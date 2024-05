La Fiscalía de Malta imputa al ex primer ministro Joseph Muscat por presunto soborno

La Fiscalía de Malta ha acusado al ex primer ministro del país Joseph Muscat (2013-2020) de los delitos de supuesto soborno, apropiación indebida y blanqueo de capitales en relación con un acuerdo para la privatización de tres hospitales públicos valorado en unos 400 millones de euros. Según documentos de la Fiscalía a los que ha tenido acceso la agencia alemana de noticias DPA, junto al ex primer ministro también está acusado el que fuera su jefe de gabinete, Keith Schembri, y el exministro de Energía y Salud Konrad Mizzi, así como cerca de una veintena de posibles implicados. Este supuesto caso de corrupción se remonta a 2017, cuando el Gobierno acordó arrendar tres hospitales estatales a una empresa sin antecedentes en el sector de la salud. La Justicia anuló dicho acuerdo en 2023 alegando que la empresa había incumplido sus obligaciones contractuales. Investigaciones periodísticas señalaron que, meses después de dimitir como primer ministro, Muscat empezó a recibir pagos mensuales de 15.000 euros de una empresa vinculada a la beneficiada por la privatización de los hospitales. El exmandatario ha defendido que esos pagos son en compensación por trabajos de consultoría. Por el momento no está claro si estos pagos forman parte de los cargos penales presentados por la Fiscalía contra Muscat, pues sobre el caso todavía impera el secreto de sumario. Muscat, por su parte, ha denunciado que las acusaciones en su contra forman parte de una "vendetta política" y defiende su inocencia.