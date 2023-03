Efemérides hoy: qué se celebra este 3 de marzo

Que no se te pasen las efemérides de este día (Jovani Pérez/Infobae)

No hay fechas sin importancia, cada uno de los 365 días que forman el año tienen conmemoraciones significativas, eventos que los marcaron y que son recordados año con año hasta convertirse en efemérides.

Las efemérides abarcan desde sucesos legendarios, lamentables tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas.

Porque aquel que olvide la historia está condenado a repetirla, aquí están las efemérides más importantes de este viernes 3 de marzo.

473: En Rávena (península itálica) Gundebaldo (sobrino de Ricimero) designa a Glicerio como emperador del Imperio Romano de Occidente.

724: La emperatriz Genshō abdica el trono en favor de su sobrino Shōmu que se convierte en emperador de Japón.

1478: En España, los Reyes Católicos publican una pragmática para impulsar la industria naval en sus reinos.

1522: Las tropas reales entran en Valencia, donde es ejecutado Vicente Peris, el jefe de la revuelta de las Germanías.

1547: En Zaragoza (España) se inician las obras de la última ampliación del templo de La Seo.

1585: En Vicenza (península itálica) se inaugura el Teatro Olímpico, diseñado por el arquitecto Andrea Palladio.

1613: En Rusia comienza a reinar la dinastía Romanov, en la persona del joven Miguel Romanov.

1687: En la aldea indígena de Guaicanamar (Cuba), a 10 km de La Habana, los españoles fundan la villa de Regla.

1799: Derrota francesa en el Sitio de Corfú (Guerra de la Segunda Coalición)

1803: Se inicia el último parlamento entre españoles y mapuches, el Parlamento de Negrete.

1806: En Venezuela, el general Francisco de Miranda enarbola por primera vez la bandera tricolor.

1820: El Congreso de los Estados Unidos pasa el Compromiso de Misuri.

1845: La Florida se convierte en el estado número 27 de los Estados Unidos.

1857: En el marco de la segunda guerra del opio, Francia y el Imperio británico declaran la guerra a China.

1865: En China se abre el banco The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, el miembro fundador del actual grupo HSBC.

1873: En los Estados Unidos, el Congreso decreta la Ley Comstock, que vuelve ilegal el envío por correo de libros «obscenos o lascivos».

1878: Se firma el Tratado de San Stefano, que pone fin a la Guerra ruso-turca (1877-1878) y determina la independencia de Bulgaria del Imperio otomano.

1879: En España sucede la primera crisis total de Gobierno del reinado de Alfonso XII.

1879: En España, Antonio Cánovas del Castillo es sustituido como Presidente del Consejo de Ministros de España por Arsenio Martínez-Campos Antón.

1885: En Nueva York se crea la empresa AT&T (American Telephone & Telegraph Company: compañía estadounidense de teléfonos y telégrafos).

1886: Se firma el segundo Tratado de Bucarest (1866), por el que concluye el conflicto entre Serbia y Bulgaria.

1891: En Madrid (España) se inaugura el edificio del Banco de España.

1891: En Buenos Aires (Argentina), los Hermanos de las Escuelas Cristianas fundan el Colegio De La Salle.

1899: En Madrid, Francisco Silvela es encargado por primera vez de formar Gobierno.

1903: El Gobierno de Estados Unidos promulga una nueva ley de inmigración, por la que se instaura una elevada tasa de entrada al país, que impida la inmigración de personas pobres.

1904: En Ohio (Estados Unidos) ―en el marco del segregación racial que azotó ese país hasta 1967―, la Guardia Nacional interviene en Springfield para poner fin a un pogromo contra la población negra.

1904: En Alemania, Guillermo II graba el primer documento político sonoro en un cilindro de fonógrafo Edison.

1904: En España se promulga la ley que establece el descanso dominical.

1905: Fritz Schaudinn descubre la espiroqueta Treponema pallidum, agente causante de la sífilis.

1906: En España comienza el derribo de las murallas de Cádiz, con el fin primordial de paliar la crisis obrera.

1906: En Alemania, Albert Hoffa, un pionero de la moderna ortopedia, promociona las residencias de lisiados para niños minusválidos.

1910: Consigue el título de piloto de aviación la baronesa de Laroche, primera mujer que murió víctima de un accidente aéreo.

1910: Se conocen los primeros éxitos en el tratamiento de la sífilis con salvarsán (arsfenamina), medicamento desarrollado por el serólogo Paul Ehrlich y su colaborador japonés Sahachiro Hata.

