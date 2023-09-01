Efemérides del 1 de septiembre, qué recordamos un día como hoy

Bill and Tom Kaulitz, de la banda Tokio Hotel, nacieron un día como hoy. (REUTERS/Jana Rodenbusch)

Eventos históricos y acontecimientos significativos que tuvieron lugar en esta misma fecha en años pasados.

Aquí están las efemérides del lunes 1 de septiembre que abarcan desde hitos científicos hasta momentos culturales.

Te invitamos a sumergirte en el pasado y descubrir las huellas que el tiempo ha dejado en este día en la historia.

Qué recordamos el 1 de septiembre

Las efemérides conmemoran hechos y personajes que marcaron la historia. Son clave para preservar la memoria colectiva y el conocimiento.

672: En España comienza el reinado del rey visigodo Wamba.

1054: Batalla de Atapuerca entre Fernando I de León y su hermano García Sánchez III, rey de Navarra.

1513: Vasco Núñez de Balboa parte en su expedición para cruzar el istmo de Panamá, en el que descubriría el océano Pacífico.

1532: En Inglaterra, Ana Bolena se convierte en marquesa de Pembroke por orden de su prometido, el rey Enrique VIII.

1715: Fallece el rey de Francia Luis XIV, terminando con 72 años de reinado, el más largo de todas las monarquías europeas.

1730: En la isla de Lanzarote hace erupción el volcán Timanfaya.

1802: En Buenos Aires, el Dr. Juan Hipólito Vieytes saca a la venta el primer número del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio.

1804: El astrónomo Karl Ludwig Harding descubre Juno, uno de los más grandes asteroides.

1823: Simón Bolívar llega a Lima y asume la suprema autoridad política y militar del Perú.

1851: En La Habana (Cuba) es fusilado Narciso López, líder de la insurrección.

1864: En Georgia (Estados Unidos) —durante la Guerra Civil estadounidense— el ejército confederado ordena la evacuación de Atlanta tras un sitio de cuatro meses por las fuerzas unionistas.

1870: Cirilo Antonio Rivarola es designado presidente provisional del Paraguay. Otto von Bismarck y Napoleón III tras la batalla de Sedán.

1870: Comienza la batalla de Sedán, en la que Napoleón III, emperador de Francia, se rendiría ante los prusianos.

1882: El general Ulises Heureaux toma posesión en su primer periodo como Presidente de la República Dominicana.

1886: En Zúrich (Suiza) se funda el Grasshopper-Club.

1891: En Argentina, Juan Vucetich funda el primer laboratorio de identificación dactiloscópica; en el futuro esta fecha se establecerá como el Día Mundial de la Dactiloscopía.

1897: En Boston (Estados Unidos) se inaugura el Metro de Boston.

1905: Alberta y Saskatchewan se unen a la Confederación Canadiense.

1910: En Brasil se funda Corinthians, uno de sus clubes de fútbol más importantes.

1914: La ciudad rusa de San Petersburgo cambia de nombre a Petrogrado.

1914: En el zoológico de Cincinnati fallece la última paloma migratoria.

1920: El general Henri Gouraud proclama el Estado del Gran Líbano, con Beirut como capital, que conformaría una federación con el resto de los estados creados por Francia (Damasco, Aleppo, Estado Alauita y Jabal al-Druze).

1923: El devastador Gran terremoto de Kantō azota gran parte de Japón y mata a 142 807 personas.

1924: En Ecuador, Gonzalo Córdova asume el poder en un ambiente de agitación social y militar.

1925: Inicio de operaciones del Banco de México, que había sido fundado el 25 de agosto.

1928: En Albania, Ahmet Zogu establece la monarquía y se proclama rey.

1932: Tropas peruanas ingresan a Leticia, dando inicio a la Guerra colombo-peruana

1934: José María Velasco Ibarra asume como presidente del Ecuador.

1939: La Alemania Nazi invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.

1940: En Ecuador, Carlos Alberto Arroyo del Río asume la presidencia.

