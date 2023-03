Santa Clara espera frenar su racha negativa y vencer a Rio Ave

Hoy, a partir de las 17:15 (hora Argentina), juegan Santa Clara y Rio Ave por la fecha 25 del torneo Portugal - Liga Portugal bwin 2022-2023, en el estadio Estadio de São Miguel.

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Santa Clara no pudo ante Paços de Ferreira en el Capital do Móvel. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 4 encuentros durante el campeonato. Tuvo 11 goles en contra y registró solo 3 a favor.

Rio Ave venció 2-1 a Gil Vicente en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 5 goles en el arco rival y 4 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de octubre, en el torneo Portugal - Liga Portugal bwin 2022-2023, y Rio Ave sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 15 puntos (3 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que la visita acumula 30 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (8 PG - 6 PE - 10 PP).

El encuentro será supervisado por Gustavo Fernandes Correia, el juez encargado.

Horario Santa Clara y Rio Ave, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas

Colombia y Perú: 15:15 horas

México (México) y Nicaragua: 14:15 horas

Venezuela: 16:15 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory