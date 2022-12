Rabdomiosarcoma: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El rabdomiosarcoma (RMS) es un tipo raro de cáncer que se forma en el tejido blando, específicamente en el tejido muscular del esqueleto o, a veces, en órganos huecos, como la vejiga o el útero. El RMS puede ocurrir a cualquier edad, pero afecta más a menudo a los niños.

Aunque el RMS puede surgir en cualquier parte del cuerpo, es más probable que comience en:

La zona de la cabeza y el cuello.

El sistema urinario, como la vejiga.

El sistema reproductor, como la vagina, el útero y los testículos.

Los brazos y las piernas.

El pronóstico y las decisiones de tratamiento dependen del tipo de rabdomiosarcoma, dónde comienza, el tamaño del tumor y si el cáncer se ha extendido. El tratamiento suele consistir en una combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia.

Los grandes avances en el tratamiento del rabdomiosarcoma han mejorado significativamente los resultados. Una vez finalizado el tratamiento, las personas necesitan un control permanente para detectar los posibles efectos tardíos de la quimioterapia y la radiación intensas.

Síntomas



Los signos y síntomas del rabdomiosarcoma dependen de la ubicación del cáncer.

Por ejemplo, si el cáncer se encuentra en el área de la cabeza o el cuello, los signos y síntomas pueden comprender, entre otros:

Dolor de cabeza

Protuberancia o hinchazón en los ojos

Sangrado en la nariz, la garganta o los oídos

Si el cáncer se encuentra en el aparato reproductor o urinario, los signos y síntomas pueden comprender, entre otros:

Problemas para orinar y sangre en la orina

Dificultad para evacuar los intestinos

Una masa o sangrado en la vagina o el recto

Si el cáncer se encuentra en los brazos o las piernas, los signos y síntomas pueden comprender, entre otros:

Hinchazón o un bulto en el brazo o la pierna

Dolor en la zona afectada, aunque, a veces, no hay dolor

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Factores de riesgo



Los factores que pueden aumentar el riesgo de rabdomiosarcoma incluyen los siguientes:

Antecedentes familiares de cáncer. El riesgo de rabdomiosarcoma es mayor en los niños que tienen un pariente consanguíneo, como un padre o un hermano, que ha tenido cáncer, en particular si ese cáncer se produjo a una edad temprana. Sin embargo, la mayoría de los niños con rabdomiosarcoma no tienen antecedentes familiares de cáncer.

Síndromes genéticos que aumentan el riesgo de cáncer. En raras ocasiones, el rabdomiosarcoma se ha vinculado a síndromes genéticos que se transmiten de padres a hijos, incluidos la neurofibromatosis 1, el síndrome de Noonan, el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Beckwith-Wiedemann y el síndrome de Costello.

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (EFE)

Diagnóstico



El diagnóstico del rabdomiosarcoma suele comenzar con un examen físico para comprender mejor los síntomas que tú o tu hijo pueden estar experimentando. Sobre la base de esos resultados, se pueden recomendar otras pruebas y procedimientos.



Pruebas de diagnóstico por imágenes

Extraer una muestra de tejido para su análisis (biopsia)

Tratamiento

Es posible que el médico recomiende una o más pruebas de imágenes para investigar los síntomas, buscar cáncer y buscar signos de que el cáncer se ha diseminado.Las pruebas de diagnóstico por imágenes pueden incluir las siguientes:Se utiliza un procedimiento de biopsia para obtener una muestra de células sospechosas y realizar pruebas de laboratorio. Con las pruebas se puede averiguar si las células son cancerosas y determinar el tipo de cáncer.Los tipos de procedimientos de biopsia utilizados para diagnosticar el rabdomiosarcoma incluyen:El médico inserta una aguja delgada a través de la piel y la guía hacia el tumor La aguja se utiliza para extraer pequeños trozos de tejido del tumorEl médico hace una incisión a través de la piel y extirpa todo el tumor (biopsia escisional) o una parte del tumor (biopsia incisional)Determinar el tipo de biopsia que se necesita y los detalles específicos de cómo se debe realizar requieren una planificación cuidadosa por parte del equipo médico. Los médicos deben realizar la biopsia de una manera que no interfiera en una cirugía futura para extirpar el cáncer. Por esta razón, antes de la biopsia, pídele al médico que te remita a un equipo de expertos con amplia experiencia en el tratamiento del rabdomiosarcoma.



El tratamiento del rabdomiosarcoma suele consistir en una combinación de tratamientos, entre los que se incluyen la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia.

Los tratamientos que tu médico recomiende dependerán de la ubicación del cáncer, el tamaño del tumor, si las células son agresivas y si el cáncer está confinado a un área (rabdomiosarcoma localizado) o se ha extendido a otras áreas del cuerpo (rabdomiosarcoma metastásico).



Cirugía

Quimioterapia

Radioterapia

Ensayos clínicos

El objetivo de la cirugía es extirpar todas las células cancerosas. Pero no siempre es posible hacerlo si el rabdomiosarcoma ha crecido alrededor o cerca de órganos u otras estructuras importantes. Cuando el cáncer no puede eliminarse completamente con cirugía, los médicos pueden extirpar tanto como sea posible y luego usar otros tratamientos, como la quimioterapia y la radiación, para matar cualquier célula cancerosa que pueda haber quedado.En la quimioterapia, se utilizan fármacos fuertes para destruir las células cancerosas. El tratamiento suele consistir en una combinación de fármacos, que se suelen administrar por vía intravenosa. Los fármacos que se administran y la frecuencia con que se administran varían según tu situación particular.La quimioterapia se utiliza a menudo después de la cirugía o la radioterapia para destruir cualquier célula cancerosa que pueda quedar. También se puede usar antes de otros tratamientos para reducir un tumor y hacer más eficaz la cirugía o la radioterapia.La radioterapia utiliza haces de alta energía, como rayos X y protones, para destruir las células cancerosas. Normalmente se hace con una máquina que se mueve a tu alrededor mientras dirige la radiación a puntos precisos del cuerpo.Podría recomendarse radioterapia después de la cirugía para destruir cualquier célula cancerosa que quede. También puede utilizarse en lugar de la cirugía cuando el rabdomiosarcoma se encuentra en una zona en la que la cirugía no es posible debido a la presencia de órganos cercanos u otras estructuras importantes.Los ensayos clínicos son estudios para investigar nuevas formas de tratar el cáncer. Pregúntale a tu médico o al médico de tu hijo si puedes ser elegible para participar en un ensayo.

Con información de Mayo Clinic

