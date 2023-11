Filmes para ver esta noche en Hulu Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Hulu. (Infobae)

El amplio catálogo de Hulu puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este miércoles 22 de noviembre en Estados Unidos .

1. Un espía y medio

Un letal agente del la CIA (Johnson), víctima de acoso escolar en su adolescencia, vuelve a casa para asistir a una reunión de antiguos alumnos. Con la excusa de estar trabajando en un caso secreto, consigue la ayuda del chico popular en los años de Instituto (Hart), que ahora es un aburrido contable y vive añorando sus años de gloria. Para cuando el pobre oficinista se da cuenta del embrollo en el que se está metiendo, es demasiado tarde para desentenderse y su nuevo amigo, con maniobras cada vez más impredecibles, le arrastra a un mundo de tiroteos, traiciones y espionaje que les obligará a jugarse el cuello en incontables ocasiones.

2. La reina de los concursos

Una hilarante y emotiva comedia protagonizada por Awkwafina, Sandra Oh, Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale y Will Ferrell acerca de una familia disfuncional y el concurso que podría ser la clave para su salvación. En la película, Anne, una joven brillante pero apática y obsesionada con los concursos de preguntas y su desastrosa hermana Jenny deben trabajar juntas para cubrir las deudas de su madre. Cuando el querido perrito de Anne es secuestrado, las hermanas se embarcan en un alocado viaje a través del país para conseguir el dinero de la única forma que saben: convirtiendo a Anne en la campeona inigualable de un concurso de preguntas.

3. Fool's Paradise

Un sordomudo (Charlie Day) se convierte en una celebridad pero lo pierde todo.

4. Misterio en Venecia

En la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, Poirot, ahora retirado y viviendo en su propio exilio, asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo, cuando uno de los invitados es asesinado, por lo que depende del ex detective descubrir una vez más al asesino.

5. John Wick 4

John Wick descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.

6. One True Loves

Emma y Jesse viven una vida perfecta juntos, hasta que Jesse desaparece en un trágico accidente de helicóptero en su primer aniversario de bodas. Cuatro años después, Emma ha vuelto a encontrar la felicidad y está a punto de casarse con su mejor amiga cuando Jesse resurge, poniendo su mundo patas arriba y dejándola dividida entre dos grandes amores.

7. El gurú de las bodas

A menos de dos semanas de casarse con Gretchen, la chica de sus sueños, Doug Harris no encuentra siquiera a un conocido que pueda hacer de padrino en su boda, por lo que termina contratando a Jimmy Callahan, propietario de una empresa que provee de falsos padrinos a novios solitarios como él.

8. Dale duro

Cuando al millonario James King (Ferrell) le condenan a ir a la cárcel por un delito que en realidad no ha cometido, contratará los servicios de quien le limpia el coche, a la vez un delincuente habitual (Hart), para que le enseñe cómo ha de comportarse para sobrevivir en prisión.

9. Por fin solo en casa

Max Mercer se queda solo en Navidad y hará lo que haga falta para proteger su hogar de intrusos.

10. Historia de un Verano

Durante un verano de amistad y aventura, un chico entra a formar parte de la banda, nueve chavales se convierten en un equipo y su líder es leyenda ya que se enfrenta al temido misterio tras el muro del campo de la derecha.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Hulu)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.

