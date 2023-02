Venas varicosas: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

Existen distintas formas para diagnosticar esta enfermedad (Infobae/Jovani Pérez)

Las venas varicosas son venas retorcidas y agrandadas. Cualquier vena que esté cerca de la superficie de la piel (superficial) puede volverse varicosa. Las venas varicosas suelen afectar a las venas de las piernas. Eso se debe a que estar de pie y caminar aumenta la presión en las venas de la parte inferior del cuerpo.

Para muchas personas, las venas varicosas y las arañas vasculares, una variación leve y común de las venas varicosas, son simplemente un problema estético. Para otras personas, las venas varicosas pueden causar dolor y malestar. A veces, las venas varicosas causan problemas más graves.

El tratamiento puede incluir medidas de cuidado personal o procedimientos que el proveedor de atención médica hace para cerrar o retirar las venas.

Síntomas

Las venas varicosas podrían no causar dolor. Los siguientes son algunos signos de esta afección: Venas que son de color violeta o azul oscuro Venas que parecen retorcidas y con dilatación, a menudo, como si fueran cordones en las piernas

Cuando se presentan signos y síntomas de dolor, estos pueden incluir lo siguiente: Una sensación de dolor o de pesadez en las piernas Ardor, sensación pulsátil, calambres musculares e hinchazón en las extremidades inferiores Empeoramiento del dolor después de estar sentado o de pie durante mucho tiempo Picazón alrededor de una o más venas Cambios en el color de la piel alrededor de una vena varicosa

Las arañitas son similares a las venas varicosas, pero son más pequeñas. Se encuentran más cerca de la superficie de la piel y, a menudo, son rojas o azules.

Se producen en las piernas, pero también pueden encontrarse en el rostro. Su tamaño varía y, a menudo, parecen una telaraña.

Cuándo consultar al médico

Los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de tener venas varicosas: Edad. El envejecimiento causa un desgaste natural de las válvulas en las venas que ayudan a controlar el flujo sanguíneo. Con el tiempo, ese desgaste hace que las válvulas permitan que la sangre regrese a las venas, donde se acumula. Sexo. Las mujeres tienen más probabilidades de padecer la enfermedad. Los cambios hormonales previos a la menstruación o durante el embarazo o la menopausia pueden ser un factor, debido a que las hormonas femeninas tienden a relajar las paredes de las venas. Los tratamientos hormonales, como las píldoras anticonceptivas, pueden aumentar el riesgo de tener venas varicosas. Embarazo. Durante embarazo, el volumen sanguíneo del cuerpo aumenta. Este cambio contribuye al desarrollo del bebé, pero también puede agrandar las venas de las piernas. Antecedentes familiares. Si otros familiares tuvieron venas varicosas, existe una mayor probabilidad de que también las tengas. Obesidad. Tener sobrepeso ejerce presión adicional en las venas. Estar de pie o sentado durante períodos prolongados. El movimiento ayuda a que la sangre circule.

Diagnóstico

El proveedor de atención médica hará un examen físico y también observará las piernas mientras estés de pie para verificar si hay hinchazón. También te puede pedir que describas cualquier dolor que tengas en las piernas.

Pruebas

Para el diagnóstico de venas varicosas, el proveedor de atención médica puede recomendar una prueba denominada "ecografía Doppler venosa de la pierna". La ecografía Doppler es una prueba no invasiva que utiliza ondas sonoras para ver cómo fluye la sangre a través de las válvulas de las venas. Una ecografía de la pierna puede ayudar a detectar coágulos sanguíneos.

El tratamiento de las venas varicosas puede incluir medidas de cuidado personal, medias de compresión y cirugías o procedimientos. A menudo, estos procedimientos son ambulatorios, lo cual significa que puedes volver a casa el mismo día.

Consulta con la compañía de seguros si el tratamiento de las venas varicosas está cubierto. Si el tratamiento solo se realiza para mejorar la apariencia de las piernas (por motivos estéticos), el seguro médico podría no cubrir el costo.

Cuidado personal

El cuidado personal, como ejercitarse, elevar las piernas cuando estés sentado o acostado o usar medias de compresión, puede ayudar a aliviar el dolor de las várices y podría impedir que empeoren.

Medias de compresión

A menudo, el uso de medias de compresión todo el día es el primer método que se intenta. Las medias aprietan las piernas, lo que ayuda a las venas y a los músculos de las piernas a mover la sangre más eficientemente. La compresión varía según el tipo y la marca.

Las medias de compresión se venden en la mayoría de las farmacias y tiendas de suministros médicos. También hay medias de compresión bajo receta médica, que el seguro médico podría cubrir si las venas varicosas provocan síntomas.

Cirugías u otros procedimientos

Si las medidas de cuidado personal y las medias de compresión no funcionan, o si las venas varicosas son más graves, el proveedor de atención médica podría recomendar cirugía u otros procedimientos:

Escleroterapia. El proveedor de atención médica inyecta una solución o espuma en las venas varicosas que las cicatriza y las cierra. En pocas semanas, las venas varicosas tratadas deberían comenzar a desaparecer.

Podría ser necesario inyectar la solución en la misma vena más de una vez. La escleroterapia no requiere anestesia y puede hacerse en el consultorio de un proveedor de atención médica. Tratamiento con láser. El tratamiento con láser envía fuertes ráfagas de luz a la vena, lo que hace que se difumine y desaparezca lentamente. No se utilizan incisiones ni agujas. Procedimientos realizados con catéteres que usan radiofrecuencia o energía láser. Este procedimiento es el tratamiento de preferencia para las venas varicosas más grandes. Un proveedor de atención médica inserta una sonda fina (catéter) en una vena agrandada y calienta el extremo del catéter con radiofrecuencia o energía láser. A medida que se extrae el catéter, el calor destruye la vena al provocar su contracción y cierre. Ligadura alta y extirpación venosa. Este procedimiento implica atar una vena antes de que se una a una vena profunda y extraerla a través de pequeñas incisiones. Este es un procedimiento ambulatorio para la mayoría de las personas. La extirpación de la vena no afecta el flujo de sangre de la pierna, ya que las venas más profundas de las piernas se encargan de aumentar el volumen de sangre. Flebectomía ambulatoria. Un proveedor de atención médica extrae las venas varicosas más pequeñas a través de una serie de orificios diminutos en la piel. En este procedimiento ambulatorio, se entumecen solo las partes de la pierna que se punzan. Por lo general, las cicatrices son mínimas.