Tip de la RAE: elecciones en España, claves de redacción

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de la celebración de las elecciones generales en España el próximo 23 de julio, se ofrecen algunas claves para una buena redacción de las noticias relativas a este acontecimiento:

1. 23J y 23-J, formas válidas

Las formas 23J y 23-J son válidas, si bien la tendencia actual es prescindir del guion: «Sondeos de voto para las elecciones del 23J» o «Sondeos de voto para las elecciones del 23-J».

2. Decimosextas o décimas sextas elecciones, pero no dieciseisavas

Decimosexto (y no dieciseisavo) es el ordinal correspondiente al número dieciséis. Aunque lo más frecuente es escribirlo en una sola palabra, puede escribirse en dos (décimo sexto). Por tanto, lo adecuado es «Son las decimosextas (o décimas sextas) elecciones generales de la democracia», mejor que «Son las dieciseisavas elecciones generales de la democracia».

3. Cabezas de lista, plural de cabeza de lista

Cabeza de lista es una locución nominal que forma el plural regular en el primer componente, por lo que lo recomendable es cabezas de lista, con cabezas terminado en ese. Asimismo, es común en cuanto al género:el/la cabeza de lista.

4. Preelectoral, poselectoral y precampaña, en una sola palabra

Los términos preelectoral,poselectoral y precampaña se escriben en una sola palabra, sin guion ni espacio entre el prefijo y la palabra a la que acompaña. En el caso de poselectoral, la Ortografía de la lengua española considera preferible la forma sin t, aunque también es válida postelectoral.

5. Debate a siete y debate entre siete

Las formas debate entre siete y debate a siete(o cuatro, seis, etc.) son adecuadas para aludir a uno en el que intervienen siete participantes.

6. El cara a cara, plural los cara a cara

El plural de la expresión cara a cara, cuando se usa como sustantivo, es invariable: los cara a cara. Tiene género masculino (un cara a cara) y, al ser una expresión asentada en español, no requiere el uso de comillas ni cursivas.

7. La mayoría de los candidatos, con artículo

En expresiones en las que se menciona una parte de un conjunto, lo adecuado es mantener el artículo después de la preposición de: la mayoría de los candidatos y no la mayoría de candidatos.

8. Mitin o mitín, mejor que meeting

El sustantivo mitin, plural mítines (mitín en Argentina, Chile, Nicaragua y Paraguay, plural mitines), es la adaptación al español del anglicismo meeting, término que en política se emplea para referirse a ‘una reunión de personas para escuchar discursos políticos’, si bien en España se admite también para designar el propio discurso.

9. El expresidente no es lo mismo que el entonces presidente

La expresión el/la entonces (presidente, ministra…) es preferible al uso del prefijo ex- (presidente, ministra..;) cuando se hace referencia a una persona en el periodo en el que aún ejercía sus funciones o cargo: «El entonces presidente aprobó el plan de ampliación», mejor que «El expresidente aprobó el plan de ampliación».

10. Recuento, alternativa a escrutinio

El términorecuento es una alternativa válida a la palabra escrutinio para aludir al proceso que se lleva a cabo para comprobar cuántos votos ha recibido cada candidatura en unas elecciones. También se usan y son adecuadas otras opciones como cómputo y conteo.

11. Sorpasso, opciones en español

Los sustantivosadelantamiento y superación son alternativas en español al italianismo sorpasso. La forma sobrepaso y la adaptación al español sorpaso (con una sola ese en la sílaba final) son asimismo opciones válidas.

12. Electo, usos adecuados

El adjetivo electo se aplica a la persona que ha sido elegida para un cargo del que aún no ha tomado posesión. En regímenes no presidenciales, como el español, solo se puede hablar en sentido estricto de presidente electo cuando este ya ha sido elegido por el Parlamento en la sesión de investidura y aún no ha jurado su cargo. Mientras tanto y aunque tenga asegurados los apoyos para serlo, resulta preferible hablar de presidenciable, o bien de futuro o virtual presidente.

13. Elegido presidente, pero también elegido como presidente

Con los verbos elegir, nombrar, denominar, declarar y otros de parecido sentido es posible utilizar como para introducir el complemento. Así, tanto «Sánchez espera ser elegido presidente» como «Sánchez espera ser elegido como presidente» son ejemplos adecuados.

14. La Moncloa, con artículo

El nombre de la sede de la presidencia del Gobierno español va precedido por el artículo la (en minúscula) y, por tanto, no es apropiado suprimirlo cuando se utiliza la forma abreviada la Moncloa (por elpalacio de la Moncloa).

15. Bipartito, tripartito y tetrapartito o cuatripartito

Los vocablos bipartito, tripartito, tetrapartito (o cuatripartito/cuadripartito), pentapartito, etc., son válidos, como adjetivos y como sustantivos, para referirse a un Gobierno, pacto..; formado por dos, tres, cuatro y cinco partidos políticos, respectivamente. Esto mismo es aplicable a los sustantivos bipartidismo, tripartidismo, tetrapartidismo (también cuatripartidismo o cuadripartidismo), pentapartidismo.., pertenecientes a la misma familia léxica y que se usan para aludir al sistema basado en dos, tres, cuatro o cinco grandes fuerzas políticas.

16. Uso de mayúsculas y minúsculas

Los organismos se escriben con mayúsculas iniciales, de modo que lo apropiado es escribir Oficina del Censo Electoral, Junta Electoral Central o Junta Electoral Provincial. En cambio, se escriben en minúscula tanto los cargos (presidente de la mesa electoral, vocal, interventor, senador, diputado..;) como las distintas actas: acta de constitución de la mesa electoral, acta de escrutinio, acta de sesión o acta de proclamaciones de electos.

17. Algunos temas de la campaña

Algunos de los asuntos que se vienen tratando en la precampaña y la campaña electoral que pueden ofrecer dudas lingüísticas son los siguientes:

• Desertización y desertificación, así como desertizar y desertificar, significan lo mismo, de acuerdo con el Diccionario de la lengua española.

• La palabra desahucio se escribe con hache intercalada entre las vocales a y u.

• La expresión salario mínimo interprofesional se escribe con inicial minúscula en las tres palabras, aunque su sigla se escriba enteramente con mayúsculas (SMI).

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

