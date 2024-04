Efemérides: los acontecimientos más importantes del 4 de abril

Los cumpleaños y muertes de personajes ilustres son parte de las efemérides de hoy (Infobae)

Con las efemérides del día, revivimos los eventos que ocurrieron en esta misma fecha en el pasado. Descubre cómo el ayer influyendo en el presente a través de momentos históricos, nacimientos de personalidades influyentes y acontecimientos culturales que se entrelazan en el tejido de la historia.

Cuáles son las efemérides de hoy

1460: En Basilea (norte de Suiza) el papa Pío II funda la Universidad de Basilea.

1507: En Alemania, Martín Lutero es ordenado sacerdote.

1520: El rey Carlos I de España suspende las Cortes de Santiago de Compostela, que habían sido convocadas para sufragar los gastos (sobornos, préstamos y viajes) de su elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ante la negatividad de la mayoría de los procuradores castellanos. Dos semanas después, se convocarían las nuevas Cortes de La Coruña, tiempo que fue utilizado para ejercer presiones para aprobar los gastos.

1541: En España, san Ignacio de Loyola es elegido primer general de los jesuitas.

1566: En España, el rey Felipe II concede a la aldea de Garciaz el título de «Muy Ilustre Villa».

1581: Sir Francis Drake completa su circunvalación de la Tierra. Es el primer británico en conseguirlo, 60 años después de Juan Sebastián Elcano.

1609: En España, el rey Felipe III firma el decreto de expulsión de los moriscos.

1660: El rey Carlos II de Inglaterra firma la Declaración de Breda.

1814: Napoleón I abdica por primera vez.

1823: En la provincia de Buenos Aires (Argentina), el brigadier Martín Rodríguez, funda la ciudad de Tandil.

1847: En Barcelona (España) se inaugura el Gran Teatro del Liceo.

1849: Austria incorpora Hungría a su imperio, lo que daría lugar en 1867 al Imperio austrohúngaro.

1854: En Viena (Austria), el emperador Francisco José I de Austria se casa con Sissi.

1866: Alejandro II de Rusia escapa de un intento de asesinato en Kiev a manos de Dmitry Karakozov.

1883: En Madrid (España), comienza la construcción de la Catedral de la Almudena.

1893: En Francia nace la Grande Loge Symbolique Ecossaise "Le Droit Humain".

1905: En la India, un terremoto mata a 20 000 personas en las ciudades de Kangra, Mcleodganj y Dharamsala.

1909: En Brasil se funda el equipo de fútbol profesional Sport Club Internacional

1910: En Madrid comienza las obras de la Gran Vía.

1917: En Rusia (Petrogrado) Lenin expone sus Tesis de Abril.

1920: En Jerusalén, grupos armados de palestinos, incitados a la violencia por los líderes nacionalistas árabes, atacan durante tres días a la población inmigrante judía (pogromo de Jerusalén). Mueren 12 civiles y son heridos 250. Debido a la tardía respuesta de contención de la autoridad militar británica, los judíos deciden crear su propia fuerza de defensa: la Haganá.

1923: Se funda la empresa cinematográfica Warner Bros.

1925: Se funda las Schutzstaffel, organización militar, policial, política, penitenciaria y de seguridad al servicio de Adolf Hitler y del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en la Alemania nazi y después por toda la Europa ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

1926: Tras atravesar el Atlántico sur, regresan triunfantes los tripulantes españoles del hidroavión Plus Ultra.

1930: Se funda el Partido Comunista de Panamá.

1939: En Irak, Faisal II es coronado rey.

1944: En la Segunda Guerra Mundial el primer bombardeo de Bucarest por las fuerzas angloestadounidenses mata a 3000 civiles.

1945: En Alemania ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, fuerzas estadounidenses liberan el campo de concentración de Ohrdruf.

1945: En la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses capturan Kassel.

1949: En Washington, doce países firman el Tratado del Atlántico Norte, creando así la OTAN.

1954: En Nicaragua, fracasa una rebelión de exmiembros de la Guardia Nacional y civiles contra la dictadura del general Anastasio Somoza García, al quererlo emboscar en la Carretera Sur. El plan fracasó por la traición de uno de los miembros del grupo dando paso a capturas, torturas y asesinatos de los complotados.

