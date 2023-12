Qué pasó un día como hoy: las efemérides del 4 de diciembre

Todos los días hay un acontecimiento celebre que recordar (Infobae)

En el mosaico de la historia, cada día tiene su propia paleta de colores. Las efemérides del día te invitan a explorar los tonos y matices de este lunes 4 de diciembre en diferentes épocas. Acompáñanos mientras te presentamos los eventos notables, descubrimientos y legados que se entrelazan en la tela del tiempo.

Qué se celebra hoy

656: Cerca de Basora tiene lugar la Batalla del Camello entre el califa Alí y la viuda de Mahoma, Aisha.

771: Carlomán I muere, dejando a su hermano Carlomagno el reino franco.

1006: En Al-Ándalus (actual España), es asesinado el visir de Córdoba, Ibn al-Qaṭṭā; quien había encabezado una conspiración para eliminar al caudillo al-Málik (hijo y sucesor de Almanzor).

1110: En Palestina, en el marco de la Primera Cruzada, los cruzados conquistan Sidón.

1248: Alfonso el Sabio, príncipe de Castilla, toma Alicante a los árabes y bautiza a su fortaleza como el Castillo de Santa Bárbara.

1328: En Nursia (Italia) un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter deja un saldo de 5000 muertos.

1520: En Mellid (España), son convocados varios miembros de la aristocracia gallega para hacer frente a las revueltas populares antifiscales contra el impuesto extraordinario aprobado por Carlos I. Se redacta un manifiesto en el que se comprometían a defender el poder real a cambio de que Galicia participara en las Cortes de Castilla y del establecimiento en La Coruña de una Casa de Contratación como la de Sevilla, medidas que fueron ignoradas por el emperador.

1563: En Italia termina el Concilio de Trento.

1619: En Virginia desembarcan 38 colonos de Berkeley Parish (Inglaterra) y dan gracias a Dios. Es considerado el primer Día de Acción de Gracias.

1639: Jeremiah Horrocks hace las primeras observaciones sobre el tránsito de Venus.

1645: En Roma (Italia), un tornado (posiblemente un F4) deja un saldo de decenas o cientos de muertos.

1674: A orillas del lago Míchigan, el padre Jacques Marquette funda la misión Illiniwek, que posteriormente sería la ciudad de Chicago.

1676: Batalla de Lund: el ejército danés (bajo el mando de Cristián V de Dinamarca) se enfrenta ante el ejército sueco (liderado por Simón Grundel-Helmfelt).

1791: Se publica el primer ejemplar de The Observer, el primer dominical de la historia.

1838: En México desembarcan las tropas francesas y toman el puerto de Veracruz.

1860: En México, se decreta la Ley de Libertad de Cultos, emitida desde Veracruz, donde residía entonces el gobierno del presidente Benito Juárez.

1881: En Los Ángeles (California) se publica por primera vez Los Angeles Times.

1885: Dimiten 24 Gobernadores civiles en España.[1]​

1901: En la colonia de Santa María (posiblemente Santa María la Ribera, a las afueras de la Ciudad de México) la policía realiza una razia en un bar lésbico.

1912: En Buenos Aires (Argentina), el niño Cayetano Santos Godino (el Petiso Orejudo, 1896-1944) es arrestado en la madrugada, por el asesinato de su cuarta y última víctima, un niño de tres años, en el día de ayer.

1914: En la Ciudad de México se firma el Pacto de Xochimilco entre Pancho Villa y Emiliano Zapata, con lo que se consolida la alianza entre ambos líderes revolucionarios.

1918: El presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson embarca para sellar el tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en viajar a Europa durante su mandato.

1931: En El Salvador, el Directorio cívico entrega la presidencia a Maximiliano Hernández Martínez, cuyo gobierno se prolongará hasta 1944.

1942: En Varsovia ―en el marco del Holocausto judío―, Zofia Kossak-Szczucka y Wanda Filipowicz se integran en la organización Żegota.

1943: Segunda Guerra Mundial: El líder de la resistencia yugoslava, el mariscal Tito, proclama el gobierno democrático yugoslavo en el exilio.

1945: El Senado de los Estados Unidos aprueba la entrada en la Organización de las Naciones Unidas, por 65 votos a favor y 7 en contra.

1956: Durante una grabación de Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash en Sun Records en Memphis (Tennessee), Elvis Presley visita el estudio y participa en unas pruebas con Perkins y Lewis. Los cuatro hombres fueron conocidos como el Million Dollar Quartet y esa legendaria grabación se publicó en 1987.

1956: En la Argentina se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

1958: Benín se independiza de Francia.

1959: Un mono regresa a la Tierra sano y salvo después de estar a 53 millas en el espacio exterior.

1962: En un túnel a 245 metros bajo tierra, en el área U9aa del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Taunton, de menos de 20 kilotones. Es la bomba n.º 299 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1963: En dos túneles separados (a 1,58 km uno del otro) a 263 metros de profundidad, en las áreas U3cr y U3ch del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 110 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 8:38 (hora local), Estados Unidos detona simultáneamente sus bombas atómicas n.º 714 y 715: Barracuda 2 (de menos de 20 kilotones) y Sardine 1 (de 8 kilotones).

1967: Guerra de Vietnam: tropas de Estados Unidos y de Vietnam del Sur hacen retroceder al Viet Cong cerca del delta del río Mekong.

1969: En Chicago, dos miembros de los Panteras Negras ―Fred Hampton y Mark Clark― son tiroteados durante una trifulca con 14 policías.

1969: En Oahu, el surfista Greg Noll cabalga sobre una ola de 20 metros, batiendo todos los récords hasta la actualidad.

1971: La marina pakistaní ataca India.

1971: En Montreux (Suiza) se incendia el casino en el que tocaban Frank Zappa y The Mothers of Invention. Este hecho dio lugar a la famosa canción Smoke on the Water, de Deep Purple, que en esos momentos se encontraban grabando en Montreux.

1977: Dos millones de andaluces salen a la calle en manifestación pacífica para pedir una autonomía de primera, en pie de igualdad con los pueblos de España que habían iniciado el proceso hacia la autonomía durante la Segunda República.

1977: Manuel José Caparrós, joven malagueño, muere a consecuencia de un disparo por parte de la policía durante la manifestación por la autonomía en Andalucía, mientras izaba una bandera de Andalucía en su ciudad.

1978: El Monte Aloya (Galicia) es declarado Parque natural.

1982: La República Popular China adopta su constitución.

1985: La UNESCO declara a Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad.

1986: En el restaurante Pozzeto, en Bogotá (Colombia), el veterano de Vietnam colombiano Campo Elías Delgado, armado con un revólver, asesina a varias personas; la policía ingresa disparando con ametralladoras Uzi y lo mata junto con una docena más de clientes.

1991: Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos se declara en bancarrota y deja de operar.

1996: Lanzamiento del Mars Pathfinder, primera misión a Marte que incluía un rover.

1996: En el observatorio Paranal, ubicado en la región de Antofagasta (norte de Chile) y operado por la empresa ESO (European Southern Observatory), se instalan los telescopios más grandes de Latinoamérica.

2000: En Bogotá se inaugura el sistema de transporte TransMilenio.

2005: En Venezuela se celebran elecciones legislativas, en donde el partido oficialista gana la mayor parte de escaños a la Asamblea Nacional.

2010: Se declara el estado de alarma en España, por primera vez en la democracia, con la finalidad de afrontar el caos aeroportuario provocado por una huelga de controladores de tráfico aéreo.

2013: En Córdoba (Argentina) se producen saqueos masivos por toda la ciudad. La policía estaba en huelga.

2020: En Italia, se confirma que oficialmente el estadio del Napoli pasa a llamarse «Estadio Diego Armando Maradona».

2020: La canción Life Goes On de la popular banda surcoreana BTS se convierte en la primera canción en un idioma distinto al inglés en debutar en el puesto #1 del Billboard Hot 100.

Quién nació un día como hoy

1512: Jerónimo Zurita, historiador español (f. 1580).

1585: John Cotton, ministro puritano de Nueva Inglaterra (f. 1652).

1595: Jean Chapelain, escritor francés (f. 1674).

1660: André Campra, compositor francés (f. 1744).

1711: Bárbara de Braganza, reina consorte de España, esposa de Fernando VI (f. 1758).

1763: Carlos Martínez de Irujo y Tacón, diplomático y político español (f. 1824).

1795: Thomas Carlyle, historiador y pensador británico (f. 1881).

1798: Jules-Armand Dufaure, político francés, 33.º primer ministro de su país (f. 1881).

1801: Karl Ludwig Michelet, filósofo alemán (f. 1893).

1812: Bárbara Lamadrid, actriz española (f. 1893).

1817: Thomas Thomson, botánico británico (f. 1878).

1827: Salvador Albacete, político español (f. 1890).

1829: Francisco Zarco, político mexicano (f. 1869).

1830: Carlos Augusto Salaverry, escritor peruano (f. 1891).

1835: Samuel Butler, escritor británico (f. 1902).

1839: Melesio Morales, compositor mexicano (f. 1908).

1840: Caballo Loco, jefe de los sioux oglala (f. 1877).

1844: Augusto Arcimís, científico y meteorólogo español (f. 1910).

1853: Errico Malatesta, anarquista italiano (f. 1932).

1861: Lillian Russell, actriz y cantante estadounidense (f. 1922).

1875: Rainer María Rilke, escritor austriaco (f. 1926).

1880: Pedro Segura, clérigo español (f. 1957).

1881: Erwin von Witzleben, mariscal de campo alemán (f. 1944).

1889: Lloyd Bacon, actor y cineasta estadounidense (f. 1955).

1892: Francisco Franco, militar y dictador español, conocido popularmente como el Generalísimo (f. 1975).

1893: Bárbaro Rivas, pintor venezolano (f. 1967).

1898: Xavier Zubiri, filósofo español (f. 1983).

1903: Cornell Woolrich, escritor estadounidense (f. 1968).

1908: Alfred Day Hershey, biólogo estadounidense (f. 1997).

1908: Carlos Izquierdo Edwards, político chileno (f. 1980).

1909: Carlos Pío de Habsburgo-Borbón, aristócrata austriaco y pretendiente carlista al trono español (f. 1953).

1910: Alex North, compositor estadounidense (f. 1991).

1910: José María Vélaz, jesuita chileno fundador de Fe y Alegría (f. 1985).

1910: Ramaswamy Venkataraman, político indio.

1913: Matías Prats Cañete, periodista español (f. 2004).

1913: Mark Robson, cineasta canadiense (f. 1978).

1920: Michael Bates, actor británico (f. 1978).

1921: Deanna Durbin, actriz canadiense (f. 2013).

1921: Paul Schaefer, criminal nazi y pedófilo chileno de origen alemán (f. 2010).

1922: Gérard Philipe, actor francés (f. 1959).

1927: Rafael Sánchez Ferlosio, escritor y anarquista español (f. 2019).

1928: Hebe de Bonafini, activista argentina, presidenta de Madres de Plaza de Mayo (f. 2022).

1928: Alfonso Pícaro, actor argentino (f. 2012).

1928: Fabio Zerpa, parapsicólogo, ufólogo e historiador argentino de origen uruguayo (f. 2019).

1930: Jim Hall, guitarrista estadounidense de jazz (f. 2013).

1931: Rodolfo Cholo Montironi, bandoneonista, director de orquesta, arreglador y compositor tanguero argentino.

1932: Roh Tae Woo, militar y político surcoreano, presidente de Corea del Sur entre 1988 y 1993 (f. 2021).

1933: Horst Buchholz, actor alemán (f. 2003).

1934: Victor French, actor estadounidense.

1936: John Giorno, poeta estadounidense (f. 2019).

1938: Yvonne Minton, soprano australiana.

1940: JoAnn Hardin Morgan, ingeniera aeroespacial estadounidense

1941: Humberto Solás, cineasta y productor cubano (f. 2008).

1942: Chris Hillman, cantante estadounidense, de la banda The Byrds.

1942: Gemma Jones, actriz británica.

1943: Alfonso Dulanto Rencoret, ingeniero y ministro chileno.

1944: Dennis Wilson, músico estadounidense, de la banda The Beach Boys (f. 1983).

1945: Roberta Bondar, astronauta y neuróloga canadiense

1946: Karina, cantante española.

1949: Jeff Bridges, actor estadounidense.

1949: José Luis Gioja, político argentino.

1949: Arturo Salah. exfutbolista y dirigente futbolístico chileno.

1951: Julio Robles, torero español.

1951: Gary Rossington, músico estadounidense, de la banda Lynyrd Skynyrd (f. 2023).

1952: Susú Pecoraro, actriz argentina.

1954: Tony Todd, actor y productor estadounidense.

1955: Cassandra Wilson, cantante y compositora de jazz estadounidense

1957: Raúl Boesel, piloto de automovilismo brasileño.

1957: Eric S. Raymond, informático estadounidense.

1957: David Rivas, economista, profesor y escritor español.

1957: Greg Child, montañero y escritor australiano.

1958: Luis García Montero, poeta y ensayista español.

1959: Pipo Cipolatti, cantante, músico, compositor y guitarrista argentino.

1959: Paul McGrath, futbolista irlandés.

1960: Glynis Nunn, atleta australiana.

1962: Alexander Litvinenko, militar y espía ruso (f. 2006)

1962: Kevin Richardson, futbolista británico.

1963: Sergéi Bubka, atleta ucraniano.

1964: Sertab Erener, cantante turca.

1964: Marisa Tomei, actriz estadounidense.

1965: Álex de la Iglesia, cineasta español.

1965: Pedro Filipuzzi, Investigador, escritor, Centro Simon Wiesenthal Latinoamérica.

1967: Guillermo Amor, futbolista español (f. 2023).

1967: Jesús García Castilla, batería español, de la banda Platero y Tú.

1969: Jay-Z, rapero estadounidense.

1970: Kevin Sussman, actor estadounidense.

1970: Sylvester Terkay, luchador profesional estadounidense.

1972: Tamara Castro, cantante argentina de folklore (f. 2006).

1973: Tyra Banks, modelo estadounidense.

1973: Ferry Corsten, músico y DJ neerlandés.

1978: Jaclyn Victor, cantante malaya.

1979: Jay DeMerit, futbolista estadounidense.

1980: Gustavo Chacín, beisbolista venezolano.

1981: Ezequiel Castaño, actor argentino.

1981: Florencia de Saracho, actriz mexicana.

1982: Waldo Ponce, futbolista chileno.

1982: Ho-Pin Tung, piloto de automovilismo chino-neerlandés.

1984: Brooke Adams, modelo, bailarina y luchadora profesional estadounidense.

1984: Lindsay Felton, actriz estadounidense.

1984: Francisco Puelles, actor y artista circense chileno.

1984: Fernando Marqués, futbolista español.

1985: Carlos Gómez, beisbolista dominicano.

1985: Martín Rodríguez, rugbista argentino.

1986: Martell Webster, baloncestista estadounidense.

1987: Orlando Brown, actor y rapero estadounidense.

1988: Mario Maurer, cantante, modelo y actor tailandés.

1990: Ángel Nesbitt, beisbolista venezolano.

1990: Skye Stracke, modelo australiana.

1992: Jin, cantante surcoreano, integrante del grupo BTS.

1992: Alessandro De Vena, futbolista italiano.

1994: Gregory Wüthrich, futbolista suizo.

1995: Uche Agbo, futbolista nigeriano.

1996: Diogo Jota, futbolista portugués.

2002: Ahmed Hafnaoui, nadador tunecino.

2003: Sebastián Boselli, futbolista uruguayo.

Quién murió un día como hoy

1131: Omar Jayyam, matemático, astrónomo y poeta iraní (n. 1048).

1270: Teobaldo II, rey navarro (n. 1238).

1594: Fray Domingo de Salazar, religioso español (n. 1512).

1642: Cardenal Richelieu, religioso, aristócrata y político francés (n. 1585).

1643: Jorge de Bande, industrial luxemburgués (n. 1588).

1679: Thomas Hobbes, filósofo británico (n. 1588).

1696: Meisho, emperatriz japonesa (n. 1624).

1798: Luigi Galvani, científico y médico italiano (n. 1737).

1836: Richard Westall, pintor británico (f. 1765).

1868: Cúchares (Francisco Arjona Herrera), torero español (n. 1818).

1893: Heinrich Göbel, inventor alemán (n. 1818).

1893: John Tyndall, físico irlandés (n. 1820).

1899: Francisco Bauzá, político, escritor y profesor uruguayo (n. 1849).

1900: Aquileo Parra, fue un militar, hombre de negocios y político colombiano. Miembro del Partido Liberal, ocupó la presidencia de la República entre 1876 y 1878. (n. 1825).

1907: Luis Sáenz Peña, presidente argentino (n. 1822).

1918: Marie Bonnevial, activista francesa (n. 1841).

1924: Cipriano Castro, presidente venezolano entre 1899 y 1908 (n. 1858).

1926: Ivana Kobilca, pintora realista eslovena (n. 1861).

1932: Gustav Meyrink, escritor austriaco (n. 1868).

1935: Tuffy Neugen, futbolista brasileño (n. 1898).

1935: Charles Robert Richet, médico francés, premio Nobel de medicina en 1913 (n. 1850).

1941: Amalia Guglielminetti, poetisa italiana (n. 1881).

1943: Galina Petrova, médica militar soviética y Heroína de la unión Soviética (n. 1920).

1945: Thomas Hunt Morgan, fisiólogo estadounidense, premio Nobel de medicina en 1933 (n. 1866).

1945: Julio Martínez Hombre, ingeniero agrónomo y astrónomo español (n. 1893).

1946: María de la Paz de Borbón, infanta de España y princesa de Baviera (n. 1862).

1951: Pedro Salinas, poeta y dramaturgo español (n. 1891).

1964: Humberto Zarrilli, poeta y pedagogo uruguayo (f. 1898).

1965: Franz Völker, tenor alemán (n. 1899).

1967: Bert Lahr, actor estadounidense (n. 1895).

1971: Georg von Rauch, anarquista alemán (f. 1947).

1976: Tommy Bolin, guitarrista estadounidense, de la banda Deep Purple (n. 1951).

1976: Benjamin Britten, compositor y pianista británico (n. 1913).

1976: Pepe Marchena, cantaor de flamenco español (n. 1903).

1977: Manuel José García Caparrós, militante de Comisiones Obreras, asesinado durante la manifestación de la autonomía andaluza el 4 de diciembre (n. 1960).

1980: Stanisława Walasiewicz, atleta polaca (n. 1911).

1986: Campo Elías Delgado, asesino colombiano, veterano de Vietnam (n. 1934).

1987: Rouben Mamoulian, cineasta estadounidense (n. 1897).

1988: Alberto Uria, piloto de automovilismo uruguayo (n. 1924).

1993: Frank Zappa, músico y cineasta estadounidense (n. 1940).

1994: Julio Ramón Ribeyro, escritor peruano (n. 1929).

1996: José Antonio González Caviedes, político español (n. 1938).

1999: Nélida Roca, actriz y vedette argentina (n. 1929).

2000: Julián Infante, guitarrista español, de las bandas Tequila y Los Rodríguez (n. 1957).

2004: Elena Souliotis, soprano griega (n. 1943).

2005: Débora Arango, pintora colombiana (n. 1907).

2005: Gloria Lasso, cantante franco-española (n. 1922).

2007: José Esteban Lasala, director y guionista español (n. 1935).

2007: Pimp C, rapero estadounidense (n. 1973).

2008: Roberto Segura, historietista español (n. 1927).

2009: Eddie Fatu, luchador profesional samoano (n. 1973).

2009: Jordi Solé Tura, político y jurista español (n. 1930).

2009: Leticia Palma, actriz mexicana (n. 1920).

2010: Xabier Lete, poeta y cantautor español (n. 1944).

2011: Sócrates, futbolista brasileño (n. 1954).

2012: Miguel Calero, futbolista colombiano (n. 1971).[2]​

2015: Robert Loggia, actor estadounidense (n. 1930).

2017: Ali Abdullah Saleh, político y militar yemení, presidente de Yemen entre 1990 y 2012 (n. 1942).

2019: Rosa Morena, cantante de copla, música popular y actriz española (n. 1941).

2020: Pamela Tiffin, actriz de cine televisión estadounidense (n. 1942).

2021: Stonewall Jackson, cantante estadounidense (n. 1932).

2022: Patrick Tambay, piloto de automovilismo francés (n. 1949).

