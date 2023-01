La mañanera de AMLO de este miércoles 4 enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, pues vamos a informar, como todos los miércoles, sobre quién es quién en las mentiras. Es una mínima parte, muy poquito, ni siquiera llega a botón de muestra para todo el bombardeo de mentiras de la guerra sucia que han echado a andar los del bloque conservador con sus medios de desinformación. Pero, bueno, para tener una idea y no dejar de ejercer el derecho de réplica, vamos a que Elizabeth nos dé la información.

Y luego, algo muy importante, mucho muy importante, sobre todo para los productores. Como decía el maestro Pellicer, que coman los que nos dan de comer, lo campesinos. Se va a explicar sobre el programa de Fertilizantes para el Bienestar, porque se va a ampliar, va a ser fertilizante gratuito para dos millones de productores, sobre todo para campesinos con pocas hectáreas, algunos que siembran media hectárea, una hectárea, dos hectáreas, otros más; pero para ellos, el fertilizante gratuito.

Y es muy importante porque, además del autoconsumo, la economía campesina es fundamental. Se siembra el maíz, que es una planta bendita que se da en todos lados, en la costa, en la sierra, en clima frio, en clima caliente, en la montaña, en los valles y se hacen como 600 alimentos del maíz.

Pero no sólo eso. Bueno, se hace ahora sí que lo mero principal: la tortilla. Y con el maíz se alimentan los animales de patio, de corral: las gallinas, los pavos, los puerquitos. Y por lo general, el maíz se siembra asociado al frijol, porque el frijol, entre otras virtudes alimenticias, también ayuda a fertilizar el suelo, es nutriente para el suelo, porque eso se combina. Y ahí mismo, en la milpa y donde está el frijol sembrado, también se cultiva la calabaza y otros alimentos. Entonces, maíz-frijol, pues es carbohidratos y proteína, es lo más sano, es exactamente lo opuesto a la comida chatarra.

Por eso se dice bien cuando se habla de que sin maíz no hay país. Y nos da muchísimo gusto que estos programas lleguen a todas las regiones de México, hasta los pueblos más apartados. Ya, por ejemplo, en Guerrero es 100 por ciento la entrega de fertilizantes y ahora van ustedes a escuchar cómo ha ido creciendo la producción, primero era producción para el autoconsumo y ahora ya hay excedentes, incluso ya pueden vender maíz, porque se está incrementando la producción con el abono, así se le llama en el campo al fertilizante.

Vamos a escuchar primero esto, que no es tan agradable, el Quién es quién en las mentiras y luego hablamos de los fertilizantes, del abono y del maíz.

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos.

Este es el primer Quién es quién en las mentiras de la semana del año 2023. Feliz año a todos los que nos acompañan aquí y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Como dijo el presidente, esto es un breve resumen y teníamos un poco la agenda cargada.

Pero vamos a iniciar. Reforma desinforma sobre el Tren Maya y la compra de rieles por Fonatur. Vamos a ver qué dice el Reforma. Publicó el 1º de enero una nota titulada ‘Compra Fonatur rieles oxidados’, basándose en un supuesto documento del Órgano Interno de Control, que habría realizado una inspección en el contrato del tramo 4 del Tren Maya y en el cual asegura que se encontraron rieles oxidados y de menores dimensiones a las especificadas en dicho contrato.

Nada de esto por supuesto que es cierto. Por un lado, sobre los rieles oxidados, queremos que todos sepan que las vías de ferrocarril son de color óxido, porque los rieles son de acero y no están pintados. Además, el acero que se deja expuesto a los elementos de la naturaleza adquiere color óxido como una reacción química natural. Los rieles son nuevos, aunque tengan aspecto rojizo oxidado.

También es falso que se hayan colocado rieles de menor dimensión; el contrato de suministro permite un porcentaje de rieles menores a los 80 pies, que es la medida estándar.

El diario Reforma una vez más comprueba que desinforma sobre las obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reforma no perdonó ni el Año Nuevo, oigan y publicó mentiras.

Por supuesto que eso lo aprovecharon miembros de la oposición. Vamos a ver en la pantalla a Xóchitl Gálvez, quien se apresuró en Año Nuevo a ser la primera del año y publicar la pifia y lanzar mentiras a través de sus redes sociales.

Y, bueno, vamos a presentar un video en esta sección sobre la campaña de mentiras que desató con la oposición en medios y en redes sociales sobre el buen desempeño de la economía mexicana. Todos se unieron en nado sincronizado en contra de, ya sabemos, en todo lo que dice, propone y emprende el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Antes vamos a exponer sólo dos ejemplos de las redes y este tipo de críticas y su estatura. Uno fue muy reproducido, el de Chumel Torres y es muy representativo de las mentiras que maneja la oposición y los medios de comunicación afines. Aquí lo vemos en pantalla. Como todo un experto en economía, Chumel dice que el aumento de los precios en las tiendas Oxxo es por el acto histórico que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador del aumento al salario mínimo. Bueno, este es todo un estadista.

Y el otro fue el diputado Gabriel Quadri que como dice una cosa ya sabemos que dice otra. Ahora, Gabriel Quadri: ‘Le deberemos a López haber creado toda una generación de indolentes, mantenidos, dependientes del paternalismo del gobierno. Costará mucho tiempo y trabajo corregir esa perversión’. Aquí lo vamos a desmentir, porque vamos a presentar el video y concluimos.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: En medios de comunicación y redes sociales se lanzó una campaña de desinformación y mentiras en contra del desempeño económico de México.

Uno. Falso que la estabilidad del peso frente al dólar dañe el crecimiento económico de México y merma la generación de empleos bien remunerados. El producto interno de México en el tercer trimestre de 2022 aumentó 0.9 por ciento respecto al trimestre anterior, porcentaje superior al que presentaron potencias como Reino Unido, que tuvo un decrecimiento del 0.2 por ciento; Estados Unidos, que creció 0.6 por ciento; y Canadá, que aumentó 0.7 por ciento.

Además, en diciembre de 2022 hubo 21 millones 462 mil 967 trabajadores registrados en el IMSS, lo que representa un récord histórico, al igual que el salario promedio mensual de esto, que en diciembre de 2022 fue de 14 mil 768 pesos.

La fortaleza del peso frente al dólar tampoco afectó la inversión extranjera directa, la cual alcanzó un récord máximo histórico en 2022 de 32 mil 147 millones de dólares.

Dos. Falso que el Gobierno de México no hizo nada para evitar la inflación. En octubre de 2022 el Gobierno de México lanzó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, PACIC, para contener el aumento de los precios de los productos de la canasta básica.

El 8 de diciembre de 2022, José Medina Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, aseguró que el plan antiinflacionario del Gobierno de México evitó una inflación superior al 10 por ciento. Además, los precios de los 24 artículos de la canasta básica, en su mayoría, se han mantenido por debajo de los mil 38 pesos.

Tres. Falso que el aumento al salario mínimo causó inflación. En 2022 la inflación aumentó en todo el mundo, principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania, que generó aumento en los precios de los combustibles y volatilidad cambiaria.

En noviembre de 2022 México tuvo 7.8 por ciento de inflación, mientras que Alemania tuvo 10 por ciento, Reino Unido 10.7 por ciento, Colombia 12.5 por ciento y Chile 13.3 por ciento.

Cuatro. Falso que el salario mínimo perdió su poder adquisitivo. Comparado con 2018, el poder adquisitivo del salario mínimo en 2023 aumentó un 90 por ciento, en 2018 el salario mínimo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de frijol, 3.2 kilos de huevo y 6.5 kilos de tortilla, mientras que en 2022 con el salario mínimo se podía comprar 5.2 kilos de frijol, 4.7 kilos de huevo y 10.2 kilos de tortilla.

Cinco. Otra mentira que se repitió a lo largo de 2022 y durante lo que va del actual Gobierno de México es que las gasolinas han aumentado de precio, lo que es falso. La gasolina Magna hasta noviembre de 2022 había disminuido 6.8 por ciento con respecto al inicio del sexenio, la gasolina Premium disminuyó 4.5 por ciento respecto al mismo periodo y el diésel disminuyó 6.2 por ciento.

Infodemia.

(FINALIZA VIDEO)

ANA ELIZABETH GARCÍA VILCHIS: Ya, por último, queremos mostrarles esta gráfica que está a cargo de la Secretaría de Economía —un saludo a la secretaria Raquel Buenrostro— que nos muestra que, a partir de la entrada en vigor del compromiso que hizo el Gobierno de México con las empresas, la canasta básica, los productos de la canasta básica han estado por debajo de lo acordado, que fue mil 39 pesos. Y con esto también reconocer a las empresas que han tenido un compromiso social, como Soriana, que es la que tiene los precios más bajos, seguida de Chedraui y por último Walmart. Vemos, por ejemplo, en noviembre de 2022 algunas tiendas tuvieron un precio de 969 pesos, otras con 918 pesos y otras con 951 pesos.

Entonces, con esto terminamos la sección como para demostrar con datos, que eso es lo que nos piden en la sección, que algunos medios y en redes sociales y miembros de la oposición a través de sus cuentas de redes sociales mienten sobre el buen desempeño de la economía mexicana.

Muchas gracias, señor.

VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA, SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL: Muy buenos días. Con su venia, señor presidente. Buenos días. Feliz año a todos.

Presentaremos el Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2019-2022. Este programa se crea con el fin de disminuir la dependencia de la importación de granos principalmente, como lo señalaba el señor presidente, maíz, frijol y arroz.

El programa nace en Guerrero en abril del 2019 como un programa piloto que es asignado a la Secretaría de Agricultura para atender, ese era el objetivo, 278 mil 574 productores de pequeña escala. Como bien se señaló, agricultores, pequeños productores de menos de dos hectáreas por productor y de esta forma atender una superficie de 473 mil hectáreas en el estado de Guerrero.

El siguiente año, en el 2020, se incorporan tres estados adicionales a este programa, Morelos, Puebla y Tlaxcala, para sumar 379 mil agricultores y atender una superficie un poco superior al medio millón de hectáreas.

En este año 2020 incorporamos a los productores del programa Producción para el Bienestar, de modo que también fueron atendidos a través del programa de fertilizantes.

En el 2021 se continúa el trabajo con estos cuatro estados, logrando una atención casi, casi de 394 mil 884 productores y una superficie atendida en los cuatro estados de 602 mil 628 hectáreas.

El año que concluyó, en el 2022, se incluyen cinco estados más, el caso de Chiapas, Oaxaca, Durango, Nayarit y Zacatecas, para sumar un universo de 823 mil 968 beneficiarios y con una superficie atendida de un poco más de un millón de hectáreas.

En el gráfico que ven a su derecha se ve la dinámica en el incremento de los beneficiarios en la línea continua para llegar al año pasado, el cierre del año pasado, con 823 mil 968 productores.

Y también se ve en las barras el incremento en el presupuesto, ya que al inicio del programa en el 2019 se ejerció, por instrucciones del señor presidente, un presupuesto para el proyecto piloto de mil 176 millones de pesos y al concluir el año pasado se ejercieron siete mil 846 millones de pesos en el programa para los nueve estados.

Se aprecia también un incremento importante en la barra para el año presente, 2023. Como bien lo señaló el señor presidente, el programa migra hacia una cobertura nacional donde atenderemos a dos millones de beneficiarios en todo el país y se ejercerá un presupuesto de 16 mil 684 millones de pesos.

En este cuadro se analiza el número de beneficiarios por cada una de las entidades federativas para totalizar los 823 mil 968 productores que recibieron en forma directa y sin intermediarios el fertilizante. Yo destacaría tres aspectos importantes de este cuadro:

El primero de ellos, en forma significativa es importante destacar que el 41 por ciento de todo este universo de beneficiarios fueron mujeres, mujeres campesinas, mujeres indígenas, que recibieron fertilizante y que lo aplicaron en sus parcelas, en sus predios.

El segundo aspecto a destacar es el hecho de que el 55 por ciento fue distribuido en localidades indígenas.

Y el tercero, en forma muy significativa, vale destacar que el 90 por ciento de los apoyos correspondientes a los tres estados de mayor marginación fueron donde se aplicaron este 90 por ciento de los fertilizantes, específicamente hablamos de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca.

Como bien se señala, el fertilizante ayuda a incrementar la producción de los granos, siempre y cuando este se aplique en forma adecuada en la medida correspondiente, el tipo de fertilizante y sobre todo en forma oportuna. Esto se hace acompañado de los trabajos que han venido haciendo los técnicos, a través de la asistencia técnica de los análisis de suelo y trae como consecuencia efectivamente el incremento de los rendimientos.

Ustedes pueden ver en el grafico a su derecha el incremento de la producción de maíz en el estado de Guerrero desde que inicia este programa. Previo a él, en el año 2018, el estado reporta una producción de maíz de un millón 271 mil toneladas.

El primer año de la implementación de este programa, el volumen y el total de maíz producido se incrementa a un millón 292 mil toneladas en el 2019; en el 2020 hay un incremento significativo, ya que se cosecha un millón 419 mil toneladas y al cierre del 2021 la producción total en el estado, de maíz, fue de un millón 460 mil toneladas, en marzo de este año tendremos el cierre del año 2022 y claramente estado de Guerrero. De modo que, al cierre del año 2021, hay un incremento total de aproximadamente 190 mil toneladas gracias al programa de fertilizantes.

El programa de fertilizantes, como bien lo señala el señor presidente y por sus instrucciones, se crea y se amplía a nivel nacional, esto tiene como objetivo la atención a los 32 estados del país y esta meta tiene como un objetivo fundamental atender a dos millones de pequeños agricultores y aproximadamente tres millones de hectáreas dedicadas en su mayoría al cultivo del maíz y del frijol.

Como entenderán, la logística del programa implicará el movimiento de un millón de toneladas de fertilizante en todo el territorio nacional, propiamente en el primer semestre del año, más o menos se da una idea de que moveremos fertilizante en el territorio nacional con aproximadamente 27 mil unidades de transporte, detalle que a continuación se explicará por parte del director de Pemex.

Se requerirá, por consiguiente, una adecuada coordinación para que el fertilizante llegue a tiempo, llegue antes de los periodos de lluvia para todos los productores en todo el territorio nacional.

El éxito de este programa se garantizará y esto ocurre gracias a la coordinación que lleva a cabo la Secretaría de Agricultura con nuestros colegas, compañeros de Pemex, de Segalmex, de la Guardia Nacional, de los gobiernos estatales y también de los gobiernos municipales.

El impacto de este programa, que tendrá esta cobertura nacional, se medirá en el incremento de la producción de granos y los datos estarán disponibles para marzo del año 2024.

Este es un programa verdaderamente significativo y, como bien lo señala el presidente, tendrá un impacto en la disminución de la dependencia de la importación de los granos, fundamentalmente el caso de maíz y de frijol.

Muchas gracias.

A continuación, el director de Pemex presentará a ustedes cómo se produce el fertilizante y cómo se distribuye en una forma estratégica para que llegue finalmente a los productores en forma directa.

Muchas gracias.

OCTAVIO ROMERO OROPEZA, DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX): Con su permiso, presidente.

Muy buenos días, amigas y amigos.

Comenzaremos recordando que en el sexenio anterior Pemex adquirió dos complejos de fertilizantes, Agronitrogenados, que ahora se llama Proagroindustria y Grupo Fertinal, los adquirió a un sobreprecio y en condiciones de deterioro.

El Gobierno de México logró la reparación de este daño hasta por 216 millones de dólares en la compra de Agronitrogenados.

El presidente de la República instruyó que estos recursos se usaran en la rehabilitación de estas plantas para incrementar la producción y contribuir a la autosuficiencia alimentaria de México a través de la entrega de fertilizantes a los pequeños agricultores.

Esta administración logró poner en producción la planta de fertilizantes en Coatzacoalcos, Proagroindustria, después de 21 años sin operar.

En los primeros cuatro años de esta administración se han entregado más de 676 mil toneladas a los productores beneficiarios del programa de fertilizantes del gobierno federal.

La siguiente lámina muestra la evolución del programa de fertilizantes gratuitos, de entrega gratuita: en el 2019 solamente fue el estado de Guerrero; en el 2020 se sumaron a Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos; lo mismo que en el 2021 y ya para el 2022 fueron adicionados Hidalgo, Chiapas, Durango, Nayarit y Zacatecas, nueve estados; para el 2023 la entrega va a ser, es decir, este año, la entrega va a ser en las 32 entidades federativas del país.

Con el rescate de la producción nacional de fertilizantes, el gobierno de la República apoya al campo mexicano con la entrega de fertilizantes gratuitos a nuestros campesinos que trabajan la tierra a pequeña escala.

La siguiente lámina habla del incremento de la producción para el programa de fertilizantes. Pemex ha producido en promedio el 61 por ciento del fertilizante del programa de apoyo del gobierno federal, que se entregó entre mayo del 19 y diciembre del 2022.

En este año, en el 2023, con la capacidad de producción de ambos complejos de fertilizantes, podremos cumplir con el 70 por ciento del objetivo planteado para la distribución del programa de fertilizantes.

En el 2024 Pemex va a producir el 84 por ciento de los fertilizantes y al cierre del 2024, esperamos que al cierre de esta administración vamos a estar al 100 por ciento de cobertura de fertilizantes para el programa de pequeños agricultores.

También esperamos que al concluir esta administración, antes de concluirla, ya habremos reparado las dos plantas de urea. Hoy estamos trabajando con una planta de urea y estamos reparando la otra, la idea es terminar la segunda planta reparada. Y de cuatro plantas de amoniaco que producen la materia prima para la producción de urea, estamos trabajando con una y estamos rehabilitando tres, la idea es que junto con la rehabilitación integral de la planta de fertilizantes en Lázaro Cárdenas y la mina de roca fosfórica que tenemos en Baja California Sur tengamos cubierto este objetivo del 100 por ciento de producción de fertilizantes para el programa de entrega gratuita a nuestros agricultores.

La inversión total que tenemos contemplada para estas rehabilitaciones es del orden de 15 mil 100 millones de pesos.

La gráfica que ustedes observan ahí indica cuál es la cantidad de fertilizantes fosfatados de urea que hoy producimos y qué parte estamos importando. Y podrán observar que para el 2023, este año, vamos a producir todo el fertilizante fosfatado, vamos a producir 300 millones de toneladas de urea y vamos a importar 300 millones más.