1958: En Londres, una manifestación de 10 000 personas contra la bomba atómica crea el movimiento pacifista y se exhibe por primera vez el símbolo de la paz.

1961: En Cuba se funda la OPJM (Organización de Pioneros José Martí).

1962: En Cuba se funda la UJC (Unión de Jóvenes Comunistas).

1963: En Buenos Aires (Argentina), el Comando en Jefe del Ejército emite el comunicado n.º 179: «El retorno de Perón es imposible».

1968: En Memphis (EE. UU.) es asesinado Martin Luther King, pastor bautista que luchó contra la segregación racial.

1968: La NASA lanza el Apolo 6, sexto vuelo de prueba del programa Apolo.

1969: En la clínica San Lucas, de Houston (Texas), se realiza el primer implante de un corazón artificial.

1973: Se inaugura el complejo World Trade Center.

1973: Elvis Presley protagonizó el primer concierto teletransmitido de ámbito mundial vía satélite Aloha from Hawaii, visto aproximadamente por 1500 millones de personas, dentro del repertorio musical entonó la canción My Way de Frank Sinatra.

1975: En California (Estados Unidos) Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft.

1976: El príncipe Norodom Sihanouk renuncia al reinado de Camboya y es arrestado en su domicilio.

1979: El expresidente y ex primer ministro de Pakistán Zulfikar Ali Bhutto es ejecutado.

1981: En Dublín el grupo Bucks Fizz gana por el Reino Unido la XXVI Edición de Eurovisión con la canción Making your mind up.

1983: En Cabo Cañaveral, Texas, despega el vuelo inaugural del transbordador Challenger

1997: 21 países del Consejo de Europa suscriben el convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que incluye la prohibición de clonar seres humanos.

1998: Es inaugurado en Portugal el puente Vasco de Gama el puente más largo de Europa.

2002: El gobierno de Angola y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) firman la paz en Angola.

2006: Los hermanos Faddoul, tres jóvenes venezolanos hijos de un empresario de origen libanés, después de ser secuestrados el 23 de febrero en Caracas junto con su chofer Miguel Rivas, fueron hallados muertos con disparos de escopeta en la cabeza y abandonados en una zona boscosa de San Francisco de Yare.[1]​ El asesinato de los hermanos causó indignación a nivel nacional y una ola de protestas en Caracas en contra de la inseguridad en Venezuela.[2]​[3]​

2006: Se publica el cuarto álbum de Gustavo Cerati, Ahí vamos. Ganador del Grammy Latino del mismo año.

2007: En Argentina, un policía de la provincia del Neuquén dispara por la espalda a quemarropa al maestro, activista sindical y militante socialista Carlos Fuentealba, que fallecerá al día siguiente.

2009: Corea del Norte lanza un cohete de largo alcance, lo que genera una serie de reacciones a lo largo del globo terráqueo.

2010: En la ciudad de Mexicali y Tijuana, Baja California, México, se produce un terremoto de magnitud 7,2 en la escala sismológica de Richter. El terremoto fue producido por la falla de La Salada.[4]​

2012: Una tormenta severa arrasa con Buenos Aires y sus alrededores, causando grandes pérdidas millonarias y humanas.

2014: En México, la empresa Mexicana de Aviación es declarada en quiebra.

2021: En El Cairo abre oficialmente al público el Museo Nacional de la Civilización Egipcia tras la llegada de las momias de los faraones al recinto.

2023: Finlandia se convierte en el miembro 31 de la OTAN.

Los sucesos que cambiaron el rumbo de la humanidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Quién nació un día como hoy

188: Caracalla, emperador romano (f. 217).

1479: Válaba Acharia, religioso hinduista indio (f. 1531).

1508: Hércules II de Este, aristócrata italiano (f. 1559).

1588: Padovanino, pintor italiano (f. 1649).

1614: Enrique II de Guisa, aristócrata francés (f. 1664).

1640: Gaspar Sanz, compositor y guitarrista español (f. 1710).

1646: Antoine Galland, arqueólogo francés (f. 1715).

1648: Grinling Gibbons, ebanista neerlandés (f. 1721).

1661: Luis Armando I de Borbón-Conti, aristócrata italiano (f. 1685).

