Acontecimientos históricos del 4 de noviembre que marcaron la humanidad

Que no se te pasen las efemérides de este día (Jovani Pérez/Infobae)

Sumérgete en la corriente del tiempo con nuestras efemérides del día. Desde hitos que cambiaron el curso de la humanidad hasta momentos culturales que dejaron una huella imborrable, te llevaremos a través de un recorrido fascinante por los eventos que ocurrieron en este sábado 4 de noviembre en distintos años.

Te puede interesar: Efemérides: ¿Qué se conmemora hoy 1 de noviembre?

Qué se celebra hoy

683: Se inicia el XIII Concilio de Toledo.

Te puede interesar: Efemérides de noviembre en Colombia

1042: En Tabriz (Irán) sucede un terremoto que deja entre 40 000 y 50 000 víctimas.

1359: En Granada (España), Muhammad V parte desde Guadix hacia el exilio en el Magreb, tras haber sido depuesto por su hermano Ismail II de Granada.

Te puede interesar: Qué pasó un día como hoy: las efemérides del 3 de noviembre

1519: En Valencia se inicia el movimiento de las Germanías.

1549: En España, Carlos V promulga la Pragmática Sanción.

1571: En México, la Iglesia católica crea la Santa Inquisición.

1576: En Bélgica ―en el marco de la guerra de los Ochenta Años― España captura Amberes después de tres días de sitio donde la ciudad ha sido destruida.

1585: En Colombia, se funda el municipio de Gámeza (Boyacá)

1605: En Inglaterra se descubre la Conspiración de la Pólvora.

1675: Una tormenta azota Europa occidental. Se inunda el norte de los Países Bajos, incluida la villa de Ámsterdam.

1677: En Inglaterra, la futura María II se casa con Guillermo III.

1737: En Nápoles se inaugura el Teatro de San Carlos.

1741: Parte desde Barcelona (España) la expedición naval española, al mando del duque de Montemar, para invadir el Milanesado.

1780: En el Virreinato del Perú, el cacique José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, se alza en armas contra España.

1810: En Venezuela ocurre la batalla de Aguanegra considerada como la primera batalla de la Guerra de Independencia venezolana.

1810: En la villa de Caracas (Venezuela), sale a la calle el primer número del Semanario de Caracas.

1811: En Bornos (Cádiz), el general Francisco Ballesteros con 400 paisanos vence a las tropas francesas del general Semelé.

1831: Inicia sus actividades, en Caracas (Venezuela) la academia de Matemáticas, bajo la dirección de Juan Manuel Cajigal y Odoardo.

1852: En Italia, el conde Camillo Benso di Cavour se convierte en primer ministro de Piamonte-Reino de Cerdeña.

1861: En Seattle (Washington) se inaugura la Universidad de Washington como universidad estatal.

1864: En Estados Unidos, Abraham Lincoln es reelegido presidente.

1869: En los Estados Unidos se publica el primer número de la revista Nature.

1877: En Dewe-bojun los turcos vencen a los rusos.

1879: James Ritty inventa la primera caja registradora.

1889: En Etiopía, Menelik II obtiene la alianza de la aristocracia etíope, allanando el camino para ser emperador.

1895: En México, se funda el Club de Fútbol Pachuca.

1899: En Alemania, Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños.

1900: En Chile se constituye un gabinete de conciliación.

1901: En Barcelona (España) los republicanos se enfrentan con los anarquistas.

1903: En Panamá se produce la separación de Panamá de Colombia.

1909: Jaime de Borbón se convierte en el nuevo representante del carlismo.

1911: Francia entrega parte del Congo a Alemania, mediante un convenio, a cambio de establecer un protectorado en Marruecos.

1918: En el marco de la Primera Guerra Mundial, el Imperio austrohúngaro se rinde a Italia.

1918: En Kiel (Alemania) comienza la Revolución de noviembre con 40 000 marineros que toman el puerto.

1919: En Alemania se hunde el marco alemán; se establece un cambio de 225 marcos por dólar.

1919: En París, un accidente ferroviario causa 30 muertos.

1921: En Alemania, Adolf Hitler crea formalmente los grupos armados SA (Sturmabteilung).

1921: En Tokio (Japón) es asesinado el primer ministro Hara Takashi.

1921: En Economía: El hundimiento del marco; se establece un cambio de 225 marcos por dólar.

1922: En Egipto, Howard Carter halla el primer vestigio de la tumba de Tutankamón.

1924: En los Estados Unidos, Calvin Coolidge es reelegido presidente.

1929: En Chicago (Estados Unidos) quiebra el banco Citibank.

1931: En Cachemira tropas británicas reprimen una algarada musulmana.

1931: En París se estrena la obra Judith de Jean Giraudoux.

1934: En Santiago de Chile nace la Federación Juvenil Socialista, organización que dará origen a la Juventud Socialista de Chile.

1935: Un avión de la armada de Estados Unidos establece una nueva plusmarca mundial de vuelo sin escalas al cubrir el trayecto Panamá-California (5450 km).

1935: El general Goded es nombrado director general de aeronáutica y el general Mola jefe superior de las fuerzas de Marruecos.

1936: En Hamburgo es ejecutado Edgar André, el General Rojo, líder de la Roter Frontkämpferbund (Frente Rojo de la Liga de Combatientes).

1939: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt ordena la neutralidad del país.

1942: En El Alamein ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― las tropas de Montgomery vencen a las tropas alemanas de Rommel.

1946: China firma un tratado comercial y de amistad con Estados Unidos.

1946: Se ratifica la constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

1946: Resolución 10 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.

1950: En Nueva York, la Asamblea General de la ONU revoca la condena a la dictadura franquista en España.

1950: En Estrasburgo (Francia) se firma la Convención Europea de los Derechos Humanos que funda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

1952: En los Estados Unidos, Dwight Eisenhower es elegido presidente.

1952: En Rusia ocurre el terremoto de Kamchatka de 1952, que provoca una serie de tsunamis que dejan más de 2000 muertos.

1953: El teatro de Cámara de Barcelona inaugura su quinta temporada con el estreno de Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura.

1955: En Madrid (España) se crea la Fundación Juan March.

1956: La Unión Soviética interviene por segunda vez en Hungría para acabar con la Revolución húngara de 1956, que había empezado 12 días antes.

1958: En Buenos Aires (Argentina) se promulga la Ley Provincial 5921, fundándose y creándose el Partido de San Cayetano.

1960: En Buenos Aires (Argentina) se funda el partido de Berazategui.

1960: En Chile comienzan las transmisiones del Canal 9, de la Universidad de Chile.

1967: El campeón de la Copa Libertadores 1967, Racing Club, derrotó al campeón de la Copa de Europa 1966/67, Celtic y conquistó la Copa Intercontinental 1967, convirtiéndose en el primer equipo argentino de fútbol en ser campeón del mundo.

1969: David Bowie publica el álbum Space Oddity bajo el nombre de David Bowie en Inglaterra.

1970: El Concorde 001 alcanza dos veces la velocidad del sonido.

1974: En España se realiza el primer vuelo del puente aéreo que une Barcelona y Madrid.

1975: Nace la República Democrática Popular de Laos con la abdicación del rey Siravang Vong.

1977: La ONU acuerda un embargo de armas a Sudáfrica.

1979: En Teherán (Irán) estudiantes asaltan la embajada estadounidense.

1980: En los Estados Unidos, el actor Ronald Reagan es elegido presidente.

1980: En Chile, es aprobado el Decreto Ley N.º 3500 que crea el sistema de pensiones de capitalización individual.

1980: La agrupación "Reospeedwagon" publica el primer " Keep on loving you", primer sencillo del álbum "Hi Infidelity" así como también forma parte de la banda sonora de la película italiana "HI infidelity".

1981: En Madrid se inaugura la I Cumbre Iberoamericana de Cooperación Económica.

