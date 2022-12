Hiperextensión cervical: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

El latigazo cervical es una lesión que se produce por un movimiento rápido y enérgico del cuello, hacia atrás y hacia adelante, como el chasquido de un látigo.

El latigazo cervical es comúnmente causado por los accidentes de auto por detrás. Pero el latigazo cervical también puede ser el resultado de accidentes deportivos, abuso físico y otros tipos de traumatismos, como una caída. El latigazo cervical también se conoce como esguince de cuello o distensión de cuello, pero estos términos también incluyen otros tipos de lesiones del cuello.

La mayoría de las personas con latigazo cervical mejoran en pocas semanas siguiendo un plan de tratamiento que incluye analgésicos y ejercicio. Sin embargo, algunas personas sufren dolor crónico de cuello y otras complicaciones de larga duración.

Síntomas



Por lo general, los signos y síntomas de la hiperextensión cervical comienzan a manifestarse pocos días después de la lesión y pueden ser los siguientes:

Dolor y rigidez de cuello

Intensificación del dolor al mover el cuello

Pérdida de la amplitud de movimiento en el cuello

Dolor de cabeza que generalmente empieza en la base del cráneo

Sensibilidad o dolor en los hombros, en la parte superior de la espalda o en los brazos

Hormigueo o entumecimiento en los brazos

Fatiga

Mareos

Algunas personas también presentan lo siguiente:

Visión borrosa

Zumbido en los oídos (tinnitus)

Alteraciones del sueño

Irritabilidad

Dificultad para concentrarse

Problemas de memoria

Depresión



Cuándo debes consultar con un médico

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (Europa Press)

Diagnóstico

Consulta a tu médico si sientes dolor de cuello u otros síntomas de latigazo cervical después de un accidente automovilístico, una lesión causada por deportes u otra lesión traumática. Es importante obtener un diagnóstico rápido y preciso y descartar huesos rotos u otros daños que puedan causar o empeorar los síntomas.



Tu médico te hará preguntas sobre el evento y tus síntomas. También es posible que te hagan preguntas que ayuden a que tu médico comprenda la gravedad de tus síntomas y la frecuencia con que se producen. Tu médico también querrá saber si puedes realizar bien las tareas diarias normales.



Examen

Estudios de diagnóstico por imágenes

Tratamiento

Durante el examen, el médico deberá tocar y moverte la cabeza, el cuello y los brazos. El médico te pedirá que te muevas y realices tareas sencillas para poder determinar lo siguiente:Una lesión por latigazo no es evidente en las pruebas de imagen. Pero es probable que tu médico pida una o más pruebas de imagen para descartar otras afecciones que podrían estar empeorando tu dolor de cuello. Las pruebas de imagen incluyen:Las radiografías del cuello tomadas desde varios ángulos permiten identificar fracturas, dislocaciones o artritisEste tipo especial de radiografía puede producir imágenes transversales de los huesos y mostrar el posible daño óseoEsta prueba de imagen utiliza ondas de radio y un campo magnético para producir imágenes 3D detalladas Además de las lesiones óseas, las IRM pueden detectar algunas lesiones de los tejidos blandos, como daños en la médula espinal, los discos o los ligamentos



Los objetivos del tratamiento del latigazo cervical son:

Controlar el dolor.

Restaurar la amplitud normal de movimiento en el cuello.

Ayudarte a regresar a tus actividades normales.

Tu plan de tratamiento dependerá de la extensión de la lesión por latigazo cervical. Algunas personas solo necesitan medicamentos de venta libre y cuidados en casa. Otras pueden necesitar medicamentos con receta médica, tratamiento especializado del dolor o fisioterapia.



Manejo del dolor

Ejercicio

Fisioterapia

Collarines de gomaespuma

Es posible que el médico te recomiende uno o más de los siguientes tratamientos para reducir el dolor:El descanso puede ser útil durante uno o dos días después de la lesión, pero demasiado reposo en cama puede retrasar la recuperaciónEl calor o el frío aplicado en el cuello durante 15 minutos cada tres horas más o menos puede ayudar a que te sientas mejorLos analgésicos de venta libre, como el paracetamol (Tylenol u otros) y el ibuprofeno (Advil, Motrin IB u otros) pueden controlar el dolor leve a moderado causado por el latigazo cervicalLas personas con dolores más severos pueden recibir ciertos medicamentos antidepresivos que han demostrado aliviar el dolor de los nerviosEs posible que los médicos recomienden el consumo a corto plazo de estos medicamentos para relajar los músculos y aliviar el dolor Es posible que el medicamento también te cause sueño Se puede usar para restablecer el sueño normal si el dolor evita que descanses por la nocheA fin de disminuir el dolor para que puedas hacer fisioterapia, puede usarse una inyección del medicamento anestésico lidocaína (xilocaína) en las zonas doloridas del músculoEs probable que el médico te prescriba una serie de ejercicios de estiramiento y movimiento para que los hagas en casa. Estos ejercicios pueden ayudarte a restablecer la amplitud de movimiento en el cuello y volver a tus actividades normales. Se puede recomendar la aplicación de calor húmedo en la zona dolorida o tomar una ducha caliente antes de hacer ejercicio.Los ejercicios pueden incluir los siguientes:Si sientes dolor constante por hiperextensión cervical o si necesitas ayuda con los ejercicios de amplitud de movimiento, el médico podría recomendarte ver a un fisioterapeuta. La fisioterapia puede ayudar a que te sientas mejor y puede evitar que se produzcan más lesiones. El fisioterapeuta te guiará en los ejercicios para fortalecer los músculos, mejorar la postura y recuperar el movimiento normal.En algunos casos, puede usarse estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea consiste en una corriente eléctrica leve en la piel. Algunas investigaciones limitadas sugieren que este tratamiento puede aliviar temporalmente el dolor de cuello y mejorar la fuerza muscular.La cantidad de sesiones de fisioterapia necesarias variará de una persona a otra. El fisioterapeuta también puede crear una rutina de ejercicios personalizada que puedas hacer en tu casa.En una época se usaban con frecuencia collarines cervicales blandos de gomaespuma para inmovilizar el cuello y la cabeza tras lesiones por traumatismos cervicales. No obstante, los estudios han demostrado que la inmovilización del cuello durante periodos prolongados puede disminuir la fuerza muscular e interferir con la recuperación.Aún así, el uso de un collarín para limitar el movimiento puede ayudar a reducir el dolor poco después de la lesión y puede ayudarle a dormir por la noche. Sin embargo, las recomendaciones para el uso de un collarín varían. Algunos expertos sugieren que se limite su uso a no más de 72 horas, mientras que otros dicen que puede usarse hasta tres horas al día durante algunas semanas. Tu médico puede instruirte sobre cómo usar correctamente el collarín y por cuánto tiempo.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales