Este es el top 10 de series en Prime Video Estados Unidos para disfrutar en compañía

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Prime Video ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Prime Video Estados Unidos:

1. Mr. Robot

Sigue a un misterioso anarquista que recluta a un joven programador de computadoras (Malek) que sufre de un trastorno antisocial y se conecta a la gente pirateándolos.

2. Jack Reacher

Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive semiescondido como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador se declara inocente y, además, exige la presencia de Jack Reacher.

3. Reina roja

Antonia es la mujer más inteligente del mundo, lo que la convirtió en la Reina Roja de un proyecto policial secreto. Tras dejar el servicio por una tragedia personal, el policía Jon -fuerte, vasco, gay- revoluciona su vida y sus métodos en un emocionante caso doble, de secuestro y asesinato.

4. Hazbin Hotel

Charlie Lucero del Alba, la princesa del Infierno, intenta convencer a los demonios y a los ángeles de que toda alma es redimible. Una comedia musical para adultos sobre las segundas oportunidades repleta de canciones y tacos.

5. Expatriadas

Con la complejidad de los residentes de Hong Kong como telón de fondo, EXPATRIADAS nos presenta a un multifacético grupo de mujeres que, tras un único encuentro, han de enfrentarse a una serie de impactantes sucesos, alterando la vida de todas ellas y obligándolas a transitar la delgada línea entre la culpa y la responsabilidad.

6. Judy Justice

7. Cásate con mi esposo

Ji-won, una mujer de vida limitada, regresa a 10 años atrás y sueña con vengarse tras ser asesinada por su marido, que tuvo una aventura con su mejor amiga.

8. Jenny Slate: Seasoned Professional

Slate afirma que ser valiente por amor merece la pena, ya se trate de un embarazo inesperado, de buscar un terapeuta o de confiar en una pareja con la que uno se siente vulnerable.

9. The Grand Tour

Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May vuelven con The Grand Tour. Un programa sobre aventura, emociones y amistad.. mientras aceptes que aquellos a quienes llamas amigos son también de lo más inaguantables. A veces es incluso un programa sobre coches. Sígueles en su aventura global.

10. El segundo mejor hospital de la galaxia

Las doctoras Sleech y Klak se encargan de un caso muy peligroso y potencialmente revolucionario, y, al hacerlo, podrían poner a la existencia en juego. Aunque consideran sus deprimentes vidas, el olvido podría ser una mejoría.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Amazon Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.