1688: Joseph-Nicolas Delisle, astrónomo y geógrafo francés (f. 1768).

1734: Barthélemy Mercier de Saint-Léger, bibliógrafo francés (f. 1799).

1752: Nicola Antonio Zingarelli, compositor italiano (f. 1837).

1758: Pierre Paul Prud'hon, pintor francés (f. 1823).

1763: José María Magallón y Armendáriz, aristócrata, cortesano y diplomático español (f. 1845).

1772: Najman de Breslav, teólogo ucraniano (f. 1810).

1785: Bettina von Arnim, escritora alemana (f. 1859).

1792: Thaddeus Stevens, político estadounidense (f. 1868).

1794: Sabino Berthelot, naturalista francés (f. 1880).

1804: Dorothea Dix, enfermera estadounidense (f. 1887).

1805: Prosper Guéranger, sacerdote francés (f. 1875).

1818: Thomas Mayne Reid, novelista irlandés (f. 1883).

1819: María II, reina portuguesa (f. 1853).

1823: Carl Wilhelm Siemens, ingeniero alemán (f. 1883).

1826: Zénobe Gramme, ingeniero belga (f. 1901).

1829: Inoue Genzaburō, capitán japonés (f. 1868).

1834: Elena de Baviera, aristócrata alemana (f. 1890).

1835: John Hughlings Jackson, neurólogo británico (f. 1911).

1842: François Éduard Anatole Lucas, matemático francés (f. 1891).

1843: William Henry Jackson, fotógrafo estadounidense (f. 1942).

1846: Lautreamont (Isidore Ducasse), poeta francouruguayo (f. 1870).

1852: Elkan Bauer, compositor austríaco (f. 1942).

1858: Remy de Gourmont, novelista, periodista y crítico de arte francés (f. 1915).

1862: Léon Marie Dufour, botánico francés (f. 1942).

1868: Felipe Calderón y Roca, abogado, político e intelectual filipino de lengua española (f. 1908).

1873: Frida Uhl, escritora austríaca (f. 1943).

1875: Pierre Monteux, director de orquesta y músico francés (f. 1964).

1876: Maurice de Vlaminck, pintor francés (f. 1958).

1881: Amalia Guglielminetti, poeta italiana (f. 1941).

1882: Kurt von Schleicher, canciller alemán (f. 1934).

1884: Santiago Alberione, sacerdote italiano (f. 1971).

1884: Isoroku Yamamoto, almirante japonés (f. 1943).

1888: Tris Speaker, beisbolista estadounidense (f. 1958).

1892: Italo Mus, pintor italiano (f. 1967).

1892: Ernesto Pastor, torero puertorriqueño (f. 1921).

1892: Karl Wilhelm Reinmuth, astrónomo alemán (f. 1979).

1892: Edith Södergran, poeta fino-sueca (f. 1923).

1896: Robert Emmet Sherwood, dramaturgo estadounidense (f. 1955).

1897: Pierre Fresnay, actor francés (f. 1975).

1902: Stanley G. Weinbaum, escritor estadounidense (f. 1935).

1902: Manuel Granero, torero español (f. 1922).

1905: Eugene Bozza, compositor francés (f. 1991).

1906: Bea Benaderet, actriz estadounidense (f. 1968).

1908: Ernestine Gilbreth Carey, escritora estadounidense (f. 2006).

1908: Antony Tudor, bailarín estadounidense de origen británico (f. 1987).

1909: Leone Ginzburg, escritor italiano (f. 1944).

1911: Max Dupain, fotógrafo australiano (f. 1992).

1913: Santiago Antúnez de Mayolo Rynning, político, abogado, historiador profesor e investigador científico peruano (f. 2012).

1913: Muddy Waters, músico estadounidense (f. 1983).

1914: Marguerite Duras, novelista, cineasta, guionista de cine y escritora francesa (f. 1996).

1915: Louis Archambault, escultor canadiense (f. 2003).

1916: Ernesto Ayala, empresario y dirigente gremial chileno (f. 2007).

1916: Nikola Ljubičić, general yugoslavo (f. 2005).

1916: David White, actor estadounidense (f. 1990).

