El evangelio y las lecturas: la palabra del 25 de septiembre

Todos los domingos, la Iglesia Católica realiza una Misa, el acto de culto más importante de esta religión. Sin embargo, en varias localidades católicas no se limitan a los fines de semana y se lleva a cabo casi todos los días.

Es por eso que el Vaticano ofrece a los católicos las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son fundamentales en esta celebración litúrgica. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas de hoy

Lectura del libro de los Proverbios

Prv 30, 5-9

Toda palabra de Dios es verdadera.

El Señor es un escudo para cuantos en él confían.

No alteres para nada sus palabras,

no sea que te reprenda y resultes mentiroso.



Dos cosas te pido, Señor, antes de morir,

no me las niegues:

líbrame de la falsedad y la mentira;

no me des pobreza ni riqueza,

dame tan sólo lo necesario para vivir,

no sea que la abundancia me aparte de ti

y me haga olvidarte;

no sea que la pobreza me obligue a robar

y me lleve a ofenderte.

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Lucas

Lc 9, 1-6

En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el Reino de Dios y a curar a los enfermos.



Y les dijo: "No lleven nada para el camino: ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación".



Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes.