1946: En Grecia se aprueba en referéndum la restauración de la monarquía con el 68,4% de votos, permitiendo el regreso del rey Jorge II, exiliado desde la creación de la II República Helénica en 1924.

1948: En Bonn (Alemania) se constituye el Consejo Parlamentario (presidido por Konrad Adenauer).

1951: Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos firman el ANZUS (Tratado Tripartito de Seguridad del Pacífico).

1958: En Nueva York (Estados Unidos) comienza sus funciones la Organización Mundial de la Salud (OMS).

1959: En Asunción (Paraguay) muere asesinado el locutor de radio y bailarín Bernardo Aranda en el marco de un crimen homofóbico. La dictadura derechista de Alfredo Stroessner produce una lista de 108 homosexuales conocidos y los encarcela como sospechosos. (Hasta la actualidad, en Paraguay a los homosexuales varones se les llama «108»).

1961: En Belgrado (Yugoslavia) se realiza la primera conferencia del Movimiento de Países No Alineados.

1962: Un violento terremoto asola Irán, dejando cerca de 20 000 muertos.

1962: La Unión Soviética lanza con destino a Venus la sonda Sputnik 20, pero esta no logrará salir de la órbita terrestre.

1968: En la Ciudad de México, inicia operaciones regulares el Canal 13.

1969: En Libia, el rey Idris es derrocado por una revolución y asume el poder Muammar al-Gaddafi.

1969: La reforma del Párrafo 175 del código penal alemán comienza a aplicarse, permitiendo la práctica de la homosexualidad entre personas mayores de 21 años.

1972: En Reikiavik (Islandia) Bobby Fischer se corona campeón mundial de ajedrez al derrotar al soviético Boris Spassky.

1974: En Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle es reelegido presidente.

1974: En Teherán (Irán) comienzan los VII Juegos Asiáticos.[1]

1978: Fundación del Partido Nacionalista de Bangladés

1979: La sonda espacial Pioneer 11 sobrevuela Saturno a una distancia mínima de 21 000 km.

1980: En Buenos Aires, a lo largo de este mes, la Junta Militar experimentó una intensa disputa interna por la sucesión del dictador Jorge Rafael Videla.

1981: En la República Centroafricana, un golpe de Estado derroca al gobierno de David Dacko.

1982: En México se nacionaliza la banca.

1983: En plena Guerra Fría, el vuelo 007 de Korean Air ingresa erróneamente en el espacio aéreo soviético y es derribado por aviones caza de combate; mueren los 269 ocupantes.

1985: Una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico Titanic, hundidos en el océano Atlántico desde 1912.

1989: Se inaugura el Tren ligero de Guadalajara (México)

1991: Uzbekistán se independiza de la Unión Soviética.

1992: Un terremoto y maremoto azota Nicaragua, dejando 116 muertos y 153 desaparecidos.

1994: En Panamá, Ernesto Pérez Balladares asume la presidencia.

1999: En Panamá, Mireya Moscoso asume la presidencia. Es la primera mujer panameña en hacerlo.

2004: En Beslán (Osetia del Norte), terroristas chechenos dan inicio a la toma de rehenes en una escuela (Masacre de Beslán).

2004: En Panamá, Martín Torrijos Espino asume la presidencia.

2005: Sony Computer Entertainment lanza la PlayStation Portable (PSP).

2006: Luxemburgo es el primer país en completar la transición de televisión analógica a digital.

2010: Apple lanza la sexta generación de su ipod nano.

2011: En Estados Unidos se crea la red social Snapchat.

2016: En Venezuela, la oposición política prevé una movilización a la capital del país denominada como la «Toma de Caracas», con el propósito de presionar al gobierno de Nicolás Maduro, para llevar a cabo el referéndum revocatorio.[3]

2017: El huracán “Harvey” provoca, a su paso por Texas, las mayores inundaciones en la historia de EE. UU., con más 63 muertos y más de 30.000 evacuados.