1913: En Washington DC, miles de mujeres se unen en una manifestación a favor del sufragio femenino.

1915: En Estados Unidos se crea el NACA (National Advisory Committee for Aeronautics). Se trata de la organización predecesora de la agencia espacial estadounidense, NASA.

1916: Portugal declara la guerra a Alemania en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

1917: Se estrena The Tornado, que es considerada la primera película dirigida por John Ford.

1918: Se firma el Tratado de Brest-Litovsk, por el que se pone fin a las hostilidades entre Rusia y Alemania.

1918: El Imperio Ruso reconoce la independencia finlandesa.

1919: El Gobierno de Polonia pide a Alemania la reconstitución de las fronteras polacas de 1722.

1923: En Nueva York aparece el primer número de la revista Time.

1924: Tratado de paz entre Turquía y Alemania.

1924: Se suprime el califato islámico de 407 años de edad, cuando el Califa Abdul Mejid II del Califato otomano es depuesto. El último remanente del antiguo régimen da paso a la Turquía reformada de Mustafá Kemal Atatürk.

1928: Acuerdo hispano-francés sobre Tánger.

1931: El Gobierno de Estados Unidos adopta la marcha The Star-Spangled Banner como su himno nacional.

1931: Se constituye en España el partido Centro Constitucional, formado por Cambó y el duque de Maura, entre otros.

1933: Al sur de Yokohama (Japón) un terremoto, seguido de un maremoto, causa la muerte de unas 3000 personas.

1933: En China se inaugura la Universidad Ching Yun.

1933: En los Estados Unidos se inaugura el Monumento Nacional Monte Rushmore.

1935: En México se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada de ese país.

1938: En Arabia Saudí se descubre petróleo.

1939: En los Estados Unidos se estrena la pelícuLa diligencia, de John Ford, modelo en el género del western.

1940: En Finlandia el ejército rojo (soviético) ocupa Víborg.

1940: En Luleå (Suecia) mueren cinco personas en un ataque incendiario contra las oficinas del periódico comunista Flamman.

1941: En Barcelona (España) se celebra el I Salón de la Moda Española.

1941: En Libia, las fuerzas británicas ocupan la Cirenaica.

1942: En Francia, la fuerza aérea británica realiza un ataque aéreo contra la fábrica de vehículos Renault.

1942: Incursión británica contra la base Diego Suárez (Madagascar).

1942: En Australia ―en el marco de la segunda guerra mundial― diez aviones japoneses atacan el pueblo de Broome, matando a más de 100 civiles.

1943: En Londres (Reino Unido) mueren 173 personas aplastadas al tratar de ingresar en un refugio antiaéreo en la estación de metro Bethnal Green.

1943: En Bombay, el político pacifista Mahatma Gandhi cesa en su huelga de hambre, signo de protesta contra la presencia británica en la India.

1943: Batalla naval entre japoneses y estadounidenses en el archipiélago Bismarck.

1943: En Colombia, Elvira Dávila Ortiz se gradúa de enfermera con una tesis laureada; se convertirá en una pionera de la enfermería y de los bancos de sangre.

1943: En España ―en el marco de la dictadura franquista― se recuerda la prohibición de celebrar las fiestas de Carnaval.

1945: En la ciudad de La Haya (Países Bajos) la RAF británica bombardea a la población civil del barrio de Bezuidenhout. Mueren 511 personas.

1945: Finlandia declara la guerra a Alemania.

1945: En Pavlokoma (Polonia), una antigua unidad del grupo de la resistencia polaca Armia Kraiova masacra al menos 150 civiles ucranianos.

1947: En la Unión Soviética, Stalin nombra a Nikolái Bulganin ministro de Defensa.

1951: En el estudio de grabación de Sam Phillips en la ciudad estadounidense de Menfis (Ténesi), Jackie Brenston, con Ike Turner y su banda, graban Rocket 88, que se considera el primer álbum de rock and roll.

1952: En Puerto Rico ―como territorio no incorporado de Estados Unidos― se aprueba la Constitución actual.

1953: En Karachi (capital de Pakistán) se estrella un avión De Havilland Comet de la empresa Canadian Pacific Air Lines; mueren 11 personas.

1958: En Irak, Nuri al-Said ser convierte en primer ministro por octava vez.

1961: En Marruecos, Hassan II es coronado rey.

1962: En la base McMurdo, en la Antártida, se pone en funcionamiento la primera central nuclear estadounidense.

