Dallas Mavericks logra ganar a New Orleans Pelicans (127-117)

Dallas Mavericks venció como local a New Orleans Pelicans por 127-117 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Dallas Mavericks perdieron en casa contra Boston Celtics por 95-124. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también perdieron en casa con Brooklyn Nets por 102-108 y tras el encuentro acumulan un total de cuatro derrotas en los cinco últimos encuentros. Tras el partido, Dallas Mavericks se queda con una de las plazas en los puestos de Play-off con 22 victorias en 39 partidos disputados, mientras que New Orleans Pelicans también sigue en puestos de Play-off con 24 victorias en 39 partidos jugados.

Durante el primer cuarto Dallas Mavericks fue el principal protagonista, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 15-2 y tuvo una diferencia máxima de 20 puntos (34-14) hasta finalizar con un 34-15. Posteriormente, durante el segundo cuarto New Orleans Pelicans reducía distancias en el luminoso, el cual concluyó con un resultado parcial de 29-31. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 63-46 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo visitante redujo diferencias de nuevo en el marcador y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 34-35 y un 97-81 de resultado global. Finalmente, en el último cuarto también redujo distancias el equipo visitante, de hecho, consiguió un parcial de 13-2, aunque no fue suficiente para poder vencer el partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 30-36. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado final de 127-117 a favor de Dallas Mavericks.

El triunfo de Dallas Mavericks se debió en parte gracias a los 34 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes de Luka Doncic y los 28 puntos, una asistencia y seis rebotes de Christian Wood. Los 25 puntos, tres asistencias y 10 rebotes de Jonas Valanciunas y los 24 puntos, cuatro asistencias y dos rebotes de Naji Marshall no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

Tras vencer el encuentro, el próximo duelo de Dallas Mavericks será contra Oklahoma City Thunder en el Paycom Center. Por su parte, New Orleans Pelicans se enfrentará a Washington Wizards en el Capital One Arena.