1982: En España, la banda terrorista ETA asesina a Víctor Lago, jefe de la División Acorazada Brunete.

1984: En Nicaragua, el Frente Sandinista gana las primeras elecciones tras el derrocamiento del régimen somocista.

1987: En Monterrey (California), los ministros de Defensa de la OTAN apoyan una reducción del 50 % de los arsenales nucleares estratégicos.

1988: En Argelia se aprueba un referéndum para la reforma de la constitución con un talante democratizador.

1988: En Estados Unidos se funda el NCBI (National Center for Biotechnology Information).

1989: En Berlín oriental (Alemania del Este), ocurre la manifestación de Alexanderplatz, en la que un millón de personas reclaman la caída del Muro de Berlín.

1990: Arantxa Sánchez Vicario se proclama campeona de España de tenis por segundo año consecutivo.

1991: Imelda Marcos regresa a Filipinas después de casi seis años de exilio.

1991: En Croacia el ejército y la guerrilla recrudecen sus bombardeos de objetivos militares y civiles.

1995: En Tel Aviv (Israel), el extremista judío Yigal Amir asesina al primer ministro Yitzhak Rabin.

1996: En Londres Reino Unido se lanza el álbum debut Spice de Las Spice Girls con su gran éxito Wannabe.

1997: El dramaturgo gallego Manuel Lourenzo es galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática por su obra Veladas indecentes.

1998: En Centroamérica, el Huracán Mitch causa 20 000 muertos y desaparecidos.

2000: En las calles de Manila (Filipinas), miles de ciudadanos se manifiestan reclamando la dimisión del presidente Joseph Estrada.

2000: Cerca de 25 000 personas se congregan en Tel Aviv para recordar al primer ministro israelí Isaac Rabin cuando se cumplen cinco años de su asesinato.

2000: En el desierto de Yemen, un misil del ejército estadounidense mata a seis presuntos miembros de la organización terrorista Al Qaeda.

2000: El escritor español Enrique Vila-Matas gana el Premio Herralde de novela con la obra El mal de Montano.

2000: La bailaora y coreógrafa María Pagés y el bailarín Ángel Corella reciben los Premios Nacionales de Danza en las modalidades de creación e interpretación, respectivamente.

2001: En Irlanda del Norte se establece la Policía del Norte de Irlanda.

2001: En Londres (Reino Unido) se estrena la película Harry Potter y la piedra filosofal.

2003: En Sri Lanka, la presidenta Chandrika Kumaratunga, decreta la suspensión temporal del Parlamento.

2003: Astrónomos europeos y australianos descubren la Enana del Can Mayor, la galaxia más cercana a la Vía Láctea detectada hasta el momento.

2004: En Nueva York, el cuadro La caricia de las estrellas, de Joan Miró, se vende a 10 millones de euros en una subasta celebrada en Christie's.

2004: En la región más septentrional de Japón se registra un terremoto de 5,2 grados en la escala de Richter.

2004: En los Países Bajos se cierran 160 explotaciones ganaderas a causa de la contaminación de los piensos alimenticios con el agente cancerígeno dioxina.

2004: En Madrid (España) se inaugura la exposición sobre los guerreros de Xi'an (China).

2004: La policía francesa detiene en París a un presunto miembro de ETA integrante del comando Vizcaya.[1]​

2004: Tres soldados británicos mueren en un atentado al sur de Bagdad.[2]​

2005: En los suburbios de París (Francia) se realizan grandes disturbios.[3]​

2005: El Tribunal Supremo condena a Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, a un año de prisión por el delito de «injurias al rey».

2005: La automovilística SEAT presenta un expediente de regulación de empleo para despedir a 1346 trabajadores, el 10 % de la plantilla.[4]​

2005: La compañía española Animalario recibe el Premio Nacional de Teatro por la obra Hamelin, de Juan Mayorga.

2006: Comienza la cumbre chino-africana en Pekín que se celebra los días 4 y 5 de noviembre y que reúne a los líderes de 40 países africanos para aumentar sus relaciones económicas y políticas.[5]​

2006: Por primera vez en la Historia, una mujer, la obispa Katharine Jeffers Schori, ocupa el cargo de arzobispa de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos.