1963: En Perú, el general Ricardo Pérez Godoy ―presidente de la junta militar―, es destituido por sus compañeros, que en su lugar nombran al general Nicolás Lindley López.

1963: España expulsa al excoronel Gardés, miembro de la criminal OAS (‘Organización del Ejército Secreto’) francesa, que asesinó a miles de argelinos durante la guerra de independencia de Argelia.

1964: En Bilbao (España) se inaugura la Tercera Feria Técnica de la Máquina Herramienta.

1965: En Bilbao se inaugura la Primera Feria de la Industria Eléctrica y Maquinaria de Elevación y Transportes.

1969: En Cabo Cañaveral (Florida), la NASA lanza la nave Apolo 9 para probar el módulo lunar. (Recién aterrizará en la Luna el 20 de julio, con el Apolo 11).

1969: En Estados Unidos, Sirhan Bishara Sirhan admite ante un tribunal en Los Ángeles que él asesinó a Robert F. Kennedy.

1971: China lanza su segundo satélite: China 2.

1971: La Iglesia y el Gobierno polacos restablecen las relaciones, interrumpidas durante ocho años.

1972: Gregorio López-Bravo declara que «los saharauis elegirán libremente su destino».

1972: Lanzamiento de la sonda soviética Cosmos 482 hacia Venus, que falló por explosión en órbita del cohete que debía propulsarla.

1973: La Unidad Popular obtiene el 43,39 % de los sufragios en las elecciones legislativas de Chile; la oposición conserva la mayoría.

1973: CITES por Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es adoptada.

1974: En Ermenonville, cerca de París (Francia) se estrella el avión de la empresa Turkish Airlines; mueren las 346 personas a bordo.

1975: Atentado en España contra el monumento de la Cruz de los Caídos.

1976: En Vitoria (País Vasco, España), se producen los conocidos como Sucesos de Vitoria, que se saldan con la muerte de cinco trabajadores a manos de la Policía Armada.

1978: El boxeador español Alfredo Evangelista se proclama campeón de Europa del peso pesado.

1982: En París se edita Mi último suspiro, autobiografía del cineasta Luis Buñuel.

1985: La región del Valle Central de Chile es sacudida por un sismo (terremoto de Algarrobo de 1985), con una magnitud de 8,0 en la escala sismológica de Richter; mueren 177 personas y un millón quedan sin hogar.

1985: En Atenas (Grecia), el atleta español José Luis González Sánchez Medina gana la medalla de oro en los 1500 metros, en el Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta.

1985: En el Reino Unido se termina la huelga de los mineros.

1986: Entra en vigor el Acta de Australia de 1986, lo que hace que Australia se vuelva completamente independiente del Reino Unido.

1986: En Madrid (España), Francisco Rico ingresa en la Real Academia Española.

1986: El grupo de rock estadounidense Metallica lanza el álbum Master of Puppets.

1987: En el Festival de Cine de Berlín se premia la película El año de las luces, de Fernando Trueba.

1989: En Sudán, partidos políticos y sindicatos llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra civil que asola ese país desde hace casi seis años.

1990: En España, el canal Telecinco comienza a emitir de manera regular.

1990: En la zona desmilitarizada de Corea se encuentra un cuarto túnel por el cual los norcoreanos acceden a su país vecino, Corea del sur.

1991: Irak acepta las condiciones de rendición: restitución de la soberanía kuwaití y acatamiento de las sanciones de la ONU, con lo que se pone fin oficialmente a la guerra del golfo Pérsico.

1991: En Los Ángeles (Estados Unidos), un video amateur graba la golpiza que sufrió el taxista afroestadounidense Rodney King por parte de policías blancos del Departamento de Policía de Los Ángeles.

1991: En un referéndum celebrado en la URSS (Unión Soviética), el 74 % de los votantes de Letonia y el 83 % de los de Estonia votan por independizarse de la URSS.

1991: En cercanías del aeropuerto de la ciudad estadounidense de Colorado Springs (estado de Colorado) se estrella el avión del vuelo 585 de la empresa United Airlines; mueren las 25 personas a bordo.

1994: En Italia aparece el primer número del diario La Voce.

1994: La Santa Sede y Jordania establecen relaciones diplomáticas.

1996: El Partido Popular, encabezado por José María Aznar, gana por un estrecho margen las elecciones generales.

1997: En el centro de la ciudad de Auckland (Nueva Zelanda) se inaugura ―tras dos años y medio de construcción― la torre Sky Tower, la estructura más alta del hemisferio sur.

