: Georg Solti, conductor británico de origen húngaro (f. 1997).

1914: Martin Gardner, matemático, filósofo de la ciencia, escritor y divulgador científico estadounidense (f. 2010).

1914: Casimir Świątek, cardenal estonio (f. 2011).

1914: Fernando Hiriart, ingeniero mexicano (f. 2005).

1917: Dizzy Gillespie, trompetista estadounidense (f. 1993).

1917: Mario Vanarelli, actor y escenógrafo argentino (f. 2005).

1921: Malcolm Arnold, compositor británico (f. 2006).

1921: Meshulam Dovid Soloveitchik, rabino israelí (f. 2021).

1925: Celia Cruz, cantante cubana (f. 2003).

1925: Concepción Llaguno Marchena, química española (f. 2010).

1926: Leonard Rossiter, actor británico (f. 1984).

1926: Leo Kirch, empresario alemán (f. 2011).

1927: Sergio Valech, obispo chileno (f. 2010).

1928: Giuseppe Pinelli, partisano y anarquista italiano (f. 1969).

1929: Héctor Tizón, escritor y diplomático argentino (f. 2012).

1929: Ursula K. Le Guin, escritora estadounidense (f. 2018).

1930: Fred De Bruyne, ciclista belga (f. 1994).

1931: Shammi Kapoor, actor y director indio (f. 2011).

1931: Hugh Thomas, historiador hispanista británico (f. 2017).

1933: Francisco Gento, futbolista español.

1938: Irán Eory, actriz iraní-mexicana (f. 2002).

1938: Héctor Suárez, actor mexicano (f. 2020).

1940: Manfred Mann, músico anglosudafricano.

1942: Thomas Cavalier-Smith, zoólogo británico.

1942: Christopher A. Sims, economista estadounidense.

1942: Guy Saint-Vil, futbolista haitiano.

1943: Cecilia Pantoja, cantautora chilena.

1943: Tariq Ali, director de cine, escritor e historiador pakistaní.

1944: Delfi Galbiati, actor de teatro uruguayo (f. 2015).

1944: Jean-Pierre Sauvage, químico francés.

1949: Manuel Marín González, político español (f. 2017).

1949: Benjamín Netanyahu, político israelí.

1950: Ronald McNair, astronauta y saxofonista estadounidense.

1950: Alfredo Toth, cantante y bajista argentino, de la banda GIT.

1950: Ernesto Ureta, militar y héroe nacional argentino.

1952: Eduardo Kímel, periodista y escritor argentino (f. 2010).

1952: Brent Mydland, tecladista estadounidense, de la banda Grateful Dead.

1953: Charlotte Caffey, cantante estadounidense, de la banda The Go-Go’s.

1953: Peter Mandelson, político británico.

1954: Esteban Moctezuma, economista y político mexicano.

1955: Alberto Iglesias, compositor de música para cine español.

1956: Carrie Fisher, actriz estadounidense. (f. 2016)

1956: Gustavo Perednik, escritor israelí.

1957: Wolfgang Ketterle, físico alemán, Premio Nobel de Física en 2001.

1957: Steve Lukather, guitarrista estadounidense, de la banda Toto.

1958: Julio Médem, director de cine y guionista español.

1958: Pilar Rahola, política española.

1958: Andre Geim, físico neerlandés de origen ruso Premio Nobel de Física 2010.

1959: Ken Watanabe, actor japonés.

1960: Victor Regalado-Frutos, antropólogo y egiptólogo español.

1962: Roberto Blandón, actor mexicano.

1962: David Campese, jugador australiano de rugby.

1964: Jon Carin, músico estadounidense, de las bandas Pink Floyd y The Who.

1965: Jon Andoni Goikoetxea, futbolista español.

1965: Hisashi Imai, cantante y compositor japonés.

1967: Paul Ince, futbolista británico.

1968: Giovanni Ricciardi, músico y violonchelista italiano.

1968: Yolanda Ventura, actriz española.

1968: Melora Walters, actriz estadounidense.