Ya para el 2024 todo el fertilizante fosfatado lo vamos a producir, 450 mil toneladas de urea y solamente vamos a importar 150 mil. Y en el 25 ya o, mejor dicho, desde finales del 24 y ya a partir de ese año toda la producción de fertilizantes correrá a cargo de Petróleos Mexicanos.

La estrategia para atender este programa de fertilizantes este año vamos a enviarlo desde nuestras plantas a la mayoría de los puertos del país y a 10 macrobodegas que hemos habilitado en distintas regiones.

Vamos a usar todos los medios de transporte, barco, tren, camiones y vamos a requerir el trabajo y el esfuerzo de más de seis mil personas, entre trabajadores, choferes y estibadores y con esto vamos a distribuir los fertilizantes en las 32 unidades, perdón, entidades federativas de la república.

El mapa y el cuadro que ustedes observan en pantalla se refiere a las fechas en que vamos a estar entregando el fertilizante en distintos estados. Decirles nada más que desde diciembre del año pasado y durante este mes de enero iniciamos ya la distribución en los estados de México y de Sinaloa. Y ahí ustedes observan los distintos colores qué estados se van a estar cubriendo hasta el mes de mayo, cuando estamos contemplando terminar con la distribución de los fertilizantes este año.

Es cuanto. Muchas gracias.

Es todo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno de México fomenta la producción de alimentos básicos con la entrega de fertilizantes gratuitos a las y los productores de pequeña escala.

Por ello, en 2019 inició el Programa Fertilizantes para el Bienestar en Guerrero, con la distribución de insumos para producir esencialmente maíz, frijol y arroz.

Al cierre de 2022, los fertilizantes llegaron de manera directa y sin intermediarios a productores de nueve estados, beneficiando a más de 823 mil agricultores.

A través de los bienes y servicios públicos fomentamos que las y los productores incluyan prácticas más sostenibles mediante los seminarios técnicos virtuales.

LUCÍA MARGARITA MÉN DEZ AMAYA, PRODUCTORA DE MAÍZ: El programa, la verdad, es muy bueno. Se está viendo el apoyo más que nada a quienes más lo necesitan, a los que más necesitan. A veces nosotros no valoramos el esfuerzo de los productos que llegan al mercado, pero no se sabe todo el trayecto, todo lo que se tiene que pasar antes para que se pueda disfrutar de todos estos alimentos, de todos los productos que provienen del campo.

La verdad, es muy bueno para nuestros productores porque sí nos ayuda un poco en lo económico, porque ya no se desembolsa tanto para comprar el fertilizante, los suministros, ¿no?, entonces, si, la verdad, es muy bueno, muy bueno y pues le pedimos a nuestro presidente que nos siga apoyando.

VOZ HOMBRE: Este 2023 continuamos trabajando coordinadamente con el objetivo de llevar los fertilizantes a las y los productores de las zonas estratégicas de todo el país para que el campo no se detenga y brindemos bienestar a las familias que alimentan a México.

LARINO ROLANDO PÉREZ, PRODUCTOR DE MAÍZ: Si no se aplica fertilizante, no hay producto. Este maíz me va a dar 10 toneladas u ocho toneladas, o siete toneladas por hectárea. Si no le aplico fertilizante, me va a dar tres y si yo le aplico fertilizante me va a dar el doble, es el fin del fertilizante y con este apoyo que tenemos es un gran aliviane a la bolsa del campesino. El campo da, el campo es vida, el campo nos de comer, porque sí nos da de comer.

VOZ HOMBRE: Conoce más en gob.mx/agricultura

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, pues es la información.

Tres —quedó una compañera, creo—cuatro, cinco, seis, falta la compañera, siete y falta una todavía, mujer. Tú ya estás, ya. Adelante, vámonos. A ver si alcanza, es que luego regañan porque nos tardamos mucho.

PREGUNTA: Presidente, buenos días.

Mara Rivera, de Enfoque Noticias.

Yo quisiera preguntarle sobre este mensaje que le envió ayer la defensa de Emilio Lozoya, en el caso de Agronitrogenados, en el sentido de que están dispuestos a dar la reparación del daño, se dice de 3.4 millones de dólares y que la audiencia fue diferida hasta el 16 de febrero para ver si Petróleos Mexicanos aceptaría este acuerdo. ¿Alguna opinión al respecto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en todos los juicios que están en proceso por corrupción, si hay detenidos que quieren resolver su asunto, lo que se le está pidiendo respetuosamente a la fiscalía y a los jueces es que se repare el daño, que eso sea lo primero.

Imagínense, hubo una vez, no hace mucho, un hermano de un presidente que fue a la cárcel, lo acusaron por manejo ilícito de dinero, lo que se conoce como lavado de dinero, incluso hasta una institución bancaria de Estados Unidos estuvo involucrada, porque se demostró que se habían transferido 100 millones de dólares de México por este banco famoso de Estados Unidos a Suiza o a no sé dónde, intervino hasta el Senado de Estados Unidos, se demostró. Pasa el tiempo, sale de la cárcel y le devuelven todo. Así era antes y así quieren ahora los conservadores que siga México. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que reparen daño, devolverle al pueblo lo robado.

En el caso de Nitrogenados, pues fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta, se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales en esa planta. Entonces, el señor que participó en la venta para llevar su proceso en libertad se comprometió a devolver los 200 millones de dólares; ya ha devuelto 100.

Entonces, esto aplica para todos. Si no hay devolución de dinero, si no hay reparación del daño, pues no podemos nosotros estar de acuerdo con la fiscalía o con los jueces, que son al final los encargados de decidir sobre este asunto.

Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, pues sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño.

¿Y cuánto dijiste?

INTERLOCUTORA: 3.4 millones de dólares.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, da muy poquito. No, no, eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex, pero no es esa la cantidad. O sea, aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y sí hay auditorías. Estoy seguro que esa cantidad de tres millones…

INTERLOCUTORA: 3.4 millones de dólares.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no es, pero, de todas maneras, si ellos están dispuestos a eso, creo yo que la fiscalía y el juzgado podrían tomar en consideración de que hay esa disposición a la reparación del daño, eso ayuda mucho.

Y nosotros estamos de acuerdo, porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo del país.

Por ejemplo, estos 100 millones de dólares que ya se recuperaron del pago excesivo en la planta de Nitrogenados pues son para fertilizantes, es para los productores y es para producir alimentos, eso sí estamos nosotros en condiciones de que se llegue a acuerdos.

INTERLOCUTORA: La segunda pregunta, presidente, tiene que ver también con Pemex. Se dice que Hacienda estaría negociando en este momento con Petróleos Mexicanos, que por lo menos para el primer trimestre del año pague por sí sola su deuda, la deuda que tiene. Y que, aunque en realidad Pemex solamente salvo que pudiera argumentarse que no tiene suficiente efectivo para hacer frente a estas deudas, podría haberse… Se habla de una deuda de 105 mil millones de dólares a septiembre del 22.

¿Esta posibilidad de que el gobierno no entrara nuevamente a su rescate puede darse? ¿Hay condiciones? ¿Han mejorado las finanzas de Petróleos Mexicanos para hacer frente de su propia deuda o el gobierno tendría que volver a intervenir?

Y también, nada más, por último, un comentario respecto a este estudio del Fondo Monetario Internacional en el sentido de que ven una recesión mundial, dado que 25 países podrían verse en situación recesiva difícil. No se incluye a Estados Unidos importantemente porque estamos ligados económicamente a ellos. Esto podría a lo mejor salvar de una situación crítica, a diferencia de otras 25 naciones que sí se verán muy afectadas este año, incluso a lo mejor considerando que, por ejemplo, ayer el peso mexicano fue la única moneda que la libró el día de ayer de esta turbulencia y de una depreciación.

Entonces, ¿qué panorama ve respecto a este análisis que hace el Fondo Monetario Internacional? y también si hay posibilidades de que Pemex pague en el primer trimestre su deuda, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si, Pemex está en franca recuperación económica, ahora Octavio puede informar sobre eso.

No tenemos ningún problema financiero en el país; tan es así, que por eso está muy fuerte el peso, es de las monedas, si no es que es la moneda más fuerte del mundo con relación al dólar. No sé cómo amaneció hoy, pero a ver si…

INTERVENCIÓN: 19.27.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 19.27.

¿Qué estarán pensando los que le hicieron caso a Chumel y a Loret y a Marietto? Hay otro, que también recomendaba comprar dólares.

INTERVENCIÓN: Alazraki.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé exactamente, a lo mejor.

No, pero uno que aquí lo mencionaron y que estaba en La Jornada y luego…

INTERVENCIÓN: Ricardo Alemán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ricardo Alemán, ese es otro, todos esos recomendaron.

Miren, está muy fuerte el peso porque está muy fuerte la economía de México y sus finanzas.

En el caso de que hiciera falta ayudar a Pemex, lo haríamos. Ya Pemex va a pasar este año, a finales, a estar entre los países del mundo que producen petróleo con más capacidad de refinación, es un salto cualitativo.

Y no sé si quieras hablar de las finanzas en una síntesis.

