Empoli y Torino se reparten los puntos y empatan 2-2

Empoli 2 - 2 Torino

Empoli y Torino empataron a dos en el encuentro disputado este sábado en el Estadio Carlo Castellani.

Empoli llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de vencer en los dos últimos encuentros de la competición. El más reciente fue contra Inter fuera de casa (1-0) y el otro frente a Sampdoria en su feudo (1-0). Con respecto al equipo visitante, Torino ganó fuera de casa 1-0 su último encuentro en el torneo frente a Fiorentina.

Después del partido, el conjunto azul es noveno tras el final del encuentro, mientras que Torino es octavo.

El encuentro arrancó de forma positiva para Empoli, que inauguró el marcador a través de un tanto de Sebastiano Luperto en el minuto 37, concluyendo la primera parte con un 1-0 en el luminoso.

Tras el descanso llegó el gol para el once azul, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su rival gracias al gol de Razvan Marin en el minuto 69. No obstante, el conjunto turinés redujo distancias poniendo el 2-1 con un gol de Samuele Ricci a los 82 minutos. Con posterioridad anotó el once visitante, que reaccionó e igualó la contienda mediante un tanto de Antonio Sanabria justo antes del silbatazo final, en concreto en el 85, cerrando así el enfrentamiento con el resultado de 2-2.

Durante el partido, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de Empoli entraron desde el banco de suplentes Nicolas Haas, Nicolo Cambiaghi, Nedim Bajrami, Petar Stojanovic y Jacopo Fazzini en sustitución de Jean-Daniel Akpa Akpro, Tommaso Baldanzi, Martín Satriano, Liberato Cacace y Filippo Bandinelli, mientras que los cambios por parte de Torino fueron Antonio Sanabria, Sasa Lukic, Wilfried Stephane Singo, Aleksey Miranchuk y Ola Aina, que entraron por Demba Seck, Karol Linetty, Brian Jephte Bayeye, Nemanja Radonjic y Mergim Vojvoda.

El árbitro mostró dos tarjetas amarillas a Empoli (Jean-Daniel Akpa Akpro y Nedim Bajrami), mientras que el equipo visitante no vio ninguna.

Tras acabar el partido con este empate, Torino se ubicó en el octavo lugar de la tabla con 27 puntos. Por su parte, Empoli con este punto conseguido, alcanzó el noveno puesto con 26 puntos tras el encuentro.

La próxima jornada de la Serie A enfrentará a Empoli a domicilio contra AS Roma, mientras que Torino se enfrentará en casa ante Udinese.