1998: Madonna lanza Ray of Light, su séptimo álbum, que venderá más de 32 millones de copias alrededor del mundo.

1998: En Estados Unidos, el presidente de Microsoft, Bill Gates, protagoniza un careo con los representantes de las empresas que le acusan de ejercer prácticas monopolísticas ante el Comité de Justicia del Senado estadounidense.

2000: En España, el Ministerio de Sanidad da permiso a los científicos para la realización de cuatro experimentos genéticos en pacientes.

2000: En Chile, el exdictador Augusto Pinochet regresa a su país tras 503 días de detención en Londres. Fue liberado por motivos humanitarios.

2001: En el Estadio Azteca (México) se realiza el recital Unidos por la Paz presentado por el grupo Maná y Jaguares.

2004: John Kerry se convierte en el candidato demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

2005: En los Montes de Toledo (España) se detecta una población de lince ibérico que se creía extinto desde hace quince años.

2005: En Salina (Kansas) aterriza el empresario estadounidense Steve Fossett tras dar la vuelta al mundo en 67 horas, a un promedio de 550 km/h. Es la primera persona en dar la vuelta al mundo en aeroplano sin cargar combustible.

2005: En Nueva Zelanda, Margaret Wilson es elegida presidente de la Cámara de Representantes, comenzando un período ―hasta el 23 de agosto de 2006― en el que todos los funcionarios políticos más importantes ―incluida la reina Isabel II de Inglaterra como jefa de Estado― fueron mujeres, haciendo a Nueva Zelanda el primer país en que esto ocurrió.

2006: Se celebra por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol, que ganará Japón.

2006: Cerca de Bagdad (Irak) un grupo armado suní asalta un pueblo y asesina a 19 civiles chiíes.

2006: Concluye sin acuerdo la reunión de urgencia entre la Unión Europea e Irán para intentar frenar la crisis nuclear.

2009: En la ciudad de Colonia (Alemania) se derrumba el Archivo Histórico, un edificio construido en 1407. Todos los ocupantes y empleados escapan minutos antes, alertados por trabajadores. Mueren dos personas en casas vecinas. En los siguientes días se recuperará la mayor parte de los documentos archivados.

2012: En la localidad de Szczekociny (Polonia) chocan dos trenes; mueren 16 personas y 58 resultan heridas.

2013: En el distrito con más musulmanes chiitas de la ciudad de Karachi (capital de Pakistán) explota una bomba. Mueren más de 45 personas y 180 resultan heridas.

2014: En Pretoria (Sudáfrica) comienza el juicio contra el atleta sin piernas Oscar Pistorius por el asesinato de su novia, la modelo Reeva Steenkamp (29) el 14 de febrero de 2013. El 21 de octubre de 2014 recibirá una pena de cinco años de prisión, de los que cumplió solo 10 meses.

2015: Eslovenia legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

2015: En el sur de Chile, el volcán Villarrica hace erupción por primera vez desde 1984.

2017: Se pone a la venta la primera consola híbrida de Nintendo, Nintendo Switch.

2017: Se lanza el juego The Legend of Zelda Breath of the Wild para Wii U y Nintendo Switch.

2020: Se confirma el primer caso de COVID-19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

2020: Se confirma el primer caso de COVID-19 en Talca, Chile.

2022: En México a las 8:40 de la mañana un sismo de 5,7 sacude el estado de Veracruz.

Nacimientos

1455: Juan II, rey portugués (f. 1495).

1506: Luis de Portugal, aristócrata portugués (f. 1555).

1520: Flacio Illirico, teólogo y reformador croata (f. 1575).

1583: Edward Herbert de Cherbury, escritor y diplomático inglés (f. 1648).

1589: Gisbertus Voetius, teólogo y filósofo neerlandés (f. 1676).

1606: Edmund Waller, poeta inglés (f. 1687).

1652: Thomas Otway, dramaturgo inglés (f. 1685).

1700: Charles-Joseph Natoire, pintor francés (f. 1777).

1746: Izabela Czartoryska, escritora y aristócrata polaca (f. 1835).

1756: William Godwin, escritor y periodista británico (f. 1836).

1786: Marie Bigot, profesora de piano y compositora francesa (f. 1820).

1793: William Macready, actor británico (f. 1873).

1800: Heinrich Georg Bronn, geólogo y paleontólogo alemán (f. 1862).

1802: Adolphe Nourrit, tenor francés (f. 1839).

1819: Gustave de Molinari, economista belga (f. 1912).

1831: George Pullman, inventor estadounidense (f. 1897).

