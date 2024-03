Netflix Venezuela: Estas son las mejores series para ver hoy

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Bandidos

Una banda de astutos estafadores se aventura a encontrar un tesoro Maya nunca antes visto. ¿Su estrategia? Inexistente. ¿Su dinámica? Cuestionable. Por suerte, les sobra ingenio.

2. The Gentlemen: Los señores de la mafia

Un capo de la droga con un marcado estilo británico intenta vender su imperio a una dinastía de multimillonarios procedentes de Oklahoma.

3. Mano de hierro

Joaquín Manchado gobierna con puño de hierro su emporio de la droga desde el puerto de Barcelona, hasta que un nuevo envío da un vuelco a su negocio y su familia.

4. La señal

Tras la desaparición de una astronauta, su familia busca desesperadamente la verdad. Pero cuanto más descubren, mayor es la amenaza que se cierne sobre ellos.. y el mundo.

5. Avatar: La leyenda de Aang

La historia transcurre en un mundo de gente principalmente asiática (el estilo de vida en la serie se basa en la primera mitad del siglo XIX), donde predominan las artes marciales y la manipulación de los elementos en combinación con el misticismo oriental, dando seguimiento a las aventuras de Aang, el más reciente sucesor de una larga línea de avatares y sus amigos en un intento por salvar su místico mundo de la despiadada Nación del Fuego que busca conquistar a las demás naciones. Durante sus travesías son acechados insistentemente por el desterrado príncipe del fuego Zuko, cuyo objetivo es capturar al avatar para recuperar su honor. Esta serie es presentada como si se tratara de una serie de libros, en donde cada episodio actúa como un capítulo y cada temporada como un solo libro, los cuales se titulan por el elemento temático de la temporada.

6. Las Furias (The Furies)

Una mujer es secuestrada y se convierte en la participante de un juego mortal donde las mujeres son cazadas por hombres enmascarados. (FILMAFFINITY)

7. Cautivar a un rey

Lee In es un príncipe, su hermano mayor es el rey Lee Sun, quien se preocupa mucho por él. Lee In, que promete lealtad a su hermano mayor, es tomado como rehén por la dinastía Qing. El rey Lee Sun pronto ve la lealtad de su hermano menor como una traición y comienza a odiarlo, debido a esto Lee In soporta un profundo dolor emocional. Lee In conoce a un jugador desconocido de baduk que apuesta en sus juegos y queda completamente fascinado por el jugador de baduk. Debido a las circunstancias, Lee In se convierte en el rey, ocupa la posición más alta y es una persona fuerte, pero internamente está triste y débil. Cuando Kang Hee Soo estaba ganando fama como una desconocida jugadora de baduk, conoció al Príncipe Lee In y se enamoró de él. A través de un vórtice del destino, se convierte en espía y se acerca al rey para vengarse.

8. Urgencias existenciales (Serie de TV)

Dos médicos brillantes y antiguos rivales académicos que se reencuentran por casualidad lidian con problemas existenciales mientras hallan consuelo el uno en el otro.

9. Hot Wheels, ¡a correr!

Seis chavales van al campamento del Garaje Definitivo con el objetivo de aprender todo lo necesario para convertirse en la próxima generación de pilotos de Hot Wheels.

10. Monk

Serie de TV (2002-2009). 8 temporadas. 125 episodios. Adrian Monk (Tony Shalhoub) es un ex-policía de San Francisco que se hizo famoso por los métodos poco convencionales con los que resolvía los casos más complicados. Pero el asesinato de su esposa le convirtió en un maníaco obsesionado por todo lo que le rodea (gérmenes, alturas, multitudes, espacios cerrados, alimentos..), lo que hizo que fuera expulsado del cuerpo. Ahora Adrian es un detective privado que necesita ayuda hasta para ordenar el cajón de los calcetines, sencilla tarea que su complicada mente puede convertir en un reto angustioso. Afortunadamente para él, cuenta con la incondicional ayuda de Sharona (Bitty Schram), su enfermera, que es quien le ayuda tanto para poder enfrentarse a la vida diaria como en los casos que tienen en jaque a la policía. Su ex-jefe, por mucho que le pese, acude a Monk en muchas ocasiones para que aporte una visión alternativa, ya que sus neurosis le ayudan a desentramar crímenes aparentemente irresolubles desde una perspectiva distinta.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.