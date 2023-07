Se enfrentan Chaco For Ever y Mitre (SE) por la fecha 21 de la zona B

Por la fecha 21 de la zona B del Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, Chaco For Ever y Mitre (SE) se enfrentan mañana desde las 16:30 (hora Argentina) en el estadio Juan Alberto García.

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Chaco For Ever ganó su último duelo ante Aldosivi por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 5 a favor.

Mitre (SE) viene de vencer a Independiente Mdz. en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 8 goles y 4 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de marzo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y Mitre (SE) se quedó con la victoria por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Nelson Sosa.

Próximos partidos de Chaco For Ever en Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023

Zona B - Fecha 22: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 23: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 24: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 25: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 26: vs Riestra: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mitre (SE) en Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023

Zona B - Fecha 22: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 23: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 24: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 25: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 26: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Horario Chaco For Ever y Mitre (SE), según país

Argentina: 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory