Maratón de series surcoreanas: los 10 K-dramas imprescindibles para este fin de semana

La lista semanal de K-dramas más populares en Netflix Corea del Sur ha experimentado una actualización interesante. Aunque estos dramas coreanos son conocidos por sus altos niveles de producción, tramas envolventes y personajes profundamente humanos que se enfrentan a situaciones complicadas, la selección más reciente incluye excepciones fuera del típico género de K-drama.

En este listado ha incorporado un Webtoon animado, dos series occidentales de ciencia ficción y un anime, todas se distinguen por su calidad y aceptación entre el público, lo cual les ha valido un lugar en este ranking.

Top 10 de los K-dramas

1.- Parasyte: Los grises

Cuando unos parásitos desconocidos se apoderan de huéspedes humanos y van ganando poder, la humanidad debe levantarse para enfrentar esta creciente amenaza.

2.- La reina de las lágrimas

La reina de las tiendas departamentales y su esposo —que proviene de un pueblo pequeño— transitan una crisis conyugal hasta que, de repente, el amor comienza a florecer otra vez...

3.- El mejor béisbol

Jugadores de béisbol aficionados se enfrentan a profesionales del deporte en un campeonato para determinar qué equipo es el ganador absoluto.

4.- El problema de los tres cuerpos

Una decisión fatídica en la China de los años 1960 resuena a través del espacio y el tiempo hasta un grupo de científicos en el presente, obligándoles a enfrentar la mayor amenaza de la humanidad.

5.- Destino (Destiny)

Cuando un amigo con el que no tenía contacto reaparece luego de 12 años, una fiscal empieza a atar cabos para descubrir la verdad sobre la trágica muerte de su padre.

6.- Habilidad física: 100

Si bien no es un drama guionado, en esta feroz producción coreana de fitness se viven todo tipo de emociones. Cien concursantes en óptima forma física compiten para reclamar el honor de tener el mejor cuerpo.

7.- El gran demonio renace como un típico donnadie (The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody)

En su vida pasada, era conocido como el Demonio Varvatos, un usuario de magia todopoderoso y gobernante. Pero estaba solo después de la pérdida de sus amigos y seres queridos durante su ascenso al poder, así que en sus últimos momentos, Varvatos lanzó un hechizo de reencarnación para que tuviera una segunda oportunidad de ser simplemente un hombre normal. Al principio parece que eso va a funcionar: renace miles de años después como el aldeano Ard. Desafortunadamente para él, sus recuerdos aún están intactos y no es consciente de cuánto se ha perdido durante el tiempo que pasó sin existir, y parece que eso le va a costar su vida normal.

8.- Nugget de pollo

¡Una mujer entra en una extraña máquina y se convierte en... ¿un nugget de pollo?! Ahora, le toca a su padre y admirador emprender una disparatada búsqueda para traerla de vuelta.

9.- Belleza y el Señor Romántico

Una historia de amor sobre una actriz que cae en el fondo de la noche, y el esfuerzo de un productor por tratar de levantarla porque la ama. Un alegre drama familiar que revela la verdad del caso y restaura el amor y la justicia a través de la venganza, así como el deseo de una familia que atraviesa la confusión debido a diversos conflictos.

10.- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Guardianes de la noche)

Este anime está basado en el período Taisho en Japón. Tanjiro, un chico de buen corazón que vende carbón para vivir, descubre que su familia fue masacrada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor Nezuko, la única sobreviviente, ha sido transformada en un demonio. Aunque devastado por esta cruda realidad, Tanjiro se compromete a convertirse en un ‘cazador de demonios’ para poder devolverle la forma humana a su hermana y matar al demonio que masacró a su familia.

K-dramas en la cima de la popularidad

En años recientes las series coreanas, mejor conocidas como K-dramas, han ganado un sinnúmero de adeptos por las producciones de calidad que ofrecen. Sin duda, El Juego del Calamar, original de Netflix, fue uno de los programas que atrajo a millones de personas en el mundo, convirtiéndose en una muestra ejemplar del entretenimiento que pueden ofrecer.

Gracias a las plataformas de streaming se ha facilitado la oferta de series, pudiendo ver en cualquier momento K-dramas, sin que el idioma o la calidad visual sean un impedimento para maratonear y pasar un buen rato.

No obstante, hay que recordar que este listado es lo más visto en Corea del Sur, por lo que es posible que algunos títulos no estén disponibles en la región.