OCTAVIO ROMERO OROPEZA: Bueno, primero decirles que yo estoy muy contento con la relación que llevamos con la Secretaría de Hacienda. En esta administración hemos tenido tres secretarios de Hacienda; con Rogelio, la verdad, ha sido extraordinaria. Hemos tenido reuniones periódicas, semanales, estamos trabajando de manera conjunta con ellos.

El gobierno de la República, a través de Hacienda desde luego, pero por instrucciones del presidente, dio la instrucción de que Hacienda apoyará a Pemex en el pago de las amortizaciones de la deuda porque el pago de las amortizaciones de la deuda no están contempladas dentro del presupuesto, son fuera del presupuesto. El servicio de la deuda sí, pero las amortizaciones no.

Cuando se habla de la deuda de Pemex de 105 mil millones, ese es el total de la deuda, pero no es lo que tenemos que pagar, se tienen que pagar amortizaciones de los distintos meses del año.

El año pasado, por ejemplo, Hacienda nos ayudó, el gobierno de la República, en enero, en febrero y en marzo, pero dado que las condiciones del precio del crudo fueron muy buenas y que el incremento de la producción en Pemex también fue significativo, pues ya Pemex estuvo en condiciones de que con su propio flujo se hiciera cargo de las amortizaciones del resto de los meses del año, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre, que salimos totalmente con el pago de las amortizaciones de la deuda y cubriendo el total de los impuestos que Pemex tiene que entregar al Estado, porque ese es su principal función.

De manera que en este año tenemos vencimientos en enero, febrero y marzo que son fuertes, no son 105 mil, son del orden de cinco mil 500, seis mil millones de dólares en estos tres primeros meses y desde el año pasado, pero estoy hablando desde los últimos tres meses del año pasado, hemos venido platicando con Hacienda y buscando alternativas de cómo vamos a resolver este pago de amortizaciones.

Estamos contemplando que en el año el precio del crudo va a mantenerse, de acuerdo con los indicadores y con las empresas que se dedican a esto, va a seguir siendo un precio bastante bueno. Entonces, estamos viendo alternativas, lo estamos haciendo de manera de conjunto y no vemos problema, ya tenemos varias alternativas de solución y vamos a salir adelante.

Antes ¿cómo se hacía?, era muy sencillo: venía una amortización, Pemex no tenía dinero para pagarla y corría al banco y pedía dinero prestado para pagar la deuda o emitía nuevos bonos, captaba el dinero y pagaba los vencimientos.

A veces pedía más de lo que era el vencimiento y por eso la deuda creció en un sexenio, en menos de un sexenio, de duplicó, no hay que olvidar que en el sexenio pasado la deuda de Pemex en pesos, convertido su deuda a pesos, pasó de un billón a 2.2 billones.

¿A dónde se fue el dinero?

Pues es un misterio todavía porque se dejó de invertir y se calló la producción.

Pero en esta administración el presidente nos pidió, nos instruyó, que no iba a haber endeudamiento

de Pemex y no ha habido endeudamiento en Pemex. No sólo no ha habido endeudamiento, sino que ha habido un decremento que, si bien es cierto, no es espectacular, sí es un decremento que está marcado en cuanto a la deuda de Pemex.

Entonces, yo creo que…

INTERVENCIÓN: Entonces, ¿es incorrecta la apreciación de que Pemex es la petrolera más endeudada?

OCTAVIO ROMERO OROPEZA: Bueno, sí puede ser la más endeudada, la endeudaron a niveles muy altos, pero nosotros estamos manejando esa deuda de la mano del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

Antes de eso, es que me llamó mucho la atención lo de los rieles. Para que quede contento el Reforma y Xóchitl, ¿qué les parece si los pintamos de amarillo?, no de amarillo por el amarillismo.

A ver, pon lo de los rieles. No se miden.

Pero sí los podemos pintar, ¿no?

¿Dónde se pintan los rieles?

INTERVENCIÓN: Ni en Estados Unidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y cuál es el color de los rieles?

Pero es la gran nota.

Lo único que no se puede hacer en la política y en el periodismo, o que debe de procurarse no hacerse, para no ser tan drástico, es el ridículo, hay que cuidar eso nada más.

Muy bien. Adelante.

INTERVENCIÓN: Presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Ah, ¿tú quedaste?

INTERVENCIÓN: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero entonces espérate, porque ya está el compañero.

PREGUNTA: Hola, presidente, buenos días.

César Huerta, de la revista Polemón.

Hace unos días publicamos una investigación sobre Guillermo Sheridan, en Polemón. Descubrimos, detectamos que lleva más de 15 años sin dar clases en la UNAM y que cada año, desde hace más de 20, ha pedido licencias, años sabáticos y lo ha hecho de forma irregular al estatuto del personal académico de la UNAM.

¿Qué piensa, presidente, de que personajes como Guillermo Sheridan ahora ya dan clases de ética, cuando tienen una cola muy larga que les pisen? ¿Qué piensa sobre esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya se ha hablado mucho, es toda una intelectualidad vinculada al conservadurismo. Antes se encargaban de legitimar la corrupción, de legalizar la corrupción, tenían el papel de alcahuetes del régimen, recibían muchas prebendas, eran como sociedades de grupos de intelectuales orgánicos manejados unos por Krauze y otros por Héctor Aguilar Camín, esto desde Salinas, que los cooptó a todos.

Y entonces, como había ciertas diferencias porque los de Nexos, de Aguilar Camín, venían supuestamente de una corriente de pensamiento progresista, pues no podían unirse al grupo que en ese entonces encabezada el finado Paz, que al fallecer queda como heredero de ese grupo Krauze, se apropia del legado intelectual de Paz.

Por eso es el pleito que se va dando entre Paz y Carlos Fuentes, que eran muy buenos amigos, pero se habla de que por las intrigas de Krauze se produce una ruptura en esa amistad. El mismo Fuentes lo declara, de manera muy fuerte dice que todo iba muy bien hasta que se atravesó una cucaracha, Fuentes era duro cuando cuestionaba, le gustaba mucho utilizar la palabra, el término ‘achichincle’. Bueno, así se constituye ese grupo y a ese grupo pertenece Sheridan.

Entonces, Salinas los maneja a los dos, a los dos grupos y va cooptando tanto a los intelectuales abiertamente de derecha, que pertenecían a los cercanos a Paz, como a los de Héctor Aguilar Camín, que no quiero mencionar, porque es muy lamentable la forma cómo los cooptaron.

Y se volvieron muy influyentes, ya aquí hemos hablado de cómo Krauze hacía libros por pedido. Hay veces que los intelectuales, los actores, los músicos, pues para poder vivir tienen que hacer cosas por la necesidad, aunque no tenga que ver con sus convicciones. Sí hay músicos que hacen composiciones porque así obtienen algunos ingresos, aunque ellos no estén conformes, pero hay otros o que les va gustando hacerlo o desde el principio se venden o de alquilan.

Entonces, Krauze hizo mucha obra así. Ya hablábamos de un libro que financió la Secretaría de Gobernación cuando estaba Creel, exaltando a Luis Terrazas de Chihuahua. ¿Se acuerdan que se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas? Pues lo convierte en un héroe Krauze.

Y de ahí viene Sheridan. Nada más basta… ¿Por qué no lo pones otra vez a Sheridan?, para darnos una idea, independientemente si da clases o no clases, si cobra sin trabajar, si es titulado o no es titulado.

Miren esto, porque esto muestra la decadencia intelectual a la que llegamos, a la que nos llevó la política neoliberal, que no fue nada más crisis en lo económico, en lo social o en lo político, o en lo moral, fue también esto. ¿Dónde están los intelectuales que defienden al pueblo?

Miren, este intelectual famosísimo contestándome:

‘Según un periódico —es que es una joya esto, es igual como lo de los rieles— según un periódico, AMLO declaró hoy: Le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México’. Pues claro, son mis convicciones, me siento orgulloso, son mis ideales, es mi humanismo.

‘Y dijo que es gente muy noble y muy buena’. Y es cierto, no estoy diciendo ninguna mentira.

‘Lo mejor que tenemos en México’. Siempre he dicho que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, muy contrario a lo que piensan los conservadores, muy contrario. Por siglos, el pensamiento conservador siempre ha sostenido que el pueblo es flojo, es indolente, que no sabe.

Dice él: ‘No estoy de acuerdo’. Aclaro, así como él, piensan millones, así como él piensa, el señor del que hablaba yo hace unos días que me vio en el avión, pero ellos no lo ven como algo raro o irracional, ellos lo ven como algo normal, por eso con ellos no hay que debatir, hay que ser respetuosos y decirles: Siga usted su camino, ahí la lleva.

Pero pensamos distinto, ¿para qué nos vamos a enfrascar en un pleito? Si acaso, a los hijos y sobre todo a la gente humilde, que es además muy receptiva, no tiene prejuicios, no tiene la idea de que lo sabe todo. De ahí la actitud de humildad y ahí sí se puede ir orientando, concientizando. Y no cuesta mucho porque abajo en las comunidades, en las familias, en el México profundo hay muchos valores culturales, morales, espirituales que vienen de las grandes culturas que florecieron en México antes de la llegada de los europeos. Traemos esa herencia, ese legado y por eso digo que el pueblo de México es un pueblo bueno, noble, trabajador.

