Ya juegan Chaco For Ever e Independiente Mdz. en el estadio Juan Alberto García

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Chaco For Ever no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Deportivo Maipú.

Independiente Mdz. llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Aldosivi.

El árbitro designado para el encuentro fue Andrés Gariano.

Formación de Chaco For Ever hoy

El equipo dirigido por Pablo Martel plantea su juego con una formación 4-4-2 con Gastón Canuto en el arco; Lucas Fernández, David Valdez, Emir Faccioli y Leandro Allende en defensa; Emanuel Diaz, Nicolás Juárez, Emiliano Bogado y Javier Bayk en el medio; y Matías Romero y Claudio Vega en la delantera.

Formación de Independiente Mdz. hoy

Por su parte, los conducidos por Ever Demaldé se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Maximiliano Gagliardo bajo los tres palos; Luciano Abecasis, Santiago Moya, Mauro Maidana, Juan Manuel Elordi en defensa; Ezequiel Ham, Franco Romero, Luciano Paz y Matias Reali en la mitad de cancha; y Jeremías Perales y Alex Arce en la delantera.

