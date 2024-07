Efemérides del 20 de julio: qué se celebra hoy

Todos los días hay un acontecimiento importante que recordar (Infobae)

En las efemérides de hoy desempolvaremos los recuerdos históricos y los acontecimientos olvidados que dieron forma al presente en el pasado. Desde momentos que cambiaron el rumbo de la humanidad hasta curiosidades culturales, esta nota te invita a reflexionar sobre la continuidad del tiempo y la importancia de la memoria histórica.

Cuáles son las efemérides de hoy

1221: Se coloca la primera piedra de la Catedral de Burgos.

1230: En Cassino (Italia) se firma el Tratado de San Germano entre Federico II Hohenstaufen y el papa Gregorio IX.

1378: En Italia estalla la Revuelta de los Ciompi, levantamiento de los trabajadores del sector textil en Florencia.

1402: En Turquía, Tamerlán derrota al sultán otomano Bayazīd I en la batalla de Ankara.

1500: En España, Isabel La Católica decreta, mediante una real cédula, que se devuelvan a sus tierras de origen a todos los indígenas que los conquistadores habían secuestrado.

1700: En España, el rey Carlos II otorga el villazgo a Fuente Álamo de Murcia.

1754: En España, el rey Fernando VI destituye al marqués de la Ensenada.

1807: En el puerto de Nueva York (Estados Unidos), el ingeniero Robert Fulton realiza la primera prueba de su barco de vapor.

1808: Entra en Madrid (España) el ejército del invasor francés José I Bonaparte. El pueblo se abstuvo de hacer manifestaciones.

1810: En Santa Fe de Bogotá (capital del Nuevo Reino de Granada, actual Colombia) se produce el primer Grito de Independencia, estos sucesos fueron iniciados por el incidente de «El Florero de Llorente», o cual inicia el proceso que culmina con la independencia en 1819.

1810: En Santa Rosa de Viterbo (Colombia) impacta un meteorito.

1816: La Bandera de Argentina es adoptada como símbolo patrio argentino.

1819: Reapertura del Instituto Nacional José Miguel Carrera bajo el gobierno de Bernardo O'Higgins.

1857: En Tonkín es asesinado el obispo José María Díaz Sanjurjo. Esto dará lugar a la intervención armada de España, al lado de Francia, en la guerra de Cochinchina.

1871: La Columbia Británica se convierte en territorio canadiense.

1873: El gobierno central de España, dirigido por Nicolás Salmerón, emite un decreto por el que declara piratas a todos los buques de la Armada Española que habían secundado la revolución del autoproclamado Cantón de Cartagena, autorizando a las armadas extranjeras a capturarlos incluso en aguas jurisdiccionales españolas.

1885: En Canadá, el rebelde Louis Riel es juzgado por traición.

1900: El conde Ferdinand von Zeppelin realiza el primer vuelo a bordo del globo de su mismo nombre.

1903: En Macedonia, el pueblo se subleva contra el poder otomano.

1905: En Rusia, la Asamblea de la nobleza rusa protesta contra el proyecto de creación de una Duma imperial.

1905: En España, el Partido Socialista Obrero Español intenta llevar a cabo un paro general para protestar por la carestía de la vida.

1907: Se incendia y destruye la cúpula de la antigua iglesia de las Salesas.

1908: España: se aprueba una ley que organiza la recogida y canje por el Ministerio de Hacienda de los duros falsos que circulan por el país.

1909: En España, el inventor y constructor Ricardo Causarás Casaña patenta el primer avión de forma triangular de ala delta rígido del mundo.

1909: En Francia, Georges Clemenceau renuncia a la presidencia por la desconfianza hacia su política naval.

1917: En Alemania, el parlamento concede un nuevo crédito de guerra durante la Primera Guerra Mundial por quince mil millones de marcos.

1919: En Saint Germain ―en el marco de la Primera Guerra Mundial― los aliados entregan las condiciones de paz a la delegación germano-austriaca.

1920: En Tarragona (España) se constituye una sociedad de salvamento de náufragos.

1921: En Barcelona (España) se inaugura el depósito franco.

1922: En La Haya (Países Bajos) se clausura la Conferencia sobre el problema de las reparaciones de guerra adeudadas por Alemania.

1923: En la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua (México) muere asesinado a tiros el general Pancho Villa.

1923: En España empieza la prueba de regularidad Pamplona-Lérida-Huesca-Pamplona-San Sebastián de motociclismo.

1927: En Chile se promulga el decreto ejecutivo 3876 del Ministerio de Instrucción Pública que restablece a partir del 12 de octubre del mismo año la enseñanza y el uso oficial en ese país de la ortografía de la Real Academia Española en sustitución de la Ortografía de Bello, que estuvo vigente desde 1844.

1928: En Colombia explota el cañonero Hércules; mueren 51 marineros y oficiales.

1930: En la Unión Soviética, Maxim Litvinov es nombrado comisario de Asuntos Exteriores.

1932: En Perú, montañistas alcanzan la cima del Huascarán (de 6768 m), la montaña más alta del Perú y de la zona intertropical.

1933: El secretario de Estado de la Santa Sede, Eugenio Pacelli (más tarde papa Pío XII), firma un concordato con Hitler.

1936: En España, el general José Sanjurjo, que iba a encabezar el levantamiento militar que desencadenó la guerra civil española, muere en accidente de aviación cuando regresaba desde Lisboa a Madrid.

1936: En Madrid (España), soldados y milicianos republicanos asaltan el Cuartel de la Montaña, único reducto de los sublevados en esa ciudad.

1944: En Alemania, el coronel Claus von Stauffenberg y un grupo de oficiales de la Wehrmacht intentan asesinar a Adolf Hitler y dar un golpe de Estado en el atentado del 20 de julio, pero fracasan.

1945: En España se lleva a cabo un cambio de gobierno, en el que solo continúan los ministros de Gobernación, Hacienda, Educación Nacional y Trabajo.

1948: En Corea del Sur, Syngman Rhee es nombrado presidente.

1950: En Bélgica, el parlamento autoriza el regreso del rey Leopoldo III.

1951: En Jerusalén muere asesinado el rey Abdullah Ibn Husayn de Jordania.

1956: En el atolón Bikini, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Tewa (nombre de una etnia de nativos americanos), de 5000 kilotones. Produjo el 87 % de fisión, el mayor porcentaje de cualquier prueba termonuclear estadounidense conocida.

1958: En Bogotá (Colombia) se constituye el Congreso con igual número de liberales y conservadores y se reúne por primera vez desde 1952.

1960: En España, el Gobierno aprueba los proyectos de ley sobre compilación civil del derecho catalán, propiedad horizontal y navegación aérea.

1960: En Bogotá se funda el Museo del 20 de Julio al conmemorarse el sesquicentenario de la Independencia de Colombia.

1962: En Estados Unidos se transmite por primera vez una imagen de televisión entre los Estados Unidos (Andover) y Europa (Pleumeur-Bodou, Francia).

1969: En la Luna, el módulo lunar Eagle, de la misión espacial Apolo 11, se posa en ella a las 20:17:40 (hora internacional UTC). Cinco horas y media más tarde, Neil Armstrong y Buzz Aldrin serían los primeros hombres en pisar la superficie lunar.

1970: En España, el Curso de Orientación Universitaria (COU) sustituye experimentalmente al PREU.

1972: En Málaga (España), El Lute y su hermano resultan heridos en un tiroteo con la Guardia Civil.

1973: En India y Pakistán, catastróficas inundaciones provocan la muerte de 17 000 personas y varios millones de damnificados.

1974: En Chipre, tropas turcas invaden la isla, en réplica al golpe de Estado dado cinco días antes por oficiales griegos de la Guardia Nacional.

1976: La nave Viking 1 (Estados Unidos) realiza el primer amartizaje en Marte.

1978: En España, los nuevos billetes de 5000 pesetas empiezan a ser moneda de curso legal.

1978: En España, las revalorizaciones irregulares del Banco Coca alcanzan los 5000 millones de pesetas.

1979: En Nicaragua, la Junta Revolucionaria promulga el "Estatuto Fundamental de la República", por el que se reconocían y garantizaban las libertades individuales básicas, hasta la elaboración de una nueva Constitución.

1979: El director de teatro español Albert Boadella, obtiene la libertad provisional.

1980: En Honduras, la Junta Militar presidida por el general Policarpo Paz García, traspasa formalmente el gobierno del país a la Asamblea Constituyente elegida por el pueblo.

1981: En Estados Unidos, Irene Sáez es coronada como Miss Universo siendo la segunda venezolana en ganar el certamen.

1981: En España, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la ley del divorcio.

1984: En España, el «agujero» de Banca Catalana asciende a 63.855 millones de pesetas.

1986: Finaliza el Mundobasket de España con el triunfo del equipo de los Estados Unidos.

1990: En Irak, el presidente Saddam Hussein solicita apoyo al mundo árabe contra Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, a los que acusa de saturar de petróleo el mercado.

1993: El cantante de pop latino, actor y compositor mexicano Cristian Castro, lanza al mercado su segundo álbum de estudio titulado Un segundo en el tiempo.

1994: En la Ciudad de México se inaugura la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México.

1999: En España, el Tribunal Constitucional excarcela a los 23 dirigentes de Herri Batasuna (HB), condenados por el Supremo por ceder sus espacios electorales para la difusión de un vídeo de la banda ETA en 1996.

1999: En Europa, el Parlamento Europeo elige nuevo presidente de la cámara a la francesa Nicole Fontaine, propuesta por conservadores y liberales.

2001: En Italia, la policía mata a Carlo Giuliani en la contracumbre del G8 en Génova

2002: En Perú, el incendio de la discoteca Utopía en Lima causa 29 muertos y decenas de heridos.

2002: En Sicilia (Italia), ocho personas mueren y medio centenar resultan heridas en el descarrilamiento de un tren.

2003: En Francia, la policía responsabiliza a terroristas corsos del doble atentado cometido contra edificios gubernamentales en Niza.

2004: En Francia, el oceanógrafo Christopher Sabine afirma que la mitad del CO2 emitido por el hombre en los últimos 200 años se encuentra en las capas más superficiales de los océanos.

2004: En Nepal, una expedición española encuentra los restos del montañista italiano Renato Casarotto, fallecido en 1986 en el monte K2.

2004: En Europa, el político español José Borrell es elegido presidente del Parlamento Europeo.

2004: En Irak, horas después de confirmarse la retirada de las tropas filipinas, la resistencia libera a un camionero de aquella nacionalidad secuestrado durante dos semanas.

2005: En España, Juan José Millás gana el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo, que concede la Asociación de Periodistas Europeos.

2005: En Nepal, la montañista Edurne Pasaban asciende a la cima del Nanga Parbat (8125 m) y se convierte, con ocho ascensiones, en la mujer viva con más «ochomiles».

2007: En España, el Gobierno secuestra el número 1573 de la revista El Jueves.

2008: En cada municipio y ciudad de Colombia y en varias ciudades de todo el mundo, se realiza una marcha por la liberación de los secuestrados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Conmemoración de la Independencia con el Gran Concierto por la Paz.

2012: En un cine de la localidad estadounidense de Aurora (Colorado), un tal James Eagan Holmes (24) ―armado con dos pistolas, una escopeta, un fusil semiautomático y miles de balas para estas armas (todo adquirido legalmente)― mata a 12 personas y hiere a otras 59.

2015: Cuba y Estados Unidos, restablecen oficialmente sus relaciones diplomáticas, que estaban rotas desde 1961, poniendo fin a 54 años de hostilidad que había entre ambas naciones.

Los sucesos que cambiaron el rumbo de la humanidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Quién nació un día como hoy

356: Alejandro Magno, rey macedonio entre 336 a. C. y 323 a. C. (f. 323 a. C.).

810: Muhammad Ibn Ismail Al-Bujari, erudito islámico de ascendencia persa (f. 870).

1304: Francesco Petrarca, poeta renacentista italiano (f. 1374).

1519: Inocencio IX, papa italiano (f. 1591).

1656: Johann Bernhard Fischer von Erlach, arquitecto austriaco (f. 1723).

1661: Pierre Le Moyne d'Iberville, explorador francés (f. 1706).

1700: Henri-Louis Duhamel du Monceau, científico francés (f. 1782).

1726: Joaquín Ibarra, impresor español (f. 1785).

1737: Nicolás Fernández de Moratín, poeta, prosista y dramaturgo español (f. 1780).

1743: Costillares (Joaquín Rodríguez), torero español (f. 1800).

1754: Antoine Destutt de Tracy, filósofo y aristócrata francés (f. 1836).

1766: Thomas Bruce Elgin, aristócrata británico (f. 1841).

1769: Camilo Henríquez, sacerdote y político chileno (f. 1825).

1774: Auguste Marmont, mariscal francés (f. 1852).

1781: Sophie Lebrun, pianista y compositora alemana (f. 1863).