2007: En Santiago del Estero (Argentina) mueren en incendio en un frustrado intento de fuga 39 reclusos de la cárcel de máxima seguridad.

2007: El centro de la ciudad de Bogotá (Colombia) se inunda debido a una granizada histórica.

2007: En Guatemala se celebran elecciones presidenciales donde Álvaro Colom resulta elegido.

2007: Se celebra la Maratón de Nueva York 2007.

2007: Se expone, por primera vez en la historia, la momia de Tutankamón en el Valle de los Reyes en Luxor.[6]​

2007: El piloto australiano, Casey Stoner, gana el Campeonato del Mundo de MotoGP 2007.

2008: En la Ciudad de México ocurre un accidente aéreo en el que mueren 16 personas entre ellos el entonces secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño.

2009: En Italia, un juez condena a 23 agentes de la CIA estadounidense a penas de hasta ocho años de cárcel por el secuestro de Abu Omar, eximán de la ciudad de Milán, que raptaron en 2003 y a una indemnización de 1,5 millones de euros. El Gobierno de Barack Obama manifestó su «desilusión por el veredicto».[7]​

2009: En España, la Audiencia Nacional ―a petición de Rigoberta Menchú (indígena maya, premio Nobel de la Paz)― ordena la captura internacional del capitán guatemalteco José Antonio Solares por organizar la tortura y la matanza, el 13 de mayo de 1982, de 1545 hombres, mujeres y niños de la etnia maya achi.[8]​

2009: En Brasil, el Gobierno de Lula da Silva resume su exitosa estrategia en política económica como «refuerzos a la banca pública y estímulos al trabajo y al consumo».

2009: Un ataque talibán acaba con la vida de cinco soldados británicos en Afganistán. Las bajas británicas en 2009 sumaban 93, elevándose a 229 desde 2001, cuando empezó la invasión.[9]​

2009: Victoria republicana en las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey.[10]​

2009: En la temporada 2009 de Fórmula 1 Toyota Racing anuncia la retirada de su equipo de Fórmula 1.

2009: La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene los tipos de interés del precio del dinero a crédito, en tasas que varían entre el 0 y el 0,25 %, para asegurar la recuperación.

2010: En Estados Unidos y México, Microsoft lanza al mercado Kinect para Xbox 360.

2010: La compañía aérea australiana Qantas suspende los vuelos de toda su flota de aviones Airbus 380, después de que uno de sus superjumbos tuviera que realizar un aterrizaje emergencia en Singapur a causa de un fallo en un motor.[11]​

2010: El presidente chino Hu Jintao comienza una visita de tres días a Francia de dimensión eminentemente económica.[12]​

2010: El presidente de Serbia, Boris Tadic, pide perdón a sus vecinos croatas por las atrocidades cometidas por las tropas serbias durante la guerra que estalló tras la desmembración de Yugoslavia, entre 1991 y 1995.[13]​

2010: La nave espacial Deep Impact pasa a 700 km de distancia del núcleo del cometa Hartley 2, a una velocidad relativa de 43 400 km/h y a 37 millones de km de la Tierra.

2010: Santiago Sierra es galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas.

2011: El Ejército colombiano mata a Alfonso Cano, el jefe de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), tras siete horas de persecución por la selva, en una operación que comenzó tres años antes.

2016: Entra en vigor el Acuerdo de París.

2016: Bon Jovi publicó su decimocuarto álbum de estudio: This House Is Not For Sale.

2018: En Nueva Caledonia se celebra un referéndum de independencia.

Los hechos que cambiaron el rumbo de la humanidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Quién nació un día como hoy

1448: Alfonso II, rey napolitano (f. 1495).

1470: Eduardo V, rey inglés (f. 1483).

1569: Guillén de Castro, dramaturgo español (f. 1631).

1575: Guido Reni, pintor italiano (f. 1642).

1618: Aurangzeb, emperador mogul (f. 1707).

1631: María Enriqueta Estuardo, aristócrata francesa (f. 1660).

1740: Augustus Toplady, escritor británico.

1774: Carlos María Bustamante, político mexicano (f. 1848).

1792: Carlos Antonio López, presidente paraguayo (f. 1862).

1798: Bonaventura Carles Aribau, escritor y economista español (f. 1862).

1803: Mariano Riva Palacio, abogado y político mexicano (f. 1880).

1813: Manuel Z. Gómez, abogado, político, escritor y militar mexicano (f. 1871).

1816: Francisco Bolognesi, militar peruano (f. 1880).

1817: Carlos Tejedor, político argentino (f. 1903).

1829: Philip Sclater, zoólogo británico (f. 1913).

1836: Eduardo Rosales, pintor español (f. 1873).

1844: Edward Dannreuther, pianista y musicólogo alemán (f. 1905).

1868: La Bella Otero (Agustina del Carmen Otero), bailarina, cantante, actriz y cortesana española (f. 1965).

1873: George Edward Moore, filósofo británico (f. 1958).

1879: Will Rogers, cómico estadounidense (f. 1935).

1880: Zacarías de Vizcarra, obispo español (f. 1963).

1883: Nikolaos Plastiras, general griego (f. 1953).

1885: Delfín Lévano, anarcosindicalista peruano (f. 1914).

1887: Carlos María Princivalle, escritor, dramaturgo y periodista uruguayo (f. 1959).

1891: Edward F. Cline, cineasta estadounidense (f. 1961).

1895: Ben Sharpsteen, cineasta estadounidense

1896: Carlos P. García, presidente filipino (f. 1971).

1897: Cipriano Mera, anarcosindicalista español (f. 1975).

1899: Nicolas Frantz, ciclista luxemburgués (f. 1985).

1900: Lucrețiu Pătrășcanu, activista comunista rumano (f. 1954).

1901: Spyridon Marinatos, arqueólogo griego (f. 1974).

1901: Masako Nashimoto, princesa coreana.

1904: Carlos Castellano Gómez, compositor español (f. 2002).

1904: Tadeusz Żyliński, técnico textil polaco.

1906: Ornella Puliti Santoliquido, pianista italiana (f. 1977).

1907: Henry Heerup, pintor y escultor danés (f. 1993).

1907: Pilar Primo de Rivera, política franquista española (f. 1991).

1907: Miguel Ángel Ortez, general y guerrillero nicaragüense (f. 1931).

1908: Stanley Cortez, cinematógrafo estadounidense (f. 1997).

1908: Joseph Rotblat, físico nuclear polaco, premio Nobel de la Paz en 1995 (f. 2005).

1909: Ciro Alegría, escritor, político y periodista peruano (f. 1967).

1909: Bert Patenaude, futbolista estadounidense (f. 1974).

1910: Marie-Élisa Nordmann-Cohen, química francesa (f. 1993).

1913: Yelizaveta Býkova, ajedrecista soviética (f. 1989).

1913: Gig Young, actor estadounidense (f. 1978).

1914: Carlos Castillo Armas, militar y político guatemalteco, presidente de Guatemala entre 1954 y 1957 (f. 1957).

1916: Walter Cronkite, periodista estadounidense (f. 2009).

1916: Ruth Handler, empresaria estadounidense (f. 2002).

1918: Art Carney, actor estadounidense (f. 2003).

1918: Cameron Mitchell, actor estadounidense (f. 1994).

1919: Martin Balsam, actor estadounidense (f. 1996).

1920: Patricio Barros, abogado y político chileno (f. 1986).

1920: Kanitha Wichiencharoen, abogada y monja budista tailandesa (f. 2002).

1921: Virginia Gutiérrez de Pineda, fue una antropóloga colombiana (f. 1999).

1921: Antonio el Bailarín, bailarín y coreógrafo español (f. 1996).

1921: Andrew Gleason, matemático estadounidense (f. 2008).

