Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 8 de marzo

Las lecturas y el evangelio son la parte central de la Misa, el acto de culto más importante de la religión católica, ya que se trata de los pasajes de la Biblia para compartir el mensaje de Jesucristo.

Al realizarse Misas prácticamente todos los días, el Vaticano actualiza las lecturas y el evangelio diariamente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Lectura de la profecía de Oseas

Os 14, 2-10

Esto dice el Señor Dios:

"Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo,

pues tu maldad te ha hecho sucumbir.

Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle:

'Perdona todas nuestras maldades,

acepta nuestro arrepentimiento sincero,

que solemnemente te prometemos.



Ya no nos salvará Asiria,

ya no confiaremos en nuestro ejército,

ni volveremos a llamar "dios nuestro"

a las obras de nuestras manos,

pues sólo en ti encuentra piedad el huérfano'.



Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor;

los amaré aunque no lo merezcan,

porque mi cólera se ha apartado de ellos.

Seré para Israel como rocío;

mi pueblo florecerá como el lirio,

hundirá profundamente sus raíces, como el álamo,

y sus renuevos se propagarán;

su esplendor será como el del olivo

y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano.



Volverán a vivir bajo mi sombra,

cultivarán los trigales y las viñas,

que serán tan famosas como las del Líbano.

Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos.



Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar,

pues soy como un ciprés, siempre verde,

y gracias a mí, tú das frutos.



Quien sea sabio, que comprenda estas cosas

y quien sea prudente, que las conozca.

Los mandamientos del Señor son rectos

y los justos los cumplen;

los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen".

El evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Marcos 12

Lectura del santo evangelio según san Marcos 12



Mc 12, 28-34

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: "¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?" Jesús le respondió: "El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que éstos".



El escriba replicó: "Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios".



Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: "No estás lejos del Reino de Dios". Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.



Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

