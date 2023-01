Mareos: causas, síntomas y tratamiento

«Mareo» es un término que se usa para describir un amplio abanico de sensaciones, tales como desvanecimiento, atontamiento, debilidad o inestabilidad. Los mareos que crean la falsa sensación de que tú o el entorno están girando o moviéndose se conocen como «vértigo».

Los mareos son una de las causas más frecuentes por la que los adultos visitan al médico. Los mareos frecuentes o el mareo constante pueden afectar considerablemente tu vida. Pero los mareos rara vez son señales de un trastorno con riesgo de vida.

El tratamiento de los mareos depende de la causa y de los síntomas. Por lo general es eficaz, pero el problema puede volver.

Síntomas





Las personas que sufren mareos pueden describirlos como cualquiera de una serie de sensaciones, tales como:

Una sensación falsa de movimiento o vueltas (vértigo)Aturdimiento o sensación de desmayoInestabilidad o pérdida del equilibrioSensación de estar flotando en el aire, atontado o con la cabeza pesada

Estas sensaciones pueden desencadenarse o empeorarse al caminar, ponerse de pie o mover la cabeza. El mareo puede estar acompañado de náuseas, o ser tan repentino o intenso que necesitas sentarte o acostarte. Puede durar unos segundos o días y puede repetirse.

Cuándo debes consultar con un médico

En general, debes consultar al médico si tienes mareos o vértigo recurrentes, repentinos o fuertes sin causa aparente y de manera prolongada.

Busca atención médica de emergencia si tienes mareos nuevos y fuertes o vértigo junto con alguno de estos síntomas:

Dolor de cabeza repentino e intensoDolor en el pechoDificultad para respirarEntumecimiento o parálisis en los brazos o las piernasDesmayosVisión dobleTaquicardia o arritmiaConfusión o dificultad en el hablaTropiezos o dificultad para caminarVómitos continuosConvulsionesCambio repentino en la audiciónEntumecimiento o debilidad faciales

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Factores de riesgo





Los factores que pueden aumentar el riesgo de los mareos son:

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (UNAM)

Diagnóstico

Los adultos mayores son más propensos a tener afecciones que causan mareos, especialmente una sensación de pérdida del equilibrio. También es probable que tomen medicamentos que pueden causar mareos.Si has sentido mareos antes, es probable que sientas mareos en el futuro.





Si el médico sospecha que estás teniendo o puedes haber tenido un accidente cerebrovascular, si eres de edad avanzada o si tuviste un golpe en la cabeza, puede ordenar inmediatamente una resonancia magnética o una tomografía computarizada.

A la mayoría de las personas que visitan al médico debido a mareos, primero se les preguntará sobre sus síntomas y medicamentos y luego se les hará un examen físico. Durante este examen, el médico comprobará cómo caminas y mantienes el equilibrio y cómo funcionan los nervios principales del sistema nervioso central.

También es posible que necesites una prueba de audición y pruebas de equilibrio, entre ellas:

El médico puede observar la trayectoria de tus ojos cuando siguen un objeto en movimiento. Y pueden hacerte una prueba de movimiento ocular, en la que se coloca agua o aire en el conducto auditivo.Si el médico sospecha que tu vértigo está provocado por un vértigo paroxístico benigno postural, puede hacerte una prueba simple de movimiento de la cabeza, denominada "maniobra de Dix-Hallpike", para verificar el diagnóstico.Esta prueba le informa al médico cuáles son las partes del sistema de equilibrio de las que más dependes y cuáles son las que pueden ocasionarte problemas. Te paras descalzo sobre una plataforma y tratas de mantener el equilibrio en diversas situaciones.Durante esta prueba te sientas en un sillón giratorio controlado por computadora que realiza muy lentamente un giro completo. A velocidades mayores, se mueve hacia adelante y hacia atrás formando un arco muy pequeño.

Además, te pueden hacer análisis de sangre para detectar infecciones, así como otras pruebas para comprobar el estado del corazón y de los vasos sanguíneos.

Tratamiento





Los mareos a menudo mejoran sin tratamiento. En un par de semanas, el cuerpo suele adaptarse a cualquier factor que los cause.

Si necesitas tratamiento, el médico lo diseñará según la causa de la enfermedad y tus síntomas. Este puede consistir en medicamentos y ejercicios para el equilibrio. Si no se identifica ninguna causa o si los mareos persisten, los medicamentos recetados y otros tratamientos pueden ayudarte a controlar tus síntomas.

Medicamentos

Terapia

Cirugía u otros procedimientos

Si tienes la enfermedad de Ménière, el médico te puede recetar diuréticos. Esto, junto con una dieta reducida en sal, puede ayudar a reducir la frecuencia de tus episodios de mareos.El médico puede recetar medicamentos para aliviar inmediatamente el vértigo, los mareos y las náuseas, incluidos antihistamínicos y anticolinérgicos de venta con receta médica. Muchos de estos medicamentos causan somnolencia.El diazepam (Valium) y el alprazolam (Xanax) pertenecen a una clase de medicamentos llamados benzodiazepinas, que pueden causar adicción. También pueden causar somnolencia.Ciertos medicamentos pueden ayudar a prevenir los ataques de migraña.Una técnica denominada reposicionamiento canalicular (o maniobra de Epley) a menudo ayuda a aliviar el vértigo posicional paroxístico benigno más rápido que si simplemente se espera hasta que el vértigo pase. A esta técnica la puede realizar un médico, un audiólogo o un terapeuta físico y supone maniobrar la posición de la cabeza. Suele ser efectiva luego de uno o dos tratamientos. Antes de llevar a cabo este procedimiento, dile al profesional médico si tienes alguna enfermedad en el cuello o en la espalda, un desprendimiento de retina o problemas en los vasos sanguíneos.Puedes aprender ejercicios específicos para hacer que tu sistema de equilibrio sea menos sensible al movimiento. Esta técnica de terapia física se llama rehabilitación vestibular. Se utiliza en personas con vértigo ocasionado por trastornos del oído interno, como neuritis vestibular.Este tipo de terapia puede ayudar a las personas cuyo vértigo está causado por trastornos de ansiedad.El médico puede inyectarte un antibiótico denominado gentamicina en el oído interno para inhabilitar la función del equilibrio. El oído no afectado toma el control de esa función.Es un procedimiento que casi nunca se usa y que se denomina laberintectomía. Inhabilita el laberinto vestibular del oído afectado. El otro oído toma el control de la función del equilibrio. Esta técnica se puede utilizar si tienes una pérdida de la audición grave o si los mareos no han respondido a otros tratamientos.

Con información de Mayo Clinic

