Fiorentina suma tres puntos tras pasar por encima de Sassuolo 5-1

Fiorentina 5 - 1 Sassuolo

Fiore firmó una actuación sobresaliente tras golear a Sassuolo durante el partido disputado en el Stadio Artemio Franchi este domingo, el cual concluyó con un marcador de 5-1.

Fiorentina llegó al encuentro con los ánimos reforzados después de ganar a domicilio por un marcador de 2-0 a Salernitana. Con respecto al equipo visitante, Sassuolo perdió por un resultado de 3-0 en el partido anterior ante Lecce.

Con este resultado, el conjunto florentino es octavo, mientras que Sassuolo es decimonoveno tras la finalización del partido.

El partido comenzó de manera favorable para Fiorentina, que dio el pitazo de salida en el Stadio Artemio Franchi a través de un tanto de Sottil en el minuto 17, cerrando así el primer tiempo con el marcador de 1-0.

El segundo periodo arrancó de cara para el equipo local, que se distanció con un gol de Martínez Quarta en el minuto 54. Sin embargo, el once reggiani recortó diferencias poniendo el 2-1 por medio de un tanto de Thorstvedt a los 57 minutos. No obstante, el once florentino aumentó distancias estableciendo el 3-1 gracias a un tanto de Nicolás González en el minuto 58. Después, una nueva ocasión incrementó el marcador de los locales mediante un gol de Barák en el minuto 62 que dejaba un 4-1 para Fiore. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del conjunto local, que se distanció estableciendo el 5-1 con un doblete de Nicolás González en el minuto 66, terminando de esta manera el enfrentamiento con un resultado definitivo de 5-1.

Durante el partido, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de Fiore entraron desde el banco de suplentes Nicolás González, Andrea Belotti, Comuzzo, López y Castrovilli en sustitución de Ikoné, Kouamé, Martínez Quarta, Arthur y Sottil, mientras que los cambios por parte de Sassuolo fueron Bajrami, Mulattieri, Missori, Matheus Henrique y Emil Ceide, que entraron por Cristian Volpato, Mattia Viti, Pedro Obiang, Ruan Tressoldi y Daniel Boloca.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cuatro jugadores. Mostró dos tarjetas amarillas a Martínez Quarta y Comuzzo, de Fiore y dos a Ruan Tressoldi y Thorstvedt de Sassuolo.

Con esta brillante exhibición Fiorentina suma ya 50 puntos en la Serie A y se queda en el octavo puesto de la clasificación. Por su parte, Sassuolo se mantiene con 26 puntos, ocupando un lugar de descenso a Segunda División, con los que llegaba a esta trigésimo cuarta jornada.

En la siguiente jornada de la Serie A Fiorentina jugará contra Hellas Verona fuera de casa, mientras que Sassuolo se enfrentará en su estadio contra Inter.