1917: Ricardo Obregón Cano, político peronista argentino (f. 2016).

1920: Zenobio Dagha Sapaico, compositor y violinista peruano (f. 2008).

1920: Éric Rohmer, cineasta francés (f. 2010).

1922: Elmer Bernstein, compositor estadounidense (f. 2004).

1922: Ismael Sánchez Bella, catedrático emérito español de Historia del Derecho (f. 2018).

1925: Manuel Barbachano Ponce, cineasta mexicano (f. 1994).

1925: Dettmar Cramer, entrenador de futbol alemán (f. 2015).

1928: Maya Angelou, poetisa y actriz estadounidense (f. 2014).

1928: Elina Bystrítskaya, actriz soviética (f. 2019).

1931: Catherine Tizard, política neozelandesa, gobernadora de Nueva Zelanda entre 1990 y 1996 (f. 2021).

1932: Clive Davis, productor musical estadounidense.

1932: Richard Lugar, político estadounidense (f. 2019).

1932: Anthony Perkins, actor estadounidense (f. 1992).

1932: Andrei Tarkovsky, cineasta soviético (f. 1986).

1933: Waldo Belloso, médico, compositor, director de orquesta, pianista y arreglista argentino (f. 1985).

1935: Gonzalo Torrente Malvido, escritor y guionista español (f. 2011).

1935: Kenneth Mars, actor de cine, televisión y doblaje estadounidense. (f. 2011).

1939: Hugh Masekela, músico surafricano (f. 2018).

1940: Ermindo Onega, futbolista argentino. (f. 1979)

1940: Ricahrd Attwood, piloto británico de automovilismo.

1942: Jorge Alí Triana, actor, cineasta y guionista colombiano.

1943: Judy Buenoano, asesina convicta estadounidense (f. 1998).

1944: Craig T. Nelson, actor estadounidense.

1945: Daniel Cohn-Bendit, político alemán de origen francés.

1945: Katherine Neville, escritora estadounidense.

1945: Jesús Posada, político español.

1946: György Spiró, escritor húngaro.

1947: Yahara Mikio, karateca japonés.

1947: Salvatore Sciarrino, compositor italiano.

1948: Berry Oakley, bajista estadounidense, de la banda The Allman Brothers Band (f. 1972).

1948: Abdullah Öcalan, político kurdo.

1948: Dan Simmons, escritor estadounidense.

1948: Pick Withers, batería británico, de la banda Dire Straits.

1949: Junior Braithwaite, cantante jamaicano, de la banda The Wailers (f. 1999).

1949: Shing-Tung Yau, matemático chino-estadounidense.

1950: Christine Lahti, actriz estadounidense.

1951: John Hannah, jugador estadounidense de fútbol americano.

1951: Jorge Montoya Manrique, militar y político peruano.

1951: Hun Sen, político y primer ministro camboyano.

1952: Rosemarie Ackermann, atleta alemana.

1952: María Mendiola, cantante española, de la banda Baccara (f. 2021).

1952: Gary Moore, músico, compositor y guitarrista británico, de la banda Thin Lizzy (f. 2011).

1954: Michel Camilo, pianista dominicano.

1955: Odón Elorza, político español.

1956: David E. Kelley, productor de cine y televisión estadounidense.

1957: Aki Kaurismäki, cineasta finlandés.

1957: Joaquín Guzmán Loera, narcotraficante mexicano.

1958: Cazuza, compositor y cantante brasileño (f. 1990).

1958: Christian Danner, piloto alemán de automovilismo.

1958: Alberto Cárdenas Jiménez, político mexicano.

1960: Yolanda Barcina Angulo, política española.

1960: Jane Eaglen, soprano británica.

1960: Hugo Weaving, actor australiano de origen nigeriano.

1962: Marco Giovannetti, ciclista italiano.

1963: Cayetano Martínez de Irujo, aristócrata y jinete español.

1963: Graham Norton, actor irlandés.

1963: Benny Green, pianista de jazz estadounidense.

1964: Branco, futbolista brasileño.

1964: David Cross, actor estadounidense.

1964: Dr. Chud, batería estadounidense, de la banda Misfits.

1965: Robert Downey Jr., actor estadounidense.

1965: Sergio Pazos, actor y humorista español.

