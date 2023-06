Argentina cayó 2 a 0 y no logró clasificar a Cuartos de Final

Por los octavos de final 6 del torneo FIFA - Mundial Sub 20 - Argentina 2023, Nigeria no perdonó a Argentina y ganó 0-2 el partido correspondiente a los octavos de final 6 del torneo FIFA - Mundial Sub 20 - Argentina 2023. Los goles para el visitante los hicieron Ibrahim Muhammad (15' 2T) y Rilwanu Haliru Sarki (45' 2T).

Ambos equipos estuvieron a punto de cambiar el tanteador, pero los remates de Luka Romero y Tochukwu NNadi terminaron estrellados en el palo.

Aunque Argentina lo intentó en repetidas ocasiones, no pudo celebrar. Tuvo más disparos que su rival (28), de los cuales 14 llegaron al arco, 1 fue detenido por el palo y 13 terminaron afuera.

Kingsley Aniagboso fue la figura del partido. El arquero de Nigeria fue fundamental por atajar 6 disparos.

Otro jugador relevante en el partido fue Daniel Bameyi. El zaguero de Nigeria fue importante por lanzar 4 pelotas fuera del área de peligro.

El volante Brian Aguirre de Argentina sacó a bailar al defensor Solomon Agbalaka de Nigeria y le tiró un caño a los 6 minutos de la primera etapa.

Con un juego sucio se destacó el partido jugado entre ambos equipos. Hubo 3 amonestados: Federico Redondo, Gino Infantino y Valentín Gómez.

El director técnico de Argentina, Javier Mascherano, planteó una estrategia 4-5-1 con Federico Gomes Gerth en el arco; Agustín Giay, Tomás Avilés, Valentín Gómez y Valentín Barco en la línea defensiva; Mateo Tanlongo, Federico Redondo, Brian Aguirre, Valentín Carboni y Luka Romero en el medio; y Alejo Veliz en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Ladan Bosso se pararon con un esquema 4-3-3 con Kingsley Aniagboso bajo los tres palos; Daniel Bameyi, Benjamin Fredrick, Abel Ogwuche y Solomon Agbalaka en defensa; Samson Lawal, Daniel Daga y Tochukwu NNadi en la mitad de cancha; y Ibrahim Muhammad, Salim Fago Lawal y Sunday Jude en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio San Juan del Bicentenario fue Glenn Nyberg.

Con este triunfo, Nigeria pasó a Cuartos de Final de FIFA - Mundial Sub 20 - Argentina 2023.

Fuente de Nota e imagen: DataFactory