Por ejemplo, ¿cuál fue la imagen que manejaron durante siglos los conservadores? De que el pueblo era flojo. Ya hemos hablado del ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Si el pueblo de México fuese flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte.

Ayer dio el Banco de México a conocer la cifra de las remesas de noviembre, ya tenemos la proyección de lo que viene en diciembre, vamos a estar como en 58 mil 500 millones de dólares de remesas el año pasado, 13 por ciento más que las remesas del 22, perdón, del 21. Ya tenemos la proyección de que para diciembre hay un aumento considerable, porque aumentaron en noviembre.

Hicimos una proyección y ayer el Banco de México… Fíjense como son nuestros economistas, que… A ver si está la gráfica donde proyectamos que iban a ser tres mil 800 millones de dólares en noviembre, la gráfica que acabo de presentar hace unos días. Y creo que fueron, ayer dio a conocer el banco, tres mil 801, fallamos por…

Aquí está. Ah, cuatro mil, perdón, cuatro mil 662 fue el año pasado, nosotros proyectamos cuatro mil 800.

¿Y cuánto fue noviembre?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Cuatro mil 800

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Exacto lo que proyectamos, porque nosotros tenemos una manera de saber. Y en diciembre —a ver si Carlos te manda la proyección que tenemos— vamos a aumentar, va a andar como en 58 mil 440 millones de dólares el año 2022, 13 por ciento de aumento con relación al 2021. Pero es la principal fuente de ingresos del país.

Tenemos un pueblo muy trabajador, los trabajadores de la construcción de México son los más demandados en Estados Unidos y todos los trabajadores. Hay migrantes, que todos son excepcionales, todos los migrantes del mundo son seres excepcionales, que merecen profundo respeto, pero los migrantes mexicanos son de lo mejor, responsables, trabajadores, no olvidan a sus familiares. Bueno, aquí está la prueba.

Ahora sí, regresamos con Sheridan. Dice:

‘No estoy de acuerdo. El mexicano es por lo general ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos, a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa los altos, evade impuestos ―estaba pensando en sus jefes— compra y vende piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer transas —ya estaba pensando en los de arriba o en Krauze en una de esas— desprecia la ley, no sabe aritmética elemental, ni tirar penaltis. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia.’

Soy masoquista y soy demagogo, que me apunten en la lista.

Estos son.

Y por el lado de Aguilar Camín, pues es lo mismo. Entonces, su enojo con nosotros, además de lo ideológico, que no es lo principal porque ellos son muy pragmáticos y les gusta mucho el dinero, lo que les molesta es de que ya no reciben dinero del gobierno, porque ya se habían acostumbrado.

Este Sheridan con Krauze hacen una revista, Letras Libres y tiraban 10 mil ejemplares y el gobierno les compraba nueve mil y las vendían carísimas; y libros, daban cursos, información y es el mismo esquema de Aguilar Camín y su equipo, editaban libros, contenidos de libros a la medida. Entonces, ese es el asunto de fondo.

El caso de Aguilar Camín, se lleva a gente que había estado en la izquierda, en posturas de avanzada, defendiendo causas justas, economistas y los jala a todos. Y cuando empieza la campaña Salinas, él va en la comitiva, porque hacen acto publicitario y salen de la estación de Buenavista en tren y ahí están las fotos, Salinas y los intelectuales.

Los cooptó a todos y no sólo fueron intelectuales, sino de las ciencias sociales, fueron artistas, científicos, no dejó nada. Algunos sí, no se dejaron, me consta de algunos. Ya murió, por ejemplo, Luis Javier Garrido, ese se mantuvo independiente; Monsi, que ya también falleció, también se cuidaba, aunque tenía amigos en los grupos, pero no se dejó acarrear.

¿Qué sucede?

Viene el pleito Salinas-Zedillo, después de que Salinas les da todo y se le hace fácil a Héctor Aguilar Camín cambiar de bando, chaquetear, cambiar de chaqueta y se vuelve zedillista y se le lanza a Salinas, al que lo había encumbrado.

Por eso cuando dicen ‘hay que buscar el acuerdo con los intelectuales, con los empresarios, con los de arriba’, pues sí, hay que gobernar para todos, pero no se puede poner el futuro de un país, la transformación de México en manos de gente que nada más son leales al dinero.

En cambio, el pueblo raso es derecho, es leal, es agradecido, solidario. A nosotros son los que nos han sacado a flote, el pueblo, no los medios de información, no los empresarios, no los intelectuales.

Entonces, es una época de decadencia, todo el periodo neoliberal. Y esa es la diferencia entre la crisis y la decadencia, porque una crisis puede afectar en lo económico o en lo social, en uno de los campos, de los terrenos de la vida pública, pero una decadencia es un proceso de degradación progresivo que atañe a todo, eso era lo que parecíamos.

Entonces, cuando se vuelve zedillista Aguilar Camín, pues Salinas, que es travieso, le saca, le manda a publicar hasta los cheques. Porque lo de Carlos Salinas es algo excepcional. Estamos hablando en términos políticos, no es nada personal, es para que se conozca más sobre el noble oficio de la política y sobre todo que los jóvenes sepan de cómo es la política.

Salinas tenía unas cajitas, no sé si todavía las tiene, las debe de conservar, así como las fichas de las antiguas bibliotecas, todavía hay, que se buscan los libros, que va uno a la biblioteca y pide uno un libro y… O uno mismo va a los casilleros cuando se hace investigación. Ahora ya es distinto. Pues así.

Y una vez lo fue a ver un conocido mío, amigo, pero él no lo sabía, se reunió y de manera muy prepotente, le dice: ‘Yo los tengo a todos agarrados, a todos’. Y este, mi amigo, le dice: ‘¿Y a los de la oposición?’ ‘A todos los tengo y periodistas y a todos’.

‘Me esperas’ y va trae la cajita, así como los periquitos de las ferias. A ver…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: ‘Saca el papelito’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ‘Saca el papelito’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ‘Saca el papelito, ese, dame un nombre’, le dice. Fulano de tal, la ficha, copias de los cheques, todo ahí.

‘Dame otro’, el pajarito, aquí está. Entonces, mi amigo dice: ‘A ver. Andrés Manuel’. ‘Ah, no, ese no, ese no lo tengo —así como las figuritas, esta no la tengo— por eso es peligroso’.

Eso me lo contó mi amigo y ahorita le ofrezco disculpas porque ya lo hice público, ya lo había yo dicho, pero ahora más.

Entonces, por eso es esa intelectualidad.

Hay un poema de Paz, que es el que más me gusta, a ver si lo encontramos, habla de su abuelo y de su padre. Es que tiene que ver con la formación, con la intelectualidad. El abuelo de Paz, Irineo Paz, fue revolucionario desde la época del movimiento reformista. Y fue periodista, tenía un periódico que se llamaba La Patria o Patria y era combativo, era de los periodistas más opositores. Claro, fue pasando el tiempo y ya cuando tiene casi todo el control Porfirio Díaz ya lo mete al aro.

Y el papá —es donde habla de la pólvora y el mantel— y el papá también fue revolucionario y estuvo con Zapata y creo que fue magonista, así es, ¿verdad? Y Paz, bueno, como poeta, como escritor de primer orden, pero en lo político, sobre todo al final, esto es lo que lo describe o él mismo se define, se llama Canción mexicana, fíjense que poema tan bello:

‘Mi abuelo, al tomar el café, me hablaba de Juárez y de Porfirio, los zuavos y los plateados y el mantel olía a pólvora.

‘Mi padre, al tomar la copa, me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y Flores Magón. Y el mantel olía a pólvora.

‘Yo me quedé callado. ¿De quién podría hablar?’

Bueno, pero entonces, regresando a Sheridan, no hay que molestarse tanto, ellos jugaron un papel en un tiempo, sobre todo en el periodo neoliberal; ahora ya no tienen ni la importancia política ni la creatividad de antes, porque también, como decía ese crítico ruso, Belinsky, ‘cuando un hombre se entrega por entero a la mentira ―decía― pierde hasta la imaginación y el talento’. El que se corrompe, si fue un buen escritor, al paso del tiempo ya deja de ser un buen escritor, se pierde la imaginación y el talento, o sea, sí afecta.

Entonces, esa es la intelectualidad orgánica que se tiene y esa la estamos enfrentando ahora, pero en el campo, en el terreno de las ideas.

Lo mismo a la prensa del antiguo régimen que está en contra de nosotros, pues los del Reforma. Pero no es nada personal, ni con Claudio X. González papá, se lo dije, hace como un mes que lo vi, que estuvimos así, que me habló que por qué se polarizaba, le digo: No, si no se polariza, se politiza.

Y con toda franqueza les hice ver que para transformar se necesitaba una base social y que además era uno muy feliz ayudando a los pobres. No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, ni todo el oro del mundo vale eso.

Pero además ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad.

Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Y el ejemplo muy doloroso que tenemos los mexicanos es el caso del asesinato del presidente Madero, un hombre bueno, un santo, que quería que se estableciera una auténtica democracia en nuestro país, que se garantizaran las libertades, se adelantó muchísimo a su tiempo, pero predicaba en el desierto y con lo que podía llevar a cabo su plan y no era fácil, la condición era el que se apoyara con los campesinos, con el zapatismo, para afianzarse y enfrentar al antiguo régimen porque, imagínense, 34 años de poder el porfiriato. ¿Cómo se enfrenta eso? Una cosa muy complicada en todos los sentidos.