1966: Mike Starr, bajista hawaiano, de la banda Alice in Chains (f. 2011).

1968: Jesús Rollán, waterpolista español (f. 2006).

1969: Jorge Julio Rocha, boxeador colombiano.

1970: Greg Garcia, cineasta y escritor estadounidense.

1970: Barry Pepper, actor canadiense.

1971: Najib Amhali, actor y artista de cabaret neerlandés.

1971: Josh Todd, cantante estadounidense, de la banda Buckcherry.

1972: Lisa Ray, actriz canadiense.

1972: Jill Scott, cantante estadounidense.

1973: David Blaine, ilusionista estadounidense.

1973: Loris Capirossi, piloto de motociclismo italiano.

1973: Peter Hoekstra, futbolista neerlandés.

1975: Scott Rolen, beisbolista estadounidense.

1975: Zaturno cantante y MC chileno.

1976: Emerson Ferreira da Rosa, futbolista brasileño.

1976: James Roday, actor estadounidense.

1977: Stephan Bonnar, luchador estadounidense.

1977: Adam Dutkiewicz, guitarrista estadounidense, de la banda Killswitch Engage.

1978: Alan Mahon, futbolista irlandés.

1978: Aska Yang, cantante taiwanés.

1979: Heath Ledger, actor australiano (f. 2008).

1979: Natasha Lyonne, actriz estadounidense.

1979: Jessica Napier, actriz neozelandesa.

1980: Diego Chitzoff, futbolista argentino.

1980: Björn Wirdheim, piloto sueco de automovilismo.

1981: Tigre Uno, luchador mexicano.

1982: Jorge Salán, guitarrista español, de la banda Mägo de Oz.

1982: Jéssica Cediel, modelo y presentadora de televisión colombiana.

1983: Ben Gordon, baloncestista estadounidense.

1983: Amanda Righetti, actriz estadounidense.

1983: Tang Fei, escritora de ciencia ficción y fantasía, fotógrafa documental y bailarina china.

1985: Rudy Fernández, baloncestista español.

1986: Eunhyuk (Lee Hyuk-jae), bailarín, actor y cantante surcoreano, de la banda Super Junior.

1986: Aiden McGeady, futbolista escocés.

1986: Alexander Tettey, futbolista noruego.

1987: Sarah Gadon, actriz canadiense.

1987: Sami Khedira, futbolista alemán.

1987: McDonald Mariga, futbolista keniano.

1987: Cameron Maybin, beisbolista estadounidense.

1987: Markos Vellidis, futbolista griego.

1987: Lance Dos Ramos, actor venezolano.

1987: David Myrestam, futbolista sueco.

1988: Mauro Formica, futbolista argentino.

1988: Michael Almeback, futbolista sueco.

1989: Vurnon Anita, futbolista neerlandés.

1989: Chris Herd, futbolista australiano.

1989: Luiz Razia, piloto brasileño de automovilismo.

1990: Leonel Moreira, futbolista costarricense.

1991: Jamie Lynn Spears, actriz y cantante estadounidense.

1991: Martín Pérez, beisbolista venezolano.

1992: Christina Metaxa, cantante chipriota.

1992: Alexa Nikolas, actriz estadounidense.

1994: Geraldine Ponce Méndez, política mexicana.

1996: Austin Mahone, cantante estadounidense.

1996: Carlos Arroyo Robles, futbolista colombiano.

1996: Geremy Lombardi, futbolista ítalo-dominicano.

1996: Mislav Vrlić, waterpolista croata.

1996: Yannis Mendy, baloncestista francés.

1996: Urho Nissilä, futbolista finlandés.

1996: Jannik Steimle, ciclista alemán.

1996: Ezequiel Denis, futbolista argentino.

1996: Masamichi Hayashi, futbolista japonés.

1996: Juan Zúñiga, futboilista chileno.

1996: Rod Paradot, actor francés.

1996: Saliou Ndiaye, judoca senegalés.

1996: Kenta Chiba, gimnasta artístico japonés.

1997: Enrique Barja, futbolista español.

1997: Émilien Chassat, tirador francés.

1997: Mujammadkarim Jurramov, yudoca uzbeko.

