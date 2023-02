Conducto arterial persistente: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

También conoce la forma en la que se diagnostica esta enfermedad, cómo prevenirla y cuáles son los factores de riesgo (Infobae/Jovani Pérez)

El conducto arterioso persistente es una abertura persistente que se encuentra entre los dos vasos sanguíneos principales que salen del corazón. La abertura (conductos arteriales) es una parte normal del sistema circulatorio de los bebés en el vientre y que, por lo general, se cierra poco después del nacimiento. Sin embargo, si permanece abierto, se llama "conducto arterioso persistente".

A menudo, un conducto arterioso persistente pequeño no causa problemas y puede que nunca necesite tratamiento. No obstante, un conducto arterioso persistente grande que no se trata puede permitir que la sangre poco oxigenada fluya en la dirección errónea, lo que debilita el músculo cardíaco y causa insuficiencia cardíaca, así como otras complicaciones.

Síntomas

Los síntomas del conducto arterioso persistente varían según el tamaño del defecto y si el bebé nació a término o de forma prematura. Es posible que, si el conducto arterioso persistente es pequeño, no cause signos ni síntomas y no se detecte durante un tiempo, incluso hasta la adultez. Un conducto arterioso persistente grande puede provocar signos de insuficiencia cardíaca poco después del nacimiento.

En un principio, el médico de tu bebé puede sospechar de un defecto cardíaco durante un control regular después de escuchar un soplo cardíaco con un estetoscopio.

Cuándo consultar al médico

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Getty Images)

Diagnóstico

El médico puede sospechar de un conducto arterioso persistente en tu cuerpo o en el de tu hijo, según el latido del corazón. El conducto arterial persistente puede provocar un soplo cardíaco que el médico puede detectar con un estetoscopio.

Si el médico sospecha de un defecto cardíaco, podría recomendar una o más de las siguientes pruebas: Ecocardiograma. Las ondas sonoras producen imágenes del corazón que pueden ayudar al médico a identificar un conducto arterioso persistente , ver si las cavidades cardíacas están agrandadas y determinar cuán bien late el corazón. Esta prueba también ayuda al médico a evaluar las válvulas cardíacas y a detectar otros posibles defectos cardíacos. Radiografía de tórax. Una radiografía ayuda al médico a ver el estado de tu corazón y de tus pulmones o los de tu bebé. Una radiografía también puede revelar otras afecciones que no sean un defecto cardíaco. Electrocardiograma. Esta prueba registra la actividad eléctrica del corazón, lo que puede ayudar al médico a diagnosticar defectos cardíacos o problemas en la frecuencia cardíaca.

Cateterismo cardíaco. Esta prueba no suele ser necesaria para diagnosticar solo un conducto arterioso persistente , pero puede realizarse para examinar otros defectos cardíacos congénitos que se encuentren durante un ecocardiograma o si se considera un procedimiento con un catéter para tratar conducto arterioso persistente .

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Shutterstock)

Los tratamientos para un conducto arterioso persistente dependen de la edad de la persona tratada. Las opciones pueden ser las siguientes: Conducta expectante. En un bebé prematuro, un conducto arterioso persistente , a menudo, se cierra solo. El médico controlará el corazón de tu bebé para asegurarse de que el vaso sanguíneo abierto se cierre bien. En el caso de adultos, niños y bebés nacidos a término con pequeños conductos arteriosos persistentes que no causan otros problemas de salud, es posible que solo se necesite control. Medicamentos. En el caso de bebés prematuros, se pueden usar antiinflamatorios no esteroides (AINE), como el ibuprofeno (Infants' Advil, Infants' Motrin, otros), disponibles como medicamentos de venta libre, o la indometacina (Indocin), disponibles con receta médica, para ayudar a cerrar el conducto arterioso persistente . Los antiinflamatorios no esteroides bloquean las sustancias químicas similares a las hormonas en el cuerpo que mantienen abierto el conducto arterioso persistente . Los antiinflamatorios no esteroides no cierran el conducto arterioso persistente en adultos, niños y bebés nacidos a término.

Cierre quirúrgico. Si los medicamentos no son eficaces y la afección de tu hijo es grave o causa complicaciones, se podría recomendar una cirugía. El cirujano realiza un pequeño corte entre las costillas de tu hijo para llegar al corazón y reparar el conducto abierto con puntos o grapas quirúrgicas.

Después de la cirugía, tu hijo permanecerá en el hospital durante varios días en observación. Por lo general, toma algunas semanas para que un niño se recupere por completo de una cirugía de corazón. A veces, podría recomendarse el cierre quirúrgico para los adultos que tienen un conducto arterioso persistente que causa problemas de salud. Los posibles riesgos de la cirugía son ronquera, sangrado, infección y parálisis del diafragma.

Procedimientos con catéteres. Los bebés prematuros son muy pequeños para los procedimientos con catéteres. Sin embargo, si tu bebé no tiene problemas de salud relacionados con el conducto arterioso persistente , el médico podría recomendar esperar hasta que el bebé sea más grande para realizar un procedimiento con catéter para corregirlo . Los procedimientos con catéteres también pueden usarse para tratar a bebés nacidos a término, niños y adultos.

En un procedimiento con catéter, se introduce un tubo delgado (catéter) en un vaso sanguíneo de la ingle y se lo guía hasta el corazón. A través del catéter, se introduce un tapón o espiral para cerrar el conducto arterioso.

Antibióticos preventivos

En el pasado, a las personas que tenían un conducto arterioso persistente se les recomendaba que tomaran antibióticos antes de ciertos procedimientos quirúrgicos y odontológicos para prevenir una endocarditis. En la actualidad, ya no se recomiendan antibióticos preventivos a la mayoría de las personas con un conducto arterioso persistente.

Atención de seguimiento necesaria

Si tienes un conducto arterioso persistente , incluso si tuviste una cirugía de niño, puedes correr el riesgo de desarrollar complicaciones de adulto. Por lo tanto, es importante que recibas atención de seguimiento de por vida, especialmente si te sometiste a una cirugía cardíaca correctora.

Esta atención de seguimiento podría ser tan simple como hacerte controles periódicos con tu médico o exámentes regulares para la detección de complicaciones. Lo importante es analizar el plan de atención médica con el médico y asegurarte de cumplir todas sus recomendaciones.

Lo ideal sería que te atendiera un cardiólogo capacitado en el tratamiento de adultos con anomalías cardíacas congénitas.