1839: Jamsetji Tata, empresario indio (f. 1904).

1841: John Murray, oceanógrafo escocés (f. 1914).

1845: Georg Cantor, matemático alemán de origen ruso (f. 1918).

1846: Alan Ian Kuppfer, Poeta y Catador de Cecinas Chileno.

1847: Alexander Graham Bell, inventor y físico británico, nacionalizado estadounidense (f. 1922).

1854: Juliusz Zarębski, pianista y compositor polaco (f. 1885).

1861: Bonifacio Byrne, poeta cubano (f. 1936).

1863: Arthur Machen, escritor, periodista y actor británico (f. 1947).

1866: Ernesto de la Cárcova pintor argentino (f. 1927).

1868: Émile Chartier, filósofo y periodista francés (f. 1951).

1869: Henry Joseph Wood, director de orquesta y músico británico (f. 1944).

1871: Maurice Garin, ciclista francés (f. 1957).

1878: Edward Thomas, escritor británico (f. 1917).

1879: George Wilkinson, jugador de waterpolo británico (f. 1946).

1880: Yōsuke Matsuoka, diplomático y político japonés (f. 1946).

1882: Carlo Ponzi, criminal italiano (f. 1949).

1883: Cyril Burt, pedagogo británico (f. 1971).

1886: José Isbert, actor español (f. 1966).

1886: Holger Wederkinch, escultor danés (f. 1959).

1890: Norman Bethune, doctor y humanista canadiense (f. 1939).

1890: Edmund Lowe, actor estadounidense (f. 1971).

1891: Damaskinos de Atenas, arzobispo griego (f. 1949).

1891: Federico Moreno Torroba, compositor español (f. 1982).

1893: Beatrice Wood, artista y ceramista estadounidense (f. 1998).

1895: Ragnar Frisch, economista noruego, premio nobel de economía en 1969 (f. 1973).

1895: Matthew Ridgway, general estadounidense (f. 1993).

1897: Mate Cosido, bandido rural argentino (f. 1940).

1898: Emil Artin, matemático alemán (f. 1962).

1899: Ignacio Morones Prieto, médico y político mexicano (f. 1974).

1904: Gabriel Arias-Salgado, político español (f. 1962).

1906: Artur Lundkvist, escritor sueco (f. 1991).

1907: Federico Cantú, pintor mexicano (f. 1989).

1911: Jean Harlow, actriz estadounidense (f. 1937).

1913: Harold J. Stone, actor estadounidense (f. 2005).

1913: Roger Caillois, escritor y filósofo francés (f. 1978).

1913: Margaret Bonds, pianista y compositora estadounidense (f. 1972).

1914: Asger Jorn, pintor danés (f. 1973).

1916: Paul Halmos, matemático húngaro (f. 2006).

1918: Nan Huai-Chin, maestro espiritual chino (f. 2012).

1918: Arthur Kornberg, médico y bioquímico estadounidense, premio nobel de fisiología o medicina en 1959 (f. 2007).

1918: Arnold Newman, fotógrafo estadounidense (f. 2006).

1920: Julius Boros, golfista estadounidense (f. 1994).

1920: James Doohan, actor canadiense (f. 2005).

1920: Ronald Searle, caricaturista británico (f. 2011).

1921: Diana Barrymore, actriz estadounidense (f. 1960).

1922: Maurice Biraud, actor francés (f. 1982).

1922: Nándor Hidegkuti, futbolista húngaro (f. 2002).

1922: El Pescaílla, músico español (f. 1999).

1923: Barney Martin, actor estadounidense (f. 2005).

1923: Doc Watson, cantante, compositor y guitarrista estadounidense (f. 2012).

1924: Tomiichi Murayama, primer ministro japonés.

1924: Lilian Vélez, actriz y cantante filipina (f. 1948).

1926: Lys Assia, cantante suiza (f. 2018).

1927: Pierre Aubert, político suizo (f. 2016).

1928: Joe Conley, actor estadounidense (f. 2013).

1928: Pierre Michelot, bajista francés, de la banda Play Bach Trio (f. 2005).

1928: Chela Nájera, actriz mexicana (f. 1998).

1930: Alfredo Alcón, actor argentino (f. 2014).

1930: Heiner Geißler, político alemán (f. 2017).

1930: Ion Iliescu, político rumano.

1931: Anatoli Diátlov, ingeniero soviético (f. 1995).

1932: Gabriel Ferraté Pascual, ingeniero español.