1922: Benno Besson, actor suizo (f. 2006).

1923: Carlos Botto Vallarino, compositor chileno (f. 2004).

1924: Carlos Jonguitud Barrios, político mexicano (f. 2011).

1925: Doris Roberts, actriz estadounidense (f. 2016).

1929: Riccardo Ehrman, periodista italiano (f. 2021).

1929: Miliki, payaso, empresario, cantante y presentador español (f. 2012).

1930: Dick Groat, beisbolista estadounidense.

1930: José Luis Ortiz Araya, periodista costarricense (f. 2012).

1932: Thomas Klestil, político y presidente austriaco (f. 2004).

1933: Barbara Grier, escritora y editora estadounidense (f. 2011).

1933: Odumegwu Ojukwu, gobernador nigeriano (f. 2011).

1933: Charles K. Kao, ingeniero eléctrico chino, premio nobel de física en 2009 (f. 2018).

1935: Elgar Howarth, director de orquesta y compositor británico.

1936: Didier Ratsiraka, militar malgache, presidente de Madagascar entre 1975-1993 y 1997-2002 (f. 2021).

1937: Loretta Swit, actriz estadounidense.

1940: Manuel Ojeda, actor mexicano (f. 2022)

1943: Clark Graebner, tenista estadounidense.

1946: Alfonso Ortiz (actor), fue un actor y director teatral colombiano. (f. 2020).

1946: David Garibaldi, baterista estadounidense de funk y soul, integrante y fundador de la banda Tower of Power.

1946: Robert Mapplethorpe, fotógrafo estadounidense.

1947: Miguel María Lasa, ciclista español.

1948: Delia Casanova, actriz mexicana.

1948: Amadou Toumani Touré, político maliense, presidente de Malí entre 2002 y 2012 (f. 2020).

1949: Eugenio Mimica Barassi, escritor chileno de ascendencia croata e italiana (f. 2021)

1950: Markie Post, actriz estadounidense (f. 2021).

1951: Traian Băsescu, político y presidente rumano.

1951: Cosey Fanni Tutti, músico británico, de la banda Throbbing Gristle.

1952: Teodoro II, religioso egipcio, papa de los coptos desde 2012.

1953: Carlos M. Gutiérrez, político estadounidense.

1953: Jacques Villeneuve Sr., piloto de carreras canadiense.

1954: Chris Difford, músico británico, de la banda Squeeze.

1955: David Julius, bioquímico estadounidense, Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2021.

1955: Matti Vanhanen, primer ministro finlandés.

1956: James Honeyman-Scott, guitarrista británico, de la banda The Pretenders.

1956: Jordan Rudess, músico estadounidense, de la banda Dream Theater.

1957: Tony Abbott, primer ministro de Australia.

1957: Ferni Presas, bajista español, de la banda Gabinete Caligari.

1959: César Évora, actor cubano.

1959: Ken Kirzinger, doble de cine y actor canadiense.

1960: Ramón Pellicer, periodista español.

1960: Siniša Glavašević, reportero croata (f. 1991).

1961: Alejandra Flechner, actriz argentina.

1961: Kathy Griffin, comediante y actriz estadounidense.

1961: Ralph Macchio, actor estadounidense.

1962: Jeff Probst, presentador de televisión estadounidense.

1963: Horacio Elizondo, árbitro de fútbol argentino.

1963: Lenin Hurtado, político ecuatoriano, dirigente de Unidad Popular.

1963: Rosario Flores, cantante y actriz española.

1963: Wang Shu, arquitecto chino ganador del premio Pritzker 2012.

1965: Tomoaki Ishizuka (Pata), músico japonés, de la banda X Japan.

1965: Jeff Scott Soto, músico estadounidense, de la banda Journey.

1965: Wayne Static, músico estadounidense, de la banda Static-X (f. 2014).

1966: Sergio Sendel, actor mexicano.

1967: Julian Iantzi, presentador de televisión navarro.

1969: Matthew McConaughey, actor estadounidense.

1969: Diddy (Sean Combs), rapero estadounidense.