El conservadurismo estaba, pero en su apogeo, el militarismo, la represión, el autoritarismo, el clasismo, el racismo, entonces sí era algo muy complicado. Sólo con esa alianza podía y no iba a ser fácil, hacer realidad su sueño democrático.

Entonces, nosotros hemos aprendido eso y es una lección para todo el que quiera llevar a cabo una política de transformación: se necesita contar con base social de apoyo, de respaldo; si no, no funciona.

Entonces, es tu respuesta a lo de Sheridan.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Y en otro tema, desde que la ministra Norma Piña fue elegida como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia personajes como Carlos Loret han dicho y opinadores de la comentocracia, han dicho que es el ocaso de usted como presidente.

Hoy Ricardo Rocha incluso dice que, titula su texto en El Universal como: ‘Yasmín, la derrota política de AMLO’.

¿Usted qué opina de ese nado sincronizado de los opinadores?, que en lugar de festejar que hay independencia en el Poder Judicial y que la ministra rompió el techo de cristal y ahora es la primera mujer en el cargo, se lanza contra usted, presidente, diciendo que está en la lona y que es el fin de su mandato.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, todo es con ese propósito, de que nos vamos a debilitar. Es lo que pusimos ayer, antier, sobre el pronóstico de Año Nuevo de Claudio X. González hijo, es lo mismo; o lo que hace un año, año y medio dijo también Aguilar Camín, ‘vamos a quitarles la Cámara de Diputados’, hace dos años y les vamos a quitar el presupuesto y los vamos a debilitar y luego viene la revocación del mandato y les vamos a ganar la revocación del mandato y luego vienen las elecciones intermedias de gobernador, creo que seis elecciones, les vamos a ganar la mayoría’ y creo que ganaron dos de las seis.

Y ahora… Ah, cuando las guacamayas, lo mismo, ‘se acabó ya’, que porque tengo tiroides, hipertensión y otros achaques, ‘ya se está muriendo, ya ahora sí’.

Y ahora esta diferencia —ah, lo de la cuestión electoral— y ahora esta diferencia con el Poder Judicial, pues, adelante. Están muy molestos.

Es que no me ha respondido Loret de Mola, no me ha podido explicar cómo hizo tanto dinero, porque tiene como seis, ocho departamentos entre él y su esposa, de lo que se conoce y tiene uno que es de los más lujosos departamentos de México.

Y luego tiene una mansión en Valle de Bravo, una mansión. Ya para vivir en Valle de Bravo… Digo, ahí vive gente muy trabajadora y también empresarios que merecen mucho respeto, pero se ha puesto de moda para algunos políticos irse a vivir allá. No sé si se acuerdan que hubo un decomiso de una casa del que fue gobernador de Veracruz allá en Valle de Bravo, así, una casa así. Entonces, este Loret tiene una casa, una mansión; ojalá y la diera a conocer, cómo la compró, en cuánto.

Y luego sus departamentos en el extranjero.

Entonces, después que nos explique eso pues ya va a tener mucha autoridad moral, credibilidad. Y si de pasada nos explica cómo fue que hizo el montaje, aquí que vengan a explicarnos cómo fue que hizo el montaje cuando García Luna, cuando agarraron —¿por qué no pones eso?— en televisión, en el Canal de las Estrellas, metiéndole su zape a Vallarta.

Y ‘me está pegando, señor’. ‘No, ríete’, casi le decían.

Y ahí está el gran periodista, famoso periodista. Bueno, hasta tú me vienes a decir de que ya está hablando el famoso periodista que me voy a ir a Palenque.

Pero, ¿sí está? Es para los jóvenes, para que vean el nivel de degradación. Hablábamos de los intelectuales, lo mismo en el periodismo. No todos, no todos, no todos, no se puede generalizar, hay honrosas excepciones, hablamos de los intelectuales, lo mismo en el periodismo. A ver si lo pones.

(INICIA VIDEO)

PABLO REINAH: De último minuto, Carlos. Un duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos. Y es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a tres personas secuestradas.

Yo me encuentro en la carretera México-Cuernavaca, es la carretera libre. Ellos están, como tú vez, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí conociendo los datos en estos momentos, prácticamente en vivo de lo que está pasando.

Lo que te puedo adelantar, Carlos, es que se trata de tres personas. Hay un menor de edad, una mujer, que es su madre. Este pequeño al parecer tiene ocho años. Y hay una persona también que no tiene nada que ver.

Estamos hablando de un secuestro en paquete, para que me entiendas, de cómo es que está sucediendo esto.

Pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés y esto por supuesto, como te comento, son datos que estamos conociendo al momento.

Estamos transmitiendo para ustedes en vivo y, Carlos, la verdad es que estamos viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes.

Lo que podemos mostrarles a ustedes es pues las… Son los secuestradores, estas son las armas con la que ellos secuestraron a sus víctimas.

Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés, era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro.

¿Cuál es su nombre?

FLORENCE CASSEZ: Florence. No tengo nada que ver, no soy su esposa.

PABLO REINAH: ¿Qué hace aquí?

FLORENCE CASSEZ: Nada, yo no sabía nada.

PABLO REINAH: ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí?

FLORENCE CASSEZ: ¿Cómo?

PABLO REINAH: ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas?

FLORENCE CASSEZ: No, no lo sabía.

PABLO REINAH: Están al lado de usted.

FLORENCE CASSEZ: No, no lo sabía, no lo sabía.

PABLO REINAH: ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó?

FLORENCE CASSEZ: Era mi novio. Me estaba dando chance de quedarme aquí, en su casa, mientras encontraba un departamento.

PABLO REINAH: A ver, ¿cuál es su nombre?

ISRAEL VALLARTA: Israel Vallarta.

PABLO REINAH: ¿Es verdad esto?

ISRAEL VALLARTA: Sí, señor.

PABLO REINAH: A ver, platíquenos cómo es que ocurrió este secuestro.

ISRAEL VALLARTA: No, yo no vi nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa.

PABLO REINAH: ¿Quién?

ISRAEL VALLARTA: Un tipo de se llama Salustio, señor.

PABLO REINAH: ¿Nombre completo?

ISRAEL VALLARTA: Aquí hay tres, yo no sabía que eran las tres, pero aquí están tres.

PABLO REINAH: ¿Cuántas personas son?

ISRAEL VALLARTA: Aquí tres personas.

PABLO REINAH: Usted sabía que estaban aquí tres personas ¿Usted participó en el secuestro?

ISRAEL VALLARTA: Sí, a mí me estaban pagando por eso.

PABLO REINAH: ¿Cuánto le pagaron?

ISRAEL VALLARTA: Mire, lo que fuera, no, no tengo.

PABLO REINAH: Negoció. ¿Cuánto había recibido?

ISRAEL VALLARTA: Lo que me fueran a dar. No sé.

INTERVENCIÓN: ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas?

ISRAEL VALLARTA: No conozco.

PABLO REINAH: ¿Hay un menor de edad?

ISRAEL VALLARTA: Sí.

PABLO REINAH: ¿Dónde los secuestraron?

INTERVENCIÓN: ¿Le duele algo?

ISRAEL VALLARTA: Sí, señor, usted me pegó.

INTERVENCIÓN: ¿Qué le duele?

ISRAEL VALLARTA: Nada, señor.

PABLO REINAH: ¿Quién le pegó?

ISRAEL VALLARTA: Nadie, señor.

PABLO REINAH: A ver, explíquenos desde cuándo tiene secuestradas a estas personas.

ISRAEL VALLARTA: No sé exactamente, yo tengo tres semanas que me los trajeron a mí para darme dinero.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya. Resulta que el que lo estaba jalando, uno de los que estaba ahí, es el que está fugado en Israel, es el que está en Israel, ¿no?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, está detenido, es del grupo de García Luna.

Entonces, sería bueno… Y esto lo hizo Loret de Mola.

Vamos a seguirlos enfrentando, porque están muy molestos, pero hay que limpiar de corrupción el país, hay que purificar la vida pública.

Y esto del Poder Judicial, como tú lo sostienes, por primera vez hay autonomía en el Poder Judicial, porque dependían los ministros del presidente.

Se les pueden dar todos los argumentos, que no intervengo, que no era mi candidata la señora Yasmín, que propuse a cuatro y dos, entre la que se encontraba, de las dos, la licenciada Yasmín, siempre apoyó nuestras propuestas y la licenciada Loretta, los otros dos que propuse de inmediato se desligaron, se deslindaron de nosotros.

Decían que el presidente de la Suprema Corte también dependía de nosotros. No, yo siempre lo he tratado con mucho respeto porque lo considero una gente recta, a Zaldívar, aunque tenemos también diferencias.

Y no intervine; tan es así, que un candidato… Eso también es importante, porque no creo que se sepa, porque los medios no hablan de eso.

¿Quiénes votaron por quién? ¿Se sabe?