1933: Alfredo Landa, actor español (f. 2013).

1933: Marco Antonio Muñiz, cantante y compositor mexicano.

1933: Lee Radziwill, diseñadora estadounidense (f. 2019).

1934: Jimmy Garrison, bajista y educador estadounidense (f. 1976).

1935: Malcolm Anderson, tenista australiano.

1935: Michael Walzer, filósofo estadounidense.

1935: Zheliu Zhelev, presidente búlgaro (f. 2015).

1937: Bobby Driscoll, actor estadounidense (f. 1968).

1940: Germán Castro Caycedo, escritor y periodista colombiano (f. 2021).

1940: Perry Ellis, diseñador de moda estadounidense (f. 1986).

1940: Jean-Paul Proust, primer ministro monegasco (f. 2010).

1943: Mario Poggi, personaje, psiquiatra y escritor peruano (f. 2016).

1945: George Miller, cineasta australiano.

1946: Jorge Asís, escritor y político argentino.

1947: Óscar Washington Tabárez, docente, futbolista y entrenador uruguayo.

1947: Jennifer Warnes, cantante y compositora estadounidense.

1948: Snowy White, músico británico de apoyo de la banda Pink Floyd.

1948: César Castillo, payador chileno (f. 2005).

1949: Bonnie J. Dunbar, ingeniero, académico y astronauta estadounidense.

1949: Gloria Hendry, modelo y actriz estadounidense.

1951: Lindsay Cooper, compositora y fagotista británica (f. 2013).

1951: Mario Pasik, actor argentino.

1952: Rudy Fernández, actor filipino (f. 2008).

1953: Zico, futbolista brasileño.

1954: Édouard Lock, bailarín y coreógrafo canadiense-marroquí.

1954: Jorge José Emiliano dos Santos, árbitro de fútbol brasileño (f. 1995).

1955: Jorge Vergara, empresario mexicano (f. 2019).

1956: Zbigniew Boniek, futbolista polaco.

1956: Cachorro López, músico, compositor, multinstrumentista y productor argentino.

1957: Ángel Sánchez, árbitro de fútbol argentino.

1958: Marc Silvestri, historietista estadounidense.

1958: Miranda Richardson, actriz británica.

1958: Marcos Valcárcel, historiador y escritor español (f. 2010).

1958: Siti Musdah Mulia, escritora indonesia y activista de los derechos de las mujeres.

1959: Fabiana Cantilo, cantante y compositora argentina.

1959: Duško Vujošević, baloncestista montenegrino.

1959: Pedro Costa, cineasta portugués.

1960: Eva Almunia, política española.

1961: Perry McCarthy, piloto de carreras británico.

1962: Jackie Joyner-Kersee, atleta estadounidense.

1963: Martín Fiz, atleta español.

1964: Raúl Alcalá, ciclista mexicano.

1964: Laura Harring, actriz mexicana.

1965: Tedros Adhanom, político etíope, director general de la OMS desde 2017.

1966: Mijaíl Mishustín, economista y político ruso, primer ministro desde 2020.

1966: Tone-Loc, rapero y actor estadounidense.

1966: Fernando Colunga, actor mexicano.

1966: Timo Tolkki, guitarrista finlandés, de la banda Stratovarius.

1967: Shankar Mahadevan, cantante y compositor indio.

1968: Brian Cox, físico británico.

1968: Aitor Garmendia, ciclista español.

1968: Luz del Alba Rubio, soprano, creadora, productora nacida en Uruguay, ciudadana italiana y Americana.

1970: Marie Paul Kambulu, cantante congoleño.

1970: Julie Bowen, actriz estadounidense.

1970: Gabriel Cedrés, futbolista uruguayo.

1971: Christian Eigner, baterista y compositor austríaco, de la banda Depeche Mode.

1972: Darren Anderton, futbolista británico.

1973: Xavier Bettel, abogado, político y primer ministro luxemburgués.

1973: Romāns Vainšteins, ciclista letón.

1973: Victoria Zdrok, modelo ucraniana.

1974: Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

1974: David Faustino, actor, productor y guionista estadounidense.

1974: Álvaro Espinoza, actor chileno

1975: Joaquín Levinton, músico y compositor argentino, de la banda Turf.

1977: Ronan Keating, cantante irlandés.

1977: Buddy Valastro, presentador de televisión y chef estadounidense.

1978: Alejandra Azcárate, modelo, presentadora, locutora, comediante y actriz colombiana.

1978: Iván Lalinde, periodista y presentador colombiano.