1785: Mahmut II, sultán otomano (f. 1839).

1804: Richard Owen, biólogo y paleontólogo británico (f. 1892).

1822: Gregor Mendel, monje y naturalista austriaco (f. 1884).

1825: Nicasio Oroño, jurista y político argentino (f. 1904).

1829: Luis Terrazas, político, militar y empresario mexicano (f. 1923).

1844: John Sholto Douglas, aristócrata británico (f. 1900).

1847: Max Liebermann, poeta alemán (f. 1935).

1859: Otto Warburg, botánico alemán (f. 1938).

1864: Erik Axel Karlfeldt, poeta sueco, premio nobel de literatura en 1931 (f. 1931).

1868: José Félix Uriburu, militar argentino, dictador entre 1930 y 1932 (f. 1932).

1868: Miron Cristea, primer patriarca rumano (f. 1939).

1873: Alberto Santos Dumont, aviador brasileño (f. 1932).

1876: Pedro Opaso Letelier, político chileno, vicepresidente en 1931 (f. 1957).

1877: Thomas Crean, marino y explorador antártico irlandés (f. 1938).

1885: Michitarō Komatsubara, militar japonés (f. 1940).

1889: Emiliano Bajo Iglesias, político español (f. 1936).

1889: Antonio Vallejo-Nájera, psiquiatra español (f. 1960).

1890: Gonzalo Roig, director de orquesta y compositor cubano (f. 1970).

1890: Giorgio Morandi, pintor italiano (f. 1964).

1892: Gilberto Bosques, diplomático mexicano (f. 1995).

1895: László Moholy-Nagy, fotógrafo y pintor húngaro (f. 1946).

1897: Tadeus Reichstein, químico polaco, premio nobel de fisiología o medicina en 1950 (f. 1996).

1913: Irma Córdoba, actriz argentina (f. 2008).

1914: Ersilio Tonini, obispo italiano (f. 2013).

1914: Dobri Dobrev, mendigo búlgaro (f. 2018).

1918: Olga Ramos, cantante española (f. 2005).

1919: Edmund Hillary, alpinista neozelandés, primero en escalar el monte Everest, en 1938 (f. 2008).

1919: José Ramón Medina, político, escritor y poeta venezolano (f. 2010).

1921: Mercedes Pardo, pintora venezolana (f. 2005).

1922: Aníbal Arias, guitarrista argentino (f. 2010).

1924: Alejandro Pietri, arquitecto venezolano (f. 1992).

1925: Jacques Delors, político socialista francés.

1925: Frantz Fanon, filósofo francés (f. 1961).

1925: Lola Albright, actriz estadounidense. (f. 2017).

1926: Geoffrey Ostergaard, anarquista pacifista inglés (f. 1990).

1927: Michael Gielen, director de orquesta austríaco (f. 2019)

1931: Marina Popovich, ingeniera, escritora, aviadora y oficial de la fuerza aérea soviética (f. 2017)

1932: Josefa de Bastavales, panderetera española.

1932: Nam June Paik, videoartista de origen surcoreano (f. 2006).

1933: Cormac McCarthy, escritor estadounidense (f. 2023).

1936: Alcibiades González Delvalle, periodista, dramaturgo y narrador paraguayo.

1938: Diana Rigg, actriz británica (f. 2020).

1938: Natalie Wood, actriz estadounidense (f. 1981).

1941: Kurt Raab, actor alemán (f. 1988).

1943: Chris Amon, piloto neozelandés de Fórmula 1 (f. 2016).

1943: Ernesto Bitetti, guitarrista hispano-argentino.

1943: Adrian Păunescu, político y poeta rumano (f. 2010).

1944: Roberto Rogel, futbolista argentino.

1945: Kim Carnes, cantante y compositora estadounidense.

1945: Larry Craig, político estadounidense.

1946: Randal Kleiser, cineasta estadounidense

1947: Gerd Binnig, físico alemán, premio nobel de física en 1986.

1947: Carlos Santana, guitarrista mexicano.

1951: Nick Weatherspoon, jugador de baloncesto estadounidense (f. 2008).

1953: Dave Evans, músico australiano de origen británico, de la banda AC/DC.

1954: Keith Scott, guitarrista canadiense.

1955: Francisco Tudela, político peruano.

1956: Paul Cook, músico británico, de la banda Sex Pistols.

1956: Julio César Falcioni, exfutbolista argentino y actual director técnico.

1959: Claudio Gallardou, actor argentino.

1959: Giovanna Amati, piloto de automovilismo italiana.

1960: Federico Echave, ciclista español.

1963: Joan Gonper (José Ángel González Pérez), escritor y editor español.

1963: Nacho Mañó, músico español, de la banda Presuntos Implicados.

1964: Chris Cornell, cantautor y guitarrista estadounidense, de la banda Soundgarden (f. 2017).

1964: Terri Irwin, bióloga estadounidense.

1964: Bernd Schneider, piloto de automovilismo alemán.

1965: Joe Arlauckas, baloncestista lituano-estadounidense.

1966: Enrique Peña Nieto, presidente mexicano de 2012 a 2018.

1966: Stone Gossard, guitarrista estadounidense, de la banda Pearl Jam.

1968: Kool G Rap, rapero estadounidense.

1969: Josh Holloway, actor estadounidense.

1969: Vitamina C (Colleen Ann Fitzpatrick), cantante estadounidense.

1970: Javier Esparza, político español.

1970: Howard Jones, músico estadounidense, de la banda Killswitch Engage.

1971: Sandra Oh, actriz coreana-canadiense.

1973: Claudio Reyna, futbolista estadounidense.

1973: Haakon Magnus, aristócrata noruego.

1973: Nikolái Kuznetsov, deportista ruso.

1974: Simon Rex, actor estadounidense.

1975: Judy Greer, actriz estadounidense.

1975: Ray Allen, baloncestista estadounidense.

1975: Quique Álvarez, futbolista y entrenador español.

1976: Alex Yoong, piloto de automovilismo malayo.

1977: Alessandro dos Santos, futbolista brasileño.

1977: Kiki Musampa, futbolista neerlandés.

1978: Will Solomon, baloncestista estadounidense.

1978: Nigel Quashie, futbolista galés.

1979: Miklós Fehér, futbolista húngaro (f. 2004).

1980: Gisele Bündchen, modelo y actriz brasileña.

1981: Vanessa Mendoza, modelo, reina y política, profesional en Hotelería y turismo con especialización en mercadeo turístico colombiana.

1982: Percy Daggs III, actor estadounidense.

1983: Bárbara Goenaga, actriz española.

1984: Gonzalo Bergessio, futbolista argentino.

1985: John Francis Daley, actor estadounidense.

1985: Yevhen Seleznyov, futbolista ucraniano.

1988: Julianne Hough, bailarina y actriz estadounidense.

1989: Cristian Pasquato, futbolista italiano.

1990: Steven Joseph-Monrose, futbolista francés.

1993: Alycia Debnam-Carey, actriz australiana.

1994: Nora Heroum, futbolista finlandesa.

1994: Caroline Corinth, modelo danesa.

1994: Andrea Vendrame, ciclista italiano.

1994: Brenda Graff, voleibolista argentina.

1998: Joey Bragg, actor estadounidense.

1998: Sinead Michael, actriz británica.

1998: Merveil Ndockyt, futbolista congoleño.

1998: Shaban Idd Chilunda, futbolista tanzano.

1998: Alejo Antilef, futbolista argentino.

1999: Pop Smoke, cantante estadounidense (f. 2020).

2000: Charne Griesel, yudoca sudafricana.

2000: Alberto del Moral Saelices, futbolista español.

2002: Omar Campos, futbolista mexicano.

Quién murió un día como hoy

1031: Roberto II, rey francés (n. 972).

1156: Toba, emperador japonés (n. 1103).

1500: Miguel de la Paz, príncipe de Asturias y Gerona y príncipe heredero de Portugal (n. 1498).

1515: Íñigo López de Mendoza y Quiñones, aristócrata español (n. 1440).

1524: Claudia de Francia, aristócrata francesa, esposa del rey (n. 1499).

1816: Antonio Baraya, militar colombiano (n. 1776)

1817: Jean Baptiste Antoine Suard, escritor francés (n. 1732).

1866: Bernhard Riemann, matemático alemán (n. 1826).

1877: Federico Errázuriz Zañartu, político chileno, 9.º presidente (n. 1825).

1898: Yuri Karlovich Arnold, compositor, educador musical y musicólogo ruso (n. 1811).

1903: León XIII, papa italiano (n. 1810).

1905: Alfonso Espínola, médico español (n. 1845).