1970: Elisabet Bargalló, actriz española

1972: Luís Figo, futbolista portugués.

1973: Carlos Díaz, actor chileno

1973: Francisca García-Huidobro, actriz y presentadora de televisión chilena.

1974: Cedric Bixler-Zavala, músico estadounidense, de la banda The Mars Volta.

1975: Eduard Kokcharov, jugador ruso de balonmano.

1976: Bruno Junqueira, piloto de carreras brasileño.

1976: Mario Melchiot, futbolista neerlandés.

1976: Sander van Gessel, futbolista neerlandés.

1977: José María Torre, actor mexicano.

1979: Ximena Córdoba, actriz, modelo y presentadora colombiana.

1979: Álvaro López, músico chileno, de las bandas Los Bunkers y López

1980: Cristian Blanco, futbolista costarricense.

1982: Kamila Skolimowska, atleta polaca (f. 2009).

1985: Marcell Jansen, futbolista alemán.

1986: Alexz Johnson, actriz y cantante canadiense.

1986: Natalie Pérez, actriz, cantante y compositora argentina.

1986: Adrian Zaugg, piloto de carreras sudafricano.

1987: Tommy Lee Sparta, cantante jamaiquino.

1987: Tim Breukers, futbolista neerlandés.

1989: Enner Valencia, futbolista ecuatoriano.

1991: Lesley Kerkhove, tenista neerlandesa.

1992: Sandra Paños, futbolista española.

1993: Elisabeth Seitz, gimnasta alemana.

Fallecimientos

711: Justiniano II, emperador bizantino (n. 669).

1254: Juan III Ducas Vatatzés, emperador niceno (n. circa 1192).

1381: Pedro de Aragón, infante aragonés (n. 1305).

1411: Khalil Sultan, gobernador de Transoxonia (n. 1384).

1584: San Carlos Borromeo, cardenal italiano (n. 1538).

1652: Jean-Charles de la Faille, matemático belga (n. 1597).

1664: Gaspar Pérez de Guzmán y Sandoval, aristócrata español (n. 1602).

1669: Johannes Cocceius, teólogo neerlandés (n. 1603).

1698: Rasmus Bartholin, físico y matemático danés (n. 1625).

1702: John Benbow, almirante británico (n. 1653).

1706: Antonio Teodoro Ortells, compositor barroco español (n. 1649).

1781: Johann Nikolaus Götz, poeta alemán (n. 1721).

1816: Robert Waring Darwin, botánico británico (n. 1724).

1847: Felix Mendelssohn Bartholdy, compositor alemán (n. 1809).

1856: Hippolyte Delaroche, pintor francés (n. 1797).

1889: Manuel A. Alonso, escritor puertorriqueño (n. 1822).

1893: Pierre Tirard, político francés (n. 1827).

1907: Diego Barros Arana, pedagogo, diplomático e historiador chileno (n. 1830).

1908: Tomás Estrada Palma, presidente cubano (n. 1835).

1915: Tomás Meabe, político y escritor español (n. 1879).

1917: León Bloy, escritor francés (n. 1846).

1918: Wilfred Owen, poeta británico (n. 1893).

1921: Hara Takashi, primer ministro japonés (n. 1856).

1924: Gabriel Fauré, compositor francés (n. 1845).

1924: Ireneo Paz, abogado, político, escritor y militar mexicano (n. 1836).

1925: Alonso Quesada, escritor español (n. 1885).

1928: Arnold Rothstein, mafioso estadounidense (n. 1928).

1931: Buddy Bolden, trompetista estadounidense (n. 1877).

1932: Salomón Reinach, pionero en la investigación filología clásica y la arqueología francesa (n. 1858).

1937: Emil Hassler, naturalista, botánico y médico suizo (n. 1864).

1937: Eduardo Ladislao Holmberg, botánico, zoólogo y geólogo argentino (n. 1852).

1939: Manuel Acero, político y sindicalista español (n. 1875).

1940: Manuel Azaña, presidente español (n. 1880).

