Brighton and Hove Albion consigue la victoria ante Crystal Palace con una goleada 4-1

La Liga Premier es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. (Narrativa)

Brighton consolidó una gran victoria después de golear 4-1 a Palace durante el duelo disputado en el The American Express Community Stadium este sábado.

Con este resultado, el conjunto brightoniano es séptimo, mientras que Crystal Palace es decimocuarto tras el final del encuentro.

El encuentro comenzó de forma positiva para el conjunto local, que dio el silbatazo de salida en el The American Express Community Stadium gracias al acierto de cara a portería de Lewis Dunk nada más empezar el duelo, en el minuto 3. Con posterioridad anotó el once brightoniano en el minuto 33 con un tanto de Hinshelwood. Sumó de nuevo Brighton and Hove Albion, que se distanció estableciendo el 3-0 gracias a un tanto de Buonanotte a los 34 minutos, concluyendo el primer periodo con un 3-0 en el luminoso.

Tras el descanso llegó el gol para Crystal Palace, que recortó distancias en el marcador mediante un gol de Jean Mateta a los 71 minutos. Pero posteriormente el equipo local a los 84 minutos aumentó el marcador a través de un tanto de João Pedro, finalizando el enfrentamiento con el marcador de 4-1.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banco de suplentes Danny Welbeck, Carlos Baleba, Estupiñán, Lallana y Ansu Fati en sustitución de Evan Ferguson, Buonanotte, Tariq Lamptey, Igor Julio y João Pedro, mientras que los cambios por parte del conjunto visitante fueron Adam Wharton, Michael Olise, Matheus França, Ahamada y Edouard, que entraron por Marc Guehi, Jeffrey Schlupp, Michael Olise, Jean Mateta y Will Hughes.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cuatro jugadores. Mostró una tarjeta amarilla a Danny Welbeck, de Brighton y tres a Marc Guehi, Matheus França y Daniel Muñoz de Palace.

Con esta buena actuación Brighton and Hove Albion asciende hasta los 35 puntos en la Premier League y se queda en el séptimo puesto de la clasificación. Por su parte, Crystal Palace se mantiene con 24 puntos con los que llegaba a esta vigésimo tercera jornada.

En la siguiente jornada de la Premier League Brighton and Hove Albion jugará contra Tottenham Hotspur fuera de casa, mientras que Crystal Palace se enfrentará en su feudo contra Chelsea.