2018: En México, entra en sesiones la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.[4]

2019: El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, pide perdón a Polonia, en el 80 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial, por el daño causado por el nazismo.

2022: Un transeúnte de origen brasileño intentó asesinar sin éxito, a la vicepresidenta de la República Argentina Cristina Fernández de Kirchner con un arma Bersa calibre 380, debido a esto el presidente del país argentino, Alberto Fernández declaró feriado nacional para que el pueblo argentino exprese su disconformidad con este hecho.

5509: Fecha de la creación del mundo en el Imperio bizantino, que da inicio a su calendario.

Efemérides (Imagen ilustrativa Infobae)

Cumpleaños

1341: Federico III de Sicilia, rey siciliano (f. 1377).

1453: Gonzalo Fernández de Córdoba, “El Gran Capitán”, militar castellano (f. 1515).

1526: Catalina Jagellón, aristócrata polaca, reina de Suecia (f. 1583).

1529: Taddeo Zúccaro, pintor italiano (f. 1566).

1566: Edward Alleyn, actor inglés (f. 1626).

1588: Enrique II de Borbón-Condé, aristócrata francés (f. 1646).

1651: Natalia Naryshkina, zarina rusa (f. 1694).

1653: Johann Pachelbel, compositor alemán (f. 1706).

1689: Kilián Ignác Dientzenhofer, arquitecto checo-alemán (f. 1751).

1692: Egid Quirin Asam, escultor alemán (f. 1750).

1709: Domingo de Basavilbaso, empresario y político español, fundador del correo en el Río de la Plata (f. 1775).

1711: Guillermo IV, aristócrata neerlandés (f. 1751).

1718: Antoine de Chézy, ingeniero francés (f. 1798).

1756: Miguel José Sanz, abogado, político y periodista venezolano, prócer de la independencia (f. 1814).

1758: George Spencer, aristócrata británico (f. 1834).

1761: Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, teólogo alemán (f. 1852).

1778: James Thompson, educador y pastor bautista escocés (f. 1884).

1795: James Gordon Bennett, periodista estadounidense, fundador del New York Herald (f. 1872).

1804: Mariana Pineda, heroína y símbolo de la aportación española a la lucha por los derechos y libertades en Europa (f. 1831).

1814: Ignacio Mejía, militar y político mexicano (f. 1906).

1835: William Stanley Jevons, economista británico (f. 1882).

1838: Dardo Rocha, abogado y militar argentino, fundador de la ciudad de La Plata (f. 1921).

1839: Sarah Winchester, esposa del magnate William Wirt Winchester y heredera del 51% de las acciones de la empresa, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas del mundo.

1846: Carlo Cafiero, anarquista italiano (f. 1892).

1848: Auguste-Henri Forel, entomólogo suizo (f. 1931).

1854: Engelbert Humperdinck, compositor alemán (f. 1921).

1855: Innokienti Ánnienski, poeta ruso (f. 1901).

1862: Inazō Nitobe, escritor y diplomático japonés (f. 1933).

1864: Roger Casement, diplomático británico, poeta y revolucionario irlandés (f. 1916).

1865: Enrique Tornú, cirujano e higienista argentino (f. 1901).

1875: Edgar Rice Burroughs, escritor estadounidense, creador de Tarzán (f. 1950).

1877: Francis Aston, físico y químico británico, premio nobel de química en 1922 (f. 1945).

1878: Tullio Serafin, director de orquesta y músico italiano (f. 1968).

1886: Othmar Schoeck, director de orquesta y compositor suizo (f. 1957).

1886: Tarsila do Amaral, pintora brasileña (f. 1973).

1887: Blaise Cendrars, escritor suizo-francés (f. 1961).

1892: Harold Lamb, historiador, novelista y guionista de cine estadounidense (f. 1962).

1893: Alfonso Grosso Sánchez, pintor español (f. 1983).

1893: Betty Blythe, actriz estadounidense (f. 1972).

1896: Bhaktivedanta Swami Prabhupada, religioso indio, fundador del movimiento Hare Krishna (f. 1977).

1897: Johan de Haas, escritor y anarquista neerlandés (f. 1945).

1898: Richard Arlen, actor estadounidense (f. 1976).

1900: José Pedro Cea, futbolista uruguayo (f. 1970).

1906: Joaquín Balaguer, político y presidente dominicano (f. 2002).

1906: Franz Biebl, compositor alemán (f. 2001).

1906: Eleanor Hibbert, escritora británica (f. 1993).

1907: Gabriel Sánchez de la Cuesta, médico español (f. 1982).

1910: Pierre Bézier, matemático francés (f. 1999).

1911: Francisco Bonilla Martí, obstetra y ginecólogo español (f. 1994).

1911: Kōmei Abe, compositor, director de orquesta y músico japonés (f. 2006)

1915: Émile Masson, ciclista belga (f. 2011).

1915: Xam, pintor español (f. 2001).

1917: Rinus Meijer, escultor neerlandés (f. 1985).

1920: Leny Eversong, cantante brasileña (f. 1984).

1920: Richard Farnsworth, actor estadounidense (f. 2000).

1920: Joyce King, atleta australiana (f. 2001).

1920: Hubert Lampo, escritor belga (f. 2006).

1920: Reynaldo Mompel, actor argentino (f. 2005).

1922: Yvonne De Carlo, actriz canadiense (f. 2007).

1922: Vittorio Gassman, actor italiano (f. 2000).

1923: Rocky Marciano, boxeador estadounidense (f. 1969).

1923: Kenneth Thomson, coleccionista y empresario canadiense (f. 2006).

1924: Gustavo Bueno, filósofo español (f. 2016).

1925: Roy J. Glauber, físico estadounidense, premio nobel de física en 2005 (f. 2018).

1925: Art Pepper, saxofonista y músico estadounidense de jazz (f. 1982).

1929: Eduardo Colombo, médico y anarquista argentino (f. 2018).

1930: Roberto González Barrera, empresario y filántropo mexicano (f. 2012).

1930: Michel Serrés, filósofo francés (f. 2019).

1931: Javier Solís, cantante de boleros y actor mexicano (f. 1966).

1931: Abdul Haq Ansari, pensador islámico indio (f. 2012)

1931: Arturo Pomar, ajedrecista español (f. 2016)

1933: Conway Twitty, músico country estadounidense (f. 1993).

1933: Ann Richards, política estadounidense (f. 2006).

1934: Terepai Maoate, político cookiano (f. 2012).

1935: Raúl Araiza, productor y cineasta mexicano (f. 2013).

1935: Seiji Ozawa, director de orquesta y músico japonés.

1936: Valeri legásov, científico soviético reconocido por su trabajo de investigación en la explosión de la planta nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986 (f. 1988).

1937: Allen Jones, artista británico.

1938: Per Kirkeby, pintor danés.

1939: Xavier Rubert de Ventós, filósofo, escritor, catedrático y político español.

1939: Lily Tomlin, actriz y comediante estadounidense.

1942: C. J. Cherryh, escritora estadounidense.

1942: António Lobo Antunes, escritor portugués.

1943: Raymundo Capetillo, actor mexicano (f. 2020).

1944: Leonard Slatkin, director de orquesta estadounidense.

1945: Mustafa Balel, escritor y traductor turco.

1946: Barry Gibb, músico británico, de la banda Bee Gees.

1946: Roh Moo-hyun, presidente surcoreano (f. 2009).

1947: Leonardo Simons, presentador de televisión argentino (f. 1996).

1948: Ramón Jáuregui, político español.

1950: Mijaíl Fradkov, político ruso.

1950: Phil McGraw, psicólogo, presentador de televisión y escritor estadounidense.

1951: Yoel Acosta Chirinos, militar y político venezolano.

1951: Cristina Lemercier, actriz y presentadora de televisión argentina (f. 1996).

1952: Benjamín Monterroso, futbolista y entrenador guatemalteco.

1955: Jesús Bonilla, actor y cineasta español.

1957: Gloria Estefan (Gloria María Milagrosa Fajardo García), cantante estadounidense.

1957: Duško Ivanović, jugador y entrenador de baloncesto montenegrino.

1957: Mohammad Ali Jafari, militar iraní, comandante actual de la guardia revolucionaria.

1958: Armi Aavikko, cantante finlandesa (f. 2002).

1961: Scott Bigelow, luchador profesional estadounidense (f. 2007).

1962: Ruud Gullit, futbolista neerlandés.

1965: Craig McLachlan, actor y cantante australiano.

1966: Tim Hardaway, baloncestista estadounidense.

1966: Ariel Rivera, actor y cantante filipino.

1968: Mohamed Atta, terrorista egipcio cabecilla del 11S y participante del atentado (f. 2001).

1969: Armando Araiza, actor mexicano.

1969: Enric Masip, jugador español de balonmano.

1969: Darío Scotto, futbolista argentino.

1970: Hwang Jung-min, actor surcoreano.

1970: Padma Lakshmi, actriz, modelo y presentadora de televisión india.

1971: Lââm, cantante francesa de origen tunecino.

1971: Jimmy Snuka, Jr., luchador profesional estadounidense.

1971: Hakan Şükür, futbolista turco.

1972: José Luis García Pérez, actor español.

1975: Cuttino Mobley, baloncestista estadounidense.

1975: Omar Rodríguez-López, músico puertorriqueño, de la banda The Mars Volta.

1975: Scott Speedman, actor anglo-canadiense.

1975: Maritza Rodríguez, actriz, modelo, presentadora y empresaria colombiana.

1976: Érik Morales, boxeador mexicano.

1976: Jada Fire, actriz pornográfica estadounidense.

1977: David Albelda, futbolista español.

1979: James O’Connor, futbolista irlandés.

1979: Fernando Varela, futbolista español.

1979: Cecilia Piñeiro, actriz mexicana.

1980: Sammy Adjei, futbolista ghanés.

1980: José Madero Vizcaíno, cantante mexicano, de la banda Panda.

1981: Luis Rojas Alou, entrenador dominicano.

1982: Ryan Gomes, baloncestista estadounidense.

1982: Guillermo Dutra, futbolista uruguayo.

1983: Marcelo Carrusca, futbolista argentino.

1983: José Antonio Reyes, futbolista español (f. 2019).

1984: Joseph Trohman, guitarrista estadounidense, de la banda Fall Out Boy.

1984: Yūta Hiraoka, actor japonés.

1985: Camile Velasco, cantante filipina.

1986: Calais Campbell, jugador estadounidense de fútbol americano.

1986: Gaël Monfils, tenista francés.

1986: Stella Mwangi, cantante noruega de origen keniano.

1987: Emma Kete, futbolista neozelandesa.

1988: Chanel West Coast, rapera y modelo estadounidense

1989: Bill y Tom Kaulitz, músicos alemanes, de la banda Tokio Hotel.

1989: Jefferson Montero, futbolista ecuatoriano.

1989: Daniel Sturridge, futbolista británico.

1989: Lea Sirk, cantante eslovena.

1990: Stanislav Tecl, futbolista checo.

1991: Haukur Heiðar Hauksson, futbolista islandés.

1992: Kirani James, atleta granadino.

1994: Carlos Sainz Jr., piloto español de Fórmula 1.

1994: Melvin De La Cruz, reconocido emprendedor Dominicano.

1994: Bianca Ryan, cantante estadounidense.

1995: Munir, futbolista español.

1996: Elsa Jean, actriz estadounidense.

1996: Zendaya, actriz estadounidense.

1997: Jungkook, cantante surcoreano, integrante del grupo BTS.

1998: Juan Manuel Celaya, clavadista mexicano.

Muertes

870: Muhammad Ibn Ismail Al-Bujari, erudito islámico (n. 810).