1979: Albert Jorquera, futbolista español.

1979: Jorge Julio, beisbolista venezolano.

1981: Lil' Flip, rapero estadounidense.

1981: Tobias Forge, músico y cantante sueco.

1982: Jessica Biel, actriz estadounidense.

1982: Daniela Alcívar Bellolio, escritora ecuatoriana.

1983: Igor Antón, ciclista español.

1983: Annica Svensson, futbolista sueca.

1984: Javier Arizmendi, futbolista español.

1984: Santonio Holmes, jugador estadounidense de fútbol americano.

1984: Alessandro Potenza, futbolista italiano.

1984: Vera Dyatel, futbolista ucraniana.

1984: Marie-Gayanay Mikaelian, tenista suiza.

1986: Stacie Orrico, cantante estadounidense.

1986: Mehmet Topal, futbolista turco.

1986: Martín Piroyansky, actor y cineasta argentino.

1987: Jesús Padilla, futbolista mexicano.

1987: Mauricio Lambiris, piloto uruguayo de automovilismo.

1987: Rok Štraus, futbolista esloveno.

1987: Jacob Spoonley, futbolista neozelandés.

1988: Bella Heathcote, actriz australiana.

1988: Jan Arie van der Heijden, futbolista neerlandés.

1989: Erwin Mulder, futbolista neerlandés.

1989: Owen Kasule, futbolista ugandés.

1989: Alessandra Nencioni, futbolista italiana.

1990: Emmanuel Rivière, futbolista francés.

1990: Alexina Graham, modelo británica.

1990: Olek Czyż, baloncestista polaco.

1991: Adrien Trebel, futbolista francés.

1992: Jordy Lucas, actriz australiana.

1992: Simone Boye Sørensen, futbolista danesa.

1993: Gabriela Cé, tenista brasileña.

1993: Nicole Gibbs, tenista estadounidense.

1993: Michael Thomas, jugador estadounidense de fútbol americano.

1993: Antonio Rüdiger, futbolista alemán.

1993: Karl Holmberg, futbolista sueco.

1993: Dion Smith, ciclista neozelandés.

1994: Gaetano Monachello, futbolista italiano.

1995: Bryan Cristante, futbolista italiano.

1995: Simone Valli, futbolista italiano.

1996: Jeremy Zucker, cantante estadounidense.

1997: Camila Cabello, cantante cubana-estadounidense.

1997: Juan Carlos Corbalan, futbolista maltés.

1997: David Neres, futbolista brasileño.

1997: Juan Andrés Balanta, futbolista colombiano.

1997: Mario Rodríguez Ruiz, futbolista español.

1997: Maximiliano Villa, futbolista uruguayo.

2001: Inde Navarrette, actriz estadounidense.

2002: Lorenzo Musetti, tenista italiano.

Decesos

532: Winwaleo, fundador de la abadía de Landévennec (n. 460).

1009: Abd al-Rahman Sanchuelo, ministro omeya (n. 983).

1111: Bohemundo de Tarento, príncipe italiano (n. 1058).

1239: Vladimir IV Rurikovich, príncipe ucraniano (n. 1187).

1459: Ausiàs March, poeta español (n. 1397).

1554: Juan Federico I, gobernador sajón (n. 1503).

1578: Sebastiano Venier, dogo de Venecia (n. 1496).

1578: Michael Kantakouzenos Şeytanoğlu, magnate griego otomano.

1603: Antonio de Villacastín, aparejador de la obra del monasterio de El Escorial (n. 1512).

1605: Clemente VIII, papa católico entre 1592 y 1605 (n. 1536).

1700: Rajaram I, monarca del Imperio maratha (n. 1670).

1703: Robert Hooke, arquitecto y filósofo británico (n. 1635).

1706: Johann Pachelbel, organista y compositor alemán (n. 1653).

1707: Aurangzeb, último gran emperador mogol (n. 1618).

1765: William Stukeley, arqueólogo e historiador británico (n. 1687).

1766: Nicola Porpora, compositor italiano (n. 1686).

1792: Robert Adam, arquitecto y político escocés (n. 1728).

1808: Johan Christian Fabricius, entomólogo danés (n. 1745).

1824: Giovanni Viotti, violinista y compositor italiano (n. 1755).

1850: Oliver Cowdery, líder religioso estadounidense (n. 1806).

1854: Giovanni Battista Rubini, tenor italiano (n. 1794).

1857: Guillermo Brown, almirante argentino (n. 1777).

1861: José Joaquín Pesado, escritor mexicano (n. 1801).

