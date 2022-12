Fibrilación auricular: causas, síntomas y tratamiento

La fibrilación auricular es un ritmo cardíaco irregular y a menudo muy rápido (arritmia) que puede provocar coágulos de sangre en el corazón. La fibrilación auricular aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones relacionadas con el corazón.

Durante la fibrilación auricular, las cavidades superiores (aurículas) del corazón laten de forma caótica e irregular, de forma no sincronizada con las cavidades inferiores (ventrículos) del corazón. En muchas personas, la fibrilación auricular puede ser asintomática. Sin embargo, la fibrilación auricular puede provocar latidos cardíacos rápidos y fuertes (palpitaciones), falta de aire o debilidad.

Los episodios de fibrilación auricular pueden aparecer y desaparecer o ser persistentes. Aunque la fibrilación auricular en sí misma no suele poner en riesgo la vida, es una afección médica grave que requiere un tratamiento adecuado para prevenir un accidente cerebrovascular.

El tratamiento de la fibrilación auricular puede incluir medicamentos, terapia para restablecer el ritmo cardíaco y procedimientos con catéter para bloquear las señales cardíacas defectuosas.

Una persona con fibrilación auricular también puede tener un problema de ritmo cardíaco relacionado llamado aleteo auricular. Aunque el aleteo auricular es una arritmia diferente, el tratamiento es bastante similar al de la fibrilación auricular.

Síntomas



Algunas personas con fibrilación auricular no notan ningún síntoma. Aquellas personas que tienen síntomas de fibrilación auricular pueden presentar los siguientes signos y síntomas:

Sensación de latidos cardíacos rápidos, aleteo o palpitaciones fuertes

Dolor en el pecho

Mareos

Fatiga

Aturdimiento

Menor capacidad para hacer ejercicio

Falta de aliento

Debilidad

La fibrilación auricular puede ser:

Ocasional (fibrilación auricular paroxística). Los síntomas de fibrilación auricular aparecen y desaparecen y generalmente duran de unos pocos minutos a horas. A veces, los síntomas duran hasta una semana y los episodios pueden ocurrir repetidamente. Los síntomas pueden desaparecer por sí solos. Algunas personas con fibrilación auricular ocasional necesitan tratamiento.

Persistente. Con este tipo de fibrilación auricular, el ritmo cardíaco no vuelve a la normalidad por sí solo. Si una persona tiene síntomas de fibrilación auricular, se puede utilizar la cardioversión o el tratamiento con medicamentos para restablecer y mantener un ritmo cardíaco normal.

Persistente y a largo plazo. Este tipo de fibrilación auricular es continua y dura más de 12 meses.

Permanente. En este tipo de fibrilación auricular, el ritmo irregular del corazón no puede restaurarse. Los medicamentos son necesarios para controlar la frecuencia cardíaca y prevenir los coágulos sanguíneos.



Cuándo consultar al médico

Si tienes algún signo o síntoma de fibrilación auricular, pide una cita con tu médico.Si tienes dolor en el pecho, busca asistencia médica de inmediato. El dolor en el pecho podría ser una señal de que estás teniendo un ataque cardíaco.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (iStock)

Factores de riesgo



Los factores que pueden aumentar el riesgo de fibrilación auricular incluyen los siguientes:

Edad. Cuanto mayor sea la persona, mayor será el riesgo de desarrollar fibrilación auricular.

Enfermedad cardíaca. Cualquier persona con una enfermedad cardíaca (como problemas en las válvulas cardíacas, enfermedad cardíaca congénita, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad de las arterias coronarias o antecedentes de ataque cardíaco o cirugía cardíaca) tiene un riesgo mayor de desarrollar fibrilación auricular.

Presión arterial alta. Tener presión arterial alta, en especial si no está bien controlada con cambios en el estilo de vida o medicamentos, puede aumentar el riesgo de fibrilación auricular.

Enfermedad de la tiroides. En algunas personas, los problemas de tiroides pueden desencadenar problemas de ritmo cardíaco (arritmias), incluida la fibrilación auricular.

Otras afecciones médicas crónicas. Las personas con determinadas enfermedades crónicas, como diabetes, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar o apnea del sueño tienen un riesgo mayor de desarrollar fibrilación auricular.

Consumir alcohol. Para algunas personas, el consumo de alcohol puede desencadenar un episodio de fibrilación auricular. El consumo compulsivo aumenta aún más el riesgo.