1948: Sanford Myron Zeller, micólogo estadounidense (n. 1885).

1954: Stig Dagerman, escritor sueco (n. 1923).

1955: Cy Young, beisbolista estadounidense (n. 1867).

1957: Shoghi Effendi, religioso bahaí israelí (n. 1897).

1958: Josep Clarà, escultor español (n. 1878).

1963: Pascual Ortiz Rubio, presidente mexicano (n. 1877).

1964: Ezequiel Martínez Estrada, ensayista, poeta y cuentista argentino (f. 1895).

1968: Horace Gould, piloto británico de Fórmula 1 (n. 1918).

1968: Michel Kikoine, pintor soviético (n. 1892).

1968: José Monegal, escritor y periodista uruguayo (n. 1892).

1971: Guillermo León Valencia, presidente colombiano (n. 1909).

1974: Bert Patenaude, futbolista estadounidense (n. 1909).

1975: Agustín Tosco, dirigente sindical argentino (n. 1930).

1977: Ornella Puliti Santoliquido, pianista italiana (n. 1906).

1980: Elsie MacGill, ingeniera aeronáutica estadounidense, primera diseñadora de aeronaves del mundo (n. 1905).

1982: Jacques Tati, director y actor francés (n. 1907).

1983: Sergio Fernández Larraín, político chileno (n. 1909).

1988: Takeo Miki, político japonés (n. 1907).

1990: David Stirling, aristócrata, activista y fundador del SAS (n. 1915).

1991: Tony Richardson, cineasta británico (n. 1928).

1992: José Luis Sáenz de Heredia, cineasta español (n. 1911).

1994: Ermes Muccinelli, futbolista italiano (n. 1927).

1994: Sam Francis, pintor estadounidense (n. 1923).

1995: Gilles Deleuze, filósofo francés (n. 1925).

1995: Isaac Rabin, primer ministro israelí; asesinado (n. 1922).

1997: Quique Villanueva, cantante argentino (n. 1942).

1998: Pacho Herrera, narcotraficante colombiano (n. 1951).

1998: Jorge Wehbe, político argentino, último ministro de Economía de la dictadura cívico-militar argentina, en 1983 (n. 1929).

1999: Niní Gambier, actriz argentina (n. 1916).

2001: Adolfo Llauradó, actor cubano.

2003: Richard Wollheim, filósofo británico (n. 1923).

2005: Nadia Anjuman, poetisa y periodista afgana (n. 1980).[14]​

2005: Sheree North, actriz estadounidense (n. 1932).

2006: Gerhard Ludwig Goebel, teólogo alemán (n. 1933).

2006: Délfor Medina, actor argentino (n. 1928).

2006: José del Patrocinio Romero Jiménez, pintor y poeta español (n. 1935).

2008: Evelio Arias Ramos, actor y comediante mexicano (f. 1966).

2008: Juan Camilo Mouriño (n. 1971), José Luis Santiago Vasconcelos (n. 1957) y 14 personas más en el Accidente aéreo del Learjet 45 de la Secretaría de Gobernación de México.

2008: Michael Crichton, escritor estadounidense (n. 1942).

2010: Gabriela David, guionista y directora de cine argentina (n. 1960).[15]​

2011: Alfonso Cano, guerrillero colombiano (n. 1948).

2011: Graciela Romero, escritora y asistente social chilena (n. 1925).

2011: Norman Foster Ramsey, físico estadounidense, premio Nobel en 1989 (n. 1915).

2012: Miguel Calero, futbolista colombiano-mexicano (n. 1971).

2014: Enrique Olivera, político argentino (n. 1940).

2015: Melissa Mathison, escritora estadounidense, guionista de E.T. (n. 1950).

2016: Jean-Jacques Perrey, músico y productor francés (n. 1929).

2016: Julio Baccaro, actor, dramaturgo, director de teatro y maestro argentino (n. 1940).

2017: Isabel Granada, actriz filipina (n. 1976).

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Efemérides

Todo sobre el santo del día