1969: Salman bin Hamad bin Isa al Khalifa, emir bahreiní.

1970: Louis Koo, actor y cantante hongkonés.

1971: Nick Oliveri, músico estadounidense, de las bandas Kyuss y Queens of the Stone Age.

1973: Lera Auerbach, compositora rusa.

1974: Carlos Chaouen, compositor, cantante y músico español.

1974: El Pepo (Rubén Darío Castiñeiras), cantante argentino.

1975: Henrique Hilário, futbolista portugués.

1976: Sara Latife Ruiz Chávez, política mexicana.

1976: Jeremy Miller, actor estadounidense.

1976: Andrew Scott, actor irlandés.

1977: Julieta Cardinali, actriz argentina.

1978: Henrik Klingenberg, músico finés, de la banda Sonata Arctica.

1978: Jimmy López, compositor clásico peruano.

1978: Xabi Solano, músico español.

1980: Brian Pittman, músico estadounidense, de la banda Relient K.

1980: Kim Kardashian, socialité y modelo estadounidense.

1980: Santiago Ladino, futbolista argentino.

1981: Román Rusinov, piloto de carreras ruso.

1981: Nemanja Vidić, futbolista serbio.

1982: James White, baloncestista estadounidense.

1982: Matt Dallas, actor de cine estadounidense, de la banda Kyle XY.

1982: Lee Chong Wei, jugador profesional de bádminton de Malasia

1983: Zack Greinke, beisbolista estadounidense.

1983: Gonzalo Klusener, futbolista argentino.

1984: José Lobatón, beisbolista venezolano.

1984: Jessica Michibata, modelo japonesa.

1984: Kieran Richardson, futbolista británico.

1984: Oleksandr Romanchuk, futbolista ucraniano.

1985: Andrés Franzoia, futbolista argentino.

1985: Dani Hernández, futbolista venezolano.

1986: Christopher Uckermann, actor y cantante mexicano.

1986: Tamerlan Tsarnaev, coautor del atentado de la maratón de Boston en 2013 (f. 2013).

1988: Elías Viñoles, actor argentino.

1988: Blanca Suárez, actriz española.

1988: Glen Powell, actor y escritor estadounidense.

1989: Sam Vokes, futbolista galés.

1990: Ricky Rubio, baloncestista español.

1992: Bernard Tomic, tenista australiano.

1992: Marzia Bisognin, youtuber italiana.

1993: Julián Santero, piloto argentino de automovilismo.

1995: Doja Cat, rapera estadounidense.

1999: Matteo Gabbia, futbolista italiano.

Fallecimientos

390: Viator de Lyon, clérigo francés (n. s. IV).

1266: Birger Jarl, aristócrata sueco (n. c. 1210).

1422: Carlos VI, rey francés entre 1380 y 1422 (n. 1368).

1556: Pietro Aretino, escritor italiano (n. 1492).

1650: Pedro Espinosa, poeta y antólogo español (n. 1578).

1662: Henry Lawes, compositor británico (n. 1595).

1687: Edmund Waller, escritor británico (n. 1606).

1775: François-Hubert Drouais, pintor francés (n. 1727).

1805: Dionisio Alcalá Galiano, cartógrafo y marino español (n. 1760).

1805: Francisco Alsedo y Bustamante, militar y marino español (n. 1758).

1805: Cosme de Churruca, científico y marino español (n. 1761).

1805: Horatio Nelson, militar británico (n. 1758).

1807: Attilio Zuccagni, médico, naturalista y botánico italiano (n. 1754).

1886: José Hernández, poeta, político y periodista argentino (n. 1834).

1893: Emmanuel Lansyer, pintor paisajista realista francés (n. 1835).

1904: Isabelle Eberhardt, escritora suiza en francés (n. 1877).

1915: Luis Adaro, ingeniero español (n. 1849).

1931: Arthur Schnitzler, médico y escritor austriaco (n. 1862).

1931: Octave Uzanne, escritor y periodista francés (n. 1851).