1054: García Sánchez III de Pamplona, rey de Pamplona y Nájera (n. 1012).

1067: Balduino V, aristócrata flamenco (n. 1012).

1159: Adriano IV, papa inglés (n. 1100).

1256: Kujō Yoritsune, shogun japonés (n. 1218).

1557: Jacques Cartier, explorador francés (n. 1491).

1581: Gurú Ram Das, religioso pakistaní, cuarto de los diez gurúes de la religión sij (n. 1534).

1615: Étienne Pasquier, historiador francés (n. 1529).

1648: Marin Mersenne, matemático francés (n. 1588).

1687: Henry More, filósofo británico (n. 1614).

1715: François Girardon, escultor francés (n. 1628).

1715: Luis XIV, el Rey Sol, rey de Francia (n. 1638).

1729: Richard Steele, ensayista, dramaturgo y estadista británico (n. 1672).

1838: William Clark, explorador estadounidense (n. 1770).

1850: Karl Friedrich von Gärtner, botánico alemán (n. 1772).

1856: William Yarrell, naturalista británico (n. 1784).

1871: Luis González Bravo, escritor y político español (n. 1811).

1906: Giuseppe Giacosa, poeta italiano (n. 1847).

1936: Isaac Puente, médico vasco, teórico del anarquismo (n. 1896).

1942: Juan José Domínguez Muñoz, falangista español antifranquista (n. 1916).

1947: Frederick Russell Burnham, militar estadounidense, inspirador del escultismo (n. 1861).

1948: Feng Yuxiang, caudillo militar y político republicano chino (n. 1882)

1951: Wols (Alfred Schultze), pintor y fotógrafo alemán (n. 1913).

1961: Eero Saarinen, arquitecto estadounidense (n. 1910).

1968: Giuseppe Enrici, ciclista italiano (n. 1898).

1969: Michael Lippert, militar alemán comandante de las SS nazis (n. 1897).

1970: François Mauriac, escritor francés, premio nobel de literatura en 1952 (n. 1885).

1972: He Xiangning, revolucionaria, feminista, pintora y poeta china (n. 1878)

1977: Ethel Waters, actriz y cantante estadounidense (n. 1896).

1981: Albert Speer, arquitecto alemán nazi (n. 1905).

1982: Haskell Curry, matemático y lógico estadounidense (n. 1900).

1982: Vladislav Gomulka, político polaco (n. 1905).

1983: Joaquín Manuel Gutiérrez, futbolista y entrenador costarricense (n. 1893).

1985: Stefan Bellof, piloto alemán de Fórmula 1 (n. 1957).

1986: Ramón Carande, historiador y economista español (n. 1887).

1988: Luis Walter Álvarez, científico estadounidense, premio nobel de física en 1968 (n. 1911).

1989: Kazimierz Deyna, futbolista polaco (n. 1947).

1990: Arnoldo Gabaldón, médico, investigador y político venezolano (n. 1909)

1991: Otl Aicher, diseñador alemán (n. 1922).

1991: Don Pelele (Francisco Quiroga), humorista y actor argentino (n. 1923).

1995: Juan José Míguez, actor argentino (n. 1918).

1995: María de la Cruz Toledo, política y activista chilena (n. 1912).

1997: Zoltán Czibor, futbolista húngaro (n. 1929).

2003: Eulalio González, actor, locutor, director de cine, guionista y cantautor mexicano (n. 1921)

2007: Rafael Ortega Porras, alfarero y ceramista español (n. 1938).

2013: Jean Haritschelhar, escritor francés (n. 1923).

2016: Jon Polito, actor estadounidense(n. 1950).

2018: Randy Weston, pianista estadounidense (n. 1926).

2020: Erick Morillo, DJ y productor musical colombo-estadounidense (n. 1971).

2021: Norberto Oyarbide, juez federal y abogado argentino (n. 1951).

2024: Inés Ragni, activista argentina (n. 1928)