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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 4 de noviembre

La divisa estadounidense experimentó una caída en comparación con la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,4 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,35% según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del 0,22%, aunque a nivel interanual, su valor muestra un avance del 0,58%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, lo que indica una posible depreciación del dólar estadounidense frente al canadiense.

La volatilidad actual del 2,77% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 3,99%, sugiriendo una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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