No. Entonces, yo se los voy a decir, había dos candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena, eran los dos. Entonces, por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, votó Loretta, ahí van dos que simpatizan con nosotros que no me hicieron caso, si se tratara de eso, porque yo aquí dije de que no era correcto que el que había estado de director jurídico del SAT con Fox, cuando se habían ocultado las condonaciones de impuestos y luego había estado de Grandes Contribuyentes, de director de Grandes Contribuyentes y luego director del SAT. Pues cómo, si de por sí la Corte está dedicada nada más a defender intereses financieros o de los financieros.

A ver, díganme ustedes si conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo. No hay nada, al pueblo estoy hablando, no; al contrario, al contrario. Me acuerdo que cuando pedimos que se hiciera una consulta y se le preguntara al pueblo si querían que se privatizara el petróleo o no, conseguimos las firmas que establece la ley, que solicita la ley, más de tres millones y declararon que era improcedente, porque estaban metidos en el enjuague de la privatización del petróleo, los ministros.

¿Qué otra medida?

Bueno, protegieron a los factureros, hace poquito.

¿Y eso qué significa?

Perjudicar al pueblo, porque es defraudación fiscal, es menos dinero a la hacienda pública y menos dinero para la gente.

Pero, bueno, regresemos. Ya llevamos el voto del presidente, el voto de la ministra Loretta, el voto de la ministra Margarita, que también fue propuesta por nosotros. Ah, me falta uno, el voto del que fue anteriormente presidente de la Corte, Aguilar, más el voto del candidato, o sea, que votó por él, entonces son cinco.

Y por la licenciada Piña tres abogados, cuatro. Ayúdame, Jesús. Es Laynez, Pardo, Dayán y González Alcántara, cuatro y Yasmín cinco y el voto de la licenciada Piña seis. Así quedó, seis a cinco.

¿Por qué no lo dicen en los medios? ¿No les parece extraño? Porque no informan o dan a conocer sólo lo que les conviene. Y ahora, como están en la lanzada en contra nuestra, pues eso no les ayuda en sus esquemas maniqueos de que ellos son los buenos y nosotros somos los malos, porque ¿para qué se matiza? Pporque si dicen que la licenciada Yasmín votó por la licenciada Piña, bueno, ¿cómo está esto, entonces?

Y que el presidente de la Corte, que supuestamente era una gente allegada a nosotros, votó por el que nosotros considerábamos que hasta por forma no debía de ser presidente de la Corte.

Entonces, son todas estas cosas. Afortunadamente, regreso a lo mismo, la gente está muy consciente, mucho, mucho muy consciente. Ayer estaba yo viendo las redes, por ejemplo y decían: ‘Qué gusto me da que los adultos mayores tengan una pensión bimestral de cuatro mil 800 pesos’. ¿A dónde se iba todo ese dinero? Como lo que dijo ahora Octavio, ¿cuánto aumentó la deuda de Pemex el sexenio pasado?

OCTAVIO ROMERO OROPEZA: Casi el doble.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El doble. ¿Y dónde quedó el dinero? Enigma. Entonces, sí es interesante lo que estamos viviendo.

Bueno, el tercero, que sigue, tú. Ustedes dos, la compañera, primero ella y luego tú.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Norma Ramírez, del corporativo Imagen del Golfo, que publica el Diario del Istmo y el periódico Imagen, de Veracruz.

Señor presidente, con respecto a la basificación de los trabajadores transitorios de Pemex que inicio este año, ¿tiene el reporte de cuántas plazas se han otorgado hasta el momento?, ¿cuánto representará esto para la empresa al incrementar la nómina?

Además, como usted sabe, presidente, hay trabajadores con muchos años de servicio y con edad avanzada, como el caso de don Arturo Marín Alvarado, que a sus 88 años de edad y 27 años como trabajador transitorio logró la base.

¿Qué pasará en los casos de trabajadores que ya son adultos mayores? ¿Se les jubilará una vez que tengan su plaza?

¿O sabe usted cuál ha sido el papel del Sindicato de Petróleos Mexicanos luego del llamado a los dirigentes sindicales a no ser un obstáculo en la basificiación de los trabajadores transitorios de Pemex con mayor antigüedad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va a contestar el director de Pemex, porque es un buen tema y que nos informe cómo hemos ido avanzando, buscando acuerdos también con los dirigentes de las secciones sindicales.

Era un asunto, todavía sigue siendo, muy penoso por lo que acabas de mencionar, gente mayor que siempre fueron contratados de manera eventual y se les conoce como transitorios y nunca obtuvieron su plaza, su base.

Y hay todavía muchas quejas, pero ya se llegó a un acuerdo con las secciones sindicales para que se tome en cuenta precisamente la antigüedad y se reconozca a quienes llevan ya tiempo trabajando como transitorios.

Además, estamos muy agradecidos con los trabajadores de Pemex, con los técnicos de Pemex, porque con ellos es que hemos rescatado a Pemex.

Entonces, yo creo que Octavio puede hablarles de eso, de cómo hay oportunidad para basificar, para que los transitorios puedan tener sus plazas, lo que hemos hecho.

OCTAVIO ROMERO OROPEZA: Comentarles que recibimos la instrucción precisa del presidente de la República de aplicarnos en el tema de la basificación de los trabajadores transitorios a partir básicamente de la antigüedad, que el criterio número uno la antigüedad y, desde luego, también que sean trabajadores operativos y hemos venido llevando a cabo esta tarea.

Hablamos con la dirigencia sindical, ellos estuvieron de acuerdo. Hay algunas resistencias, desde luego. Pero pusimos ya en funciones, señor presidente, una página electrónica en Pemex que ha tenido muchísimo éxito, porque la consulta todo el mundo, todos los trabajadores de Pemex, donde se les dan una serie de ventajas al trabajador para que ellos mismos realicen sus trámites; entre ellos, el de solicitar la basificación.

¿Qué hicimos durante el año pasado?

Tomamos, porque tenemos las listas, tenemos las listas de los trabajadores transitorios con las antigüedades, nos dedicamos a basificar a los de mayor antigüedad y hasta 15 años de antigüedad. Todavía nos quedan algunos, pero vamos a concluir en estos primeros meses de este año. Y la idea es que este año ya nos vayamos a basificar entre 15 y 10 años de antigüedad para que en el 24 ya queden basificados todos.

No implica un mayor incremento en la nómina, porque también al mismo tiempo se está dando el proceso de jubilación, hay muchas gentes que ya están en condiciones de jubilación y que ya quieren su jubilación y esas plazas van quedando liberadas y de esa manera los transitorios van ocupando esos espacios.

De manera que vamos bien con el tema de la basificación. Ahora, con la entrada de la plataforma electrónica donde los trabajadores solicitan su basificación, se nos facilita mucho. Esto que comentaban ustedes hace un momento fue muy emotivo porque fue un adulto mayor, señor presidente, de 88 años, que tenía 30 años trabajando en Pemex y ya se le basificó.

Entonces, él grabó un video donde daba las gracias al presidente de la República por esa oportunidad. A los 88 años él pensaba que eso ya era algo imposible. Y, bueno, así como él muchísima gente que tiene edad, que ya son adultos mayores, están siendo basificados y en el momento en que son basificados tienen todo el derecho a ser jubilados en el momento en que cumplan con los requisitos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es muy importante un cambio que se está llevando a cabo, el de considerar la basificación a partir de la antigüedad.

¿Qué sucedía antes?

Podía un trabajador laborar 10, 15, 20 años, como eventual, por contrato y entraba después un trabajador, o sea, con menos antigüedad, venían las basificaciones y tomaban en cuenta al de menos antigüedad porque eso correspondía y sigue correspondiendo, de acuerdo al contrato colectivo, a los líderes sindicales. Y no todos, pero había algunos, o hay todavía algunos, que hacían sus transas, ya sea que pedían dinero, lo que se decía antes de la venta de la plaza, se vendían las plazas o las plazas eran para los allegados, hasta para los familiares de los dirigentes.

Entonces, eso ya lo estamos cuidando mucho. Es importante que se sepa, porque si hay sindicatos en donde esas prácticas se siguen presentando, pues que se sepa que estamos hablando con los dirigentes sindicales que nos ayuden para que la basificación se dé a partir de la antigüedad.

Así lo estamos haciendo también en los sindicatos, que son varios, del sector salud. Y la gente lo ve muy bien, los trabajadores. Yo voy a los hospitales y como ya se les está basificando a quienes llevaban mucho tiempo, están muy contentos y están contentos por eso, porque es legal, porque no hay influyentismo, porque no hay corrupción y así vamos a continuar.

Y es buena noticia lo que acaba de comenta ahora Octavio, de que ya en unos meses terminan hasta 15 años y luego empiezan con los de menos de 15 y que, en el 24, según entendí, se va a basificar a todo el personal que trabaja en Pemex. Eso es muy buena noticia.

Yo tengo ese compromiso también en el caso de los trabajadores de Salud y lo estamos cumpliendo y se va a llevar a cabo.

INTERLOCUTORA: Presidente, en otro tema relacionado también con Pemex, durante el 2022 se suscitaron tres accidentes aéreos de helicópteros de empresas contratistas al servicio de la paraestatal, dos de ellos ocurrieron en la sonda de Campeche.

