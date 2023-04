Reparto de puntos en el empate a uno entre Zamora y Monagas

Es madre de mellizos, uno con autismo: “Me niego a que sea una carga para su hermano”

La demanda fue tan grande durante la infancia que Ximena no tuvo resto para pensar en el futuro. “Hasta que empecé a sentir ‘tengo un bebé de por vida’, y a un bebé no lo podés dejar solo”. ¿Qué pasa con las personas con algunas discapacidades cuando sus cuidadores se mueren? “Muchas veces fantaseo con que mi hijo se muera antes que yo, aunque el dolor me parta”