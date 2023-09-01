Efemérides del 1 de septiembre, qué recordamos un día como hoy

Eventos históricos y acontecimientos significativos que tuvieron lugar en esta misma fecha en años pasados.
Qué recordamos el 1 de septiembre
672: En España comienza el reinado del rey visigodo Wamba.
1054: Batalla de Atapuerca entre Fernando I de León y su hermano García Sánchez III, rey de Navarra.
1513: Vasco Núñez de Balboa parte en su expedición para cruzar el istmo de Panamá, en el que descubriría el océano Pacífico.
1532: En Inglaterra, Ana Bolena se convierte en marquesa de Pembroke por orden de su prometido, el rey Enrique VIII.
1715: Fallece el rey de Francia Luis XIV, terminando con 72 años de reinado, el más largo de todas las monarquías europeas.
1730: En la isla de Lanzarote hace erupción el volcán Timanfaya.
1802: En Buenos Aires, el Dr. Juan Hipólito Vieytes saca a la venta el primer número del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio.
1804: El astrónomo Karl Ludwig Harding descubre Juno, uno de los más grandes asteroides.
1823: Simón Bolívar llega a Lima y asume la suprema autoridad política y militar del Perú.
1851: En La Habana (Cuba) es fusilado Narciso López, líder de la insurrección.
1864: En Georgia (Estados Unidos) —durante la Guerra Civil estadounidense— el ejército confederado ordena la evacuación de Atlanta tras un sitio de cuatro meses por las fuerzas unionistas.
1870: Cirilo Antonio Rivarola es designado presidente provisional del Paraguay. Otto von Bismarck y Napoleón III tras la batalla de Sedán.
1870: Comienza la batalla de Sedán, en la que Napoleón III, emperador de Francia, se rendiría ante los prusianos.
1882: El general Ulises Heureaux toma posesión en su primer periodo como Presidente de la República Dominicana.
1886: En Zúrich (Suiza) se funda el Grasshopper-Club.
1891: En Argentina, Juan Vucetich funda el primer laboratorio de identificación dactiloscópica; en el futuro esta fecha se establecerá como el Día Mundial de la Dactiloscopía.
1897: En Boston (Estados Unidos) se inaugura el Metro de Boston.
1905: Alberta y Saskatchewan se unen a la Confederación Canadiense.
1910: En Brasil se funda Corinthians, uno de sus clubes de fútbol más importantes.
1914: La ciudad rusa de San Petersburgo cambia de nombre a Petrogrado.
1914: En el zoológico de Cincinnati fallece la última paloma migratoria.
1920: El general Henri Gouraud proclama el Estado del Gran Líbano, con Beirut como capital, que conformaría una federación con el resto de los estados creados por Francia (Damasco, Aleppo, Estado Alauita y Jabal al-Druze).
1923: El devastador Gran terremoto de Kantō azota gran parte de Japón y mata a 142 807 personas.
1924: En Ecuador, Gonzalo Córdova asume el poder en un ambiente de agitación social y militar.
1925: Inicio de operaciones del Banco de México, que había sido fundado el 25 de agosto.
1928: En Albania, Ahmet Zogu establece la monarquía y se proclama rey.
1932: Tropas peruanas ingresan a Leticia, dando inicio a la Guerra colombo-peruana
1934: José María Velasco Ibarra asume como presidente del Ecuador.
1939: La Alemania Nazi invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.
1940: En Ecuador, Carlos Alberto Arroyo del Río asume la presidencia.
1946: En Grecia se aprueba en referéndum la restauración de la monarquía con el 68,4% de votos, permitiendo el regreso del rey Jorge II, exiliado desde la creación de la II República Helénica en 1924.
1948: En Bonn (Alemania) se constituye el Consejo Parlamentario (presidido por Konrad Adenauer).
1951: Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos firman el ANZUS (Tratado Tripartito de Seguridad del Pacífico).
1958: En Nueva York (Estados Unidos) comienza sus funciones la Organización Mundial de la Salud (OMS).
1959: En Asunción (Paraguay) muere asesinado el locutor de radio y bailarín Bernardo Aranda en el marco de un crimen homofóbico. La dictadura derechista de Alfredo Stroessner produce una lista de 108 homosexuales conocidos y los encarcela como sospechosos. (Hasta la actualidad, en Paraguay a los homosexuales varones se les llama «108»).
1961: En Belgrado (Yugoslavia) se realiza la primera conferencia del Movimiento de Países No Alineados.
1962: Un violento terremoto asola Irán, dejando cerca de 20 000 muertos.
1962: La Unión Soviética lanza con destino a Venus la sonda Sputnik 20, pero esta no logrará salir de la órbita terrestre.
