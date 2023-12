Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 6 de diciembre

Para la misa del día, el evangelio y las lecturas (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración católica de este miércoles 6 de diciembre, actualizados por la propia Iglesia Católica.

Te puede interesar: Cuáles son las lecturas y el evangelio de este 5 de diciembre

Recuerda que al llevarse acabo Misas casi todos los días, la Iglesia Católica da a conocer las lecturas y el evangelio del día constantemente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Te puede interesar: El evangelio de este domingo: estas son las lecturas para la misa de hoy

Lectura del libro de Isaías

Is 25, 6-10

Te puede interesar: Cuál es la lectura y el evangelio del 30 de noviembre

En aquel día, el Señor del universo

preparará sobre este monte

un festín con platillos suculentos

para todos los pueblos;

un banquete con vinos exquisitos

y manjares sustanciosos.

Él arrancará en este monte

el velo que cubre el rostro de todos los pueblos,

el paño que oscurece a todas las naciones.

Destruirá la muerte para siempre;

el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros

y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo.

Así lo ha dicho el Señor.



En aquel día se dirá:

"Aquí está nuestro Dios,

de quien esperábamos que nos salvara.

Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae,

porque la mano del Señor reposará en este monte".

El evangelio de hoy

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (AP Foto/John Minchillo, Archivo)

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 15, 29-37

En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente, que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración, al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban; por lo que glorificaron al Dios de Israel.



Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: "Me da lástima esta gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino". Los discípulos le preguntaron: "¿Dónde vamos a conseguir, en este lugar despoblado, panes suficientes para saciar a tal muchedumbre?" Jesús les preguntó: "¿Cuántos panes tienen?" Ellos contestaron: "Siete y unos cuantos pescados".



Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado.



Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Efemérides

Más evangelios

Todo sobre el santo del día