1998: Bae In-hyuk, actor y modelo surcoreano.

1998: Pol Granch, cantante y actor hispanofrancés.

1999: Yuya Fukuda, futbolista japonés.

1999: Matías Córdoba, futbolista argentino.

1999: Justis Huni, boxeador australiano.

1999: Ron-Thorben Hoffmann, futbolista alemán.

1999: Anna Lucz, piragüista húngara.

1999: Antonios Merlos, atleta griego.

1999: Tomás Clavijo, futbolista colombiano.

1999: Nigora Tursunkulova, taekwondista uzbeka.

1999: João Coelho, atleta portugués.

1999: Husniddin Aliqulov, futbolista uzbeko.

2000: Kevin Viveros Rodallega, futbolista colombiano.

2000: Rafael Tapia, futbolista colombiano.

2000: Manuel Roffo, futbolista argentino.

2000: Sandra Domene, waterpolista española.

2000: Joel Parra, baloncestista español.

2000: Tomás González, piloto de automovilismo argentino.

2000: Luis Gamíz, futbolista mexicano.

2000: Joan Moreno, piragüista español.

2000: Mark Jristov, yudoca búlgaro.

2000: Anna Linnikova, modelo rusa.

2000: Luciano Vicentín, voleibolista argentino.

2000: Jairo Daniel Martínez, futbolista salvadoreño.

2003: Csenge Bácskay, gimnasta artística húngara.

2003: Harvey Elliott, futbolista británico.

2003: Arnau Solà, futbolista español.

2003: Danil Kuraksin, futbolista estonio.

2012: Grumpy Cat, gata estadounidense famosa en internet (f. 2019).

Quién murió un día como hoy

397: San Ambrosio, obispo cristiano, padre de la Iglesia (n. c. 338).

636: San Isidoro de Sevilla, eclesiástico católico erudito polímata hispano de la época visigoda (n. c. 560).

814: Platón de Constantinopla, monje y santo bizantino (n. 735).

896: Formoso, papa italiano (n. 816).

968: Abu Firas al-Hamdani, príncipe y poeta árabe (n. 932).

1284: Alfonso X el Sabio, rey castellano (n. 1221).

1292: Nicolás IV, papa italiano (n. 1227).

1305: Juana I, reina navarra (n. 1273).

1588: Federico II, rey danés (n. 1534).

1609: Carolus Clusius, médico y botánico flamenco (n. 1526).

1617: John Napier, matemático británico (n. 1550).

1643: Simón Episcopius, teólogo neerlandés (n. 1583).

1743: Daniel Neal, historiador inglés (n. 1678).

1774: Oliver Goldsmith, escritor británico (n. 1728).

1807: Joseph Lalande, astrónomo francés (n. 1732).

1817: André Masséna, aristócrata francés (n. 1758).

1841: William Henry Harrison, político estadounidense, 9.º presidente de los Estados Unidos (n. 1773).

1851: Paquiro, torero español (n. 1805).

1861: John McLean, juez estadounidense (n. 1785).

1870: Heinrich Magnus, físico y químico alemán (n. 1802).

1874: Charles Ernest Beulé, político y arqueólogo francés (n. 1826).

1875: Karl Mauch, explorador alemán (n. 1837).

1878: Joaquín Mosquera, fue un jurista, diplomático, empresario y político colombiano. (n. 1787).

1879: Heinrich Wilhelm Dove, físico alemán (n. 1803).

1890: Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, político canadiense (n. 1820).

1890: Edmond Hébert, geólogo francés (n. 1812).

1903: Margaret Ann Neve, primera mujer supercentenaria verificada (n. 1792).

1912: Charles Brantley Aycock, abogado y político estadounidense (n. 1859).

1914: Friedrich Weyerhäuser, magnate estadounidense (n. 1834).

1919: William Crookes, químico y físico británico (n. 1832).

1919: Francisco Marto, pastor portugués, vidente de Fátima (n. 1908).

1923: John Venn, matemático británico (n. 1834).

1929: Karl Benz, ingeniero alemán (n. 1844).

1931: André Michelin, industrial francés, coinventor del neumático (n. 1853).

1932: Wilhelm Ostwald, químico alemán (n. 1853).

1934: Hansi Niese, actriz austríaca (n. 1875).