1968: En la Ciudad de México, inicia operaciones regulares el Canal 13.
1969: En Libia, el rey Idris es derrocado por una revolución y asume el poder Muammar al-Gaddafi.
1969: La reforma del Párrafo 175 del código penal alemán comienza a aplicarse, permitiendo la práctica de la homosexualidad entre personas mayores de 21 años.
1972: En Reikiavik (Islandia) Bobby Fischer se corona campeón mundial de ajedrez al derrotar al soviético Boris Spassky.
1974: En Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle es reelegido presidente.
1974: En Teherán (Irán) comienzan los VII Juegos Asiáticos.[1]
1978: Fundación del Partido Nacionalista de Bangladés
1979: La sonda espacial Pioneer 11 sobrevuela Saturno a una distancia mínima de 21 000 km.
1980: En Buenos Aires, a lo largo de este mes, la Junta Militar experimentó una intensa disputa interna por la sucesión del dictador Jorge Rafael Videla.
1981: En la República Centroafricana, un golpe de Estado derroca al gobierno de David Dacko.
1982: En México se nacionaliza la banca.
1983: En plena Guerra Fría, el vuelo 007 de Korean Air ingresa erróneamente en el espacio aéreo soviético y es derribado por aviones caza de combate; mueren los 269 ocupantes.
1985: Una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico Titanic, hundidos en el océano Atlántico desde 1912.
1989: Se inaugura el Tren ligero de Guadalajara (México)
1991: Uzbekistán se independiza de la Unión Soviética.
1992: Un terremoto y maremoto azota Nicaragua, dejando 116 muertos y 153 desaparecidos.
1994: En Panamá, Ernesto Pérez Balladares asume la presidencia.
1999: En Panamá, Mireya Moscoso asume la presidencia. Es la primera mujer panameña en hacerlo.
2004: En Beslán (Osetia del Norte), terroristas chechenos dan inicio a la toma de rehenes en una escuela (Masacre de Beslán).
2004: En Panamá, Martín Torrijos Espino asume la presidencia.
2005: Sony Computer Entertainment lanza la PlayStation Portable (PSP).
2006: Luxemburgo es el primer país en completar la transición de televisión analógica a digital.
2010: Apple lanza la sexta generación de su ipod nano.
2011: En Estados Unidos se crea la red social Snapchat.
2016: En Venezuela, la oposición política prevé una movilización a la capital del país denominada como la «Toma de Caracas», con el propósito de presionar al gobierno de Nicolás Maduro, para llevar a cabo el referéndum revocatorio.[3]
2017: El huracán “Harvey” provoca, a su paso por Texas, las mayores inundaciones en la historia de EE. UU., con más 63 muertos y más de 30.000 evacuados.
2018: En México, entra en sesiones la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.[4]
2019: El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, pide perdón a Polonia, en el 80 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial, por el daño causado por el nazismo.
2022: Un transeúnte de origen brasileño intentó asesinar sin éxito, a la vicepresidenta de la República Argentina Cristina Fernández de Kirchner con un arma Bersa calibre 380, debido a esto el presidente del país argentino, Alberto Fernández declaró feriado nacional para que el pueblo argentino exprese su disconformidad con este hecho.
5509: Fecha de la creación del mundo en el Imperio bizantino, que da inicio a su calendario.
Cumpleaños
1341: Federico III de Sicilia, rey siciliano (f. 1377).
1453: Gonzalo Fernández de Córdoba, “El Gran Capitán”, militar castellano (f. 1515).
1526: Catalina Jagellón, aristócrata polaca, reina de Suecia (f. 1583).
1529: Taddeo Zúccaro, pintor italiano (f. 1566).
1566: Edward Alleyn, actor inglés (f. 1626).
1588: Enrique II de Borbón-Condé, aristócrata francés (f. 1646).
1651: Natalia Naryshkina, zarina rusa (f. 1694).
1653: Johann Pachelbel, compositor alemán (f. 1706).
1689: Kilián Ignác Dientzenhofer, arquitecto checo-alemán (f. 1751).
1692: Egid Quirin Asam, escultor alemán (f. 1750).
1709: Domingo de Basavilbaso, empresario y político español, fundador del correo en el Río de la Plata (f. 1775).
1711: Guillermo IV, aristócrata neerlandés (f. 1751).
1718: Antoine de Chézy, ingeniero francés (f. 1798).
1756: Miguel José Sanz, abogado, político y periodista venezolano, prócer de la independencia (f. 1814).
1758: George Spencer, aristócrata británico (f. 1834).
1761: Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, teólogo alemán (f. 1852).