1913: Rufino Solano, militar argentino (n. 1838).

1922: Andréi Márkov, matemático ruso (n. 1856).

1923: Pancho Villa, político y militar mexicano (n. 1878).

1927: Fernando I, rey rumano (n. 1865).

1928: Kostas Karyotakis, poeta griego (n. 1896).

1936: Francisco Ascaso, anarcosindicalista español (n. 1901).

1936: José Sanjurjo, militar español (n. 1872).

1937: Guglielmo Marconi, inventor italiano del telégrafo sin hilos (n. 1874).

1944: Ludwig Beck, militar alemán (n. 1880).

1944: Mildred Harris, actriz estadounidense (n. 1901).

1944: Pedro Núñez Granés, arquitecto e ingeniero español (n. 1859).

1945: Paul Valéry, escritor francés (n. 1871).

1951: Abdullah ibn Husayn, emir transjordano (1921-1949) y rey de Jordania (1949-1951) (n. 1882).

1951: Guillermo de Prusia, aristócrata alemán, último príncipe prusiano (n. 1882).

1953: Jan Struther, escritora inglesa, creadora del personaje de La señora Miniver (n. 1901).

1955: Joaquín Pardavé, actor, director, cantautor, comediante y guionista del cine mexicano. (n. 1900).

1971: Amanda Clement, primera mujer en arbitrar un juego de béisbol (n. 1888).

1972: Friedrich Flick, empresario alemán nazi (n. 1883).

1973: Bruce Lee, artista marcial y actor estadounidense (n. 1940).

1974: Gaspar Gómez de la Serna, escritor español (n. 1918).

1974: Allen Jenkins, actor estadounidense (n. 1900).

1977: Anselmo Pardo Alcaide, entomólogo español (n. 1913).

1982: Harold Foster, autor de historietas estadounidense (n. 1892).

1984: Ricardo Chofa Moreno, guitarrista argentino (n. 1960).

1984: Luis María Boffi Bogero, político, abogado y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina (n. 1915)

1986: Stanley Rous, dirigente deportivo británico, Presidente de la FIFA entre 1961 y 1974 (n. 1895).

1987: Dimitri Leliushenko, militar soviético (n. 1901)

1989: Juan Carlos Altavista, actor argentino que interpretó a Minguito Tinguitella (n. 1929).

1994: Paul Delvaux, pintor belga (n. 1897).

1995: Raimundo Tupper Lyon, futbolista chileno (n. 1969).

1996: Raphael Patai (85), etnógrafo, historiador, orientalista y antropólogo húngaro judío (n. 1910).

1996: František Plánička, futbolista checo (n. 1906).

1998: Norah Borges, pintora argentina, hermana del escritor Jorge Luis Borges (n. 1901).

2000: Eladio Dieste, arquitecto uruguayo (n. 1917).

2000: Tomás Marco Nadal, dibujante de historietas español (n. 1929).

2001: Carlo Giuliani, activista antiglobalización italiano (n. 1978).

2004: Antonio Gades, bailarín y coreógrafo español (n. 1936).

2005: Josefina de Vasconcellos, escultora inglesa (n. 1904).

2005: James Doohan, actor canadiense (n. 1920).

2005: El Chocolate (Antonio Núñez Montoya), cantaor español (n. 1930).

2007: Golde Flami, actriz argentina de origen ucraniano (n. 1918).

2008: Mario de Jesús Báez, compositor dominicano (n.1924).

2010: Benedikt Gröndal, político y primer ministro islandés entre 1979 y 1980 (n. 1924).

2010: Thomas Molnar, filósofo e historiador húngaro (n. 1921).

2011: Lucian Freud, pintor y grabador británico (n. 1922).

2013: Helen Thomas, periodista estadounidense (n. 1920).

2014: Álex Angulo, actor español (n. 1953).

2017: Chester Bennington, cantante, compositor, productor y actor estadounidense (n. 1976).

2017: Wilindoro Cacique, cantante y compositor peruano (n. 1942).

2019: Peter McNamara, tenista australiano (n. 1955).

2019: Roberto Fernández Retamar, poeta cubano (n. 1930).

2020: Víktor Chízhikov, ilustrador soviético y ruso (n. 1935).

2021: Françoise Arnoul (90), actriz francesa (n. 1931).

2023: José Sulantay (83), futbolista y entrenador chileno (n. 1940).