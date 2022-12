Tendinitis: causas, síntomas y tratamiento

La tendinitis es la inflamación o la irritación de un tendón, las cuerdas fibrosas que unen el músculo al hueso. Este trastorno causa dolor y sensibilidad justo afuera de la articulación.

Si bien la tendinitis puede ocurrir en cualquiera de los tendones, es más frecuente alrededor de los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas y los talones.

Algunos nombres frecuentes de los distintos problemas relacionados con la tendinitis son los siguientes:

Codo de tenista.

Codo de golfista.

Hombro de lanzador.

Hombro de nadador.

Rodilla de saltador.

La mayoría de los casos de tendinitis se pueden tratar eficazmente con reposo, fisioterapia y medicamentos para reducir el dolor. En caso de que la tendinitis sea grave y ocasione la rotura de un tendón, probablemente necesites una cirugía.

Síntomas



Los signos y síntomas de la tendinitis suelen ocurrir en el punto en donde el tendón se adhiere a un hueso y, generalmente, comprenden lo siguiente:

Dolor que, por lo general, se describe como un dolor sordo, especialmente, cuando se mueve la extremidad o la articulación afectada

Sensibilidad

Hinchazón leve



Cuándo consultar al médico

La mayoría de los casos de tendinitis responden a medidas de cuidado personal. Consulta con el médico si los signos y síntomas persisten e interfieren en tus actividades diarias por más de unos pocos días.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Christin Klose/dpa)

Factores de riesgo



Los factores de riesgo para tener tendinitis incluyen la edad, trabajar en empleos específicos o participar en determinados deportes.



Edad

Profesión

Deportes

Medical condition and medications

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (EFE)

Diagnóstico

A medida que las personas envejecen, sus tendones se vuelven menos flexibles, lo que los hace más vulnerables a las lesiones.La tendinitis es más frecuente en personas cuyos empleos implican lo siguiente:Movimientos repetitivosPosiciones incómodasAlcanzar lugares por encima de la cabeza con frecuenciaVibracionesGran esfuerzo físicoEs más probable que padezcas tendinitis si participas en determinados deportes que implican movimientos repetitivos, especialmente si tu técnica no es óptima. Esto puede ocurrir con:BéisbolBásquetbolBolosGolfCorrerNataciónTenisCertain medical conditions, such as diabetes, can increase the risk of tendinitis. Medications that may increase risk include:Antibiotics known as fluoroquinolinesCorticosteroids such as cortisoneAromatase inhibitors, used to lower breast cancer risk



Por lo general, el médico puede diagnosticar tendinitis solo con la exploración física. Es posible que el médico pida radiografías u otras pruebas de diagnóstico por imágenes si es necesario descartar otras enfermedades que puedan ser la causa de tus signos y síntomas.

Tratamiento



Los objetivos del tratamiento de la tendinitis son aliviar el dolor y reducir la inflamación. A menudo, ocuparte tú mismo de tu tendinitis —mediante descanso, hielo y analgésicos de venta libre— es el único tratamiento que necesitas.



Medicamentos

Fisioterapia

Cirugías y otros procedimientos

Para la tendinitis, tu médico puede recomendarte estos medicamentos:Tomar aspirinas, naproxeno sódico (Aleve) o ibuprofeno (Advil, Motrin IB y otros) puede aliviar el malestar asociado a la tendinitis Las cremas tópicas con medicación antiinflamatoria, populares en Europa y cada vez más accesibles en los Estados Unidos, también pueden ser efectivas para aliviar el dolor sin los efectos secundarios potenciales de tomar antiinflamatorios por bocaLas inyecciones de cortisona reducen la inflamación y pueden ayudar a aliviar el dolor No se recomiendan los corticosteroides para la tendinitis que dura más de tres meses (tendinitis crónica), ya que las inyecciones repetidas pueden debilitar un tendón y aumentar el riesgo de roturaLuego, la solución se inyecta en el área de irritación crónica del tendón Aunque todavía se están realizando investigaciones para determinar los usos, concentraciones y técnicas óptimos, la inyección de plasma rico en plaquetas en la región de la irritación crónica del tendón resulta prometedora en el tratamiento de muchas afecciones crónicas del tendónUn programa de ejercicios diseñado para estirar y fortalecer la unidad de músculo y tendón afectada puede ser beneficioso. Por ejemplo, el fortalecimiento excéntrico, que refuerza la contracción de un músculo cuando se está estirando, ha demostrado ser un tratamiento muy efectivo de varios trastornos crónicos del tendón y actualmente se lo considera un tratamiento de primera línea.En caso de que los síntomas no desaparezcan con la fisioterapia, el médico te puede sugerir lo siguiente:Este procedimiento consiste en realizar pequeños orificios en el tendón con una aguja fina para estimular factores involucrados en la curación del tendónEste procedimiento mínimamente invasivo consiste en realizar una pequeña incisión para insertar un dispositivo especial que quita el tejido cicatricial del tendón con ondas sonoras ultrasónicasDependiendo de la gravedad de la lesión en el tendón, se puede necesitar reparación quirúrgica, especialmente, si el tendón se ha desprendido del hueso