1778: James Thompson, educador y pastor bautista escocés (f. 1884).
1795: James Gordon Bennett, periodista estadounidense, fundador del New York Herald (f. 1872).
1804: Mariana Pineda, heroína y símbolo de la aportación española a la lucha por los derechos y libertades en Europa (f. 1831).
1814: Ignacio Mejía, militar y político mexicano (f. 1906).
1835: William Stanley Jevons, economista británico (f. 1882).
1838: Dardo Rocha, abogado y militar argentino, fundador de la ciudad de La Plata (f. 1921).
1839: Sarah Winchester, esposa del magnate William Wirt Winchester y heredera del 51% de las acciones de la empresa, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas del mundo.
1846: Carlo Cafiero, anarquista italiano (f. 1892).
1848: Auguste-Henri Forel, entomólogo suizo (f. 1931).
1854: Engelbert Humperdinck, compositor alemán (f. 1921).
1855: Innokienti Ánnienski, poeta ruso (f. 1901).
1862: Inazō Nitobe, escritor y diplomático japonés (f. 1933).
1864: Roger Casement, diplomático británico, poeta y revolucionario irlandés (f. 1916).
1865: Enrique Tornú, cirujano e higienista argentino (f. 1901).
1875: Edgar Rice Burroughs, escritor estadounidense, creador de Tarzán (f. 1950).
1877: Francis Aston, físico y químico británico, premio nobel de química en 1922 (f. 1945).
1878: Tullio Serafin, director de orquesta y músico italiano (f. 1968).
1886: Othmar Schoeck, director de orquesta y compositor suizo (f. 1957).
1886: Tarsila do Amaral, pintora brasileña (f. 1973).
1887: Blaise Cendrars, escritor suizo-francés (f. 1961).
1892: Harold Lamb, historiador, novelista y guionista de cine estadounidense (f. 1962).
1893: Alfonso Grosso Sánchez, pintor español (f. 1983).
1893: Betty Blythe, actriz estadounidense (f. 1972).
1896: Bhaktivedanta Swami Prabhupada, religioso indio, fundador del movimiento Hare Krishna (f. 1977).
1897: Johan de Haas, escritor y anarquista neerlandés (f. 1945).
1898: Richard Arlen, actor estadounidense (f. 1976).
1900: José Pedro Cea, futbolista uruguayo (f. 1970).
1906: Joaquín Balaguer, político y presidente dominicano (f. 2002).
1906: Franz Biebl, compositor alemán (f. 2001).
1906: Eleanor Hibbert, escritora británica (f. 1993).
1907: Gabriel Sánchez de la Cuesta, médico español (f. 1982).
1910: Pierre Bézier, matemático francés (f. 1999).
1911: Francisco Bonilla Martí, obstetra y ginecólogo español (f. 1994).
1911: Kōmei Abe, compositor, director de orquesta y músico japonés (f. 2006)
1915: Émile Masson, ciclista belga (f. 2011).
1915: Xam, pintor español (f. 2001).
1917: Rinus Meijer, escultor neerlandés (f. 1985).
1920: Leny Eversong, cantante brasileña (f. 1984).
1920: Richard Farnsworth, actor estadounidense (f. 2000).
1920: Joyce King, atleta australiana (f. 2001).
1920: Hubert Lampo, escritor belga (f. 2006).
1920: Reynaldo Mompel, actor argentino (f. 2005).
1922: Yvonne De Carlo, actriz canadiense (f. 2007).
1922: Vittorio Gassman, actor italiano (f. 2000).
1923: Rocky Marciano, boxeador estadounidense (f. 1969).
1923: Kenneth Thomson, coleccionista y empresario canadiense (f. 2006).
1924: Gustavo Bueno, filósofo español (f. 2016).
1925: Roy J. Glauber, físico estadounidense, premio nobel de física en 2005 (f. 2018).
1925: Art Pepper, saxofonista y músico estadounidense de jazz (f. 1982).
1929: Eduardo Colombo, médico y anarquista argentino (f. 2018).
1930: Roberto González Barrera, empresario y filántropo mexicano (f. 2012).
1930: Michel Serrés, filósofo francés (f. 2019).
1931: Javier Solís, cantante de boleros y actor mexicano (f. 1966).
1931: Abdul Haq Ansari, pensador islámico indio (f. 2012)
1931: Arturo Pomar, ajedrecista español (f. 2016)
1933: Conway Twitty, músico country estadounidense (f. 1993).
1933: Ann Richards, política estadounidense (f. 2006).
1934: Terepai Maoate, político cookiano (f. 2012).
