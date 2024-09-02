El inicio de la lucha por la Independencia y otras efemérides importantes de Chile en septiembre

Este mes se festejan en el país una serie de eventos que son parte de la historia. (Jovani Pérez)

Septiembre es uno de los más importantes en la historia de varios países de América Latina y Chile no es la excepción. El noveno mes del año marca una serie de contrastes en las efemérides del país chileno, desde varios pasajes memorables hasta una serie de acontecimientos que se recuerdan para que no vuelvan a ocurrir.

Así, durante este mes se festeja el inicio de la lucha de independencia contra la corona española. A la vez que se conmemora un aniversario más del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende que comenzó el régimen de Augusto Pinochet.

Estas son las efemérides más importantes en Chile durante el mes de septiembre.

Efemérides de septiembre en Chile

Las efemérides conmemoran hechos y personajes que marcaron la historia. Son clave para preservar la memoria colectiva y el conocimiento. Créditos: Infobae México.

1 de septiembre: el gobierno chileno creó el Banco del Estado de Chile (Banco Estado) en 1953.

El gobierno de Chile creó la comuna de Padre de las casas en 1899.

2 de septiembre: se inauguraron los tranvías eléctricos de Santiago en 1900.

3 de septiembre: Día Nacional del Circo Chileno.

4 de septiembre: José Miguel Carrera fue fusilado en 1821. El militar fue comandante del ejército y llegó a desempeñar el cargo de director supremo en 1811.

5 de septiembre: Día Internacional de la Mujer Indígena.

Las mujeres indígenas se congregan cada año para visibilizar sus comunidades. (AP Foto/Martín Mejía).

Manuel Blanco Encalada falleció en 1876. El militar y político fue el primer ciudadano en ocupar el cargo de presidente de la república en Chile.

6 de septiembre: Día Internacional de la Atención Primaria de Salud.

Vicente Pérez falleció en 1886. Es recordado por haberse convertido en senador

7 de septiembre: el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) atacó a la comitiva del régimen de Augusto Pinochet. El grupo guerrillero de ideología marxista cobró la vida de cinco escoltas presidenciales.

En 1945 surgió el Partido Agrario y la Italianiza Popular Libertadora. Las organizaciones políticas sirvieron de apoyo al expresidente Carlos Ibáñez.

El decreto supremo número 3.757 fundó la Universidad Austral de Chile en 1954.

8 de septiembre: Día Internacional de la Alfabetización.

El gobierno chileno fundó la comuna de Camiña en 1970.

En 1970, durante el gobierno de Salvador Allende, fue fundada la comuna de Colchane.

9 de septiembre: Chile anexó a su gobierno la Isla de Pascua en 1888 mediante el Acuerdo de Voluntades, firmado entre las autoridades étnicas del pueblo rapanui y el capitán chileno Policarpo Toro.

Cada estatua monolítica tallada hace siglos por el pueblo rapanui de esta remota isla del Pacífico representa un antepasado. (AP/Esteban Félix).

La armada chilena fundó la Academia de Guerra en 1886.

El gobierno chileno estableció la comuna de San Pablo en 1867.

10 de septiembre: Astolfo Tapia nació en 1911. El político estuvo afiliado al Partido Socialista de Chile y llegó a ser presidente de la Cámara de diputados entre 1950 y 1953.

11 de septiembre: las Fuerzas Armadas de Chile, encabezadas por Augusto Pinochet, asestaron un golpe de Estado para exigir la renuncia del entonces presidente Salvador Allende en 1973. El Palacio de La Moneda, que había albergado a 23 exmandatarios, fue destruido tras los bombardeos.

12 de septiembre: El gobierno chileno fundó la comuna de Ñiquén en 1856.

13 de septiembre: El Museo Pedagógico de Chile fue inaugurado en 1941.

La comuna de Puchuncaví fue fundada en 1944.

14 de septiembre: el naturalista francés Claudio Gay fundó el Museo Nacional de Historia Natural en 1830.