1869: Manuel Cepeda Peraza, militar y político mexicano (n. 1828).

1906: Francisco Romero Robledo, político español (n. 1838).

1920: Theodor Philipsen, pintor danés (n. 1840).

1927: Mijaíl Petróvich Artsibáshev, escritor ruso (n. 1878).

1932: Eugen d'Albert, pianista y compositor alemán nacido en Escocia (n. 1864).

1939: Edmund Beecher Wilson, zoólogo estadounidense (n. 1856).

1946: León Cortés Castro, Presidente Costarricense

1953: James J. Jeffries, boxeador estadounidense (n. 1875).

1958: Wilhelm Zaisser, político alemán (n. 1893).

1959: Lou Costello, actor y comediante estadounidense (n. 1906).

1961: Paul Wittgenstein, pianista austriaco (n. 1887).

1963: Juan Gálvez, piloto de automovilismo argentino (n. 1916).

1966: William Frawley, actor estadounidense (n. 1887).

1966: Alice Pearce, actriz estadounidense (n. 1917).

1975: Óscar Bonilla, militar y político chileno (n. 1918).

1976: Francisco González de la Vega, jurista mexicano (n. 1901).

1976: Ramiro Támez, médico y político mexicano (n. 1889).

1976: Crescencio Salcedo, flautista, músico y compositor colombiano (n. 1913).

1982: Georges Perec, escritor francés (n. 1936).

1982: Firaq Gorakhpuri, poeta y crítico indio (n. 1896).

1983: Hergé, historietista belga (n. 1907).

1987: Danny Kaye, actor estadounidense (n. 1911).

1988: Henryk Szeryng, violinista polaco-mexicano (n. 1918).

1988: Sewall Wright, biólogo estadounidense (n. 1889).

1988: Lois Wilson, actriz estadounidense (n. 1894).

1991: Arthur Murray, bailarín y coreógrafo estadounidense (n. 1895).

1991: William Penney, matemático británico (n. 1909).

1992: Lella Lombardi, piloto de automovilismo italiana (n. 1941).

1993: Carlos Marcello, gánster estadounidense (n. 1910).

1993: Carlos Montoya, guitarrista y compositor español (n. 1903).

1993: Albert Sabin, virólogo polaco nacionalizado estadounidense (n. 1906).

1994: John Edward Williams, escritor y académico estadounidense (n. 1922).

1995: Howard W. Hunter, líder religioso mormón estadounidense (n. 1907).

1996: Marguerite Durás, escritora y directora francesa (n. 1914).

1997: Vasco José Taborda Ribas, escritor, profesor y lingüista brasileño (n. 1909).

1999: Gerhard Herzberg, químico alemán, premio nobel de química en 1971 (n. 1904).

2001: Eugene Sledge, escritor estadounidense (n. 1923).

2003: Horst Buchholz, actor alemán (n. 1933).

2003: Luis Marden, fotógrafo estadounidense (n. 1913).

2003: Goffredo Petrassi, director de orquesta y compositor italiano (n. 1904).

2003: Peter Smithson, arquitecto británico (n. 1923).

2005: Rinus Michels, futbolista y entrenador neerlandés (n. 1928).

2006: Ivor Cutler, poeta escocés (n. 1923).

2007: Pompín Iglesias, actor cómico colombiano-mexicano (n. 1926).

2008: Norman Smith, cantante y productor británico (n. 1923).

2010: Michael Foot, periodista y político británico (n. 1913).

2010: María Dólina, piloto militar soviética (n. 1922).

2011: Aldo Clementi, compositor italiano (n. 1925).

2012: Ralph McQuarrie, diseñador e ilustrador estadounidense (n. 1929).

2012: Ronnie Montrose, guitarrista estadounidense, de la banda Montrose y Gamma (n. 1947).

2013: Luis Cubilla, futbolista y entrenador uruguayo (n. 1940).

2014: Robert Ashley, militar y compositor estadounidense (n. 1930).

2014: William R. Pogue, astronauta estadounidense (n. 1930).

2017: René Préval, político haitiano, presidente de Haití entre 1996-2001 y 2006-2011 (n. 1943).

2017: Raymond Kopa, futbolista francés (n. 1931).

2018: Roger Bannister, atleta y neurólogo británico (n. 1929).

2020: Henry N. Cobb, arquitecto estadounidense (n. 1926).

2021: Celestino Bocale, político ecuatoguineano (n. 1957).

2022: Dean Woods, ciclista australiano (n. 1966).