1935: Raúl Araiza, productor y cineasta mexicano (f. 2013).
1935: Seiji Ozawa, director de orquesta y músico japonés.
1936: Valeri legásov, científico soviético reconocido por su trabajo de investigación en la explosión de la planta nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986 (f. 1988).
1937: Allen Jones, artista británico.
1938: Per Kirkeby, pintor danés.
1939: Xavier Rubert de Ventós, filósofo, escritor, catedrático y político español.
1939: Lily Tomlin, actriz y comediante estadounidense.
1942: C. J. Cherryh, escritora estadounidense.
1942: António Lobo Antunes, escritor portugués.
1943: Raymundo Capetillo, actor mexicano (f. 2020).
1944: Leonard Slatkin, director de orquesta estadounidense.
1945: Mustafa Balel, escritor y traductor turco.
1946: Barry Gibb, músico británico, de la banda Bee Gees.
1946: Roh Moo-hyun, presidente surcoreano (f. 2009).
1947: Leonardo Simons, presentador de televisión argentino (f. 1996).
1948: Ramón Jáuregui, político español.
1950: Mijaíl Fradkov, político ruso.
1950: Phil McGraw, psicólogo, presentador de televisión y escritor estadounidense.
1951: Yoel Acosta Chirinos, militar y político venezolano.
1951: Cristina Lemercier, actriz y presentadora de televisión argentina (f. 1996).
1952: Benjamín Monterroso, futbolista y entrenador guatemalteco.
1955: Jesús Bonilla, actor y cineasta español.
1957: Gloria Estefan (Gloria María Milagrosa Fajardo García), cantante estadounidense.
1957: Duško Ivanović, jugador y entrenador de baloncesto montenegrino.
1957: Mohammad Ali Jafari, militar iraní, comandante actual de la guardia revolucionaria.
1958: Armi Aavikko, cantante finlandesa (f. 2002).
1961: Scott Bigelow, luchador profesional estadounidense (f. 2007).
1962: Ruud Gullit, futbolista neerlandés.
1965: Craig McLachlan, actor y cantante australiano.
1966: Tim Hardaway, baloncestista estadounidense.
1966: Ariel Rivera, actor y cantante filipino.
1968: Mohamed Atta, terrorista egipcio cabecilla del 11S y participante del atentado (f. 2001).
1969: Armando Araiza, actor mexicano.
1969: Enric Masip, jugador español de balonmano.
1969: Darío Scotto, futbolista argentino.
1970: Hwang Jung-min, actor surcoreano.
1970: Padma Lakshmi, actriz, modelo y presentadora de televisión india.
1971: Lââm, cantante francesa de origen tunecino.
1971: Jimmy Snuka, Jr., luchador profesional estadounidense.
1971: Hakan Şükür, futbolista turco.
1972: José Luis García Pérez, actor español.
1975: Cuttino Mobley, baloncestista estadounidense.
1975: Omar Rodríguez-López, músico puertorriqueño, de la banda The Mars Volta.
1975: Scott Speedman, actor anglo-canadiense.
1975: Maritza Rodríguez, actriz, modelo, presentadora y empresaria colombiana.
1976: Érik Morales, boxeador mexicano.
1976: Jada Fire, actriz pornográfica estadounidense.
1977: David Albelda, futbolista español.
1979: James O’Connor, futbolista irlandés.
1979: Fernando Varela, futbolista español.
1979: Cecilia Piñeiro, actriz mexicana.
1980: Sammy Adjei, futbolista ghanés.
1980: José Madero Vizcaíno, cantante mexicano, de la banda Panda.
1981: Luis Rojas Alou, entrenador dominicano.
1982: Ryan Gomes, baloncestista estadounidense.
1982: Guillermo Dutra, futbolista uruguayo.
1983: Marcelo Carrusca, futbolista argentino.
1983: José Antonio Reyes, futbolista español (f. 2019).
1984: Joseph Trohman, guitarrista estadounidense, de la banda Fall Out Boy.
1984: Yūta Hiraoka, actor japonés.
1985: Camile Velasco, cantante filipina.
1986: Calais Campbell, jugador estadounidense de fútbol americano.
1986: Gaël Monfils, tenista francés.
1986: Stella Mwangi, cantante noruega de origen keniano.
1987: Emma Kete, futbolista neozelandesa.
1988: Chanel West Coast, rapera y modelo estadounidense
1989: Bill y Tom Kaulitz, músicos alemanes, de la banda Tokio Hotel.
1989: Jefferson Montero, futbolista ecuatoriano.
1989: Daniel Sturridge, futbolista británico.
1989: Lea Sirk, cantante eslovena.
1990: Stanislav Tecl, futbolista checo.
1991: Haukur Heiðar Hauksson, futbolista islandés.
1992: Kirani James, atleta granadino.
1994: Carlos Sainz Jr., piloto español de Fórmula 1.
1994: Melvin De La Cruz, reconocido emprendedor Dominicano.
1994: Bianca Ryan, cantante estadounidense.
1995: Munir, futbolista español.
1996: Elsa Jean, actriz estadounidense.
1996: Zendaya, actriz estadounidense.
1997: Jungkook, cantante surcoreano, integrante del grupo BTS.
1998: Juan Manuel Celaya, clavadista mexicano.
Muertes
870: Muhammad Ibn Ismail Al-Bujari, erudito islámico (n. 810).
1054: García Sánchez III de Pamplona, rey de Pamplona y Nájera (n. 1012).
1067: Balduino V, aristócrata flamenco (n. 1012).
1159: Adriano IV, papa inglés (n. 1100).
1256: Kujō Yoritsune, shogun japonés (n. 1218).
1557: Jacques Cartier, explorador francés (n. 1491).
1581: Gurú Ram Das, religioso pakistaní, cuarto de los diez gurúes de la religión sij (n. 1534).
1615: Étienne Pasquier, historiador francés (n. 1529).
1648: Marin Mersenne, matemático francés (n. 1588).
1687: Henry More, filósofo británico (n. 1614).
1715: François Girardon, escultor francés (n. 1628).
1715: Luis XIV, el Rey Sol, rey de Francia (n. 1638).
1729: Richard Steele, ensayista, dramaturgo y estadista británico (n. 1672).
1838: William Clark, explorador estadounidense (n. 1770).
1850: Karl Friedrich von Gärtner, botánico alemán (n. 1772).
1856: William Yarrell, naturalista británico (n. 1784).
1871: Luis González Bravo, escritor y político español (n. 1811).
1906: Giuseppe Giacosa, poeta italiano (n. 1847).
1936: Isaac Puente, médico vasco, teórico del anarquismo (n. 1896).
1942: Juan José Domínguez Muñoz, falangista español antifranquista (n. 1916).
1947: Frederick Russell Burnham, militar estadounidense, inspirador del escultismo (n. 1861).
1948: Feng Yuxiang, caudillo militar y político republicano chino (n. 1882)
1951: Wols (Alfred Schultze), pintor y fotógrafo alemán (n. 1913).
1961: Eero Saarinen, arquitecto estadounidense (n. 1910).
1968: Giuseppe Enrici, ciclista italiano (n. 1898).
1969: Michael Lippert, militar alemán comandante de las SS nazis (n. 1897).
1970: François Mauriac, escritor francés, premio nobel de literatura en 1952 (n. 1885).
1972: He Xiangning, revolucionaria, feminista, pintora y poeta china (n. 1878)
1977: Ethel Waters, actriz y cantante estadounidense (n. 1896).
1981: Albert Speer, arquitecto alemán nazi (n. 1905).
1982: Haskell Curry, matemático y lógico estadounidense (n. 1900).
1982: Vladislav Gomulka, político polaco (n. 1905).
1983: Joaquín Manuel Gutiérrez, futbolista y entrenador costarricense (n. 1893).
1985: Stefan Bellof, piloto alemán de Fórmula 1 (n. 1957).
1986: Ramón Carande, historiador y economista español (n. 1887).
1988: Luis Walter Álvarez, científico estadounidense, premio nobel de física en 1968 (n. 1911).
1989: Kazimierz Deyna, futbolista polaco (n. 1947).
1990: Arnoldo Gabaldón, médico, investigador y político venezolano (n. 1909)
1991: Otl Aicher, diseñador alemán (n. 1922).
1991: Don Pelele (Francisco Quiroga), humorista y actor argentino (n. 1923).
1995: Juan José Míguez, actor argentino (n. 1918).
1995: María de la Cruz Toledo, política y activista chilena (n. 1912).
1997: Zoltán Czibor, futbolista húngaro (n. 1929).
2003: Eulalio González, actor, locutor, director de cine, guionista y cantautor mexicano (n. 1921)
2007: Rafael Ortega Porras, alfarero y ceramista español (n. 1938).
2013: Jean Haritschelhar, escritor francés (n. 1923).
2016: Jon Polito, actor estadounidense(n. 1950).
2018: Randy Weston, pianista estadounidense (n. 1926).
2020: Erick Morillo, DJ y productor musical colombo-estadounidense (n. 1971).
2021: Norberto Oyarbide, juez federal y abogado argentino (n. 1951).
2024: Inés Ragni, activista argentina (n. 1928)