Obesidad. Las personas con obesidad tienen un riesgo más alto de desarrollar fibrilación auricular.

Antecedentes familiares. En algunas familias existe un mayor riesgo de fibrilación auricular.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Shutterstock)

Diagnóstico



Algunas personas no saben que tienen fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede detectarse cuando el médico escucha el corazón con un estetoscopio durante un examen físico por otros motivos.

El médico puede pedir varias pruebas para diagnosticar la fibrilación auricular o excluir otras afecciones que pueden causar síntomas similares. Entre las pruebas, se pueden incluir las siguientes:

Electrocardiograma. Esta prueba rápida e indolora mide la actividad eléctrica del corazón Se colocan parches adhesivos (electrodos) en el pecho y, a veces, en los brazos y las piernas Los cables permiten conectar los electrodos a una computadora, que muestra los resultados Un electrocardiograma puede mostrar si el corazón late demasiado rápido, demasiado lento o no late El electrocardiograma es la prueba principal para diagnosticar la fibrilación auricular

Análisis de sangre. Ayudan al médico a descartar problemas de tiroides o a detectar otras sustancias en la sangre que pueden provocar fibrilación auricular

Monitor Holter. Este pequeño dispositivo portátil de electrocardiograma se lleva en el bolsillo, en el cinturón o con una correa para el hombro durante las actividades diarias regulares Registra la actividad del corazón de forma continua durante 24 horas o más

Grabadora de eventos. Este dispositivo es similar a un monitor Holter, pero solo registra en determinados momentos durante unos minutos cada vez Se usa más tiempo que un monitor Holter, normalmente 30 días Por lo general, presionas un botón cada vez que sientes un síntoma Algunos dispositivos registran automáticamente cuando se detecta un ritmo cardíaco irregular

Ecocardiograma. En esta prueba no invasiva se utilizan ondas sonoras para crear imágenes del tamaño, la estructura y el movimiento del corazón

Prueba de esfuerzo. También conocida como prueba de ejercicio, la prueba de esfuerzo consiste en realizar estudios en el corazón mientras se hace ejercicio en una cinta de correr o en una bicicleta fija

Radiografía de tórax. Las imágenes por rayos X pueden ayudar a ver el estado de los pulmones y el corazón

Tratamiento



El tratamiento para la fibrilación auricular depende de cuánto tiempo hace que tienes fibrilación auricular, tus síntomas y la causa subyacente del problema cardíaco. Los objetivos del tratamiento son:

Restablecer la frecuencia cardíaca.

Controlar la frecuencia cardíaca.

Prevenir los coágulos sanguíneos que pueden derivar en un accidente cerebrovascular.

El tratamiento para la fibrilación auricular puede comprender:

Medicamentos.

Terapia para restablecer el ritmo cardíaco (cardioversión).

Cirugía u otros procedimientos con catéter.

Tú y tu médico hablarán sobre la mejor opción de tratamiento para ti. Es importante seguir tu plan de tratamiento para la fibrilación auricular. Si la fibrilación auricular no está bien controlada, puede derivar en otras complicaciones, incluidos accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca.



