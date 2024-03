Columbus Crew vs Tigres UANL por Liga Campeones el 2 abril en el Lower.com Field: todos los detalles de la previa

Tigres UANL se enfrentará al Columbus Crew en un partido de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en Lower.com Field.

Columbus ganó su primera eliminatoria de la Copa de Campeones de la Concacaf, al imponerse al Houston Dynamo por 2-1 en el global de los octavos de final. Tras imponerse por 1-0 en la ida, empató 1-1 en el partido de vuelta disputado en casa. Cucho Hernández marcó en el empate de vuelta. Mantiene un invicto en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

Tigres ganó su última eliminatoria de la Copa de Campeones de la Concacaf, al imponerse a Orlando City por un global de 4-2 en octavos de final. Tras empatar 0-0 en la ida, se impuso 4-2 en la vuelta, disputada en casa. #{id: 22iqqk9sbs82tmmyd17m2omlm, full: Marcelo Flores, last: Flores), #{id: 4zjhf8g09in1aj4k6c7x485at, full: André-Pierre Gignac, last: Gignac), y #{id: dta2hcu8sq62dx9diax5shk9, full: Sebastián Córdova, last: Córdova) marcaron en la victoria de vuelta. Suman tres victorias consecutivas en todas las competiciones.

Dos jugadores que han llamado la atención del Columbus en la Copa de Campeones de la Concacaf son Hernández y Alexandru Matan. Los dos jugadores son los máximos goleadores del equipo con un gol. Hernández y Matan también comparten el mismo número de goles en partidos inaugurales con uno cada uno. André-Pierre Gignac ha sido el jugador más prolífico de Tigres, con dos goles en esta campaña de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los locales han marcado en cada uno de sus últimos 16 partidos en todas las competiciones. No se han quedado en cero desde un encuentro de la MLS contra el Houston Dynamo en agosto de 2023.

El anfitrión Columbus jugó su único partido en casa hasta la fecha en esta temporada de la Copa de Campeones de la Concacaf en su empate con el Houston Dynamo. El Crew intentará extender una racha invicta de 17 partidos en casa en todas las competiciones.

Los Tigres empataron sus dos partidos anteriores fuera de casa en la competición esta temporada.

En sus seis últimos partidos en todas las competiciones, el Crew ha ganado cinco y empatado uno. Ha marcado 13 goles y ha encajado seis, marcando primero en cinco de los seis encuentros. En la primera parte anotó seis goles, mientras que su rival marcó tres en los primeros 45 minutos. Tigres ganó tres, empató uno y perdió dos de sus últimos seis partidos. Anotó 13 goles y recibió nueve, marcando primero en tres de los seis. Marcaron cinco goles en la primera parte, mientras que su rival hizo tres antes del descanso.

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS (Todas las competiciones):

Partidos ganados: 0

Empates: 0

Perdidos: 0