1944: Hilma af Klint, pintora sueca pionera del arte abstracto (n. 1862).

1949: Laura Montoya, religiosa y santa colombiana (n. 1874).

1952: Leonardo Ruiz Pineda, abogado y político venezolano (n. 1916)

1952: Juan Yagüe, militar español (f. 1891).

1957: Laureano Barrau, pintor impresionista español (n. 1863).

1958: Jorge Bobone, astrónomo argentino (n. 1901).

1967: Ejnar Hertzsprung, astrónomo danés (n. 1873).

1967: Víctor Seix, editor y empresario español (n. 1923).

1968: Aureli Maria Escarré, sacerdote español (n. 1908).

1968: Lelio Zeno, médico traumatólogo argentino (n. 1890).

1969: Jack Kerouac, novelista y poeta estadounidense (n. 1922).

1969: Wacław Sierpiński, matemático polaco (n. 1882).

1972: Marcelino Olaechea religioso español (n. 1888).

1973: Nasif Estéfano, piloto de carreras argentino (n. 1932).

1978: Anastás Mikoyán, bolchevique armenio y estadista soviético (n. 1895).

1980: Hans Asperger, pediatra y psiquiatra austriaco (n. 1906).

1980: Miguel Buñuel Tallada, actor y escritor español (n. 1924).

1981: Germinal Esgleas, anarquista y sindicalista español (n. 1903).

1982: Juan Camacho, cantante español (n. 1947).

1984: François Truffaut, crítico de cine, director y actor francés (n. 1932).

1986: Theodor Busse, general alemán de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial (n. 1897).

1988: Olga Lamas, cantante de tangos, de repertorio humorístico (n. 1924).

1991: Carlos María Gutiérrez, escritor, periodista y caricaturista uruguayo (n. 1926).

1992: Jim Garrison, fiscal estadounidense, investigador del asesinato de John F. Kennedy (n. 1921).

1993: Raúl Rossi, actor argentino (n. 1925).

1995: Jesús Blasco, autor de historietas español, creador de Cuto (n. 1919).

1995: Shannon Hoon, vocalista estadounidense, de la banda Blind Melon (n. 1967).

1995: Manuel Vázquez Gallego, historietista español (n. 1930).

1999: Lars Bo, artista y autor danés (n. 1924).

1999: Esther Fernández, actriz mexicana (n. 1917).

2000: Luis Luchi, poeta argentino (n. 1921).

2002: Pasieguito, futbolista español (n. 1925).

2003: Luis A. Ferré, político puertorriqueño, gobernador de Puerto Rico entre 1969 y 1973 (n. 1904).

2003: Elliott Smith, músico estadounidense (n. 1969).

2003: Arturo Warman, intelectual, político y etnólogo mexicano (n. 1937).

2004: Everett Rogers, sociólogo estadounidense (n. 1931).

2006: Sandy West, baterista estadounidense, de la banda The Runaways (n. 1959).

2007: Ronald Kitaj, pintor estadounidense de pop art (n. 1932).

2009: José María Rodríguez Méndez, escritor y dramaturgo español (n. 1926).

2010: El Sabalero (José Carbajal), cantante, compositor y guitarrista uruguayo (n. 1943).

2010: Eio Sakata, jugador japonés de go (n. 1920).

2011: Sultán bin Abdelaziz, príncipe heredero y ministro saudí (n. 1928).

2012: Yash Chopra, director y productor indio (n. 1932).

2012: George McGovern, político estadounidense (n. 1922).

2014: Gough Whitlam, primer ministro australiano (n. 1916).

2018: Robert Faurisson, académico británico-francés (n. 1925).

2020: Paul Leduc, director de cine mexicano (n. 1942).

2021: Martín Arnal Mur, escritor y guerrillero español.(n. 1921)

2022: Pedro Santamaría (86), torero español (n. 1936).

2023: Alejandra Villafañe, actriz, reina de belleza y modelo colombiana; cáncer (n. 1989).

2024: José Ortega Ríos, torero español (n. 1949).