Medicamentos

Terapia de cardioversión

Cirugía u otros procedimientos con catéter

Te pueden recetar medicamentos para controlar la rapidez con la que late el corazón y restablecer su ritmo normal. También se recetan medicamentos para prevenir coágulos sanguíneos, una complicación peligrosa de la fibrilación auricular.Los medicamentos que se usan para tratar la fibrilación auricular incluyen:Estos medicamentos pueden ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca en reposo y durante la actividadEstos medicamentos controlan la frecuencia cardíaca, pero es posible que lo deban evitar las personas que tienen insuficiencia cardíaca o presión arterial bajaEste medicamento puede controlar la frecuencia cardíaca en reposo, pero no es tan eficaz durante la actividad Muchas personas necesitan medicamentos adicionales o alternativos, como bloqueadores de los canales de calcio o betabloqueadoresEstos medicamentos se usan para mantener un ritmo cardíaco normal, no solo para controlar la frecuencia cardíaca Como suelen tener más efectos secundarios que los medicamentos que controlan la frecuencia cardíaca, los antiarrítmicos se suelen usar con moderaciónPara reducir el riesgo de accidente cerebrovascular o daño a otros órganos producido por coágulos, tu médico podría recetarte un medicamento anticoagulante Los anticoagulantes incluyen warfarina (Jantoven), apixaban (Eliquis), dabigatrán (Pradaxa), edoxaban (Savaysa) y rivaroxabán (Xarelto) Si te administras warfarina, deberás hacerte análisis de sangre periódicos para controlar los efectos del medicamentoSi este es tu primer episodio de fibrilación auricular o si los síntomas son molestos, es posible que el médico intente restablecer el ritmo cardíaco (ritmo sinusal) con un procedimiento al que se llama cardioversión.La cardioversión se puede hacer de dos maneras:Este método para restablecer el ritmo cardíaco se lleva a cabo al enviar descargas eléctricas al corazón a través de paletas o parches (electrodos) que se colocan en el pechoLos medicamentos que se administran por vía intravenosa o por vía oral se utilizan para restablecer el ritmo cardíacoNormalmente, la cardioversión se hace en un hospital como un procedimiento programado, pero puede hacerse en situaciones de emergencia. En caso de ser programada, puede administrarse warfarina (Jantoven) u otro anticoagulante unas semanas antes para reducir el riesgo de coágulos sanguíneos y accidentes cerebrovasculares.Después de la cardioversión eléctrica, es posible que se receten medicamentos antiarrítmicos de forma indefinida para ayudar a prevenir episodios de fibrilación auricular en el futuro. Incluso con los medicamentos, existe la posibilidad de que se produzca otro episodio de fibrilación auricular.Si la fibrilación auricular no mejora con medicamentos u otras terapias, un médico puede recomendarte un procedimiento llamado ablación cardíaca. A veces la ablación es el primer tratamiento para ciertos pacientes.La ablación cardíaca usa el calor (energía de radiofrecuencia) o el frío extremo (crioablación) para crear cicatrices en el corazón para así bloquear las señales eléctricas anormales y restaurar un latido normal. Un médico inserta un tubo flexible (catéter) a través de un vaso sanguíneo, por lo general de la ingle, hacia el corazón. Es posible que se use más de un catéter. Los sensores en la punta del catéter aplican la energía por frío o calor.Con menor frecuencia, la ablación se realiza con un bisturí durante la cirugía a corazón abierto.Existen diferentes tipos de ablación cardíaca. El tipo que se utiliza para tratar la fibrilación auricular depende de tus síntomas específicos, tu salud en general y si tienes que someterte a otra cirugía cardíaca.Por ejemplo, algunos de los tipos de ablación cardíaca que se pueden utilizar para tratar la fibrilación auricular son:Se aplica energía por calor o frío al tejido cardíaco en el nodo auriculoventricular para destruir la conexión de señalización eléctrica Después de una ablación del nodo auriculoventricular, se necesita un marcapasos de por vidaUn médico usa energía por calor o frío o un bisturí para crear un patrón de tejido cicatricial (laberinto) en las cavidades superiores del corazón Debido a que el tejido cicatricial no envía señales eléctricas, el laberinto interfiere en las señales cardíacas que causan la fibrilación auricular Si se usa un bisturí para crear el patrón de laberinto, es necesaria una cirugía a corazón abierto Esto se llama técnica quirúrgica del laberinto Es el método preferido para el tratamiento de la fibrilación auricular en aquellos que necesitan otra cirugía cardíaca; por ejemplo, una cirugía de baipás de la arteria coronaria o una reparación de válvula cardíacaLa fibrilación auricular puede volver a aparecer después de la ablación cardíaca. Si esto sucede, es posible que se recomiende otra ablación cardíaca u otro tratamiento cardíaco. Después de la ablación cardíaca, es posible que se necesiten anticoagulantes de por vida para prevenir accidentes cerebrovasculares.Si un persona con fibrilación auricular no puede tomar medicamentos anticoagulantes, un médico puede recomendar un procedimiento con catéter para sellar un pequeño saco (apéndice) en la cavidad superior izquierda del corazón, donde se forma la mayoría de los coágulos relacionados con la fibrilación auricular. Este procedimiento se denomina cierre del apéndice auricular izquierdo. Un dispositivo de cierre se dirige con cuidado hasta el saco a través de un catéter. Una vez que el dispositivo esté en su lugar, se retira el catéter. El dispositivo se deja en ese lugar de forma permanente. La cirugía para cerrar el apéndice auricular izquierdo es una opción para algunas personas que ya van a someterse a una cirugía cardíaca.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales