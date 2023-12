L-Arginina: efectos medicinales y efectos secundarios

Las plantas medicinales y los suplementos son una opción ideal para aquellos que buscan un apoyo extra para el combate de enfermedades, malestares y padecimientos (Imagen ilustrativa Infobae)

En un mundo donde la salud y el bienestar se convierten en prioridades, los suplementos y las plantas medicinales emergen como una opción.

Estos recursos naturales, cuidadosamente seleccionados y utilizados, pueden apoyar al cuerpo en su autorregulación y restauración, siempre y cuando sea bajo la supervisión de un médico.

En esta ocasión nos enfocaremos en l-arginina, cuáles son sus usos, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras hierbas medicinales o suplementos, según con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Beneficios medicinales

La L-arginina es un aminoácido que se encuentra naturalmente en las carnes rojas, las aves, el pescado y los lácteos. Es necesario para producir proteínas y se usa comúnmente para la circulación.

La L-arginina se convierte en el cuerpo en una sustancia química llamada óxido nítrico. El óxido nítrico hace que los vasos sanguíneos se abran más para mejorar el flujo sanguíneo. La L-arginina también estimula la liberación de hormona del crecimiento, insulina y otras sustancias en el cuerpo. Puede elaborarse en un laboratorio y utilizarse en suplementos.

Las personas usan L-arginina para el dolor de pecho y varios problemas de flujo de golpes, disfunción eréctil, presión arterial alta durante el embarazo y una enfermedad grave en bebés prematuros llamada enterocolitis necrotizante (NEC). También se usa para muchas otras afecciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde estos otros usos.



Natural Medicines Comprehensive Database (La Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales) clasifica la eficacia, basada en evidencia científica, de acuerdo a la siguiente escala: Eficaz, Probablemente Eficaz, Posiblemente Eficaz, Posiblemente Ineficaz, Probablemente Ineficaz, Ineficaz, e Insuficiente Evidencia para Hacer una Determinación.



La clasificación de la eficacia para este producto es la siguiente:

Posiblemente eficaz para..

Dolor de pecho (angina) . La ingesta de L-arginina parece disminuir los síntomas y mejorar la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida en personas con angina de pecho. Pero no parece ayudar a ensanchar los vasos sanguíneos que se estrechan en la angina.

Disfunción eréctil (DE) . La ingesta diaria de 2.5 a 5 gramos de L-arginina parece mejorar la función sexual en personas con disfunción eréctil. Tomar L-arginina con medicamentos como sildenafil y tadalafil podría funcionar mejor que tomar L-arginina o el medicamento solo.

Alta presión sanguínea . La ingesta de L-arginina puede reducir la presión arterial en personas sanas, personas con presión arterial alta y personas con presión arterial ligeramente alta con o sin diabetes.

Una enfermedad intestinal grave en bebés prematuros (enterocolitis necrotizante o ECN) . Agregar L-arginina a la fórmula parece reducir el riesgo de esta afección en los bebés prematuros.

Estrechamiento de los vasos sanguíneos que causa un flujo sanguíneo deficiente a las extremidades (enfermedad arterial periférica) . La ingesta de L-arginina por vía oral o intravenosa durante un máximo de 8 semanas aumenta el flujo sanguíneo en personas con esta afección. Pero usarlo hasta por 6 meses no ayuda a mejorar la velocidad o la distancia al caminar. Los productos intravenosos solo los puede administrar un proveedor de atención médica.

Una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y proteínas en la orina (preeclampsia) . Tomar L-arginina por vía intravenosa puede reducir la presión arterial en personas embarazadas con preeclampsia. La L-arginina también podría reducir el riesgo de preeclampsia en personas que tienen un alto riesgo de padecer esta afección. Los productos intravenosos solo los puede administrar un proveedor de atención médica. No está claro si la ingesta de L-arginina ayuda.

Presión arterial alta durante el embarazo . La ingesta de L-arginina por vía intravenosa puede reducir la presión arterial durante el embarazo. No está claro si la ingesta de L-arginina reduce la presión arterial durante el embarazo, pero podría disminuir la necesidad de tomar medicamentos para bajar la presión arterial. Los productos intravenosos solo los puede administrar un proveedor de atención médica.

Posiblemente ineficaz para..

Enfermedad renal a largo plazo (enfermedad renal crónica o ERC) . La ingesta de L-arginina por vía oral o intravenosa no mejora la función renal en la mayoría de las personas con ERC.

Colesterol alto . La ingesta de L-arginina no ayuda a reducir los niveles de colesterol.

Infarto de miocardio . La ingesta de L-arginina no parece ayudar a prevenir un ataque cardíaco. Tampoco parece ayudar a tratar un ataque cardíaco después de que ocurre. De hecho, existe la preocupación de que la L-arginina pueda ser dañina para las personas después de un ataque cardíaco reciente. No tome L-arginina si ha tenido un ataque cardíaco reciente.

Tuberculosis . La ingesta de L-arginina junto con el tratamiento estándar para la tuberculosis no parece ayudar a mejorar los síntomas ni eliminar la infección.

Cicatrización de la herida . La ingesta de L-arginina no parece mejorar la cicatrización de las heridas.

Existe interés en usar L-arginina para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil.





Contraindicaciones y efectos secundarios

Sin importar el nivel de seguridad y eficacia de una planta medicinal o suplemento, lo ideal es acudir al médico (Infobae)

Cuando se toma por vía oral : La L-arginina es posiblemente segura para la mayoría de las personas cuando se toma a corto plazo. Puede causar algunos efectos secundarios como dolor de estómago, hinchazón, diarrea y presión arterial baja.

Cuando se aplica a la piel : La L-arginina es posiblemente segura para la mayoría de las personas cuando se usa a corto plazo. También es posible que sea seguro cuando se usa en una pasta de dientes a corto plazo.

Cuando se inhala : La L-arginina es posiblemente segura para la mayoría de las personas cuando se usa a corto plazo.

Advertencias y precauciones especiales:

: La L-arginina es posiblemente segura cuando se toma por vía oral durante un período breve durante el embarazo. No se sabe lo suficiente sobre el uso prolongado de L-arginina durante el embarazo. Manténgase en el lado seguro y evite el uso prolongado.: No hay suficiente información confiable para saber si la L-arginina es segura de usar durante la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite su uso.: La L-arginina es posiblemente segura en los niños cuando se toma por vía oral, cuando se usa en una pasta de dientes o cuando se inhala.: Las personas con esta afección hereditaria no pueden convertir la arginina y otras sustancias químicas similares en creatina. Para prevenir complicaciones de esta condición, evite los suplementos de L-arginina.: La L-arginina podría aumentar el riesgo de muerte después de un ataque cardíaco, especialmente en personas mayores. Si ha tenido un ataque cardíaco recientemente, no tome L-arginina.: La L-arginina ha causado niveles altos de potasio cuando la usan personas con enfermedad renal. En algunos casos, esto ha provocado latidos cardíacos irregulares peligrosos.: La L-arginina puede interferir con el control de la presión arterial durante y después de la cirugía. Deje de tomar L-arginina al menos 2 semanas antes de una cirugía programada.

Interacciones con medicamentos, hierbas y suplementos

Moderadas Tenga cuidado con esta combinación Isoproterenol (Isuprel) La L-arginina parece disminuir la presión arterial. El isoproterenol es un medicamento que se usa para reducir la presión arterial. La ingesta de L-arginina junto con isoproterenol puede hacer que su presión arterial baje demasiado. Medicamentos para la diabetes (medicamentos antidiabéticos) La L-arginina podría reducir los niveles de azúcar en sangre. La ingesta de L-arginina junto con medicamentos para la diabetes puede hacer que el azúcar en sangre baje demasiado. Controle de cerca su azúcar en sangre. Medicamentos para la presión arterial alta (bloqueadores de los receptores de angiotensina (ARA] La L-arginina podría reducir la presión arterial. La ingesta de L-arginina junto con medicamentos que reducen la presión arterial puede hacer que la presión arterial baje demasiado. Controle su presión arterial de cerca. Medicamentos para la presión arterial alta (inhibidores de la ECA) La L-arginina podría reducir la presión arterial. La ingesta de L-arginina junto con medicamentos que reducen la presión arterial puede hacer que la presión arterial baje demasiado. Controle su presión arterial de cerca. Medicamentos para la presión arterial alta (medicamentos antihipertensivos) La L-arginina podría reducir la presión arterial. La ingesta de L-arginina junto con medicamentos que reducen la presión arterial puede hacer que la presión arterial baje demasiado. Controle su presión arterial de cerca. Medicamentos que retardan la coagulación de la sangre (medicamentos anticoagulantes / antiplaquetarios) La L-arginina podría retardar la coagulación sanguínea. La ingesta de L-arginina junto con medicamentos que también retardan la coagulación de la sangre puede aumentar el riesgo de hematomas y hemorragias. Pastillas de agua (diuréticos ahorradores de potasio) La L-arginina podría aumentar los niveles de potasio en el cuerpo. Algunas "pastillas de agua" también pueden aumentar el potasio en el cuerpo. La ingesta de L-arginina junto con algunas "pastillas de agua" puede provocar que el cuerpo tenga demasiado potasio. Sildenafil (Viagra) El sildenafil puede reducir la presión arterial. La L-arginina también puede reducir la presión arterial. Existe la posibilidad de que la ingesta conjunta de sildenafil y L-arginina pueda hacer que la presión arterial baje demasiado. Pero la mayoría de las personas parecen estar bien cuando toman estos productos juntos. Menores Preste atención a esta combinación Testosterona La L-arginina podría aumentar los niveles de testosterona. Pero no está claro si esto es una gran preocupación. Las personas que toman testosterona deben tener cuidado hasta que se sepa más sobre esta posible interacción.

Hierbas y suplementos que pueden reducir el azúcar en sangre La L-arginina podría reducir el azúcar en sangre. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría reducir demasiado el azúcar en sangre. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen aloe, melón amargo, canela casia, cromo y nopal. Hierbas y suplementos que pueden reducir la presión arterial L-arginine might lower blood pressure. Taking it with other supplements that have the same effect might cause blood pressure to drop too much. Examples of supplements with this effect include andrographis, casein peptides, niacin, and stinging nettle. Hierbas y suplementos que pueden retardar la coagulación sanguínea La L-arginina podría retardar la coagulación sanguínea y aumentar el riesgo de hemorragia. Tomarlo con otros suplementos con efectos similares podría aumentar el riesgo de hemorragia en algunas personas. Ejemplos de suplementos con este efecto incluyen ajo, jengibre, ginkgo, natokinasa y Panax ginseng.

No se conoce ninguna interacción con alimentos.