En el último de estos murieron dos pilotos al realizar un vuelo nocturno sin salir una emergencia justificada en este tipo de vuelos. De acuerdo a denuncias anónimas, se señalan desde hace muchos años diversas anomalías como sobrepeso en las aeronaves, pilotos excedidos en horas de vuelo y sin capacitación adecuada para realizar vuelos de alto riesgo, entre otras, que ponen en riesgo la seguridad de pilotos y pasajeros.

Ante estas irregularidades, pilotos que operan en la sonda de Campeche piden se investiguen quién solicitó el vuelo y quién lo autorizó.

Mis preguntas son las siguientes, señor presidente:

¿Ya se ha realizado alguna investigación o auditoría que señale si hubo negligencia de parte de Pemex y sus contratistas?, estos tienen este percance aéreo.

¿Se ha sancionado a las compañías? ¿Se cancelarán los contratos con estas?

¿Y por qué no solicitar los servicios de Seneam, al ser del Estado, en lugar de beneficiar a contratistas en plena era de la austeridad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hay que verlo. La Marina, que se hace cargo de la vigilancia de toda la zona del mar de Campeche, donde están las plataformas, pues tiene ya bastante trabajo y existen estos contratos con empresas que rentan los helicópteros para ir a las plataformas.

Lamento mucho lo que pasó. Fue hace aproximadamente una semana, 10 días, perdieron la vida dos pilotos, un piloto y el copiloto, cayeron en el mar. Se está haciendo la investigación que corresponde.

Pero lo que tú planteas es algo que podría verse con la Secretaría de Marina, que en vez de hacer estos contratos… Y si no existe la capacidad suficiente, si no hay el profesionalismo suficiente, si no se les paga bien a los pilotos, si se corren riesgos, si se están desplomando, cayendo, si hay accidentes en estos helicópteros, pues que se busque una solución de fondo.

Yo creo que Octavio podría decirnos cómo está esta situación.

OCTAVIO ROMERO OROPEZA: Con relación al accidente al que se refieren, era el quinto viaje que realizaba ese helicóptero ese día y básicamente era para llevar víveres a uno de los puntos más lejanos de la plataforma de Campeche, Cayo Arcas, una plataforma que hay que en Cayo Arcas, que debe estar más o menos como a 170 kilómetros de Ciudad del Carmen, fue el quinto viaje.

Lo que se sabe con certeza es de que ya era una hora avanzada de la tarde-noche, que la investigación va a determinar por qué razón se estaba volando en esas condiciones.

Evidentemente fue un accidente, porque no era el único helicóptero, iban tres, eran cuatro helicópteros y el que no llegó fue este helicóptero que sufrió el percance, la caída y la muerte del piloto y del copiloto.

Bueno, Pemex tiene estos contratos. Ojalá que la Secretaría de Marina tuviera la capacidad en tema de helicópteros para cubrir la necesidad que tiene Pemex del uso de helicópteros, son cientos de viajes que se hacen, no solo para el transporte de personal, sino para el transporte sobre todo de víveres, ¿no? y de alguno que otro material que se requiera en los pozos.

Entonces, es una necesidad el hecho de contratar estas empresas. Se les piden todos los requisitos, se supone que se cumplen con todos los requisitos y yo creo que la investigación va a determinar cuál fue la causa de este lamentabilísimo accidente, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

INTERLOCUTORA: Bueno, por último, finalmente, en el seguimiento al tema del conflicto inmobiliario de Puerto Vallarta, informarle, señor presidente que la oficina de la Asociación de Conchas Chinas que ha venido denunciando la construcción ilegal fue robada este fin de semana.

Los ladrones entraron llevándose computadoras y archivos entre otros objetos. A pesar de que se presentó la denuncia correspondiente, la policía local no ha presentado la atención necesaria, por lo que los colonos le solicitan, señor presidente, su intervención ya que es la propia Profepa quien está obstaculizando el acceso a la justicia al no imponer las sanciones correspondientes por falta de manifiesto de impacto ambiental. Y los colonos temen que continúen las agresiones hacia ellos.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a verlo con la secretaria del Medio Ambiente, que es la que está atendiendo este asunto, desde luego también con la Procuraduría de Medio Ambiente, pero María Luisa Albores está llevando este proceso, entonces le vamos a pedir que ella lo atienda y les va a buscar a ustedes o a los colonos, pero que tú nos ayudes como enlace ¿sí?

¿Qué les parece si nos vamos ya? Sí ¿verdad?

PREGUNTA: Sobre la Cumbre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre la Cumbre. Mañana hablamos de la Cumbre. Quedas pendiente tú y tú y tú, los tres, los tres ustedes. Aunque me digan que no hay lista, sí va a haber lista mañana, ustedes tres.

PREGUNTA: ¿Va a llegar al AICM el presidente Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos. Ya les dije donde no puede llegar, porque nada más están ahí los patos.

Mañana hablábamos de eso, mañana, sí. Que la pasen muy bien.

PREGUNTA: ¿Ya le contestó Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque no es para que responda antes del encuentro, sino es para que conozca qué es lo que nosotros pensamos podría tratarse en la reunión bilateral.

Desde luego, él tiene sus temas, su agenda, entonces es algo, vamos a decir, no ortodoxo, porque por lo general se llevan a cabo las pláticas, puede haber una agenda y luego se hace el comunicado, pero muchas veces, que son de las cosas que hay que cambiar, se llevan a cabo las pláticas, el comunicado lo hacen los asesores, los diplomáticos y ya como se le tiene confianza a los diplomáticos y a los asesores, pues ya los presidentes o firman o autorizan, pero no está la esencia de lo que se trató.

Y aunque la forma también es fondo, pues un encuentro como este es para que sigamos avanzando en la integración económica, en la cooperación con otros países del continente americano, es algo que el presidente Biden ha estado planteando, que logremos la unidad.

Siempre habla de pie de igualdad, respetando las soberanías de los países y con mucho interés para fortalecer las relaciones con México; mucho, mucho, mucho interés. Es que estamos muy hermanados, ya son alrededor de 40 millones de mexicanos que viven y que trabajan en Estados Unidos; ahora en los últimos tiempos están llegando a México a vivir, a trabajar estadounidenses, que son también bienvenidos, porque México es muy atractivo, mucho muy atractivo.

Me da muchísimo gusto. Me decía Beatriz que en Brasil, un respeto, un cariño por los mexicanos, pero notorio. Fíjense lo importante que ha sido la política exterior de México, sobre todo lo relacionado con garantizar el derecho de asilo. Donde quiera que se va a América del Sur, donde se padecieron dictaduras, hubo golpes de Estado y muchos se vinieron a México, le tienen un amor a nuestro país igual que a su país. Y es muy común que argentinos tengan hijos mexicanos, chilenos, en este caso brasileños, del exilio. Y una relación con México de tiempo atrás.

Todo esto se había mantenido pues en el estancamiento, en el inmovilismo, porque México nada más volteaba a ver hacia el norte y lo decían en el sur. Y ahora claro que volteamos al ver al norte, pero también volteamos a ver al sur, a nuestra América.

Y tenemos relaciones con todos los países del mundo. Vino el presidente de Alemania, estuvimos platicando y ahora me dice Beatriz que llega a la toma de posesión del presidente Lula y la ve y de inmediato a hablar con ella, a preguntarle sobre México. Y así de distintos países, sobre todo de América Latina.

Ahí me pasó por teléfono al presidente de Argentina, al presidente de Paraguay, al presidente de Ecuador, estuve ahí, que los… estaban cerca. Y todos muy bien y el presidente Lula excepcional, todos.

Entonces México tiene desde hace mucho tiempo el respeto, la admiración de otros pueblos en el mundo. Debemos de sentirnos muy orgullosos de eso, de nuestro país, por eso es que es muy importante México, la grandeza de México.

Un día a ver si traemos aquí como un análisis histórico del desarrollo cultural de México por eras o etapas. Don Pepe Iturriaga, sí y Vasconcelos también lo decía, don Pepe decía que todavía ―con todo respeto, ¿no?― pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en México había universidades y bibliotecas. Y estamos hablando de hace muy poco, pero México tiene culturas milenarias.

Vasconcelos también decía lo mismo. En Ulises, el criollo, escribió de cuánto le tocó vivir de niño allá en la frontera, allá en Piedras Negras y que se peleaban los niños de Estados Unidos y de México y los insultos y todo, los niños de aquí les decían a los de allá ‘gringo’ y los niños de allá les contestaban… ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en inglés cuando uno tiene grasa?

INTERVENCIÓN: Grease.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Grease, era el insulto y otros más fuertes, sacaban lo de la matanza azteca, cuando Santa Anna le reclamaban eso.

Y también Vasconcelos habla de que ellos les contestaban a los niños, ‘nosotros tenemos más cultura que ustedes’. Ya esas rivalidades ya no existen, ya, ahora ya todo es santa paz, amor y paz.

PREGUNTA: ¿De qué hablaron con el embajador?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues hablamos de eso, de la visita, básicamente de la visita, pues él tiene que participar.

Y hoy tengo una reunión, al rato, con Marcelo Ebrard, vamos a desayunar para ver cómo está el programa, el programa de lo del encuentro bilateral y la trilateral, o la cumbre de los tres países, hoy vamos a ver el programa, por eso les decía que mañana platicamos sobre esto.

Muy bien. Nos vemos.

+++++

Seguir leyendo

Otras conferencias de AMLO

Más noticias