15 de septiembre: Día Internacional de la Democracia.

El golpe de estado contra el gobierno de Salvador Allende derivó con el régimen de Augusto Pinochet (Europa Press/Contacto/Francisco Arias)

En 1975 se inauguró el primer tramo del metro de Santiago.

El Estado Mayor General del Ejército surgió en 1820.

16 de septiembre: Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

Entró en vigor la ley de la abolición de los títulos de la nobleza en 1817.

En 1997 se publicó la ley número 19.519 que creó al Ministerio Público.

17 de septiembre: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) fue creado en 1843.

El gobierno chileno creó la comuna de Rengo en 1831.

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) comenzó actividades en 2002.

18 de septiembre: Independencia de Chile.

Las parejas de los 'huasos' (bailarines típicos) muestran sus danzas cuando comienzan los festejos de fiestas patrias. (EFE/ Elvis González).

El Museo de Bellas Artes fue fundado en 1910.

19 de septiembre: Día de las glorias del ejército.

20 de septiembre: El expresidente Ramón Barros Luco falleció en 1919.

21 de septiembre: Día Internacional de la Paz.

El expresidente Manuel Montt falleció en 1880.

En 1843, la goleta Ancud llegó a Puerto de Hambre. Desde ese año, Chile tomó posesión del Estrecho de Magallanes.

En 1850 el gobierno chileno fundó la comuna de Caldera.

22 de septiembre: Víctor García Garzena nació en 1913. El político es recordado por haberse convertido en el primer presidente del Partido Nacional.

23 de septiembre: Pablo Neruda falleció en 1973. El poeta ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971 y llegó a desempeñar el papel de senador en Chile.

Pablo Neruda es considerado el poeta más importante de Chile. (Archivo/Infobae).

El político militar Tomás O’Higgins fundó la provincia de Coquimbo en 1811.

Se publicó la ley 21.030 que permite el aborto para las mujeres que se encuentran en riesgo por su embarazo y que han sido víctimas de un abuso sexual. El último caso que esta regulación contempla es peligro de que el embrión padezca de una patología letal.

24 de septiembre: en 1973 la junta militar disolvió el Congreso Nacional mediante la ley número 27. Con los cambios jurídicos, los cargos parlamentarios quedaron vacantes y se interrumpió la institucionalidad democrática.

El Congreso declaró el final del pago obligatorio por servicios sacerdotales con la abolición de los derechos parroquiales en 1811.

25 de septiembre: el ejército de Chile declaró la guerra contra España en 1865. El conflicto naval se desató tras la amenaza de la escuadrilla española de bloquear y bombardear los puertos. Cuando la flota chilena se negó a devolver la nave capturada, los españoles atacaron la ciudad de Papud el 31 de marzo de 1866. Luego de la respuesta al fuego, los españoles abandonaron Sudamérica y ambas partes alcanzaron la paz en 1883.

El Congreso Nacional promulgó las garantías individuales en 1884.

26 de septiembre: en 1829, el Congreso Nacional fue instalado en Santiago debido a los daños estructurales que sufrió la sede original en Valparaíso tras el terremoto ocurrido en marzo de ese mismo año.

El Congreso Nacional en Santiago de Chile es una de las instituciones más antigua del país. (AP Foto/Esteban Felix).

27 de septiembre: Día Mundial del Turismo.

Día Internacional del Corazón.

En 1605 se fundó la comuna de Monte Patria.

Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos del Cuerpo Humano.

28 de septiembre: Juan Peñafiel Illanes nació en 1915. El agricultor es recordado por su papel como político del Partido Liberal y regidor de La Serena, capital de Coquimbo.

29 de septiembre: El gobierno del expresidente Arturo Alessandri creó la Dirección del Trabajo en 1924.

La comuna de Tocopilla fue fundada en 1843.

30 de septiembre: durante el periodo colonial se fundó la ciudad de Linares en 1775.