1951: George Albert Smith, líder religioso estadounidense (n. 1870).

1953: Carlos II de Rumanía (n. 1893).

1957: Arthur Spiethoff, economista alemán (n. 1873).

1958: Johnny Stompanato, gánster estadounidense (n. 1925).

1963: Raumsol (Carlos Bernardo González), escritor argentino (n. 1901).

1967: Héctor Scarone, futbolista uruguayo (n. 1898).

1968: Martin Luther King, pastor estadounidense, premio nobel de la paz en 1964 (n. 1929).

1968: Fanny Anitúa, contralto mexicana (n. 1887).

1972: Stefan Wolpe, compositor estadounidense de origen alemán (n. 1902).

1975: Albert Rudomine, fotógrafo francés (n. 1892).

1976: Harry Nyquist, comunicólogo suizo (n. 1889).

1979: Zulfikar Ali Bhutto, presidente pakistaní (n. 1928).

1979: Valentina Ramírez, «La Leona del Norotal», revolucionaria mexicana (n. 1893).

1980: Pedro Laza, compositor y músico colombiano (n. 1904).

1983: Gloria Swanson, actriz estadounidense (n. 1899).

1984: Oleg Antonov, ingeniero aeronáutico soviético (n. 1906).

1984: José Borobio Ojeda, arquitecto español (n. 1907).

1984: Joan Ponç, pintor español (n. 1927).

1987: Catherine L. Moore, escritor estadounidense (n. 1911).

1991: Max Frisch, escritor suizo (n. 1911).

1992: Arthur Russell, violonchelista estadounidense (n. 1951).

1995: Priscilla Lane, cantante y actriz estadounidense (n. 1915).

1995: Teófilo Martínez, actor de voz español (n. 1915).

1999: Faith Domergue, actriz estadounidense (n. 1924).

1999: Early Wynn, beisbolista estadounidense (n. 1920).

1999: Bob Peck, actor británico (n. 1945).

2000: Mirko Saric, futbolista argentino (n. 1978).

2001: Ramón Mendoza, empresario español y presidente del Real Madrid (n. 1927).

2003: Anthony Caruso, actor estadounidense (n. 1916).

2003: Adalberto Martínez Resortes, actor mexicano (n. 1916).

2004: Albéric Schotte, ciclista belga (n. 1919).

2005: Edward Bronfman, empresario y filántropo canadiense (n. 1924).

2007: Bob Clark, cineasta estadounidense (n. 1941).

2007: Terry Hall, ventrílocuo británico (n. 1927).

2009: Lalo Parra, folclorista chileno (n. 1918).

2009: Gonzalo Olave, actor chileno (n. 1983).

2010: Lori Martin, actriz estadounidense (n. 1947).

2011: Scott Columbus, baterista estadounidense, de la banda Manowar (n. 1956).[5]​

2011: Jackson Lago, político brasileño (n. 1934).

2011: Juliano Mer-Khamis, cineasta y activista israelí (n. 1958).

2012: Claude Miller, cineasta francés (n. 1942).

2012: Dubravko Pavličić, futbolista croata (n. 1967).

2013: Carmine Infantino, editor de historietas estadounidense (n. 1925).

2013: Roger Ebert, crítico cinematográfico estadounidense (n. 1942).

2014: Kumba Ialá, profesor de filosofía y político bisauguineano, presidente entre 2000 y 2003 (n. 1953).

2016: Manolo Tena, cantante español (n. 1951).

2017: Giovanni Sartori, investigador en el campo de la ciencia política italiano (n. 1924).

2017: Elena de la Cruz, política española (n. 1972).

2018: Ray Wilkins, futbolista y entrenador británico (n. 1956).

2019: Alberto Cortez, cantautor y poeta argentino (n. 1940).

2020: Luis Eduardo Aute, cantautor hispano-filipino (n. 1943).

2020: Rafael Leonardo Callejas, economista y político hondureño, presidente de Honduras entre 1990 y 1994 (n. 1943).

2021: Robert Mundell, economista canadiense (n. 1932).

2021: Ernesto Bertani, pintor argentino (n. 1949).

2023: Andrés Garcia, actor Dominicano-Mexicano (n. 1943)